|
|
Шойгу обсудил с министром обороны Турции обстановку на Украине
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и обсудил с ним обстановку в Черноморском регионе, на Украине, а также в Сирии, сообщили в Минобороны России.
«Министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и обсудил с ним обстановку в Черноморском регионе и на Украине, а также на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии», – приводит сообщение РИА «Новости».
В ведомстве добавили, что глава российского военного ведомства обратил внимание Акара на то, что американские военные уже на протяжении длительного времени находятся на территории суверенного государства Сирии. «Их пребывание там Шойгу назвал нарушением международных норм и подчеркнул, что на развернутых США базах, таких как Эт-Танф, ведется подготовка боевиков террористических формирований», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
В пятницу знакомый с переговорами в Стамбуле источник заявил, что безопасный коридор для прохода судов с зерном в Черном море начнет действовать в ближайшие недели.
В среду член украинской делегации на переговорах Рустем Умеров сообщил, что экспорт зерна с Украины планируется осуществлять через три порта: Одесса, Южный и Черноморск.
Напомним, в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и России по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.
Израиль намерен направить делегацию в Россию из-за ситуации с «Сохнут»
|
|
Премьер-министр Израиля Яир Лапид провел оперативное совещание в связи с ситуацией вокруг возможной ликвидации в России представительства еврейского агентства «Сохнут», сообщили в канцелярии премьера.
«Было решено отправить совместную делегацию от канцелярии премьер-министра, министерства иностранных дел, министерства юстиции и министерства репатриации и интеграции, чтобы обеспечить продолжение деятельности еврейского агентства в России», – приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что Израиль будет дипломатическим путем добиваться продолжения деятельности агентства в России. «Еврейская община в России имеет глубокие связи с Израилем. Ее важность затрагивается в ходе каждой дипломатической дискуссии с российским руководством. Мы продолжим действовать через дипломатические каналы, чтобы важная деятельность еврейского агентства не прекратилась», – заявил Лапид, слова которого приводит премьерская канцелярия.
В четверг Министерство юстиции России попросило суд ликвидировать еврейское агентство «Сохнут». Беседа по этому иску назначена на 28 июля.
Эксперт оценил итоги встречи Путина, Раиси и Эрдогана
|
|
«Все лидеры близки к пониманию того, что Ближний Восток – вопрос, который не касается Вашингтона. И все три страны – Россия, Турция и Иран – не хотят присутствия США в регионе», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев, комментируя итоги переговоров лидеров России, Ирана и Турции в Тегеране.
«Астанинский формат – это возможность диалога России с двумя важнейшими странами Ближнего Востока. Иран и Турция находятся между собой в непростых отношениях и во многом являются конкурентами. А Россия, как сверхдержава, примыкающая к этому региону, естественным образом участвует в этом разговоре», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
Эксперт обратил внимание на то, что Сирия традиционно стала центральной темой переговоров. «Именно этот регион некогда связал страны в этом формате. Также в рамках саммита была поднята тема религиозного экстремизма, который никуда не исчезает», – пояснил собеседник.
«Мы видим, что вне зависимости от того, как развиваются отношения России с Западом, диалог трех стран сохраняется», – подчеркнул Бордачев. При этом он уверен, что пока рано говорить о создании коалиции против США в данном регионе.
«Пока все максимально близки к пониманию того, что Ближний Восток – вопрос, который не касается Вашингтона. И все три страны – Россия, Турция и Иран – не хотят присутствия США в регионе. Но к созданию полноценной коалиции государств, судя по всему, лидеры пока не готовы, предпочитая политико-дипломатический путь решения этой проблемы», – заключил Бордачев.
Напомним, во вторник в Тегеране состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате. По итогам стороны приняли совместное заявление, в котором «подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике», говорится на сайте президента России.
Кроме того, Владимир Путин призвал Иран и Турцию сделать дополнительные шаги по стабилизации ситуации в Сирии. «Особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властях территориях. Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма», – цитирует ТАСС президента.
По его словам, «во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами, которые используют широкий арсенал средств». «Поэтому желательно, чтобы в нашем трехстороннем формате были предприняты дополнительные шаги, направленные на стабилизацию обстановки в этих районах и их возвращение под контроль законного правительства Сирии», – подчеркнул российский лидер.
Российская сторона также призвала навсегда покончить с присутствием в Сирии «Исламского государства*» (ИГ*, запрещена в РФ) и других экстремистских группировок. «Уверен, что наши страны продолжат на деле укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации остающихся на сирийской земле очагов международного терроризма. Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ*(запрещено в России) и других экстремистских группировок», – цитирует ТАСС Путина.
Участники переговоров обсудили также «непростую ситуацию на северо-востоке Сирии – в Заевфратье, где при поддержке ряда стран предпринимаются попытки в нарушение суверенитета Сирийского государства закрепить незаконное иностранное военное присутствие». «Есть некоторые расхождения по поводу того, что происходит в Заевфратье. Здесь, кстати, и общая позиция есть по поводу того, что американские войска должны покинуть эту территорию. Они должны перестать грабить сирийское государство и сирийский народ, вывозить незаконно оттуда нефть», цитирует Путина ТАСС.
Кроме того, на двустороннем уровне президент России провел отдельные встречи с лидерами Турции и Ирана. В частности, в разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждалось урегулирование конфликта в Карабахе, вопросы вывоза украинского зерна из портов Причерноморья и экономические аспекты сотрудничества двух стран.
А в беседе с Ибрахимом Раиси «условились о реализации крупных совместных проектов и активизации использования национальных валют в прямых расчетах». В рамках переговоров президенты обсудили «конкретные аспекты взаимодействия» в политике и экономике, «особое внимание уделили» сферам энергетики, промышленности и транспорта.
По мнению турецкой прессы, встреча Путина, Эрдогана и Раиси стала «исторической», потому что за ней «следил весь мир», пишет портал Haberler.com. В свою очередь газета Star отмечает, что «все три страны – гаранты «астанинского процесса» по Сирии – имеют великую историю».
«Между тем Россия не хочет терять дружбу с Турцией, особенно пока продолжается (спецоперация) на Украине, но все же пытается создать впечатление, что «последнее слово в Сирии остается за мной». Иран также старается не ухудшать отношения с Турцией... То, что президенты этих трех стран могут встретиться по столь чувствительному вопросу, все же является положительным моментом», – пишет колумнист Селахеддин Чакыргиль.
Газета Sabah подчеркивает месседж президента Турции Тайипа Эрдогана, сделанный на саммите. «Очень четкое послание президента Эрдогана на трехстороннем саммите в Тегеране: мы уничтожим очаги зла в Сирии», – пишет издание.
Встречу президентов РФ, Ирана и Турции планировалось провести еще в 2020 году, но мероприятие много раз переносилось из-за пандемии коронавируса. Неоднократно вставал вопрос о возможности сокращения формата до видеоконференции. Следующая встреча на высшем уровне в астанинском формате пройдет в России, заявил президент Путин.
Путин заявил о необходимости вернуть Заевфратье под контроль властей Сирии
|
|
В Тегеране завершились переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Заевфратье должно вернуться под контроль властей Сирии, заявил глава российского государства.
Ожидается, что после выступлений для СМИ президенты продолжат общение за рабочим обедом, передает ТАСС.
Как сообщил глава российского государства, в совместном заявлении определено, что сирийский кризис можно решить только дипломатией, передает РИА «Новости».
Путин отметил, что «благодаря эффективной совместной работе наших трех стран террористическая угроза и уровень насилия в Сирийской Арабской Республике в последние годы неуклонно снижается». Так, «разгромлены основные силы ИГИЛ* и других группировок, хозяйничавших в этой стране», а «законные власти вернули контроль над большей частью территорий страны».
Участники переговоров обсудили «непростую ситуацию на северо-востоке Сирии – в Заевфратье, где при поддержке ряда стран предпринимаются попытки в нарушение суверенитета Сирийского государства закрепить незаконное иностранное военное присутствие». При этом «с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция о том, чтобы Заевфратье вернулось под контроль законного правительства Сирии».
Как сообщил президент России, в совместном заявлении России, Турции и Ирана определено, что сирийский кризис можно решить только политико-дипломатическими средствами. Российский президент сообщил, что Россия, Турция и Иран готовы и далее помогать бесперебойной работе конституционного комитета по Сирии. Путин призвал мировое сообщество поддержать Сирию через восстановление инфраструктуры.
Путин считает, что саммит по Сирии был конструктивным и полезным. Он поблагодарил президента Ирана Ибрахима Раиси за гостеприимство и отличную организацию трехсторонней встречи. Очередные консультации по Сирии должны состояться до конца года.
Напомним, Путин на встрече астанинской «тройки» подчеркнул, что с присутствием в Сирии «Исламского государства*» и других экстремистских группировок нужно покончить. Он призвал предпринять дополнительные шаги, направленные на стабилизацию обстановки в неподконтрольных сирийским властям территориях. Кроме того, президент отметил, что с следующая встреча на высшем уровне в астанинском формате (Москва, Анкара, Тегеран) пройдет в России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин оценил экспортный потенциал России в 50 млн тонн зерновых
Экспортный потенциал России – 30 млн тонн зерновых, по результатам 2022 года будет 50 млн, США должны снять ограничения на поставки российского зерна, заявил президент России Владимир Путин.
«Изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировно», – сказал Путин. По его словам, Россия готова «содействовать вывозу украинского зерна», но ожидает, что «все ограничения, связанные с воздушными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты».
Путин заявил: «Вот мы об этом договаривались изначально с международными организациями. И взяв на себя труд все это запакетировать, никто не возражал до сих пор. В том числе американские наши партнеры», – передает РИА «Новости».
Президент отметил, что «ограничения с поставками на мировой рынок российских удобрений американцами сняты, фактически сняты». Он выразил надежду на то, что подобные шаги будут сделаны и в отношении «поставок на экспорт российского зерна». «А мы вот сейчас готовы. У нас экспортный потенциал 30 млн зерновых, а по результатам текущего года будет 50», – сообщил он.
Путин признал, что «Турецкая Республика и лично президент Эрдоган многое сделали» для достижения «договоренности по вывозу украинского зерна».
Напомним, в Минобороны сообщали, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции в основном поддержали предложения России, вскоре будет завершена работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива». Москва указывала, что Россия готова внести вклад в решение продовольственных проблем в мире, при этом ситуация на Украине не является причиной продовольственного кризиса. Стало известно о намерении ЕС разморозить часть ресурсов банков из России, чтобы облегчить транзакции в сфере глобальной торговли продовольствием и удобрениями.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина подписала «продуктовую сделку» с Турцией и ООН
|
|
Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН, при этом Россия и Украина раздельно подпишут договоры по зерну с Турцией и ООН, сообщил в пятницу помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш», – говорится в сообщении в Telegram-канале издания «Страна.ua».
Как сообщил Подоляк, Россия и Украина раздельно подпишут договоры по зерну с Турцией и ООН.
«Относительно стамбульского договора «о вывозе зерна». Предварительно. Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН», – передает ТАСС его сообщение в Twitter (запрещен в России).
Подоляк добавил, что соглашение по зерну не подразумевает сопровождения судов российскими кораблями и присутствия России в украинских портах.
«Никакого сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствия российских представителей в наших портах», – заявил он.
Подоляк уточнил, что проверки судов с зерном в Черном море при необходимости будут проводить совместные группы.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
Напомним, 15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции 13 июля в основном поддержали предложения России, в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин оценил участие Турции в решении вопросов по вывозу украинского зерна
|
|
Не все вопросы по теме вывоза украинского зерна из черноморских портов еще решены, но то что движение есть, уже хорошо, заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Российский лидер поблагодарил своего коллегу за усилия «посреднические по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, проблемам вывоза зерна через Черное море». «При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то что движение есть, уже хорошо», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, прибывший во вторник в Тегеран для участия в саммите астанинской «тройки», проводит двустороннюю встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Напомним, в Минобороны сообщали, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции в основном поддержали предложения России, вскоре будет завершена работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива».
Украина собралась использовать для экспорта зерна три порта
Экспорт зерна с Украины планируется осуществлять через три порта: «Одесса», «Южный» и «Черноморск» – сообщил член украинской делегации на переговорах Рустем Умеров.
Умеров рассчитывает, что в дальнейшем число используемых для экспорта зерна портов увеличится. По его словам, необходимо придерживаться рекомендаций военных, передает ТАСС со ссылкой на «Громадське».
«Есть безопасные коридоры, маршруты, которые мы разработали совместно с военными, и по этим маршрутам будут проходить все гражданские суда», – сообщил он, добавив, что зерно «будут продавать всем», все «суда, которые свободно могут придерживаться этих рекомендаций, могут заходить» в украинские порты.
За соблюдением правил безопасности будет следить мониторинговая группа под эгидой ООН в Стамбуле. При этом Умеров заявил: «Никаких российских судов в наших акваториях не должно быть. Мы не доверяем им. Даже если они подпишут соглашение с ООН».
По его совам, «по этим коридорам разработали механизм, где никакого контроля этих судов в море не будет», только «мониторинговая группа будет работать со своим мандатом, и они будут только проверять, чтобы в этих судах не было вооружения».
Напомним, в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и России по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Турецкие СМИ назвали историческим саммит лидеров Турции, России и Ирана в Тегеране
Весь мир следил за встречей лидеров Турции, РФ и Ирана в Тегеране, итоговое заявление, где сделан акцент на сирийском урегулировании, историческое, сообщают турецкие СМИ.
«Эрдоган, Путин и Раиси подписались! Акцент на Сирии в заявлении из 16 пунктов, опубликованном после саммита, за которым следил весь мир», – передает РИА «Новости» сообщение портала Haberler.com.
В свою очередь газета Star отмечает, что «все три страны – гаранты «астанинского процесса» по Сирии – имеют великую историю».
«Между тем Россия не хочет терять дружбу с Турцией, особенно пока продолжается (спецоперация) на Украине, но все же пытается создать впечатление, что «последнее слово в Сирии остается за мной». Иран также старается не ухудшать отношения с Турцией... То, что президенты этих трех стран могут встретиться по столь чувствительному вопросу, все же является положительным моментом», – пишет колумнист Селахеддин Чакыргиль.
Газета Sabah подчеркивает месседж президента Турции Тайипа Эрдогана, сделанный на саммите.
«Очень четкое послание президента Эрдогана на трехстороннем саммите в Тегеране: мы уничтожим очаги зла в Сирии», – пишет издание.
Напомним, в Тегеране прошли переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на встрече астанинской «тройки» подчеркнул, что с присутствием в Сирии «Исламского государства*» и других экстремистских группировок нужно покончить. Он призвал предпринять дополнительные шаги, направленные на стабилизацию обстановки в неподконтрольных сирийским властям территориях. Кроме того, президент отметил, что с следующая встреча на высшем уровне в астанинском формате (Москва, Анкара, Тегеран) пройдет в России.
Шойгу прибыл в Стамбул на подпись документов по украинскому зерну
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
Также планируется, что состоится двусторонняя встреча министров обороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара, передает ТАСС.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
Напомним, 15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции 13 июля в основном поддержали предложения России, в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.
Минобороны показало боевую работу тяжелых огнеметных систем «Солнцепек»
Минобороны опубликовало видеозапись боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа по уничтожению складов с боеприпасами и укрепленных долговременных опорных пунктов ВСУ.
Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее Минобороны показало боевую работу расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению замаскированных укрепленных позиций ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин призвал навсегда покончить с присутствием террористов в Сирии
С присутствием в Сирии «Исламского государства*» (ИГ*, запрещена в РФ) и других экстремистских группировок нужно покончить, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече астанинской «тройки».
«Уверен, что наши страны продолжат на деле укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации остающихся на сирийской земле очагов международного терроризма. Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ*(запрещено в России) и других экстремистских группировок», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган начали встречу глав государств астанинской «тройки» по сирийскому урегулированию.
Путин: Следующий саммит астанинской «тройки» пройдет в России
Следующая встреча на высшем уровне в астанинском формате (Москва, Анкара, Тегеран) пройдет в России, заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллегами по «тройке».
«Хочу также отметить, что следующий саммит астанинской «тройки» по очередности предполагается провести в нашей стране. И мы, конечно, будем рады видеть всех вас, уважаемые коллеги, в России», – приводит его слова ТАСС.
Инициаторами формата политического урегулирования в Сирии стали Россия, Турция и Иран, которые также выступили гарантами мирного урегулирования сирийского конфликта, к переговорам были привлечены представители официального Дамаска и делегации сирийской оппозиции. Переговоры стартовали в январе 2017 года в столице Казахстана Астане, отсюда название «астанинский процесс».
Напомним, президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган начали встречу глав государств астанинской «тройки» по сирийскому урегулированию.
Путин и Эрдоган начали встречу в Тегеране
Президент России Владимир Путин, прибывший во вторник в Тегеран для участия в саммите астанинской «тройки», проводит двустороннюю встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как отмечал ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков, президенты собираются «обсудить ключевые вопросы российско-турецкого сотрудничества, реализацию флагманских проектов в торгово-экономической сфере, а также предметно рассмотреть ряд международных тем, в том числе ситуацию вокруг Украины и вопрос вывоза украинского зерна», сообщает ТАСС.
Эрдоган на встрече с главой российского государства основное внимание планирует уделить всестороннему обсуждению отношений Анкары и Москвы, перспективам урегулирования украинского кризиса, вопросам создания в Стамбуле координационного центра по контролю за поставками по Черному морю сельскохозяйственной продукции.
На переговорах также планируется затронуть тему возможного визита российского президента в Турцию, Эрдоган еще в январе пригласил его посетить Анкару.
Кроме того, лидеры двух стран рассмотрят ситуацию вокруг Сирии в свете планов Турции провести новую военную операцию на севере соседней страны против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийского ответвления – «Сил народной самообороны» (СНС). Планируется обсудить и вопросы нормализации отношений между Турцией и Арменией, ситуацию в Кавказском регионе, другие региональные и международные темы.
Ранее во вторник президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси провели встречу в Тегеране.
Лавров заявил о наращивании экономического сотрудничества с Венгрией
Несмотря на непростую международную обстановку и санкционное давление на Россию, Москва и Будапешт продолжают наращивать экономическое сотрудничество, заявил глава МИД России Сергей Лавров, открывая переговоры с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.
«Несмотря на непростую международную обстановку, несмотря на стремление некоторых наших партнеров наращивать санкционное давление на Россию, наше взаимодействие продолжается, и в прошлом году нам удалось преодолеть спад, вызванный пандемией, и достичь роста более чем на 25 процентов нашего товарооборота», – приводит его слова ТАСС.
Лавров также отметил, что представит главе МИД Венгрии Петеру Сийярто российские оценки ситуации вокруг Украины и хода специальной военной операции (СВО). «Я знаю, что вы внимательно следите за развитием ситуации на Украине, в том числе с точки зрения венгерского национального меньшинства, и сегодня мы будем готовы рассказать вам наше видение того, как развивается наша специальная военная операция и какие есть перспективы урегулирования этого серьезного кризиса», — уточнил Лавров.
Ранее официальный представитель венгерского МИД Мате Пацолаи сообщил, что Сийярто также проведет встречи с вице-премьером Александром Новаком и вице-премьером-министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, а также обсудит дополнительные закупки для своей страны 700 млн кубометров газа.
В пятницу наибольший шум вызвало заявление венгерского премьера Виктора Орбана, который сравнил политику антироссийских санкций с «выстрелом себе в легкие».
Глава МИД Сийярто в свою очередь заявил об отказе даже обсуждать ограничительные меры в отношении Газпрома и российского газа в целом.
А председатель парламента Ласло Кевер назвал первопричиной нынешних событий на Украине попытку воплотить в жизнь антироссийскую стратегию США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин и Эрдоган обсудили сирийское урегулирование и карабахскую проблему
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реждеп Тайип Эрдоган на полях саммита в астанинском формате в Тегеране обсуждают вопросы по сирийскому урегулированию, карабахскую проблему и двустороннюю повестку.
«Много вопросов и по сирийскому урегулированию, перспективные крупные двусторонние проекты движутся, развиваются. В поле нашего зрения находится и другой важный вопрос – урегулирование карабахской проблемы», – приводит слова Путина ТАСС.
Он напомнил, что недавно в рамках Каспийского саммита встречался с президентом Азербайджана, «вам привет большой от него».
Путин признался Эрдогану, что рад его видеть. «Мы не виделись почти что целый год», – сказал Путин. На что Эрдоган ответил ему: «По телефону мы часто общались». «Это точно, это хорошо, – ответил Путин. – И наши коллеги общаются в постоянном режиме».
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, прибывший во вторник в Тегеран для участия в саммите астанинской «тройки», проводит двустороннюю встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.