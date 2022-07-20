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Вакцина для профилактики оспы обезьян разработана в России
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В Федеральном медико-биологическом агентстве разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе актуальных штаммов оспы обезьян, сообщило ФМБА.
В сообщении говорится, что «разработана универсальная вакцина для иммунопрофилактики оспы». Уже состоялись «доклинические исследования ее безопасности», сейчас ведется «подготовка к доклиническим исследованиям ее эффективности», передает ТАСС.
Напомним, в России зафиксировали первый случай оспы обезьян, заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из Португалии. В ФМБА разработали тест-систему для выявления оспы обезьян.
В Кремле отреагировали на угрозы Киева «уничтожить Черноморский флот»
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Заявления Минобороны Украины о намерении «уничтожить Черноморский флот России и вернуть Крым» только подтверждают оправданность российской специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», – передает ТАСС его слова.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для РСЗО HIMARS.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что угрозы атаковать Крым или Крымский мост, поступающие от Киева, подтверждают необходимость проведения денацификации и демилитаризации на всей территории Украины.
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Умерла украинская актриса Руслана Писанка
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Умерла украинская актриса Руслана Писанка, которую российский зритель помнит по ее работе телеведущей на НТВ и по ролям в нескольких фильмах, среди которых был и сериал «Сваты», сообщили СМИ.
Украинские СМИ пишут, что после начала спецоперации Писанка уехала в Германию, где у нее диагностировали тяжелую болезнь. Артистке было 56 лет, сообщил телеканал 360 в своем Telegram-канале.
Как отмечает агентство ТСН, Писанка уехала из Украины в Германию после начала российской спецоперации.
«Там (в Германии) врачи у Русланы Писанки диагностировали тяжелую болезнь. Руся практически никому не говорила о своей войне (борьбе с болезнью). Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала», – сообщил источник ТАСС.
Руслана Писанка – украинская актриса и телеведущая. Участвовала в телепроектах «Женский клуб», «Танцы со звездами» и многих других программах. Вела прогноз погоды. В 2008 году вместе с нынешним президентом Владимиром Зеленским вела реалити-шоу «Служебный романс» на телеканале «Интер». Снималась в кино в России, на Украине, а также в Польше и Нидерландах.
Украина анонсировала получение дальнобойных ракет для РСЗО HIMARS
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Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
«Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было вначале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны», – передает ТАСС ответ Данилова на вопрос, можно ли ожидать, что Украина получит снаряды дальнего действия до 300 км.
1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса Игорь Коротченко рассказал, что сегодня США поставили Украине РСЗО M142 HIMARS с ограниченной дальностью поражения, но нельзя исключать, что Украине могут быть поставлены боекомплекты с максимальной дальностью поражения до 300 километров. Коротченко считает, что нужно наращивать многослойнуюй систему ПВО на южных рубежах России и особенно для прикрытия Крымского моста, как важнейшего инфраструктурного сооружения.
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Российское судно арестовали в Индии за неуплату топливных сборов эстонской компании
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Высокий суд индийского южного штата Кералы вынес постановление об аресте российского грузового судна VV MAUA-I за неуплату топливных сборов в размере 23 503 долларов базирующейся в Эстонии компании Bunker Partner OU.
Как сообщает газета «Таймс оф Индиа», российское судно находится в морском порту города Кочин. Судебный иск был подан местным держателем доверенности эстонской компании, потребовавшей оплаты стоимости загрузки топлива на корабль, передает ТАСС.
В связи с тем, что судно доставляло груз для ВМС Индии, суд разрешил его разгрузку во время задержания.
В сообщении на сайте издания указывается, что задержанное судно – сухогруз «Майа-1». По данным портала marinetraffic.com, судно под российским флагом в понедельник утром прибыло в индийский порт Кочин из Новороссийска.
Напомним, в сентябре 2019 года моряки судна «Мурманского морского пароходства» «Всеволод Белецкий», которое было арестовано в индийском порту Халдия, сообщили о бедствии на судне – у них не хватает еды, воды и топлива.
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Бросивший жену ради украинской беженки британец разорился
Британец Энтони Гарнетт, бросивший жену ради беженки с Украины, резко обеднел из-за повышенного внимания к его новым отношениям со стороны СМИ, сообщают местные издания.
«Я хочу показать людям, что я не вымогатель государственных пособий, я знаю, что правильно. Раньше у меня был очень успешный бизнес. Я посвятил себя ему, в некоторые рабочие недели я тратил на него более 80 часов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на The Daily Star слова Гарнетта, отметившего, что теперь они с Каркадым «пытаются выживать».
По его словам, он руководил охранной фирмой, у которой были контракты с национальной службой здравоохранения Великобритании, которые он впоследствии потерял из-за того, что журналисты появлялись на его рабочем месте, беспокоя таким образом чиновников.
Гарнетт пожаловался, что иногда он отправляет своих сотрудников в пабы и клубы, но и там появляются представители СМИ, которые пытаются добыть его номер телефона. В результате он практически лишился заработка.
«Я жил на то, что мне платили газеты. Я исчерпал кредитные лимиты, мне помогали члены семьи», – добавил британец. По его словам, он даже не может обставить мебелью арендованную квартиру, в которой сейчас живет с украинкой. При этом он подчеркнул, что Каркадым на данный момент является его «приоритетом».
Ранее британские СМИ сообщили, что львовянка София Каркадым всего за десять дней своего пребывания в Великобритании разрушила семью Гарнетта. Вместе со своей женой Лорной они приютили 22-летнюю девушку, однако уже через несколько дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к Каркадым.
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Газпром договорился о начале работы в Иране
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Газпром вместе с Иранской национальной нефтяной компанией (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству, включающий проработку совместной реализации СПГ-проектов и строительство газопроводов, сообщил российский холдинг.
«Документ предполагает анализ возможностей взаимодействия, в частности, по следующим направлениям: разработка нефтегазовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализация крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое сотрудничество», – цитирует сообщение Газпрома ТАСС.
Исполнительный директор NIOC Мохсен Ходжастемехр сообщал, что стороны решили вести совместную разработку газовых месторождений Северный Парс и площадки на месторождении в районе острова Киш. По его словам, российская сторона инвестирует в проект 10 млрд долларов.
Также стороны согласовали разработку Газпромом шести нефтяных месторождений и проработку другого проекта, в который «российская сторона вложит 15 млрд долларов».
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Медведев: Мир на Украине будет заключен на условиях России
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Мир на Украине будет достигнут на условиях России, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Россия же добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты», – написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, Медведев добавил, что «американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру». Зампред Совбеза подчеркнул, что происходить это будет под «крышей» администрации и спецслужб США.
«Не исключаю, что впоследствии совместно с ответственными странами предстоит проработать возможность создания специального механизма для расследования этого гнилого оружейного сюжета», – отметил зампред Совбеза.
Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва не видит заинтересованности со стороны Киева и Запада в возобновлении российско-украинских переговоров, но предупредила, что условия будут уже другими.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны «только после ее поражения». По словам Кулебы, переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. За стол переговоров Россия должна сесть после поражения, считает дипломат.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России.
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Ракетным ударом в Запорожской области уничтожено до 200 боевиков «Правого сектора»
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Высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования «Правый сектор*». Уничтожено до 200 боевиков, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Долина Донецкой народной республики (ДНР) высокоточным оружием нанесен удар по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожено более 60 человек личного состава, а также семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами.
Кроме того, в районе населенного пункта Беленькое Одесской области ударом высокоточного оружия уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Для восполнения значительных потерь в личном составе и технике, понесенных 66-й и 72-й механизированными, 58-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригадами ВСУ, действующими на Соледарском направлении, проводится принудительная мобилизация жителей городов Артемовск, Часов Яр, Соледар, Дзержинск и других близлежащих населенных пунктов. Для укомплектования соединений у местных жителей изымаются транспортные средства.
В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», тринадцать артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и десять артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Дроновка, Опытное, Красное, Звановка, Ивано-Дарьевка, Парасковиевка и Иванград ДНР», – отметил Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска ДНР, 60-й пехотной бригады в районе Кирово, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Воздвижевка Запорожской области, пять складов с боеприпасами в районах Васюковка, Великая Новоселка ДНР, Новоалександровка Запорожской области, Покровское Днепропетровской области, два склада горючего в районе Соледара и Новгородское ДНР, а также живая сила и военная техника ВСУ в 197 районах», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе Покровского ДНР, а также четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка, Топольское и Изюм Харьковской области.
Кроме того, в районах Скадовск, Новая Каховка Херсонской области, Червоный Оскол, Топольское Харьковской области перехвачены четыре баллистические ракеты «Точка-У» и пять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 143 вертолета, 1568 беспилотных летательных аппаратов, 356 зенитных ракетных комплексов, 4106 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3160 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что российским авиаударом в Донбассе уничтожено до 250 иностранных боевиков ВСУ.
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Стало известно о намерении ЕС разморозить часть ресурсов банков из России
Евросоюз может разморозить часть ресурсов ряда российских банков, чтобы облегчить транзакции в сфере глобальной торговли продовольствием и удобрениями, сообщает Reuters со ссылкой на проект документа ЕС.
По данным агентства, новые меры, которые будут приняты в среду, подразумевают разморозку «экономических ресурсов» банков ВТБ, Совкомбанка, Промсвязьбанка, Новикомбанка, банка «Открытие», банка «Россия» и ВЭБ, передает сообщение агентства ТАСС.
Кроме того, ЕС планирует облегчить экспорт продовольствия из российских портов, обслуживание которых приостановилось на фоне санкций, хотя меры и не затрагивали продовольственный экспорт.
Проект документа свидетельствует о том, что средства будут разморожены после того, «как будет определено, что эти средства или экономические ресурсы необходимы для покупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и продовольственной продукции, включая пшеницу и удобрения».
При этом Евросоюз намерен ужесточить режим санкций в отношении Сбербанка, полностью заморозив его активы в западных странах и заблокировав возможность проведения большей части финансовых операций.
Напомним, новые санкции против России, согласованные главами МИД стран Евросоюза в Брюсселе, предусматривают запрет на закупку золота в России и поставки товаров двойного назначения, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. При этом новый пакет санкций против России не содержит дополнительных ограничений на поставки энергоносителей.
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В Германии объяснили, как ЕС приближает свой крах
Провальная внутренняя политика и антироссийские санкции привели к тому, что Евросоюз идет к «мегакризису» с непредвиденными последствиями, пишет немецкий журналист Эрика Бонзе в статье для портала Telepolis.
По мнению автора, обстановка в Европе была напряженной задолго до обострения украинского кризиса: резко выросла инфляция, энергетический рынок был перегрет, при этом 27 государств-членов ЕС не смогли договориться о совместных действиях, и даже Европейский центральный банк (ЕЦБ) «сунул голову в песок», передает РИА «Новости».
«В то же время были введены санкции против России, которые привели к колебанию рынков и еще большему росту цен. Все же риски и побочные эффекты санкций ЕС были проигнорированы. Теперь результат оказался налицо. Это ужасно», – отметила Бонзе.
Так, по информации журналиста, Еврокомиссия ожидает инфляцию в еврозоне, в этом году она составит 7,6% – исторический максимум, а европейская экономика вырастет на 2,6%, что ниже последнего майского прогноза. При этом евро стоит едва чуть больше доллара США, за чем скрывается страх перед рецессией в Европе, вызванной газовым кризисом.
В то же время Еврокомиссия выглядит совершенно беспомощной в ситуации «с ядовитой смесью газового и экономического кризиса», полагает журналист. В своем проекте плана на случай ЧС с газом глава комиссии Урсула фон дер Ляйен и ее команда не могут придумать ничего лучше, чем снизить температуру обогрева в офисах и общественных зданиях до 19 градусов.
«Речь идет о провальной политике. ЕС с осени с открытыми глазами идет к мегакризису. Этот кризис уже давно не затрагивает только лишь энергетические рынки. Он также влияет на экономическую политику и валютный союз – и, таким образом, на «ядро» ЕС. Быть может, назревает крах – еврокризис 2.0 с непредвиденными последствиями», – пишет автор.
Кроме того, Бонзе отметила, что первое представление о том, что может произойти, дают недавние события в Италии – отставка премьер-министра Марио Драги поразила ЕС в неблагоприятный момент, также лихорадит Францию, Бельгию и Нидерланды, и даже Германия, которой грозит «экономическое землетрясение», больше не является очагом стабильности.
«Но в Брюсселе отказываются признавать назревающий кризис. Признаков изменения политики нет – напротив: Еврокомиссия готовит уже седьмой санкционный пакет в отношении России. По крайней мере, в этот раз Брюссель вынес за скобки энергетический сектор. Но это должна быть короткая передышка – тотальное энергетическое эмбарго все еще стоит на повестке дня. Когда очередь дойдет до газа, является всего лишь вопросом времени», – заключила она.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил уверенность, что Евросоюз, без колебаний выполняя указания США, совершает политическое самоубийство.
До этого в США предсказали энергетический «шторм» в Европе. Так, в понедельник стало известно о планах ЕК ограничить потребление газа в Европе. Тем временем в администрации Соединенных Штатов похвастались трехкратным ростом экспорта СПГ в Европу.
Напомним, в апреле секретарь Совбеза России Николай Патрушев обвинил Соединенные Штаты в создании рукотворного глобального кризиса для преодоления собственных экономических проблем и нового обогащения за счет других стран, прежде всего Европы. «Европа еще локти будет кусать, а Америка освободится от своего главного геополитического страха – политического и экономического союза России и Европы», – отметил Патрушев.
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Американцев возмутили попытки жены Байдена оправдать провалы супруга
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Зрители телеканала Fox News отреагировали на высказывание жены президента США Джо Байдена Джилл, попытавшейся оправдать неудачи супруга.
Как ранее заявила первая леди, у ее мужа было «много надежд и планов», однако каждый раз ему приходится «решать насущные проблемы», при этом главе государства «столько всего выпало на пути».
Сюжет телеканала, посвященный заявлениям первой леди, вызвал активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«Это был ее способ «признать» поражение. Ей виднее – она знает, что ее муж не подходит для должности. Позор ей за то, что допустила это фиаско», – написал пользователь Ami's Chair.
««Столько всего выпало»... Ну, это работа президента, «доктор» Джилл», – напомнил neckarsulme.
«Разве президент не должен быть в состоянии справиться с этими вещами?! Как будто она ждет, что мир будет постоянно нянчиться с ним, потому что он такой неспособный», – заметил Gette.
«Да, доктор Джилл. Джо пришлось решать множество текущих проблем, и все они созданы им самим», – выразил мнение soylentdean.
«Он создал все эти проблемы», – согласился David Bridges.
««У него было так много надежд»... Надежда - это не стратегия», – подчеркнул Tin Pony.
«На что она жалуется, она знает, что он ничего не сделал за более чем 48 лет (политической карьеры)», – заявил bill warren.
«Он подписал себе приговор в тот день, когда был приведен к присяге. Какой смысл жаловаться, Джилл?» – добавил Jason Gu.
Ранее американцы назвали Байдена клоуном после его визита в Саудовскую Аравию.
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Эксперт оценил призыв Чехии ужесточить визовый режим ЕС для России
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«Такое решение ЕС скажется на их туристическом бизнесе и на россиянах, которые проживают в европейских странах или имеют там недвижимость. Но в ситуации, которая сложилась сегодня, принципиально это ничего не изменит», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя призыв Чехии пересмотреть соглашения ЕС о визах с Россией.
«Чехия, которая 14 мая 2021 года была признана недружественным России государством, ищет возможность очередного давления на Москву. И, по их мнению, одна из таких возможностей – это ужесточение визового режима», – рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «В нынешних условиях такая мера кажется избыточной, поскольку часть консульств стран Евросоюза в России уже не работает. В чешском консульстве, насколько мне известно, тоже были очень сильные сокращения», – отметил собеседник.
«Кроме того, у нас прекращено авиасообщение с европейскими странами. Если еще и перестать выдавать визы россиянам, это практически остановит турпоток из России в Европу, в том числе и в Чехию. И, безусловно, будет иметь негативные последствия для туристической отрасли Европы, которая не оправилась после пандемии коронавируса», – полагает он.
«Вместе с тем есть россияне, которые постоянно живут в ЕС, имеют там собственность, и для них это будет, конечно, неприятным моментом», – добавил собеседник.
«Но ситуацию, которая сформировалась на сегодняшний день, ужесточение визового режима сильно не изменит. Гуманитарное взаимодействие стран Евросоюза с Россией и так уже сведено к минимуму, поэтому идея чешских властей выглядит как попытка напомнить о себе», – резюмировал Кортунов.
Накануне глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз должен выработать новую стратегию отношений с Россией и пересмотреть действующие соглашения, в частности, в вопросе виз.
Липавский выразил мнение, что прежний диалог Евросоюза с Россией провалился. Он также сообщил, что новой долгосрочной стратегии ЕС в отношении России будет посвящено неформальное заседание глав МИД стран ЕС в августе в Праге. На нем, по словам Липавского, обсудят и вопросы визовой политики.
Напомним, 5 мая Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала членам Евросоюза приостановить упрощенный визовый режим для чиновников и бизнесменов из России.
1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан Европейского союза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.
Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств», который, в частности, приостанавливает норму о безвизовом въезде на территорию России дипломатов.
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Названы сроки возобновления поставок газа по «Северному потоку»
Поставки газа по «Северному потоку» из России в Германию возобновятся вовремя – в четверг, после завершения планового техобслуживания, сообщает Reuters.
«Ожидается, что поставки российского газа по газопроводу «Северный поток» возобновятся вовремя, в четверг, после завершения планового технического обслуживания», – излагает агентство информацию от источников, передает РИА «Новости».
При этом, по их данным, газопровод возобновит работу не на полную мощность, а на том же уровне, что был до 11 июля, когда началось техобслуживание. После этой новости акции немецкого концерна Uniper подскочили в цене на 11,6%.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
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МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона
Украинский журналист Дмитрий Гордон, в отношении которого СК России расследует уголовное дело по трем статьям УК, в том числе за призывы к развязыванию агрессивной войны, объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России.
«Гордон Дмитрий Ильич, украинец, 21 октября 1967 года рождения, место рождения Киев, Украина, разыскивается по статье УК», – передает ТАСС сообщение базе ведомства.
Напомним, в марте СК возбудил дело против Дмитрия Гордона за призывы ударить ядерным оружием по России.
Басурин заявил, что ракеты HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину
Ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире канала «Россия-1».
«Вот это заявление сделано, значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружения уже есть на Украине», – передает ТАСС слова Басурина, прокомментировавшего заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о поставках снарядов дальностью до 300 км.
Басурин уточнил, что после заявлений о поставках HIMARS дальностью до 70 км находили обломки от ракет дальностью 110–120 км. «Соответственно, если они сейчас заявляют 150–180 км, и может быть, 300 км, значит, они уже есть», – добавил он.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для РСЗО HIMARS.