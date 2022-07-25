|
|
Песков заявил о большом объеме материалов о преступлениях националистов на Украине
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Следователи собрали достаточно материалов о действиях националистов на Украине, чтобы предать суду преступников, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Наши следователи, которые, кстати, сегодня отмечают свой профессиональный праздник – День сотрудников органов следствия РФ, весьма и весьма напряженно работают на освобожденных территориях [Украины], четко фиксируют те преступления, которые совершаются националистическими элементами», – цитирует Пескова ТАСС.
Он добавил, что уже собран большой объем данных, но вскоре будет собран «еще больший объем данных».
По словам представителя Кремля, этих объемов «хватит на то, чтобы предать суду этих преступников». Так Песков прокомментировал слова главы СК России Александра Бастрыкина, заявившего, что вопрос о создании трибунала по Украине надо прорабатывать с российскими партнерами.
Напомним, Бастрыкин, говоря о трибунале над украинскими преступниками под эгидой ООН, отметил, что это – сомнительная идея, лучше работать над его организацией с партнерами России.
До этого глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что при подготовке к международному трибуналу, который проведут над украинскими военными преступниками, за основу взят Нюрнбергский процесс.
Захарова опубликовала школьное фото Кулебы
|
|
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала школьную фотографию главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы.
«Кулеба еще в школе определился и с профессией, и с ценностями. Не фейк. С приветом из Каира, где его папа был послом», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Захарова неоднократно вступала в заочную полемику с Кулебой. Так, в мае она отреагировала на его возмущение по поводу возможного отказа Украине в статусе кандидата на вступление в Евросоюз. «Если мы не получим статус кандидата, это может значить лишь одно - Европа пытается нас обмануть. И мы это не проглотим», – заявлял глава украинского МИДа. «До этого глотали же. И ведь неплохо получалось», – отвечала Захарова.
Кулеба занимает пост министра иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года. Родился 19 апреля 1981 года в Сумах Украинской ССР. Отец – Иван Кулеба (род. 1953) – с 1993 года кадровый дипломат, с 1997 года занимал должность посла Украины в Египте, Чехии, Казахстане, заместителя государственного секретаря МИД Украины, заместителя министра иностранных дел Украины, а с декабря 2019 года назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Армении.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стали известны подробности попытки угона самолета ВКС России украинской разведкой
|
|
Украинская военная разведка планировала, что российский военный самолет будет угнан во время его боевого вылета, следует из обнародованных видеоматериалов ФСБ России.
«Еще вопрос важный: вы сейчас боевые вылеты совершаете? Как часто? Чтобы мы понимали дальнейшее планирование», – спрашивал украинский разведчик одного из российских летчиков в ходе переписки в мессенджере. Фрагмент переписки приводит ФСБ.
«В каких направлениях работаете чаще всего? Для безопасного планирования нашего мероприятия нам, в принципе, необходим район выхода вами в точку начала его выполнения», – добавлял сотрудник ГУР МО Украины, передает РИА «Новости».
ФСБ сообщила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. Отмечалось, что российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы России уничтожили ряд украинских военных объектов.
Кроме того, согласно опубликованным ФСБ кадрам, украинская военная разведка обещала заплатить до 2 млн долларов российскому летчику за угон боевого самолета.
На видео приведен фрагмент телефонного разговора сотрудника ГУР МО Украины с российским летчиком. «Мы вам объяснили, что наша цель – это самолет. И вы это прекрасно понимаете. Мы готовы за него платить. У нас на сайте Верховной рады написано, что мы платим официально за такие вещи 1 млн (долларов). Можем с вами договориться – отдельно сверху еще миллион, я вам гарантирую», – сказал украинский разведчик.
Как следует из приведенных фрагментов переписки украинских разведчиков с российскими летчиками в мессенджерах, за готовность угнать самолет ГУР заплатило бы 4 тыс. долларов авансом, которые передавались бы курьерами. На видео показан момент передачи этих денег, задержанный курьер и изъятые доллары.
Также из видеоматериалов следует, что разведка Украины пыталась стимулировать российских летчиков на угон боевых самолетов обещаниями переправить их жен в Прибалтику, Германию, Болгарию.
«Мы сможем сделать ей (жене летчика – прим. ВЗГЛЯД) паспорт заграничный, то есть иностранный, тот, который вы хотите – одной из европейских стран либо вид на жительство этой страны. И до того момента, когда она не получит этот паспорт, мы не будем требовать от вас вылета никакого – получит паспорт, получит приличные деньги, увидит на счету деньги. Это все мы обеспечим», – говорил украинский разведчик по телефону одному из российских летчиков.
«Если она выедет в Литву, Эстонию, Германию, Болгарию – там мы ей передадим уже местный паспорт», – добавлял сотрудник ГУР.
В частности, украинской военной разведкой была разработана схема вывода жены летчика в одну из стран Прибалтики. «Это будет Латвия, Литва или Эстония. Конкретика есть – скорее всего, Литва. В Литве будет ее встречать наш куратор», – пояснял разведчик.
На кадрах оперативного видео ФСБ показаны изготовленные ГУР румынский и словацкий паспорта на жен летчиков.
«По поводу Германии также сможем помочь с дальнейшим обустройством и документами. Также рекомендуем еще рассмотреть Австрию, там тоже довольно широкая диаспора русских и комфортная страна для проживания, или Болгарию, там вообще русских любят», – писали украинские разведчики одному из летчиков в мессенджере.
«Я понимаю ваши вопросы или некое волнение, но мы работаем с европейскими партнерами не первый год и уже все предупреждены касательно этой операции. Поддержка с нашей стороны и со стороны Европейского союза с последующим обеспечением безопасности для вас, как для двух персон, которые помогли нашему государству, будет обеспечена на всех уровнях», – писали украинские разведчики.
По данным ФСБ, украинская военная разведка рассматривала возможность угона российского боевого самолета Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ.
Сообщается также, что украинские военные собирались имитировать перехват угоняемого российского военного самолета. Российская спецслужба привела фрагмент телефонного разговора офицера ВВС Украины по имени Олег с одним из российских летчиков на предмет безопасного пролета «угоняемого» борта над территорией Украины.
«Мы рассчитываем, что вы на линии фронта снизитесь на высоту 50, а то и ниже, если на пределе пойдете, вообще супер. И дальше я вам там дал рубеж набора высоты… Мы очень элементарно сможем навести наши истребители и вас перехватить. Они пристроятся и дальше поведут вас», – говорил украинский офицер.
Бастрыкин назвал возможных партнеров России для проведения трибунала по Украине
|
|
Проводить трибунал над украинскими преступниками под эгидой ООН – сомнительная идея, лучше работать над его организацией с партнерами России, заявил глава СК Александр Бастрыкин.
Бастрыкин считает, что «создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно», учитывая что Запад «спонсирует украинский национализм и поддерживет киевский режим». По мнению главы СК, вопрос «более уместно было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС», пишет «Российская газета».
По его мнению, трибунал «можно было бы оформить соглашением между Россией, странами – членами указанных организаций, ДНР и ЛНР». Бастрыкин полагает, что «целесообразно привлечь и другие страны, демонстрирующие независимую позицию по украинскому вопросу, основывающуюся на нормах международного права». Он считает, что такими странами могут быть Сирия, Иран и Боливия.
Бастрыкин заявил, что «создание международного судебного органа продемонстрировало бы всему мировому сообществу неотвратимость наказания за преступления против мира и безопасности человечества, решимость России и подлинных партнеров нашей страны в искоренении нацизма, национализма и ксенофобии».
Напомним, глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что при подготовке к международному трибуналу, который проведут над украинскими военными преступниками, за основу взят Нюрнбергский процесс.
Власти ДНР рассчитывают провести до конца лета несколько промежуточных трибуналов над членами украинских вооруженных формирований, причастными к совершению военных преступлений. В частности, планируется провести Мариупольский трибунал (на нем рассмотрят и преступления, совершенные в Волновахе). Судить будут как членов нацбатов, так и военных ВСУ, которые совершали не менее жестокие преступления, чем националистические батальоны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Штайнмайер назвал спецоперацию России «войной против единства Европы»
|
|
Российская спецоперация на Украине является «войной против единства Европы», которая должна быть готова к издержкам, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Штайнмайер считает, что мир «возвращается к тому времени, которое, как казалось, осталось позади», то есть к «обоюдному разделению Востока и Запада». По его словам, «молодые поколения, может, и не сочли бы возвращение холодной войны за серьезную катастрофу, но старшие еще помнят, как хрупка и опасна такая ситуация, особенно для людей в Европе», передает ТАСС со ссылкой на dpa.
Говоря о ситуации на Украине, Штайнмайер заявил, что специальная военная операция России – это «война против единства Европы», которая «не может позволить разделить себя». Штайнмайер считает, что для сохранения единства жители Европы должны быть готовы защищать свои ценности и «принимать во внимание чувствительные издержки». Он задался вопросом, готова ли Европа к этому. Этот вопрос будет актуален ближайшие недели и месяцы, добавил Штайнмайер.
Напомним, власти Украины в апреле отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц, а сам президент Германии провел жесткий телефонный разговор с украинским коллегой.
Украинский посол Андрей Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера с «обиженной ливерной колбасой». Тогда приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев. Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Зеленский уволил Мельника с должности посла.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров рассказал, кто будет сопровождать суда с украинским зерном
Обеспечивать сопровождение судов с украинским зерном в Черном море вместе с Россией и Турцией будет третья сторона, ее определят позднее, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с постпредами стран-членов Лиги арабских государств.
«В Стамбуле нам удалось достичь договоренности: Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и еще один участник, который будет определен, сопровождает судно до Босфора», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».
Он отметил, что меморандум РФ-ООН, подписанный одновременно с соглашениями в Стамбуле, «обязал генерального секретаря ООН запустить процесс, убедить западные страны и добиться от них решения о снятии всех ограничений», наложенных на экспорт российского зерна.
Министр подчеркнул, что несмотря на то, что продовольствие не подпало под антироссийские ограничения напрямую, рестрикции были наложены на возможность захода российских судов с продовольствием в зарубежные порты, захода иностранных судов в порты РФ за зерном, а также механизмы оплаты и страхования, это усугубило мировой продовольственный кризис.
Лавров подчеркнул, что кризис возник не по вине России, а из-за нарушения цепочек поставок в связи с пандемией коронавируса, бесконтрольным печатанием денег в США и ЕС для оплаты продовольствия и медикаментов, способствовали ему и засухи, которые четыре года подряд возникали в регионе Северной Африки.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
Лавров раскрыл детали «зерновой сделки»
|
|
Россия и Турция будут своими военно-морскими силами обеспечивать безопасность судов, перевозящих зерно, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Каире.
«Будет гарантировано, что украинцы разминируют свои территориальные воды и позволят кораблям выходить оттуда. А на протяжении их следования Россия и Турция своими военно-морскими силами будут обеспечивать их безопасность», – приводит его слова РИА «Новости».
Лавров добавил, что «когда суда будут идти в направлении украинских портов, чтобы там забирать новые партии продовольствия, будет обеспечена проверка, которая будет гарантировать, что по пути в украинские порты никто не будет завозить туда оружие».
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
Кедми посоветовал Зеленскому опасаться своего окружения
|
|
Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому опасаться своего окружения, так как сейчас он выгоден им в качестве «сакральной жертвы».
«Поскольку он [Зеленский] уже использованный материал, и дальнейшее его использование не приносит дивидендов, а только все больше и больше проблем, самое лучшее он в качестве сакральной жертвы. То есть ликвидировать его, списать на «злого Путина», который всех своих врагов ликвидирует. Хотя Зеленского и врагом считать нельзя, это такое мелкое ничтожество, что его не за что вообще считать. Так что больше всего он должен опасаться своего окружения, тех, кто его поставил, тех, кто его разыгрывает, тех, кому он выгоден в качестве сакральной жертвы», – заявил Кедми в эфире телеканала «Соловьев Live».
«На этом они создадут новую волну против России. Бесполезно. Подохнет эта скотина, не подохнет, он или его подельники – не играет никакой роли. Та власть, которую они представляют, она закончится», – добавил израильский эксперт.
Ранее Кедми заявлял, что российские военные смогут взять под контроль Одессу осенью 2022 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Николаевский губернатор заподозрил горожан в лояльности к России
|
|
Губернатор Николаевской области Виталий Ким на фоне сообщений о готовящихся в Николаеве зачистках от нелояльных Киеву граждан заявил, что подозревает всех жителей города в сотрудничестве с Россией.
«Я подозреваю всех. Но у нас в городе их только несколько», – отметил Ким в интервью газете Telegraph, сообщает РИА «Новости».
По его словам, власти уже задержали «десяток» человек. Ким отметил, что украинских военных и правоохранителей будут обучать «поиску диверсантов».
Ранее Ким заявил, что город Николаев хотят закрыть на несколько дней для рейда против людей, которые могут поддерживать Россию. Ким уточнил, что «планируются мероприятия по комендантскому часу, отработке». По его словам, город «закроют на несколько дней», «пойдут по домам и отработают нехороших людей».
Правозащитница Лариса Шеслер, комментируя заявление Кима, рассказала газете ВЗГЛЯД, что власти пытаются найти виновных в результативных ударах ВС РФ по объектам украинской армии и подавить пророссийские взгляды местного населения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров: Европа вынуждает Россию перейти к полномасштабной войне
|
|
Европа своими высказываниями и военной поддержкой украинской армии провоцирует Россию начать полномасштабную войну с применением всевозможных видов оружия, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Европа своими заявлениями и военной поддержкой преследует определенную цель – вынудить Россию перейти со спецоперации на полномасштабную войну с применением всех видов вооружения по всей фронтовой линии. Нужно ли это украинскому народу? Конечно же, нет. А Западу? Еще как! В НАТО наивно полагают, что такая война ослабит Россию», – написал он в Telegram-канале.
Кадыров добавил, что Россия на протяжении всей истории была готова к любой войне, поэтому такой сценарий для нее не страшен.
«Нас устроит, если России будут противостоять натовские каски, но ведь вместо них пошлют ваших отцов, мужей, братьев и сыновей. Вас, украинцы, толкают на смерть. Выход есть. Чтобы избежать объявления войны Россией, украинский народ должен снять с ушей зеленскую лапшу псевдопатриотизма, выйти на улицы Киева и пинком под зад вышвырнуть из страны все продажное руководство, которое не копает окопы, а только подначивает весь народ на «героическую» смерть», – подчеркнул он.
Ранее Кадыров заявил, что помощь украинским националистам со стороны западноевропейских стран должным образом до них не доходит, либо «таинственным образом тает в карманах властей».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Россия не нарушала юридических условий «зерновой сделки»
|
|
«В сохранении зерновой сделки заинтересованы все, кроме официального Киева. При этом мы со своей стороны ничего не нарушаем», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-экономист Иван Лизан, комментируя уничтожение российскими войсками украинского военного корабля в порту Одессы. В то же время Владимир Зеленский обвинил Москву в якобы попытке сорвать «зерновую сделку».
«Россия не брала на себя обязательств по прекращению спецоперации. Более того, мы не обещали не наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, которая не задействована в вывозе зерна. Об этом даже западная пресса прямо пишет. Так что исходить надо именно из буквы соглашения. А мы его не нарушили», – сказал политолог-экономист Иван Лизан.
Собеседник также отметил, что каждая из сторон сделки преследует свои собственные интересы в данном вопросе. «Турция хочет контролировать процесс перевалки зерна. Это позволит ей неплохо заработать. Кроме того, им важно сохранить статус переговорщика с Россией. Так что Анкара будет делать все возможное, чтобы сохранить действие документа», – пояснил эксперт.
А вот официальный Киев, замечает Лизан, напротив, готов пойти на многое для того, чтобы «похоронить зерновую сделку в случае необходимости». «В марте-апреле тонна пшеницы на Украине стоила в районе 7,5 тыс. гривен. К июню тонна по закупке упала до 2,5 тыс. гривен. При этом на бирже цены хотя и снизились, но не настолько сильно. В обвале виноваты перекупщики – люди, которые действуют в тесном контакте с киевской властью и обеспечивают себе прибыль в районе 200 долларов за каждую тонну зерна», – отметил собеседник.
«При этом говорить о возможности разрыва или перезаключения соглашения пока рано. Вашингтон, например, пока не заявлял о подобной необходимости. Это обусловлено тем, что практически все в мире заинтересованы в реализации сделки. Но надо учитывать настойчивость официального Киева. Зеленский если не хочет чего-то выполнять, то костьми ляжет, но делать этого не станет», – заключил Лизан.
Напомним, в морском порту города Одессы на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины», – отмечает российское военное ведомство в своем Telegram-канале.
Напомним, по данным украинской стороны, в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта. При этом Россия, как сообщили в Турции, заявила о непричастности к удару по одесскому порту. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна, когда якобы нанесла удар по порту Одессы.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского, заявила, что ракеты «Калибр» высокоточным ударом уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, а не саму «возможность заявлений» о переговорах с Россией.
Американская газета The New York Times в тот же день написала, что удары по порту Одессы не нарушают зерновую сделку.
«Но Россия не обещала избегать нападений на части украинских портов, которые напрямую не используются для экспорта зерна, по словам высокопоставленного чиновника ООН. Если поблизости были военные цели, Россия, возможно, пыталась использовать лазейку», – пишет The New York Times.
Газета отметила, что переговоры о широком прекращении огня не велись, поэтому корабли будут проходить через зону боевых действий. «Атаки вблизи кораблей или в используемых ими портах, подобные тем, которые были осуществлены Россией в субботу, могут привести к срыву соглашения. Другим риском может быть злоупотребление доверием или разногласия между инспекторами и должностными лицами объединенного командования», – уточнило издание.
Напомним, представители Турции, России, Украины и ООН в пятницу заключили в Стамбуле соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинская военная разведка выдала России расположение объектов ПВО Украины
Украинская военная разведка, готовя угон российского военного самолета, сама раскрыла перед Россией схемы расположения средств ПВО и аэродромов Украины, следует из видеоматериалов, обнародованных ФСБ.
На видео показаны сведения, переданные украинской стороной якобы готовому на угон летчику. В их числе – зоны действия ПВО на юго-востоке Украины, схемы аэродромов Озерное (Черниговская область) и Староконстантинов (Хмельницкая область), карта высот окрестностей аэродрома Прилуки (Черниговская область), карта высот окрестностей Житомира, передает РИА «Новости».
Кроме того, украинские военные, готовясь принять российский боевой самолет, сами раскрыли, что именно в населенных пунктах Украины сосредоточено наибольшее число переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).
Российская спецслужба привела фрагмент телефонного разговора офицера ВВС Украины по имени Олег с одним из российских летчиков на предмет безопасного пролета «угоняемого» борта над территорией Украины. «Я вам дал маршрут… Чтобы вы пролетали вне населенных пунктов, потому что в населенных пунктах наибольшее скопление ПЗРК», – говорил украинский офицер.
ФСБ сообщила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. Отмечалось, что российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы России уничтожили ряд украинских военных объектов.
Было опубликовано видео с попытками украинской разведки завербовать российских летчиков. Их уговаривали перейти на сторону ВСУ, а за самолет предлагали до 2 млн долларов. По данным ФСБ, украинская разведка рассматривала возможность угона российского Су-24, Су-34 или Ту-22М3. Планировалось, что они будут угнаны во время его боевого вылета.
Ликвидирован командир украинской «бригады имени рыцарей Зимнего похода»
|
|
На Украине ликвидирован полковник Виталий Гуляев – командир 28-й отдельной механизированной бригады сухопутных войск Украины, дислоцированной в Одесской области, сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.
Гончаренко сообщил, что командир «бригады имени рыцарей Зимнего похода» участвовал в боях «еще с 2014 года, а командиром одесской 28-й бригады стал в сентябре 2021-го», передает РИА «Новости».
Напомним, Зимний поход – действия пробиравшейся на территорию Польши армии Украинской Народной Республики в тылу Красной и Добровольческой армий. УНР на тот момент руководил Симон Петлюра.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В июле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
Лавров: Россия поможет украинцам избавиться от антинародного режима
|
|
Россия обязательно поможет украинскому народу избавиться от антинародного режима, российский и украинский народ продолжат жить вместе, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с постпредами стран-членов ЛАГ.
«Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима и тех, кто его поддерживает, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России», – приводит его слова РИА «Новости».
Он подчеркнул, что такие попытки не будут успешными. «Российский и украинский народ продолжат жить вместе. Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического», – заключил Лавров.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Times признали сокрытие на Западе правды об успехах России на Украине
|
|
Западные СМИ скрывают информацию о крупных успехах России на Украине и преувеличивают возможности украинских войск, заявил британский журналист Род Лиддл в статье в Times.
Лиддл указал, что «крупные успехи русских освещаются значительно скромнее», причем чем успешнее действуют российские силы, тем больше на Западе пишут о воображаемых «зверствах» военных. По его словам, подобные новости «лезут в «топ» заголовков, искажая реальную картину боев», передает РИА «Новости».
Кроме того, Лиддл заявил: «Вся проблема состоит в том, что нам тоже не говорят правду. Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается нами за чистую монету». По его мнению, взгляд Запада на конфликт не беспристрастен, а формируется принятием желаемого за действительное.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что цели спецоперации по защите граждан Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины будут достигнуты.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В офисе Зеленского заявили о планах США и союзников передать Киеву более 25 РСЗО
США и союзники намерены передать Украине 25-30 реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
«Председатель комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит в интервью СМИ назвал количество HIMARS и MLRS, которые передадут Украине США и союзники. Сейчас речь идет о 25-30 единицах и большом количестве боеприпасов к ним», – написал он в своем Telegram-канале.
Накануне представитель Пентагона высокого ранга сообщил, что Соединенные Штаты не передавали Украине американские истребители, сосредоточились на беспилотных летательных аппаратах.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты приступили к рассмотрению возможности поставок Украине истребителей.
В пятницу в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов. Вашингтон, в частности, намерен передать Киеву четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, до 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost, а также боеприпасы.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Для High Mobility Artillery Rocket Systems создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса, ОТРК). По словам министра обороны США Ллойда Остина, США пока не намерены поставлять Украине снаряды для РСЗО HIMARS с дальностью стрельбы более 80 км.