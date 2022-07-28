Немецкая Siemens опровергла заявление Газпрома о невыполнении ремонта турбин для «Северного потока»

Немецкий концерн Siemens заявил, что не получал никаких сообщений о повреждениях в ответ на обвинения Газпрома в невыполнении ремонта турбин для «Северного потока».

«В настоящее время у нас нет доступа к турбинам, и мы до сих пор не получили от Газпрома никаких сообщений о повреждениях. Поэтому мы должны исходить из того, что турбины находятся в рабочем состоянии», – передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом) сообщение компании.

В спецзаявлении компания отметила, что плановое техническое обслуживание и в будущем может проводиться без проблем.

«Действующее в настоящее время разрешение канадского правительства предусматривает дальнейшее обслуживание турбин компанией Siemens Energy в Монреале с последующим введением их в эксплуатацию», – отметили в Siemens.

Накануне в Газпроме заявили, что на отправной компрессорной станции «Северного потока» работает всего один газоперекачивающий агрегат компании Siemens из шести имеющихся.

При этом ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Запад до сих пор не может прояснить России статус отремонтированной в Канаде турбины для «Северного потока» и для других турбин.

Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.

На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.

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