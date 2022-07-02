Эксперт прокомментировал новость об обучении украинцев пилотированию истребителей F-16

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков оценил последствия того, что украинские пилоты смогут управлять истребителями F-16.

Свой комментарий он дал изданию «Украина.ру» после сообщения о том, что США взялись обучать пилотов. По словам эксперта, в сбитых самолетах Украины уже находили летчиков из стран Североатлантического альянса, передает ФАН.

По его словам, Россия не будет обращать внимание, что залетает на территорию Украины – пилот НАТО или военный самолет.

Но, если Альянс примет решение поставить Киеву свои основные истребители, которых нет на вооружении ВВС Украины, то НАТО де-факто и де-юре вступит в открытый конфликт с Россией, говорится в публикации издания.

«В этом случае характер операции изменится и отношение к военнослужащим стран НАТО тоже изменится», – добавил Леонков.

Если поставки истребителей на Украину состоятся, то эскалация между Россией и Западом будет нарастать лавинообразно.

Ранее один из экспертов заявил, что необходимо усилить противовоздушную оборону в Керченском проливе для защиты Крымского моста, поскольку главная угроза исходит от оружия дальнего поражения, поставленного США Украине.