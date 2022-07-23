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Саудовская Аравия и Ирак нарастили экспорт нефти в Европу
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Саудовская Аравия и Ирак наращивают поставки нефти на европейский рынок, где покупатели постепенно отказываются от импорта энергоносителей из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные трекинга морских судов.
Саудовская Аравия направляет танкеры с нефтью в Египет, где она попадет в трубопровод Sumed, соединяющий терминал Айн-Сохна, расположенный на берегу Красного моря, со средиземноморским портом Сиди-Керир. Там нефть снова отгружается на танкеры и направляется покупателям из Европы. Как отмечает Bloomberg, в первые три недели июля по трубопроводу поступало более 1 млн баррелей нефти в сутки, что вдвое превышает объемы, зафиксированные за аналогичный период 2021 года. По сравнению с предыдущим месяцем объем прокачки нефти через Sumed увеличился примерно на 200 тыс. баррелей в сутки, передает ТАСС.
Ирак, в отличие от Саудовской Аравии, поставляет нефть на европейский рынок только морским путем. В июле танкеры, следующие из Персидского залива в Средиземное море через Суэцкий канал, перевозили порядка 1,2 млн баррелей нефти в сутки. Большая часть этой нефти отгружалась в Ираке, сообщает Bloomberg. Таким образом, общий объем поставок нефти с Ближнего Востока в Европу мог вырасти до 2,2 млн баррелей в сутки, что почти на 90% превышает показатель января 2022 года.
Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой ранок, иначе цены на нее поползут вверх. В среду вице-премьер России Александр Новак заявлял, что в случае вступления в силу ограничений на цену нефти и снижения ее стоимости ниже порога затрат на добычу Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки. Вопрос установления предельных цен на российскую нефть обсуждался в ходе саммита Группы семи (G7). В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
Напомним, 2 июня послы стран Евросоюза на встрече в Люксембурге утвердили шестой пакет санкций против России, ключевым пунктом которого стал запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов морским путем. Он предполагает, что в течение полугода Евросоюз откажется от российской сырой нефти и в течение восьми месяцев – от нефтепродуктов. Под санкции не попали поставки через нефтепровод «Дружба», однако послы согласовали возможность введения такого запрета. Кроме того, страны ЕС запретили предоставлять услуги российским компаниям в нефтяной отрасли. При этом страны Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
Россия расширила перечень недружественных стран
Правительство расширило список недружественных России иностранных государств еще пятью странами, сообщила пресс-служба кабмина.
Перечень пополнили Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Список не окончательный и может расширяться, передает РИА «Новости».
Накануне Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России. В Кремле в свете введения новых антироссийских санкций сравнили европейскую бюрократию с советской.
Ранее в МИДе заявили о необходимости пересмотра отношений России с недружественными странами. Эксперт НОМ, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов указывал, что русофобия началась тогда, когда зародился цивилизационный конфликт между Западом и Россией.
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Путин удовлетворил просьбу решившей отказаться от гражданства биатлонистки Жураускайте
Президент Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства России родившейся в Мурманске биатлонистки Лидии Жураускайте, документ опубликован на портале правовой информации.
Ранее СМИ писали о планах спортсменки сменить гражданство и выступить на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии. Также сообщалось, что Жураускайте намерена выступать за сборную Литвы.
«Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Жураускайте Лидия Михайловна, родившаяся 9 апреля 1999 года в Мурманске», – передает РИА «Новости» текст документа.
Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина не исключила смены спортивного гражданства из-за санкций в отношении российских спортсменов.
В Раде захотели конфисковать «излишки» газа из транзитных трубопроводов
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Украине следует конфисковать «излишки» российского газа из транзитных трубопроводов, заявил депутат и экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Он признал, что Киев должен выполнять свои транзитные обязательства перед своими партнерами, однако предложил решить энергетические проблемы Украины за счет нарушения прав российской стороны.
«Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация – ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами», – передает РИА «Новости».
Он добавил, что украинские власти вместе с «Нафтогазом» должны разработать для этого стратегический план развития отрасли.
Ранее замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов заявил, что газоснабжение нарушено на вышедшей из-под контроля Киева территории Запорожской области из-за того, что с украинской стороны поврежден газопровод.
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Россия задействовала в спецоперации на Украине «Терминаторы»
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Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» показали высокую боевую устойчивость в спецоперации на Украине, сообщил информированный источник.
«На сегодняшний день БМПТ «Терминатор» применяются в боевых действиях в рамках специальной военной операции на Украине как в городских условиях, так и в полевых. Машины продемонстрировали высокую боевую устойчивость, которая соответствует их заданным техническим характеристикам и концепции боевого применения», – приводит слова источника РИА «Новости».
Он уточнил, что «преимущества БМПТ состоят в высокой защищенности, которая превосходит защищенность стоящих на вооружении России основных танков, а также в многоканальном комплексе вооружения, позволяющим одновременно вести огонь по четырем-пяти целям».
Кроме того, рассказал источник, опыт боев подтвердил, что обзор у БМПТ значительно лучше, чем у большинства танков, и это повышает ситуационную осведомленность экипажа. Также у БМПТ выше скорость наведения вооружения.
«Все это повышает эффективность танковых подразделений, особенно при действиях в городе, где пехота противника с противотанковыми средствами может вести огонь с неожиданных ракурсов, в том числе сверху. БМПТ успевает реагировать на эти угрозы и подавлять их, в том числе за счет огня 30-миллиметровых пушек, которые достают противника через стены домов», – заключил он.
Напомним, в мае стало известно, что Вооруженные силы России в рамках специальной военной операции на Украине задействовали БМПТ «Терминатор». Ранее боевая машина поддержки танков (БМПТ) прошла испытания в боевых условиях на территории Сирии.
БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа «Атака» с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.
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В Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией
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Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей, заявила немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт в интервью dpa.
«Российское сырье и, прежде всего, относительно дешевое топливо – необходимые условия существования конкурентоспособной немецкой промышленности, без которых мы не обойдемся. Экономическая война разрушит нашу страну, едва ли навредив Путину», – приводит слова Вагенкнехт РИА «Новости».
Подобным заявлением она поддержала премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, который призвал «заморозить» украинский конфликт. Он также заявил, что Германия нуждается в поставках сырья из России.
С премьером Саксонии согласился и другой депутат Бундестага, сопредседатель партии Альтернатива для Германии Тино Хрупалла. «Необходимо разрешить кризис на Украине при помощи дипломатии, иначе мы никогда не сможем положить конец санкциям и их катастрофическим последствиям для процветания Германии», – заметил Хрупалла.
Накануне глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России топливом из других стран.
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Брилев объявил об уходе с поста руководителя ВГТРК
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Телеведущий Сергей Брилев рассказал о «последнем» выпуске «Вестей в субботу» с его участием на канале «Россия 1» и объявил об уходе с поста руководителя ВГТРК.
Журналист пояснил, что провел последний эфир 26 февраля. При этом он не уточнил, продолжит ли вести передачу в будущем.
«В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провел последний выпуск «Вестей в субботу» (что подвело черту и под периодом, когда мне было зачем носить титул замдиректора канала)», – передает РИА «Новости» слова Брилева.
Телеведущий подчеркнул, что после этого отправился в страны Латинской Америки, где снял 33 репортажа и мини-фильмы. В конце апреля Брилев вернулся в Москву, где ему сделали операцию, а потом несколько недель проходил реабилитацию.
Напомним, в ноябре 2018 года Брилев подтвердил, что у него есть британское гражданство и собственность в Лондоне. В Кремле отметили, что телеведущий, получив гражданство Соединенного Королевства, ничего не нарушил.
В Германии назвали три главных заблуждения Запада о России
Немецкое издание Die Welt назвало три главных заблуждения Запада о конфликте между Россией и Украиной.
«Западные политики должны посмотреть правде в глаза: Россию не удастся изолировать, экономические санкции не приносят желаемого эффекта, Киеву не сломить десятикратное превосходство российской армии», – считает автор статьи Жак Шустер.
По его мнению, Владимир Путин не позволит поставить Москву на колени, передает РИА «Новости».
«Превосходство российской огневой мощи над Украиной десять к одному. Киеву не победить Россию», – уверен обозреватель.
Он обратил внимание и на обратный эффект экономических ограничений, введенных Западом.
«Доходы России от продажи нефти и газа только увеличиваются», – констатировал Шустер.
Кроме того, журналист напомнил, что южноамериканская торговая организация МЕРКОСУР отказалась выслушать президента Украины на саммите в Парагвае.
«Вопреки тому, что канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок утверждали в течение нескольких месяцев, Россия ни в коем случае не одинока. Помимо того, что Кремль может рассчитывать на поддержку Китая, большинство стран мира обвиняют Европу в конфликте на Украине», – пишет Шустер.
В заключение он призвал Вашингтон к участию в переговорах Москвы и Киева.
Ранее бывший председатель Социал-демократической партии в Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен в интервью газете Junge Welt заявил, что выделение Конгрессом США 40 млрд долларов в основном на поставки оружия на Украину является доказательством того, что США не хотят мира, а только стремятся ослабить своего соперника Россию.Он выразил сожаление тем, что США и НАТО мыслят только категориями победы или поражения. При этом спасение человеческих жизней, предположил политик, не имеет для них значения.
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Запуск «Северного потока – 2» сравнили с «поднятием белого флага в Европе»
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Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек выступил категорически против ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», выразив мнение, что это стало бы «поднятием белого флага в Германии и Европе».
«Это было бы поднятием белого флага в Германии и Европе. Мы не должны этого делать», – заявил Хабек в интервью телеканалу CDF, добавив, что Германия является «сильной страной», передает ТАСС.
Он также выразил мнение, что запуск трубопровода ничего не изменит. «Ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», очевидно, не является вариантом. Нельзя еще больше увеличивать зависимость от российского газа», – подчеркнул глава Минэкономики ФРГ. В таком случае, по его утверждению, «Россия добилась бы своей цели – нарушить санкции».
Он предостерег от того, чтобы рассматривать возобновление поставок российского газа по газопроводу «Северный поток» как признак надежности. По этой причине, заметил Хабек, Германия «должна найти альтернативы [поставкам газа из РФ] и быть экономной».
Касаясь вопроса о турбине компании Siemens, необходимой для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», министр назвал агрегат «надуманным аргументом» и «неубедительной игрой» России. У компании «Газпром», по его утверждению, достаточно турбин, эта одна турбина не понадобится. Вместе с тем глава Минэкономики ФРГ указал, что даже до проведения плановой инспекции «Северного потока» загрузка газопровода могла составлять 100%.
Ранее в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. Накануне вечером транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В свою очередь глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России топливом из других стран.
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Немецкий энергоконцерн грозит Газпрому судом
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Немецкий энергоконцерн Uniper считает нарушением контракта объявленный Газпромом форс-мажор по поставкам газа и не исключает разбирательства в суде, заявил глава компании Клаус-Дитер Маубах.
«Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик Газпром не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 года. Газпром на прошлой неделе – четыре недели спустя после нарушения поставок – объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с Газпромом», – цитирует ТАСС Маубаха.
«Это, возможно, приведет к судебному разбирательству между нами и Газпромом. И я сожалею об этом», – добавил он.
Ранее СМИ сообщили о получении энергоконцерном Uniper от Газпрома письмо о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа.
До этого энергоконцерн Uniper объявил о начале отбора газа из собственных хранилищ для обеспечения потребителей на фоне сокращения поставок газа из России и уведомил клиентов о возможном повышении цен.
Между тем канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство ФРГ приобретает 30% акций энергоконцерна Uniper для спасения компании в условиях финансового кризиса, вызванного сокращением поставок газа из России.
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Минобороны заявило об уничтожении четырех украинских установок РСЗО «Хаймарс»
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Противник несет значительные потери в вооружении, поставляемом Западом. С 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня «Хаймарс» производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Из них две пусковые установки ликвидированы в районе населенного пункта Малотарановка, еще один «Хаймарс» и транспортно-заряжающая машина в районе Красноармейска и четвертая пусковая установка – на восточной окраине Константиновки Донецкой народной республики (ДНР)», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Черная сотня», развернутый в здании школы № 23 города Краматорска ДНР. Ликвидировано до трехсот националистов и свыше 40 единиц специальной техники.
Высокоточным оружием ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, оборудованный в производственном ангаре на территории промышленной зоны в восточной части города Николаева. Потери противника составили до 30 человек личного состава, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, свыше двух тысяч снарядов для РСЗО «Град», около тысячи снарядов для самоходных гаубиц «Акация», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: шесть пунктов управления, в том числе 92-й механизированной бригады в районе Рогань Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки ДНР, а также пять складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Зайцево ДНР, Вишневое и Успеновка Запорожской области.
«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30», – перечислил представитель Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка ДНР уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Вернополье, Окнино, Балаклея, Вербовка, Слатино, Долгенькое, Червоный Оскол, Песчаное Харьковской области, Петровское и Златоустовка ДНР.
Кроме того, перехвачено два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах Топольского и Малой Камышевахе Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1589 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4141 танк и другие боевые бронированных машины, 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4453 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что ударом ВКС России в Одесской области ликвидировано более 600 боевиков.
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Кадыров опубликовал видеообращение украинских морпехов
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинские морпехи рассказали об избиении командирами их товарища до смерти. Глава республики напомнил свои слова о том, что Владимир Зеленский воюет до последнего украинца.
«Морские пехотинцы 36-й бригады ВСУ записали обращение, в котором рассказали, что их командиры избили до смерти их товарища-морпеха. Я говорил и предупреждал, что Зеленский воюет до последнего украинца. Какие еще доказательства нужны?», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни добавил, что этим морпехам уже не хочется кричать «Слава Украине», по его словам, не может быть славы с такими «нациками во главе страны и армии».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил США в намерении продолжать войну до последнего украинца. О намерении Запада воевать с Россией «до последнего украинца» говорил и президент РФ Владимир Путин.
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Офицер из группировки «Отважные» сравнил российскую и украинскую артиллерию
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Западные системы не смогли помочь украинской артиллерии добиться превосходства перед российской, считают офицеры на позициях гаубичной батареи группировки «Отважные».
«Превосходства артиллерии (у украинских войск) явного нет. То, что у них появляются единичные (западные) системы, не значит, что за короткий промежуток времени они ими смогут в совершенстве овладеть. Мой личный состав своими системами вооружения владеет в совершенстве», – передает РИА «Новости» ответ офицера вооруженных сил на вопрос об эффективности артиллерийских установок, поставляемых на Украину странами НАТО.
Также он рассказал о личных мотивах участия в спецоперации на Украине.
«Есть такая поговорка: где родился, там и пригодился. Так вот, я родом из Донецкой области. Ну, соответственно, здесь и пригодился», – заключил артиллерист.
Ранее Минобороны показало боевую работу расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению замаскированных укрепленных позиций ВСУ.
Россия построит газопровод в Запорожскую область
Запорожская область после строительства нового газопровода будет запитана за счет подачи газа из России, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Киевский режим ранее отключил газоснабжение региона. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минэнерго оперативно проработать вопрос газификации региона. При этом глава администрации региона Евгений Балицкий заявил, что в области проложат газопровод Бердянск – Мелитополь.
«Проектные работы и изыскания подходят к завершению. Уже поставлена необходимая техника. После строительства газопровода Запорожская область будет запитана за счет поставок газа из Российской Федерации», – передает РИА «Новости» слова Рогова.
Ранее Рогов заявил, что дальнейшее освобождение Запорожской области от украинских сил возможно только после полного освобождения Донбасса.
Лавров раскрыл детали подписания «продуктовой сделки»
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Деполитизированный характер договоренности по украинскому зерну удалось сохранить стараниями делегации России, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Отрадно, что США и Евросоюз прекратили чинить препятствия достижению договоренностей по продовольствию. Использование США и их союзниками продовольствия в интересах геополитических авантюр «неприемлемо и бесчеловечно», – сказал Лавров, его слова приводятся на сайте МИД России.
По словам министра, «главной задачей договоренностей по продуктовому экспорту является обеспечение беспрепятственных поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки».
Отмечается, что российская сторона рассчитывает на то, что для выполнения соглашений по украинскому зерну и экспорту российской сельхозпродукции будут предприняты все усилия.
Меморандум между Россией и ООН по продвижению российского экспорта продовольствия и удобрений будет действовать три года.
Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Ранее Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН, при этом Россия отдельно подписала договор.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
Напомним, 15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции 13 июля в основном поддержали предложения России, в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.
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Шойгу сообщил об условиях досмотра судов с украинским зерном
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Досмотр судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, будет производиться и на выходе, и на входе в Черное море, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
По его словам, в соответствии с соглашением, которое подписали Россия, Турция, представители ООН и Украина в Стамбуле, создается совместный четырехсторонний координационный центр, который будет досматривать суда, вывозящие украинскую сельхозпродукцию, передает ТАСС.
«Досмотр будет проводиться как на выходе, так и на входе в Черное море», – сказал Шойгу. Министр отметил, что Россия в контексте подписанных в Стамбуле четырехсторонних соглашений была заинтересована в досмотре судов, идущих в порты Украины, потому что он поможет избежать завоза туда вооружения и военной техники, которые позволили бы Вооруженным силам Украины (ВСУ) продолжить военные действия.
«Нас интересовало, чтобы была зафиксирована возможность досмотра судов, идущих в украинские порты. Дабы избежать завоза туда вооружения и военной техники, которые позволили бы продолжить те или иные действия со стороны Вооруженных сил Украины», – заявил Шойгу.
Ранее Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
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