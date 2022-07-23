После посещения аквапарка в Анапе 14 человек обратились за медпомощью

Саудовская Аравия и Ирак нарастили экспорт нефти в Европу

Саудовская Аравия и Ирак наращивают поставки нефти на европейский рынок, где покупатели постепенно отказываются от импорта энергоносителей из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные трекинга морских судов.

Саудовская Аравия направляет танкеры с нефтью в Египет, где она попадет в трубопровод Sumed, соединяющий терминал Айн-Сохна, расположенный на берегу Красного моря, со средиземноморским портом Сиди-Керир. Там нефть снова отгружается на танкеры и направляется покупателям из Европы. Как отмечает Bloomberg, в первые три недели июля по трубопроводу поступало более 1 млн баррелей нефти в сутки, что вдвое превышает объемы, зафиксированные за аналогичный период 2021 года. По сравнению с предыдущим месяцем объем прокачки нефти через Sumed увеличился примерно на 200 тыс. баррелей в сутки, передает ТАСС.

Ирак, в отличие от Саудовской Аравии, поставляет нефть на европейский рынок только морским путем. В июле танкеры, следующие из Персидского залива в Средиземное море через Суэцкий канал, перевозили порядка 1,2 млн баррелей нефти в сутки. Большая часть этой нефти отгружалась в Ираке, сообщает Bloomberg. Таким образом, общий объем поставок нефти с Ближнего Востока в Европу мог вырасти до 2,2 млн баррелей в сутки, что почти на 90% превышает показатель января 2022 года.

Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой ранок, иначе цены на нее поползут вверх. В среду вице-премьер России Александр Новак заявлял, что в случае вступления в силу ограничений на цену нефти и снижения ее стоимости ниже порога затрат на добычу Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки. Вопрос установления предельных цен на российскую нефть обсуждался в ходе саммита Группы семи (G7). В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».

Напомним, 2 июня послы стран Евросоюза на встрече в Люксембурге утвердили шестой пакет санкций против России, ключевым пунктом которого стал запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов морским путем. Он предполагает, что в течение полугода Евросоюз откажется от российской сырой нефти и в течение восьми месяцев – от нефтепродуктов. Под санкции не попали поставки через нефтепровод «Дружба», однако послы согласовали возможность введения такого запрета. Кроме того, страны ЕС запретили предоставлять услуги российским компаниям в нефтяной отрасли. При этом страны Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.

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