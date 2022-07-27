ЦИК озвучил список участников комиссии ДЭГ

Трамп: США может постичь судьба СССР

Соединенные Штаты рискуют повторить судьбу Советского Союза, главная угроза Америке в настоящее время исходит изнутри, выразил мнение 45-й президент США Дональд Трамп в ходе выступления с речью в Вашингтоне.

«Так где это закончится? Это, вероятно, не закончится, так как, несмотря на огромные внешние опасности, самой большой угрозой нам, данной стране, остаются нездоровые и злые люди внутри», – заявил 45-й президент США, комментируя продолжающиеся попытки сведения с ним политических счетов оппонентами в лице руководителей Демократической партии США. В качестве одной из таких угрожающих Соединенным Штатам в целом фигур республиканец Трамп назвал спикера Палаты представителей и сторонницу Демократической партии США Нэнси Пелоси, передает ТАСС.

В связи с наличием внутренних угроз Соединенным Штатам бывший глава Белого дома пообещал продолжать заниматься политической деятельностью. «Я делаю это для Америки. <…> Потому что если я не буду этого делать, наша нация обречена на то, чтобы стать еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом. Мы движемся в этом направлении. Или к тому, чтобы превратиться в Кубу очень крупного масштаба, где все потеряно и нет надежды [на лучшее]», – заявил Трамп.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты при нынешнем президенте-демократе Джо Байдене растеряли все те внешне- и внутриполитические достижения и преимущества, которые якобы обеспечила предыдущая вашингтонская администрация.

«Мы более не являемся независимыми или доминирующими в сфере энергетики, как было всего два года назад. Мы являемся страной, которая выпрашивает нефть у Венесуэлы, Саудовской Аравии и многих других. Джо Байден говорит: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, помогите нам». А у нас под ногами больше жидкого золота, чем у любой другой нации в мире. Мы – нация, которая поглощена «новым зеленым курсом» радикальных левых кругов (масштабная экономическая и экологическая инициатива части Демократической партии США, названная по аналогии с «новым курсом» 32-го президента Франклина Делано Рузвельта). Но все знают, что «новый зеленый курс» приведет к уничтожению нашей страны. Мы – нация, оставившая Афганистан, мертвых солдат, американских граждан и лучшую в мире военную технику на 85 млрд долларов», – сказал Трамп.

Кроме того, он выступил с утверждением, что Соединенные Штаты при Байдене «позволили России» развязать конфликт на Украине, причем, по мнению 45-го президента США, ситуация «будет только ухудшаться». «Такого бы никогда не случилось, если бы я был вашим верховным главнокомандующим. И на очереди – Китай с Тайванем», – заявил Трамп.

Он также выразил мнение, что Вашингтон при Байдене дает Ирану возможность «создать колоссальный ядерный боезаряд», а Китаю – тратить «триллионы и триллионы долларов», полученных за счет нерыночных преимуществ в торговле с США, на формирование «вооруженных сил, подобных которым мир, возможно, никогда не видел». «Только два года назад мы держали Иран, Китай, Россию и Северную Корею под контролем. Они не собирались ничего против нас предпринимать, и все это знают, особенно данные лидеры», – выступил с утверждением 45-й президент США.

Он выразил уверенность, что Соединенные Штаты «более не пользуются уважением», к их позиции «более не прислушиваются в мире». «Над нами многие смеются», – заявил Трамп.

Ранее 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США поставлены на колени и терпят одно унижение за другим, страна очень быстро «движется в ад».

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