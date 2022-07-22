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В Сбербанке заявили о штатной работе в связи с новыми санкциями ЕС
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Новые санкции со стороны Евросоюза не окажут влияния на работу Сбербанка внутри страны, организация работает штатно, сообщила пресс-служба банка.
«Новые санкции не окажут влияния на работу банка внутри страны. Сбербанк работает в штатном режиме с учетом уже действующих, введенных ранее, ограничений», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Накануне Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России. В Кремле в свете введения новых антироссийских санкций сравнили европейскую бюрократию с советской.
Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель добавил, что в черный список ЕС в рамках седьмого пакета санкций включили Сбербанк и российский мотоклуб «Ночные волки».
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Путин напомнил Европе про «Северный поток – 2»
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Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, поставки снизятся, если Россия не получит турбину для «Северного потока – 1», но существует еще один вариант – «Северный поток – 2», заявил глава российского государства Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что Газпром «всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства», Запад же хочет возложить на Россию ответственность за собственные ошибки в энергетической политике. Он указал, что в 2020 году газ в Европе стоил 150 евро за 1 тыс. кубических метров, в 2022 году – 1,7 тыс. евро, передает ТАСС.
«Не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия», – заявил Путин. Он добавил, что «зима оказалась длинной, ветра не было». «Вот тебе и все», – сказал Путин.
Он напомнил, что есть «еще один готовый маршрут – это «Северный поток – 2», хотя с ним теперь «есть проблемы», поскольку Газпром «зарезервировал мощности, создал эти мощности, и ему нужно с этим что-то делать, они не могут бесконечно висеть в воздухе». Этот вопрос обсуждался с канцлером Германии Олафом Шольцем, но тот ответил, что есть «вопросы поважнее», сейчас «не к месту» этим заниматься.
Путин же предупредил Шольца, что Россия «половину объема, предназначенного для «Северного потока», снимет для внутреннего потребления и переработки». Газпром «это уже сделал», то есть в случае запуска «будет не 55 млрд кубометров в год, а ровно половина». С учетом того, что «от этого года осталось только второе полугодие, то, значит, одна четверть», сказал Путин.
Как сообщил глава государства, Газпром пока не получил официальных документов о том, что турбина для «Северного потока – 1» будет скоро возвращена в Россию из Канады: «Мы должны понимать, что Газпром берет-то, в каком состоянии машина пришла и каков ее юридический статус: она под санкциями, не под санкциями? Что с ней делать? Завтра, может, заберут ее». Если России не вернут турбину, по маршруту можно будет перекачивать только 30 млн кубометров газа в сутки вместо нынешних 60 млн кубометров, пояснил Путин.
Он обратил внимание, что в конце июля на ремонтные работы «должна быть отправлена еще одна машина». Сейчас работают две турбины. «Северный поток – 1» – один из основных маршрутов для поставки газа в Европу, в год по нему прокачивается около 55 млрд кубометров, сказал Путин.
Отвечая на недовольство Запада, Путин предложил посчитать, сколько можно прокачать с помощью оставшихся мощностей, и поинтересовался: «При чем здесь Газпром?». Он подчеркнул, что страны Запада «закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции газоперекачивающие станции».
«Мы поставляли в Европу до недавнего времени, без Турции – в Турцию где-то 30 с небольшим млрд кубических метров – в Европу 170 млрд кубических метров: 55 млрд шло по «Северному потоку – 1», 33 млрд, если память не изменяет – по Ямал – Европа. По двум ниткам, которые шли по территории Украины. Через Турцию в Европу – где-то 12 млрд по «Турецкому потоку», – рассказал Путин.
Однако Украина закрыла один из маршрутов поставок российского газа в Европу без всяких оснований и исключительно по политическим причинам, «все там нормально функционировало, никто не мешал». Польша «Ямал – Европу включила в реверсном режиме и стала примерно 32 млн кубических метров брать из Германии», то есть это был «российский газ», который «оказался для поляков дешевле», ведь Польша «брала у нас по достаточно высокой цене, ближе к рыночной, а Германия берет у нас по долгосрочным контрактам».
Кроме того, Путин заявил, что цены на нефть взлетят до небес в случае введения ограничений на ее поставки из России. По его словам, Запад в случае с нефтью наступает «на те же самые грабли», что и с поставками российского газа.
Напомним, СМИ сообщали, что Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию. Турбина оставалась в Монреале из-за санкций против Газпрома. В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию.
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Российское судно арестовали в Индии за неуплату топливных сборов эстонской компании
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Высокий суд индийского южного штата Кералы вынес постановление об аресте российского грузового судна VV MAUA-I за неуплату топливных сборов в размере 23 503 долларов базирующейся в Эстонии компании Bunker Partner OU.
Как сообщает газета «Таймс оф Индиа», российское судно находится в морском порту города Кочин. Судебный иск был подан местным держателем доверенности эстонской компании, потребовавшей оплаты стоимости загрузки топлива на корабль, передает ТАСС.
В связи с тем, что судно доставляло груз для ВМС Индии, суд разрешил его разгрузку во время задержания.
В сообщении на сайте издания указывается, что задержанное судно – сухогруз «Майа-1». По данным портала marinetraffic.com, судно под российским флагом в понедельник утром прибыло в индийский порт Кочин из Новороссийска.
Напомним, в сентябре 2019 года моряки судна «Мурманского морского пароходства» «Всеволод Белецкий», которое было арестовано в индийском порту Халдия, сообщили о бедствии на судне – у них не хватает еды, воды и топлива.
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В Германии объяснили, как ЕС приближает свой крах
Провальная внутренняя политика и антироссийские санкции привели к тому, что Евросоюз идет к «мегакризису» с непредвиденными последствиями, пишет немецкий журналист Эрика Бонзе в статье для портала Telepolis.
По мнению автора, обстановка в Европе была напряженной задолго до обострения украинского кризиса: резко выросла инфляция, энергетический рынок был перегрет, при этом 27 государств-членов ЕС не смогли договориться о совместных действиях, и даже Европейский центральный банк (ЕЦБ) «сунул голову в песок», передает РИА «Новости».
«В то же время были введены санкции против России, которые привели к колебанию рынков и еще большему росту цен. Все же риски и побочные эффекты санкций ЕС были проигнорированы. Теперь результат оказался налицо. Это ужасно», – отметила Бонзе.
Так, по информации журналиста, Еврокомиссия ожидает инфляцию в еврозоне, в этом году она составит 7,6% – исторический максимум, а европейская экономика вырастет на 2,6%, что ниже последнего майского прогноза. При этом евро стоит едва чуть больше доллара США, за чем скрывается страх перед рецессией в Европе, вызванной газовым кризисом.
В то же время Еврокомиссия выглядит совершенно беспомощной в ситуации «с ядовитой смесью газового и экономического кризиса», полагает журналист. В своем проекте плана на случай ЧС с газом глава комиссии Урсула фон дер Ляйен и ее команда не могут придумать ничего лучше, чем снизить температуру обогрева в офисах и общественных зданиях до 19 градусов.
«Речь идет о провальной политике. ЕС с осени с открытыми глазами идет к мегакризису. Этот кризис уже давно не затрагивает только лишь энергетические рынки. Он также влияет на экономическую политику и валютный союз – и, таким образом, на «ядро» ЕС. Быть может, назревает крах – еврокризис 2.0 с непредвиденными последствиями», – пишет автор.
Кроме того, Бонзе отметила, что первое представление о том, что может произойти, дают недавние события в Италии – отставка премьер-министра Марио Драги поразила ЕС в неблагоприятный момент, также лихорадит Францию, Бельгию и Нидерланды, и даже Германия, которой грозит «экономическое землетрясение», больше не является очагом стабильности.
«Но в Брюсселе отказываются признавать назревающий кризис. Признаков изменения политики нет – напротив: Еврокомиссия готовит уже седьмой санкционный пакет в отношении России. По крайней мере, в этот раз Брюссель вынес за скобки энергетический сектор. Но это должна быть короткая передышка – тотальное энергетическое эмбарго все еще стоит на повестке дня. Когда очередь дойдет до газа, является всего лишь вопросом времени», – заключила она.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил уверенность, что Евросоюз, без колебаний выполняя указания США, совершает политическое самоубийство.
До этого в США предсказали энергетический «шторм» в Европе. Так, в понедельник стало известно о планах ЕК ограничить потребление газа в Европе. Тем временем в администрации Соединенных Штатов похвастались трехкратным ростом экспорта СПГ в Европу.
Напомним, в апреле секретарь Совбеза России Николай Патрушев обвинил Соединенные Штаты в создании рукотворного глобального кризиса для преодоления собственных экономических проблем и нового обогащения за счет других стран, прежде всего Европы. «Европа еще локти будет кусать, а Америка освободится от своего главного геополитического страха – политического и экономического союза России и Европы», – отметил Патрушев.
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СМИ: Санкции должны были расшатать Россию, но расшатали Запад
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Западные санкции в отношении России были направлены на то, чтобы нанести вред ее экономике и вызвать «невыносимые внутренние волнения» в Москве, пишет Newsweek, но вместо этого, как отмечает издание, шатается теперь сам Запад.
«Конфликт на Украине и связанные с ним санкции создали множество проблем для западных стран, в том числе неослабевающую инфляцию, стремительно растущие цены на бензин и неопределенность по поводу поставок природного газа в отопительный сезон, до которого осталось всего несколько месяцев», – приводит статью ИноТВ в своем Telegram-канале.
Как отмечается, в Европе возникает политическая неопределенность, о чем свидетельствуют разногласия в итальянском правительстве и недавняя отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, одного из самых стойких европейских сторонников Украины.
Также в статье указывается на то, что в США недавние опросы показали снижение народной поддержки антироссийских санкций, особенно если те вызывают рост цен на товары внутри страны.
Напомним, новые санкции против России, согласованные главами МИД стран Евросоюза в Брюсселе, предусматривают запрет на закупку золота в России и поставки товаров двойного назначения, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. При этом новый пакет санкций против России не содержит дополнительных ограничений на поставки энергоносителей.
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В Германии предположили возобновление поставок по «Северному потоку» до 40% от максимума
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Немецкий газотранспортный оператор Gascade полагает, что поставки газа по «Северному потоку» в скором времени вырастут до 40% от максимума.
«Мы предполагаем, что согласно текущим заявкам (по состоянию на 3 часа дня (16.00 мск – прим. ВЗГЛЯД) 20 июля), транспортировка газа по «Северному потоку» будет возобновлена на уровне до технического обслуживания (40% пропускной способности)», – цитирует сообщение компании ТАСС.
Так как запуск инфраструктуры после ремонта – сложный процесс, восстановление может занять несколько часов и продлиться до позднего утра четверга.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода «Северный поток» находится в пути и вернется из Канады вовремя.
В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
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Стало известно о намерении ЕС разморозить часть ресурсов банков из России
Евросоюз может разморозить часть ресурсов ряда российских банков, чтобы облегчить транзакции в сфере глобальной торговли продовольствием и удобрениями, сообщает Reuters со ссылкой на проект документа ЕС.
По данным агентства, новые меры, которые будут приняты в среду, подразумевают разморозку «экономических ресурсов» банков ВТБ, Совкомбанка, Промсвязьбанка, Новикомбанка, банка «Открытие», банка «Россия» и ВЭБ, передает сообщение агентства ТАСС.
Кроме того, ЕС планирует облегчить экспорт продовольствия из российских портов, обслуживание которых приостановилось на фоне санкций, хотя меры и не затрагивали продовольственный экспорт.
Проект документа свидетельствует о том, что средства будут разморожены после того, «как будет определено, что эти средства или экономические ресурсы необходимы для покупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и продовольственной продукции, включая пшеницу и удобрения».
При этом Евросоюз намерен ужесточить режим санкций в отношении Сбербанка, полностью заморозив его активы в западных странах и заблокировав возможность проведения большей части финансовых операций.
Напомним, новые санкции против России, согласованные главами МИД стран Евросоюза в Брюсселе, предусматривают запрет на закупку золота в России и поставки товаров двойного назначения, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. При этом новый пакет санкций против России не содержит дополнительных ограничений на поставки энергоносителей.
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Эксперт оценил призыв Чехии ужесточить визовый режим ЕС для России
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«Такое решение ЕС скажется на их туристическом бизнесе и на россиянах, которые проживают в европейских странах или имеют там недвижимость. Но в ситуации, которая сложилась сегодня, принципиально это ничего не изменит», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя призыв Чехии пересмотреть соглашения ЕС о визах с Россией.
«Чехия, которая 14 мая 2021 года была признана недружественным России государством, ищет возможность очередного давления на Москву. И, по их мнению, одна из таких возможностей – это ужесточение визового режима», – рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «В нынешних условиях такая мера кажется избыточной, поскольку часть консульств стран Евросоюза в России уже не работает. В чешском консульстве, насколько мне известно, тоже были очень сильные сокращения», – отметил собеседник.
«Кроме того, у нас прекращено авиасообщение с европейскими странами. Если еще и перестать выдавать визы россиянам, это практически остановит турпоток из России в Европу, в том числе и в Чехию. И, безусловно, будет иметь негативные последствия для туристической отрасли Европы, которая не оправилась после пандемии коронавируса», – полагает он.
«Вместе с тем есть россияне, которые постоянно живут в ЕС, имеют там собственность, и для них это будет, конечно, неприятным моментом», – добавил собеседник.
«Но ситуацию, которая сформировалась на сегодняшний день, ужесточение визового режима сильно не изменит. Гуманитарное взаимодействие стран Евросоюза с Россией и так уже сведено к минимуму, поэтому идея чешских властей выглядит как попытка напомнить о себе», – резюмировал Кортунов.
Накануне глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз должен выработать новую стратегию отношений с Россией и пересмотреть действующие соглашения, в частности, в вопросе виз.
Липавский выразил мнение, что прежний диалог Евросоюза с Россией провалился. Он также сообщил, что новой долгосрочной стратегии ЕС в отношении России будет посвящено неформальное заседание глав МИД стран ЕС в августе в Праге. На нем, по словам Липавского, обсудят и вопросы визовой политики.
Напомним, 5 мая Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала членам Евросоюза приостановить упрощенный визовый режим для чиновников и бизнесменов из России.
1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан Европейского союза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.
Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств», который, в частности, приостанавливает норму о безвизовом въезде на территорию России дипломатов.
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Турбина для «Северного потока» прибыла в Германию
Турбина для газопровода «Северный поток», отправленная Канадой, прибыла в Германию, о ее передаче «Газпрому» сообщат по факту, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
«У нас тесные контакты с Siemens, но мы говорим о том, что уже было сделано. Турбина, это я могу сказать, в начале неделе была в Германии. Когда она достигнет российской территории и будет передана «Газпрому», мы сообщим», – передает РИА «Новости» слова Хабека.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода «Северный поток» находится в пути и вернется из Канады вовремя.
В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
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Газпром повторно запросил у Siemens документы по турбине для «Северного потока»
Газпром так и не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя для «Северного потока» и направил новый запрос немецкой компании, говорится в сообщении холдинга.
«Несмотря на ранее направленные запросы, Газпром на сегодняшний день так и не получил от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС «Портовая» в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС. В этих обстоятельствах Газпром снова запросил компанию Siemens предоставить такие документы», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
В Газпроме вновь обратили внимание, что гарантированный возврат направленного ранее на ремонт двигателя в условиях санкций и последующий капитальный ремонт других двигателей для «Северного потока» напрямую влияют на безопасную эксплуатацию газопровода.
Напомним, в субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
Между тем представитель Министерства по делам экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявил, что трубопровод «Северный поток – 2» не сертифицирован, поэтому не может быть использован для поставок газа.
«Повторю, что говорилось ранее: «Северный поток – 2» не имеет сертификации, не имеет правового разрешения [на эксплуатацию]. Таким образом, этот вопрос не актуален», – сказала она.
Как заявил президент Владимир Путин по итогам визита в Тегеран, где он во вторник принимал участие в саммите в астанинском формате, запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
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СМИ: Турбина для «Северного потока» застряла при транзите в Германии
Транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии, якобы нет разрешения со стороны России для ее возвращения, сообщают западные СМИ.
Отмечается, что процесс возвращения турбины займет несколько дней или недель. Сроки ее доставки пока неизвестны.
«Турбина, из-за которой, как заявляла Москва, был меньший поток газа в Европу по газопроводу «Северный поток», застряла при транзите в Германии, так как Россия еще не дала разрешение на ее транспортировку обратно», – говорится в сообщении агентства Reuters, передает РИА «Новости».
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что турбина уже прибыла в Германию. О ее передаче Газпрому в Германии обещали сообщить по факту.
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Трюдо объяснил решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»
Власти Канады приняли решение передать Германии турбину для газопровода «Северный поток», чтобы сохранить единство, заявил глава канадского правительства Джастин Трюдо.
«Решение было сложным, но оно было правильным, чтобы гарантировать, что мы все остаемся едины», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, СМИ сообщали, что Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию. Турбина оставалась в Монреале из-за санкций против Газпрома. В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию.
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Седьмой пакет санкций ЕС смягчил ряд антироссийских ограничений
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Седьмой пакет санкций Евросоюза ввел запрет на экспорт из России золота и расширил черный список ЕС, но существенно смягчил ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку России отдельных товаров и услуг для авиации, говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС.
«Новый пакет по уточнению и настройке санкций будет включать запрет на приобретение, импорт или передачу золота из России, включая ювелирные украшения», – передает ТАСС содержание документа.
Также уточняется, что ЕС принял решение расширить изъятия из ограничений, чтобы разрешить транзакции с отдельными государственными структурами в том, что касается сельскохозяйственных продуктов и транспортировки нефти в третьи страны
Кроме того, ЕС снял запрет на поставки России ряда товаров, услуг и технологий для авиационной отрасли, «чего требуют международные стандарты авиабезопасности ИКАО». В то же время ЕС расширил черный список физических и юридических лиц и список запрещенных к поставкам в Россию товаров и технологий двойного назначения.
Ранее в четверг Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.
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В Нидерландах заявили о пределе военной помощи Украине
Нидерланды подошли к пределу по оказанию помощи Киеву военной техникой, заявил статс-секретарь Минобороны страны Кристоф ван дер Мат.
«Наш гараж не заполнен до отказа [военной техникой]», – сказал ван дер Мат, передает ТАСС со ссылкой на NL Times.
Он добавил, что боевые действия на Украине напрямую затрагивают интересы страны, но оказание помощи все больше отражается на состоянии ВС государства. Чиновник напомнил про поставку на Украину 18 самоходных гаубиц.
«В результате мы уже сейчас видим, как это негативно отражается на нашем собственном обучении. И это влияние продолжит расти», – сказал статс-секретарь.
Ранее в четверг глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон решил передать Киеву десятки артиллерийских орудий и свыше 1,6 тыс. единиц противотанкового вооружения.
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ЕС захотел сократить потребление газа на 15%
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Странам ЕС предложат добровольное сокращение потребления природного газа на 15%, сообщают европейские дипломаты.
Bloomberg пишет, что сократить потребление предложат «со следующего месяца». Такой шаг вызван «опасениями, что Россия может прекратить поставки топлива». Соответствующую цель внесут в постановление, сопровождающее план сокращения спроса, который Еврокомиссия должна представить в среду, чтобы справиться с потенциальным полным прекращением российских поставок, передает РИА «Новости».
Дипломаты рассказали, что регламент даст ЕК право объявлять тревогу в масштабах ЕС в случае угрозы серьезного дефицита поставок или резкого роста спроса. ЕК в рамках плана «Экономия газа для безопасной зимы» посоветует снизить расходы на отопление и охлаждение. Также будут предложены рыночные меры. Указывается, что в случае суровой зимы под угрозой будет до 1,5% валового внутреннего продукта Европы.
Как сообщили дипломаты, многие государства настроены против обязательных сокращений. По их словам, власти самих стран уже разработали чрезвычайные планы и намерены снижать спрос независимо от того, обязывает ли их к этому ЕС.
Напомним, ЕК рассмотрит 20 июля действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони предупредил, что отключение Евросоюза от российского газа приведет к рецессии в ЕС и замедлению экономической активности.
В Европе зафиксировали случаи контрабанды оружия с Украины
Полицейская служба ЕС Европол отмечает случаи контрабанды оружия с Украины в европейские страны, есть риск попадания оружия в руки преступников и террористов, сообщает DPA со ссылкой на представителя ведомства Яна Оп Ген Оорта.
По словам представителя Европола, зафиксированы случаи торговли оружием и военной продукцией, следователи из стран ЕС также имеют информацию о торговле тяжелым вооружением. Он также отметил, что сохраняется риск, что оружие может попасть в руки организованных преступных группировок и террористов. При этом точные данные о количестве и типах оружия не приводятся, передает РИА «Новости».
Представитель Европола заявил о вызывающих беспокойство рисках. В частности, по его словам, отмечается выезд с Украины отдельных лиц с оружием. Также в Европоле опасаются, что оружие могут складировать в схронах у границы Украины для последующей контрабанды. Он также заявил, что в даркнете имеются объявления о продаже оружия, например противотанковых ракет «Джавелин» (Javelin), однако аутентичность таких объявлений требует дополнительной проверки. Кроме того, представитель ведомства отметил, что такие объявления могут быть частью «российской пропаганды», направленной на то, чтобы настроить общественное мнение против поставок оружия Украине.
Телерадиокомпания SWR также сообщает со ссылкой на секретный документ Европола, что в регионе активно действуют криминальные группы, которые планируют или уже осуществляют контрабанду «значительного числа» оружия с Украины.
Напомним, в прошлый понедельник Евросоюз решил создать в Молдавии центр по борьбе с контрабандой оружия. В начале июня Россия предупреждала США о непредсказуемых последствиях поставок оружия Украине.
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