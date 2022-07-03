Украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь

|
3 июля, воскресенье | Последнее обновление — 06:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: После серии хлопков в Белгороде погибли три человека
Разделы
История с блокировкой Норвегией снабжения российских поселков на арктическом архипелаге Шпицберген заставила обратить внимание на соседнее с нами северное королевство. Есть устойчивое ощущение, что мы его недооцениваем.
Подробности...
Евросоюз принял решение отгородиться от России – экономически, политически и даже культурно. Но вопрос в том, кому от этого хуже. Есть подозрение, что не России.
Подробности...
В разгар Первой мировой британский математик Фредерик Ланчестер разработал систему уравнений для определения исхода боя двух сражающихся сторон. Эта методика многократно проверена в буквальном смысле в бою.
Подробности...
Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
Подробности...
В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
Подробности...
На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Шольц признал неиссякаемость ресурсов Путина
Президент России Владимир Путин обладает достаточным количеством ресурсов для дальнейшего ведения спецоперации на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц телеканалу CBS News.
«Он [Путин] – лидер очень великой страны, в которой живет много людей, с большими средствами. И поэтому он сможет продолжать [спецоперацию] очень долго», – цитирует Шольца Ura.ru.
На вопрос о том, когда у Путина иссякнет ресурс на продолжение военных действий на Украине, Шольц в интервью CBS ответил, что «на самом деле никто не знает».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции после саммита G7 рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине.
До этого Шольц заявлял, что сохранение сплоченности Запада является ясным сигналом президенту России Владимиру Путину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
«Грачи» уничтожили «Тулумбасами» позиции армии Украины
|
|
Министерство обороны показало видео удара парой российских штурмовиков Су-25 «Грач» авиационными ракетами С-13 «Тулумбас» по позициям украинских войск.
В ролике ведомства демонстрируется, как самолеты готовятся к боевому вылету, и как заряжаются подвесные блоки неуправляемыми авиационными ракетами С-13 «Тулумбас» калибра 122-мм.
Затем пара Су-25 выполняет полет к цели на предельно малой высоте, наносит удар «Тулумбасами» по украинским позициям с кабрирования и с резким креном снова уходят на предельно малую высоту, передает РИА «Новости».
«Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», – заявили в Минобороны.
После посадки на аэродроме базирования техники сразу подготовили штурмовики к повторному боевому вылету.
Ранее Минобороны России показало работу экипажей танков Т-80БВ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров раскрыл детали освобождения Лисичанска
|
|
Подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Другие подразделения союзных войск так же успешно вошли в город с флангов, освободили квартал за кварталом, координируя между собой действия и уничтожая бандеровских оккупантов. В городе оставались мирные жители, украинские оккупанты не дали им возможности покинуть город», – написал он в своем Telegram.
Кадыров отметил, что для налаживания жизни в городе необходимо убедиться в отсутствии угрозы для мирного населения.
«Излюбленная тактика нациков – расставлять мины-ловушки, на которых могут подорваться гражданские. Поэтому сейчас зачистка города является приоритетной задачей», – заявил Кадыров.
Ранее глава Чечни сообщил, что союзные войска перекрыли все въезды и выезды из Лисичанска в ЛНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Батальоны ВСУ в районе Верхнекаменки и Золотаревки потеряли больше половины личного состава
|
|
За сутки боев в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад вооруженных сил Украины потеряли более половины личного состава, сообщили в Минобороны.
«В районе населенного пункта Артемовск высокоточным оружием Воздушно-космических сил нанесен удар по пункту временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады. Уничтожено до 120-ти украинских военнослужащих и около 15 единиц военной техники. Кроме того, ударами российской авиации поражена база временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады, располагавшаяся на территории тракторного завода г. Харьков. Уничтожены до 30 человек личного состава и 10 единиц бронетанковой и автомобильной техники», – говорится в Telegram-канале ведомства.
В МО добавили, что ВС России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.
«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены пять пунктов управления ВСУ в районах Артемовск и Часов Яр Донецкой народной республики, Первомайское, Зеленый Гай и Бармашово Николаевской области, три склада с боеприпасами в районах населенных пунктов Шевченково и Новогригоровка Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 32-х районах», – уточнили в оборонном ведомстве.
Также в высокоточным оружием ВКС России поражено четыре взвода реактивных систем залпового огня, с которых ВСУ обстреливали населенные пункты Донецкой народной рспублики.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено: 39 пунктов управления ВСУ, два склада боеприпасов в районе города Николаев, а также живая сила и военная техника в 302-х районах», – добавили в министерстве.
Российскими средствами противовоздушной обороны сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта ЯВКИНО Николаевской области. Также сбиты 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Харьковской, Запорожской области, ЛНР и ДНР.
Перехвачены четыре реактивных снаряда залпового огня в районах населенных пунктов Ясиноватая, Минеральное Донецкой народной республики и Чернобаевка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 227 самолетов, 134 вертолета, 1430 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3886 танков и других боевых бронированных машин, 702 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3073 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3954 единиц специальной военной автомобильной техники».
Ранее в Минобороны заявили о подготовке провокации ВСУ с применением кассетных боеприпасов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военный эксперт назвал главную угрозу Крымскому мосту
|
|
Необходимо усилить противовоздушную оборону в Керченском проливе для защиты Крымского моста, поскольку главная угроза исходит от оружия дальнего поражения, поставленного США Украине, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса Игорь Коротченко.
«В том, что подобного рода планы (атака на Крымский мост – прим. ВЗГЛЯД) в Киеве существуют, сомневаться не приходится. Полагаю, что Россия адекватно оценивает степень угрозы по всем линиям возможных диверсий либо атак. Предпринимаются необходимые меры, в том числе по усилению обороны. Думаю, что главная угроза, это не диверсионно-террористические акты, поскольку органы ФСБ, Росгвардии, МВД обеспечивают необходимый комплекс противодиверсионных мероприятий, а все-таки дальние ракетные удары», – цитирует Ura.ru Коротченко.
По его словам, способ предотвратить самый негативный сценарий, это комплексная система противовоздушной обороны.
«Крымский мост прикрывают как дальнобойные зенитные системы С-400, так и зенитно-ракетные комплексы ближнего рубежа обороны «Тор-М2» со 100% вероятностью поражения целей в зоне своей ответственности. Очевидно, что в свете возможного поступления дальнобойных систем американского производства в ВСУ есть необходимость усилить противовоздушное прикрытие», – добавил он.
Военный эксперт отметил, что сегодня США поставили Украине РСЗО M142 HIMARS с ограниченной дальностью поражения, но нельзя исключать, что Украине могут быть поставлены боекомплекты с максимальной дальностью поражения до 300 километров. Коротченко считает, что нужно наращивание многослойной системы ПВО на южных рубежах России и особенно для прикрытия Крымского моста, как важнейшее инфраструктурное сооружение.
«Есть необходимость еще раз проанализировать, продумать и предпринять дополнительные меры безопасности», – заключил эксперт.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько реальна угроза Крымскому мосту и почему Украина хочет его разрушить.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о применении бесшумного миномета «Галл» против украинских диверсантов
|
|
Спецназ ВС России в ходе спецоперации применяет бесшумные минометы «Галл» против украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщил информированный источник.
«Спецназ ВС РФ применяет на Украине уникальные бесшумные минометы 2Б25 «Галл», у которых резко снижены демаскирующие признаки выстрела – звук, вспышка и дымный след. В частности, звук выстрела данного миномета похож на громкий хлопок в ладоши», – рассказал собеседник РИА «Новости».
По его словам, «данные минометы за счет возможности скрытного применения используются для проведения внезапных огневых налетов во время специальных и разведывательных мероприятий, в том числе для ликвидации замаскированных наблюдательных пунктов и опорных пунктов, при проведении контрзасадных действий для уничтожения украинских диверсионно-разведывательных групп».
Отмечается, что российский миномет по показателям значительно превосходит иностранные 60-миллиметровые минометы, которые используют украинские мобильные группы.
Миномет 2Б25 «Галл» разработан в ЦНИИ «Буревестник» (входит в концерн «Уралвагонзавод»). Он имеет калибр 82 миллиметра и может поражать цели на дальности от 100 метров до 1200 метров. Бесшумный, беспламенный и бездымный миномет был разработан в интересах подразделений специального назначения.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Красное знамя Победы установили в центре Лисичанска
|
|
В центральном парке Лисичанска установили Красное знамя Победы в ознаменование освобождения города от украинских националистических формирований, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Нашим подразделениям совместно с союзными войсками хватило нескольких часов, чтобы полностью взять город под свой контроль. Безусловно, операция по освобождению Лисичанска стала самым ярким показателем эффективности российской тактики против бандеровских формирований. Этот подвиг наших бойцов должен быть вписан в славную историю вооруженных сил России золотыми письменами!», – написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава Чечни поздравил жителей Лисичанска и всех участников специальной военной операции «с очередной яркой и безоговорочной победой над украинскими националистами».
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
Ранее Кадыров заявил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра.
До этого глава Чечни сообщил, что союзные войска перекрыли все въезды и выезды из Лисичанска в ЛНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Начальник Генштаба проверил группировки войск на Украине
|
|
Начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки войск России, задействованные в специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба военного ведомства.
«Герасимов заслушал командующих о применении войск (сил) в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях», – говорится в Telegram-канале Минобороны.
Отмечается, что Герасимов, работая на командных пунктах, «уделил особое внимание вопросам использования в ходе боевых действий автоматизированных систем боевого управления в интересах наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск (сил)».
Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лукашенко заявил о попытке Украины ударить по военным объектам Белоруссии
Несколько дней назад украинские военные пытались нанести удар по военным объектам на белорусской территории, но все ракеты были перехвачены, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на торжественном собрании в преддверии Дня независимости Белоруссии.
«Нас провоцируют. Должен доложить: три дня назад, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но комплексами «Панцирь» удалось перехватить все ракеты, пущенные вооруженными силами Украины», – приводит РИА «Новости» слова Лукашенко.
«Еще раз повторяю, мы не стремимся воевать на Украине. Нам эта война абсолютно не нужна», – заявил белорусский лидер, подчеркнув, что «ни один солдат Беларуси на территории Украины не воюет – я всегда был в этом честен».
«Нас по-прежнему пытаются втянуть в войну на Украине. Цель одна – одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу в Украину. Да они были бы рады, если бы мы туда вошли. Им это надо, потому что приказано «оттуда», и плевать им на гибель мирных жителей. У украинских политиков и президента политика одна: чем больше погибнет украинцев, тем больше они будут кричать на весь мир о зверствах «фашистов» из России и Беларуси»,– подчеркнул Лукашенко.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что Минск не имеет желания воевать на территории Украины, но готов ответить на возможные удары со стороны Киева по белорусским объектам со своей территории.
Стало известно о скором окружении ВСУ в Лисичанске
|
|
До полного окружения Лисичанска остается около 6 километров, осталось взять под контроль село Белогоровка, сообщают корреспонденты с места событий.
Группировка российских войск «О» («Отважные») освободили населенный пункт Золотаревка, передает РИА «Новости».
В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что город Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР) в ближайшее время будет полностью освобожден от украинских формирований.
Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о взятии северных окраин Лисичанска. В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что за прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта «Матросская», желатиновый завод, населенный пункт Тополевка, ВС России продолжают успешное наступление в районе Лисичанска.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Тренера сборной Украины по баскетболу призвали извиниться перед Грузией за оскорбительное поведение
Тренер сборной Украины по баскетболу латыш Айнарс Багатскис оскорбил грузинских спортсменов, показав им неприличный жест после выигранного отборочного матча чемпионата мира 79:66, вызвав тем самым возмущение грузинской стороны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Президент Федерации баскетбола Грузии Виктор Саникидзе назвал поведение тренера Украины «очень недостойным».
Он выразил надежду на рассмотрение инцидента Международной федерацией баскетбола.
«Мы требуем должного реагирования», – сказал Виктор Саникидзе телекомпании «Рустави-2».
Форвард сборной Грузии по баскетболу Дуда Санадзе назвал поведение тренера сборной Украины «неспортивным».
«Надеюсь, Международная федерация накажет Багатскиса, – сказал баскетболист. – Тренер должен извиниться перед всей Грузией».
Сам Багатскис после матча сказал, что «если грузины и их звезды чем-то недовольны, то пусть немножко опустятся на землю».
Напомним, череда скандалов произошла в самой Грузии накануне. Посол Грузии во Франции покинула пост со скандалом. А прием в посольстве США в Грузии завершился дракой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев заявил о завершении бурного романа украинцев с европейцами
Бурный роман жителей стран Европы и украинцев подходят к концу, от них устали, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается. Их уже не хотят, от них устали. Неистовые поляки вспомнили про свой оголтелый национализм. Напоминают криком почти четырем миллионам украинцев, разместившихся у них в стране, про то, что они в Польше. Схожие процессы идут и в других европейских странах, затеявших любовные игрища с Киевом. Понятно. Что и требовалось доказать», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Медведев напомнил, что от украинофилии до украинофобии один шаг, а «угасающие чувства» не зажечь снова никакими обещаниями будущего нескорого и неравного брака (мифического вступления в ЕС).
Он также посоветовал украинцам «вспомнить про свою былую любовь к зеленому хлопцу в зеленой футболке» и ради собственного блага «разорвать этот брачный союз навсегда».
Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский рассказал российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вован и Лексус) о провале программы польских властей по приему украинских беженцев.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Польша и другие страны не хотят содержать украинских беженцев.
Союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска
Бойцы специального полка полиции имени Ахмата Кадырова и союзные силы взяли под контроль администрацию города Лисичанска и водрузили на ней знамя Победы, сообщил подполковник нродной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По данным Марочко, союзные силы вошли в Лисичанск и взяли под контроль администрацию города. Бойцы специального полка полиции имени Ахмата Кадырова и 6-го казачьего полка Платова водрузили знамя Победы. передает RT.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра.
Также в центре Лисичанска установили Красное знамя Победы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЛНР заявили о скором освобождении республики на 100%
|
|
В самое ближайшее время территория Луганской Народной Республики (ЛНР) будет освобождена на 100%, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«С учетом тех действий, которые происходят рядом с территорией республики, а это Харьковская область и Донецкая Народная Республика, можно с полной уверенностью говорить, что прямо в ближайшее время территория Луганской Народной Республики будет освобождена на все 100%», – передает его слова ТАСС.
Марочко добавил, что силы ЛНР и России заняли все стратегически важные высоты вокруг Лисичанска. «Сегодня совместными усилиями Народной милиции Луганской Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации заняты последние стратегически важные высоты, которые позволяют говорить о том, что населенный пункт Лисичанск находится в полном окружении», – сказал офицер.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что союзные войска перекрыли все въезды и выезды из Лисичанска в ЛНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт прокомментировал новость об обучении украинцев пилотированию истребителей F-16
Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков оценил последствия того, что украинские пилоты смогут управлять истребителями F-16.
Свой комментарий он дал изданию «Украина.ру» после сообщения о том, что США взялись обучать пилотов. По словам эксперта, в сбитых самолетах Украины уже находили летчиков из стран Североатлантического альянса, передает ФАН.
По его словам, Россия не будет обращать внимание, что залетает на территорию Украины – пилот НАТО или военный самолет.
Но, если Альянс примет решение поставить Киеву свои основные истребители, которых нет на вооружении ВВС Украины, то НАТО де-факто и де-юре вступит в открытый конфликт с Россией, говорится в публикации издания.
«В этом случае характер операции изменится и отношение к военнослужащим стран НАТО тоже изменится», – добавил Леонков.
Если поставки истребителей на Украину состоятся, то эскалация между Россией и Западом будет нарастать лавинообразно.
Ранее один из экспертов заявил, что необходимо усилить противовоздушную оборону в Керченском проливе для защиты Крымского моста, поскольку главная угроза исходит от оружия дальнего поражения, поставленного США Украине.
|
|