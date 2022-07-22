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Байден захотел снизить цены на бензин в США санкциями против России
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Белый дом рассчитывает добиться снижения стоимости топлива в Соединенных Штатах путем установления потолка на российскую нефть в мире, сообщил президент США Джо Байден на совещании с помощниками по вопросам экономики.
«Мы поговорим о глобальном потолке цен на российскую нефть, на который я убедил согласиться в прошлом месяце наших партнеров на встрече Группы семи. Это позволит увеличить предложение и снизить доходы [президента России Владимира] Путина», – приводит ТАСС слова Байдена о шагах, которые, по его мнению, следует предпринять для дальнейшего снижения стоимости бензина в США.
«В ближайшие <…> недели я буду делать все возможное для снижения цен», – добавил Байден. Во время выступления он кашлял, его голос звучал хрипло. «Я чувствую себя гораздо лучше, чем звучит мой голос», – заверил американский лидер, комментируя свое состояние после выявления коронавируса.
Ранее в пятницу заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой ранок, иначе цены на нее поползут вверх. В среду вице-премьер России Александр Новак заявлял, что в случае вступления в силу ограничений на цену нефти и снижения ее стоимости ниже порога затрат на добычу Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки.
Напомним, в ходе саммита Группы семи (G7) обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
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Пелоси выдвинула Блинкену ультиматум по России
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп, сообщили американские СМИ.
«Пелоси обратилась к... Блинкену с посланием: признайте Россию страной-спонсором терроризма, в противном случае это сделает Конгресс», – передает РИА «Новости» сообщение газеты Politico.
Отмечается, что предупреждение было сделано в ходе телефонного звонка, который состоялся на этой неделе. По информации издания, некоторые конгрессмены считают, что могут принять закон без участия госдепартамента.
«Очевидно, что принятие Конгрессом закона – это более сложный путь, чем решение секретаря, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для усиления экономического давления на Путина и ужесточения риторики в его адрес», – приводит газета слова неназванного сотрудника Конгресса.
Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «мерой идиотического характера» инициативу США о признании России «страной-спонсором терроризма». Дипломат подчеркнула, что такие действия «отрикошетят» по Вашингтону. Блинкен заявил, что Вашингтон изучает возможность включения России в список стран-спонсоров терроризма. По его мнению, «нет сомнения в том, что русские терроризируют украинцев». Комитет Сената США одобрил разрешающий признать Россию спонсором терроризма законопроект.
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В Сети высмеяли наряд Зеленской на встрече с четой Байденов
Интернет-пользователи высмеяли супругу президента Украины Владимира Зеленского Елену за костюм, в котором она была на встрече с четой Байденов в Белом доме.
На фотографию Зеленской, в частности, обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Какой странный костюм и какие необычные пуговицы», – отметила в свою очередь телеведущая Ольга Скабеева.
«Прикольные пуговки, заметил президент Байден», – иронизируют пользователи Сети.
«Интересный вариант размещения пуговиц»; «Бесполезные пуговицы могут быть где угодно, но не там, где у человека соски»; «Это не пуговицы, просто Байден очень хорош собой!» – пишут комментаторы.
Некоторые предположили, что наряд Зеленской призван впечатлить президента США Джо Байдена. «Старик обрадуется и выдаст еще несколько лярдов помощи», – предположили пользователи.
«Золушка прилетела в Вашингтон, всю ночь пришивала лишние пуговицы к костюму, а вы стебетесь», – ироинизирует Viktor Runner.
«Что же ее окружение не подсказало, что пуговки неудачно пришиты? Или тоже смеются втихаря?» – задалась вопросом маргарита_д.
«А почему не в зеленой футболке?» – пишет ZuMa, напоминая о том, как был одет президент Украины Владимир Зеленский на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном.
«Мне кажется, что эти встречи ей на самом деле очень нравятся», – предположил Aleksander Lysenko.
Кроме того, журналист Дмитрий Смирнов выложил видео «американских нежностей» на встрече Зеленской с Байденом.
Напомним, в понедельник Зеленская прибыла в Вашингтон. В среду ожидается ее выступление в Конгрессе США.
Россия отказалась поставлять нефть на мировой рынок по низким ценам
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Если ограничения на цену нефти, которые обсуждают страны G7, вступят в силу, и стоимость нефти окажется ниже затрат на добычу, Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, сообщил вице-премьер Александр Новак.
Как заявил Новак, если «эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти», то Россия, «естественно, не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки». «Это означает, что мы просто в убыток работать не будем», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
Эксперты сомневаются, что США и ЕС удастся уговорить весь мир покупать российскую нефть по установленной низкой цене. Так, МИД Бразилии уже заявил, что «Бразилия не входит в G7», а потому «не следует ее внутренним решениям».
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США решили бороться с отказом регионов оставаться в составе Украины санкциями
Если территории, которые были освобождены российскими войсками в ходе спецоперации на Украине, войдут в состав России, США введут новые санкции, следует из заявления координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.
Комментируя готовящиеся, по мнению Вашингтона, планы России «аннексировать» территории, Кирби сказал, что США могут «ввести дополнительные санкции, ужесточить уже действующие, а также продолжить попытки ограничивать возможности» России продолжать спецоперацию. «Ведение войны – дорогостоящее занятие», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области также сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
Байден заявил, что у него рак
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Глава американского государства Джо Байден заявил, что у него рак из-за загрязнения окружающей среды. СМИ предположили, что это очередная оговорка.
Выступая в штате Массачусетс, Байден говорил о борьбе с последствиями климатических изменений. Он заявил, что в США многие заводы выбрасывают «токсичные вещества, смог, парниковые газы», передает ТАСС.
Байден рассказал, как жил в Клеймонте в штате Делавэр рядом с нефтеперерабатывающими заводами: «Я жил в многоквартирном доме, а чуть дальше по дороге была небольшая школа, в которую я ходил. <...> Моя мама отвозила нас, чтобы мы не ходили пешком. И знаете, что происходило в первые заморозки? Приходилось включать стеклоочистители, чтобы буквально смывать нефтяные пятна со стекла».
«Вот почему у меня – и многих других людей, с которыми я вырос – рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», – сказал он.
В Twitter Национального комитета Республиканской партии США после этого задали вопрос: «Джо Байден только что объявил, что у него рак?». Один из редакторов Washington Post Гленн Кесслер ответил на это: «Какой это глупый твит! Ознакомьтесь с медицинским отчетом Байдена». Кесслер указал, что до того, как Байден стал президентом, ему удалили немеланомные опухоли кожи. Однако следует отметить, что Байден говорил о раке в настоящем времени. Многие американские СМИ предположили, что это очередная оговорка Байдена.
Напомним, Байден – самый пожилой американский лидер в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном упадке. С ним регулярно происходят странности, которые заставляют усомниться в том числе в его ментальном здоровье. Эссеист и обозреватель The Wall Street Journal Лэнс Морроу прямо заявил, что Байден обязан пересмотреть свое решение об участии в избирательной кампании, так как неизбежные возрастные изменения наложат свой отпечаток на его возможности исполнять обязанности главы государства.
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Захарова ответила пресс-секретарю Белого дома цитатой из «Федота-стрельца»
Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, рассказавшей о том, чем на протяжении двух дней был занят президент США Джо Байден, вспомнив цитату из пьесы Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца».
В своем Telegram-канале она написала: «В нашем ремесле взята новая высота». «Вопрос: что именно Байден делал вчера и сегодня? Пресс-секретарь Белого дома: … Я думаю, он был очень занят проблемами американского народа…» – напомнила Захарова.
Она считает, что «вот так простенько представитель президента США перевела на английский бессмертные строки Леонида Филатова».
«Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!» – привела цитату из пьесы Захарова.
«Про Федота-стрельца, удалого молодца» – наиболее известное поэтическое произведение российского актера Леонида Филатова, которое было написано по мотивам русской народной сказки «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что». Впервые пьеса опубликована в 1987 году.
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Политолог оценил ультимативные перепалки Пелоси и Блинкена из-за России
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«Вопросы американской внешней политики в преддверии осенних выборов в Конгресс отойдут на второй план. Понимая это, Пелоси пытается принудить Госдеп к принятию непростого решения», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стало известно об ультиматуме спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в адрес госсекретаря Энтони Блинкена о признании России спонсором терроризма.
«В американской политике ультиматумы, конечно, может ставить кто угодно и кому угодно. Очевидно, что в Конгрессе есть свои ястребы, которые хотят, чтобы Россию признали спонсором терроризма уже сейчас. Такие люди есть как среди демократов, так и среди республиканцев», – рассказал собеседник.
«Но я не уверен, что американский парламент успеет принять такой закон в ближайшее время. Перед Конгрессом сейчас стоит достаточно много актуальных вопросов, например, утверждение новых бюджетов, в том числе военного. Это будет важной повесткой вплоть до конца сентября – начала октября, а там уже выборы в Конгресс. Поэтому вопросы международных отношений отойдут на второй план», – полагает политолог.
«Я бы рассматривал такие заявления как информационный шум и попытку надавить, принудить Госдеп к принятию решения. За этим, конечно, стоят украинские лоббисты, которые хотят, чтобы признание России страной-спонсором терроризма случилось как можно быстрее», – отметил Дудаков.
«Сложно предсказать, удастся ли им продавить этот вопрос. Лично я сомневаюсь, что Конгресс будет принимать такой закон в ближайшее время. Скорее всего, вопрос так или иначе будет решаться Госдепом», – добавил он.
«Американские политики осознают, что это будет очень радикальный шаг, и далеко не все в Белом доме этого хотели бы. Они понимают, что ситуация на Украине разворачивается не в пользу Киева, и рано или поздно нужно будет начинать переговоры с Россией. А если они признают нас спонсором терроризма, то о каких переговорах может идти речь?» – рассказал собеседник.
«Вместе с тем исключать такого сценария, конечно, тоже нельзя. Мы видим, как Запад раз за разом отодвигает свои красные линии до каких-то немыслимых границ и порой просто стирает их», – резюмировал Дудаков.
Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп, пишут американские СМИ. «Пелоси обратилась к Блинкену с посланием: признайте Россию страной-спонсором терроризма, в противном случае это сделает Конгресс», – передает РИА «Новости» сообщение газеты Politico.
Отмечается, что предупреждение было сделано в ходе телефонного звонка, который состоялся на этой неделе. По информации издания, некоторые конгрессмены считают, что могут принять закон без участия Госдепартамента.
«Очевидно, что принятие Конгрессом закона – это более сложный путь, чем решение секретаря, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для усиления экономического давления на Путина и ужесточения риторики в его адрес», – приводит газета слова неназванного сотрудника Конгресса.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о возможных последствиях признания России государством, спонсирующим терроризм. В конце июня президент Франции Эммануэль Макрон не поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского объявить Россию таковым.
«Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом», – сказал Макрон.
При этом, по словам Зеленского, соответствующая идея «одобрена комитетом Сената США, а юридическое решение может быть принято Государственным департаментом». «Такое решение очевидно необходимо, и его должен поддержать весь демократический мир. Я сказал об этом участникам саммита «Большой семерки», который состоялся в Германии», – написал тогда Зеленский в своем Telegram-канале.
Кроме того, в начале лета Блинкен сообщал, что американские эксперты изучают вопрос, соответствует ли Россия критериям для внесения ее в этот список. Сейчас к данной категории государств причислены только Иран, КНДР, Куба и Сирия. Вашингтонская администрация именует их «изгоями». При этом Госдеп ведет этот список с 1979 года. В него могут быть внесены государства, которые, по мнению Вашингтона, «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма».
Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Тимофеев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что внесение России в такой список принесет, прежде всего, репутационные потери, а также еще больше усложнит работу российского бизнеса за рубежом. «Рвение Киева понятно, он хочет причинить как можно больше проблем Москве, поэтому пытается задействовать все возможные рычаги. Но у США есть свои интересы. Включить Россию в список стран-спонсоров терроризма будет сложно, потому что РФ трудно назвать таким государством. Против России уже и так введены огромные санкции», – указывает Тимофеев.
Эксперт напомнил, что Россия является важнейшим игроком в сфере борьбы с терроризмом и «эпизодически сотрудничает с Вашингтоном по этим вопросам», поэтому Госдеп, если решит включить Россию в этот список, «создаст США проблемы в сфере безопасности», «из-за чего последует негативный политический резонанс для самих американцев». В ответ, конечно, Россия может объявить США и Украину государствами-спонсорами терроризма, «но это ничего радикально не изменит».
Кроме того, как считают эксперты, сейчас объем санкций, введенных против России, и так превышает объем ограничений, который введен против стран-участниц «госдеповского списка». Поэтому если Вашингтон совершит такой шаг, то тем самым власти США политически обесценят санкции как инструмент внешней политики, а список так называемых стран, поддерживающих терроризм, окончательно превратится в посмешище, если в нем окажется государство из пятерки членов Совбеза ООН.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла «мерой идиотического характера» инициативу США о признании РФ страной-спонсором терроризма. Дипломат предупреждала об ответных мерах. А посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что попытка США присвоить себе право судить, кто есть «военный преступник», вызывает отторжение. По его словам, «страна, на совести которой сотни тысяч загубленных жизней по всему миру, разрушенные государства, десятки гуманитарных катастроф, создание очагов международного терроризма, по определению не может быть таковой».
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Стало известно, кто управляет американскими РСЗО HIMARS на Украине
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Американскими РСЗО HIMARS управляют расчеты кадровых военнослужащих НАТО, заявил неназванный представитель российских силовых структур.
«По сведениям, полученным от источников в ВСУ, на южном направлении работают как минимум две установки HIMARS, остальные 10 рассредоточены по дуге на севере, на участке активных боевых действий. Расчеты установок укомплектованы из военнослужащих НАТО, выведенных за штат», – цитирует собеседника РИА «Новости».
Охраняют комплексы сотрудники частных военных компаний, близких к Пентагону, те, с которыми американское военное ведомство заключает контракты, добавил он.
Наведение проводится с помощью американских военных спутников, после пусков установку быстро перемещают и не возвращают ее на прежние позиции.
«Каждый залп обязательно прикрывается несколькими залпами более примитивных систем, таких как «Ураган» или «Смерч», задача которых – насытить российское ПВО целями и истощить их боезапас к моменту пуска HIMARS», – указал источник.
Все передвижение и работа установок проводится ночью, во время комендантского часа.
Натовские военные не доверяют украинцам, как военным, так и гражданским. Украинские расчеты РСЗО, участвующие в совместном ударе, не знают о совместной работе с HIMARS, и не в курсе, что являются прикрытием натовских расчетов.
«В их распоряжение попадают только время пуска и координаты целей», – сказал он.
Между тем член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреливают освобожденные населенные пункты из HIMARS, когда российские ПВО перезаряжаются после отражения атак более старых РСЗО.
«Надо понимать, что террористы [президента Украины Владимира] Зеленского выработали хитрую схему: они запускают много целей, когда ПВО отрабатывают по этим целям, защищая мирные города, несутся еще. То есть, условно говоря, бьют сначала пакетом «Урагана», например, или другой РСЗО, более старой, а затем, когда ПВО отрабатывают наши и перезаряжаются, в это время происходит удар уже HIMARS, и на HIMARS уже не хватает должного количества ракет, не все перезаряжены и часть из них пролетают [в зону противовоздушной обороны]. То же самое с беспилотниками: целыми группами, целыми стаями их направляют, понятное дело, ПВО сбивают часть из них, но часть успевают долететь», – цитирует Рогова ТАСС.
Он добавил, что после последнего удара украинских беспилотников по территории Запорожской АЭС в Энергодаре четверо пострадавших остаются в тяжелом состоянии.
Напомним, в среду украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту, часть из них была перехвачена ПВО.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пока не намерены поставлять Украине снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, имеющие дальность свыше 80 км.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
Российские военные уже уничтожали комплексы HIMARS в районе населенного пункта Красноармейск ДНР высокоточным оружием наземного базирования.
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В Белом доме оценили необходимость передачи полномочий президента США
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Необходимость временной передачи власти от главы администрации Соединенных Штатов Джо Байдена вице-президенту США Камале Харрис в связи с обнаружением у американского лидера COVID-19 на данный момент отсутствует, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Отвечая на вопрос о том, планируется ли временная передача полномочий президента США Камале Харрис, если состояние Джо Байдена ухудшится, пресс-секретарь Белого дома сказала: «У президента [США] слабо выраженные симптомы. Он в состоянии заниматься делами американского народа из своей резиденции. И именно это сейчас имеет значение». В итоге она покинула брифинг, так и не ответив на уточняющий вопрос о том, отсутствуют ли такого рода планы, передает ТАСС.
В ответ на многочисленные просьбы журналистов дать им возможность пообщаться напрямую с президентским врачом Кевином О’Коннором пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер дала понять, что Белый дом не намерен этого делать.
«Можно нам поговорить с врачом президента, чтобы мы не играли в испорченный телефон?» – поинтересовалась одна из журналисток после того, как о состоянии здоровья Байдена рассказали Жан-Пьер и координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа. «Я не думаю, что это игра в испорченный телефон, – ответила Жан-Пьер. – У нас здесь доктор Джа, который сам является врачом, который руководит нашей программой борьбы с COVID-19, вы будете регулярно получать заявления от доктора О’Коннора, и мы будем прозрачными, как мы и делали ранее». Жан-Пьер заверила, что Белый дом ежедневно будет публиковать письменные заявления лечащего врача Байдена.
«Никто из вас не виделся сегодня с президентом. Никто из вас не лечит президента. Вопрос заключается в том, когда сюда придет доктор О’Коннор. Потому что если вы будете просто распространять его заявления и скрывать его от вопросов, то это будет наименее прозрачный подход Белого дома к болезни президента за последние 50 лет», – возразил другой журналист. «Я полностью не согласна с вашим последним заявлением», – возразила Жан-Пьер. «Мы ведем себя, как мне кажется, совершенно иначе, чем прошлая администрация, и я рада обсуждать это с вами», – добавила она. По словам Жан-Пьер, в Белом доме убеждены, что письменное заявление лечащего врача президента США содержит исчерпывающую информацию о здоровье американского лидера.
Ранее в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Она также сообщила, что Байден на карантине и будет работать удаленно, пока не сдаст отрицательный тест. Позже Белый дом раскрыл данные о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена.
Напомним, в ноябре 2021 года Байден на время пребывания под наркозом временно передал полномочия президента США Камале Харрис. В тот же день он вернулся к исполнению обязанностей президента Соединенных Штатов.
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Захарова разоблачила фейк французского корреспондента о посещении Крыма
Спикер российского МИД Мария Захарова рассказала, как журналист французской газеты создал фейк об организованной для иностранных корреспондентов поездке на Черноморский флот в Крыму, чтобы якобы «продемонстрировать милитаристский настрой» России.
Пресс-тур был организован в 2015 году для иностранных журналистов, программа включала посещение детского лагеря «Артек», а также других объектов инфраструктуры. При этом французский журналист отдельно попросил показать ему Черноморский флот. «Это было его желание... Мы не планировали показывать Черноморский флот, потому что мы хотели показать именно гражданскую инфраструктуру, показать Крым с его возможностями, каким он был до 2014 года и как его восстанавливают. Мы хотели сделать фокус именно на этом, но раз был такой заказ от западных журналистов, пожалуйста», – передает радио Sputnik ее слова.
По словам Захаровой, позднее вышла статья про Черноморский флот под авторством журналиста Figaro.
«Причем он приехал только на ту часть, которая связана с Черноморским флотом, никакие другие пункты программы этот журналист французский не посещал. Выходит статья, где написано, что в очередной раз, чтобы продемонстрировать свой милитаристский настрой, поиграть мускулами, Россия и российские чиновники организовали для иностранных корреспондентов поездку на Черноморский флот», – рассказала Захарова.
Представитель МИД подчеркнула, что корреспондент попросту сам попросился, а потом выдал экскурсию за «игру мускулами».
«То есть самому попроситься, а потом выдать за наши «игры мускулами», что хотели продемонстрировать милитаризм, развитие его на территории Крыма. Естественно, ни строчки про то, что Черноморский флот исторически там дислоцирован... является неотъемлемой частью истории Крыма», – отметила Захарова.
Ранее спикер МИД обратила внимание на публикации греческих СМИ о российской спецоперации на Украине, отметив, что они «дисциплинированно следуют антироссийскому заказу заокеанских кураторов». Более того, Захарова рассказала о работе ведомства по разоблачению антироссийских фейков в специальном разделе на сайте МИД.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Захарова ответила США на угрозу введения новых санкций
Заявления Белого дома о введении новых санкций при вхождении районов Украины в состав России цели не достигнут, а лишь укрепят уверенность Москвы в выбранном курсе, заявила спикер МИД Мария Захарова.
«Белый дом заявил, что США при вхождении районов Украины в состав России введут новые санкции», – написала она в своем Telegram-канале.
При этом Захарова добавила, что «ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят новые санкции и без вхождения районов Украины в состав России.
Представитель МТД подчеркнула, что «поэтому очередная угроза цели не достигла». «Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу», – резюмировала она.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что заявления Минобороны Украины о намерении «уничтожить Черноморский флот России и вернуть Крым» только подтверждают оправданность российской специальной военной операции.
Ранее США пообещали ужесточить уже введенные против России санкции и попытаться ослабить ее военный потенциал в случае попытки Москвы, как утверждает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, «аннексировать» освобожденные территории на Украине.
Напомним, Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В главном совете администрации Запорожской области также сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
В Белом доме ответили на вопрос о госпитализации Байдена
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Президенту США Джо Байдену в настоящий момент комфортно работать в Белом доме, однако не исключается возможность его отправки в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, заявил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа.
«Я могу сказать, что в настоящий момент президенту [США Джо Байдену] комфортно работать в Белом доме, у него все хорошо. Очевидно, что в Белом доме имеются значительные ресурсы для ухода за ним», – сообщил специалист, отвечая на вопрос о том, потребуется ли отправить американского лидера в указанное учреждение. Вместе с тем он добавил, что данный центр «всегда готов для президента». По словам Джа, «такая возможность всегда сохраняется». «Ситуация обстоит так вне зависимости от того, идет ли речь о ковиде или нет», – приводит слова чиновника американской администрации ТАСС.
Как подчеркнул Джа, врачи «в настоящий момент вполне уверены», что Байдена не придется отправлять в центр. «У него все нормально. У него очень слабо выраженные симптомы. Ему оказывают помощь самого высокого класса», – заверил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса.
«Он (Байден – прим. ВЗГЛЯД), безусловно, проведет в изоляции как минимум пять дней. И он вернется к обычной деятельности после негативного теста», – сказал Ашиш Джа. Сотрудник Белого дома констатировал, что таковы рекомендации федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний. Отвечая на вопрос о том, распространяются ли рекомендации федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США на супругу главы Соединенных Штатов Джилл Байден, должна ли она прекратить контакты с мужем, координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса сказал: «Я полагаю, что она также не будет контактировать с президентом». «Она (первая леди) чувствует себя хорошо. <…> Она продолжит следовать рекомендациям ЦКПЗ, носить маску и т. д.», – добавила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Она также сообщила, что Байден на карантине и будет работать удаленно, пока не сдаст отрицательный тест.
Позже Белый дом раскрыл данные о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что необходимость временной передачи полномочий президента США Камале Харрис на данный момент отсутствует. При этом в американской администрации не исключили возможность отправки президента Соединенных Штатов в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
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Глава ЦРУ счел Путина «слишком здоровым»
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Насколько может судить американская разведка, российский президент Владимир Путин «слишком здоров», заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.
Бернс подчеркнул, что «это неформальная оценка разведки», передает РИА «Новости».
Бернс признался, что «большая часть седых волос» на его «голове появилась после переговоров с русскими и иранцами на протяжении многих лет», передает ТАСС.
Кроме того, Бернс считает, что отстранение на Украине от исполнения обязанностей главы СБУ Ивана Баканова не делает американскую разведку более уязвимой для российских специалистов. Он сказал, что ЦРУ «ведет себя очень осторожно» с СБУ, «как и со множеством других партнеров по всему миру, но в данном случае – особенно».
«Мы делимся значительным количеством разведданных с украинскими службами и украинским руководством, которые они эффективно используют», – сказал он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств.
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Стивен Кинг поспешил оправдаться за восхваление Бандеры
Американский писатель Стивен Кинг заявил, что не восхвалял украинского националиста Степана Бандеру в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом).
«Чистая чушь. Дерьмо троллей. В этом нет правды», – написал он в своем Twitter, передает RT.
При этом ранее в беседе с пранкерами Кинг заявлял, что «Бандера – великий человек».
Также он утвердительно отвечал на вопрос о необходимости «запрета русских как нации».
Кроме того, Кинг пообещал помочь с созданием истории о «жестоких русских», которую можно было бы выдать за настоящую, после того как пранкеры от имени Зеленского обратились к писателю и попросили его помочь в информационной войне.
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Путин заявил о наступлении нового этапа в мировой истории
На новом этапе мировой истории только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».
«Наступает новая эпоха, новый этап в мировой истории, и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни, защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалах – моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее Путин, комментируя ситуацию на продовольственных рынках в мире, заявил, что США напечатали деньги и скупают продовольствие, а развивающиеся страны оказались в наихудшем положении.