В Геническе открыли пункт гуманитарной помощи ЕР

В город Геническ в Херсонской области прибыла гуманитарная миссия «Единой России», там открылся передвижной пункт выдачи продуктов и медикаментов.

Пункт будет работать один раз в неделю, позже, вероятно, количество дней увеличат. В первый день получили гуманитарную помощь 1,2 тыс. жителей города, заявил депутат Госдумы, замглавы фракции ЕР и руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.

«Фактически все, кто пришел за гуманитарной помощью ее получили. Более тысячи человек – это жители города, а также беженцы из Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областей, Мариуполя. На следующей неделе приедем еще. Помимо этого, здесь будут размещены представители администрации Геническа. Будут отвечать на вопросы по оформлению пенсий и выплат, получения российского гражданства. Будет представитель полиции. Спасибо говорю волонтерам, здесь на фасовке работали местные жители», – приводятся слова Кастюкевича в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Ситуация в районе относительно стабильная. Однако, потребность в продуктах питания существует. Стараемся закрыть продуктовые потребности жителей. Но старики, многодетные и одинокие мамы, инвалиды – они, конечно, нуждаются. Нам нужно максимально решить вопросы жителей и закрыть потребности, чтобы мы вышли на стабильную защиту наших граждан. Для нас это задача номер один», – сказал глава администрации Генического района Андрей Лучко.

На пункт выдачи гуманитарной помощи приходили целыми семьями. Жители говорят, гуманитарной помощи здесь не было очень давно. А если и была, то получить ее мог далеко не каждый.

«Здорово, что вы приехали. Мы давно не видели такого заботливого отношения к себе. Детям волонтеры улыбаются, бабушек и мам с маленькими детьми пропускают вперед. Жители Геническа очень благодарны России и волонтерам, Вам за то, что Вы делаете и за ту помощь, которую нам привозите», – рассказали местные жители.