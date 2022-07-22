Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Петровскому району Донецка

Вооруженные силы Украины в пятницу утром обстреляли Петровский район столицы ДНР из артиллерии натовского калибра 155 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным представительства, обстрел начался в 07.18, украинские расчеты вели огонь с позиции в районе Новомихайловки, передает ТАСС. По городу было выпущено три снаряда.

Ранее в пятницу в представительстве сообщали, что украинские войска рано утром выпустили по Донецку более десяти крупнокалиберных снарядов. Под огнем оказались Киевский и Кировский районы. Позже мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что в Кировском районе пострадало здание хлебозавода, где было повреждено остекление и оборудование, а также испорчена готовая продукция.

Утром в пятницу под огнем с украинской стороны также оказались Горловка и Новобахмутовка.

Напомним, в четверг украинские военные нанесли артиллерийский удар по Горловке, выпустив десять ракет из РСЗО «Град».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.