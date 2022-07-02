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Турецкий Bayraktar на испытаниях запустил ракету с лазерным наведением
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Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкого производства Bayraktar AKINCI в рамках испытаний успешно запустил ракету с лазерным наведением LGK-82 разработки компании ASELSAN, точно поразившую цель условного противника, передает агентство Anadolu.
БПЛА взлетел 1 июля с авиабазы «Чорлу» провинции Текирдаг на северо-западе Турции и на высоте 30 тысяч футов запустил крылатую ракету с лазерным наведением, которая точно поразила условную цель, передает РИА «Новости».
Подобного рода боеприпас, применявшийся ранее пилотируемой авиацией, впервые был протестирован на беспилотниках.
В качестве системы наведения использовалась еще одна турецкая разработка.
В компании подчеркнули, что процесс интеграции отечественных боеприпасов в ударные БПЛА продолжится в координации с управлением оборонной промышленности при администрации президента Турции.
Ранее украинские войска признали превосходство ПВО России над дронами США и Турции. На Украине считают, что из-за ПВО России американские ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle применять опасно, а турецкие Bayraktar TB2 – почти бесполезно.
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Вдохновленный спецоперацией бронеавтомобиль «Ахмат» разработали в России
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Бронеавтомобиль «Ахмат», при разработке которого были учтены вызовы, с которыми сталкиваются оборонно-промышленный комплекс и военнослужащие в ходе специальной военной операции на Украине, создан в России, первым к нему проявил интерес глава Чечни Рамзан Кадыров, рассказал информированный источник.
«Новый бронеавтомобиль создан с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. По пожеланиям и рекомендациям военнослужащих, находящихся на фронте, была создана простая в обращении и экономически доступная машина с колесной схемой 6х6. Первым проявил к ней интерес еще в апреле лично глава Чечни Рамзан Ахматович Кадыров, в знак уважения к его патриотизму было решено назвать пилотную партию этих броневиков «Ахмат», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, впервые «Ахматы» были продемонстрированы на параде Победы в Грозном 9 мая. Ожидается, что публичная презентация бронеавтомобилей состоится в августе на форуме «Армия-2022».
Собеседник агентства отметил, что данный автомобиль был спроектирован в предельно короткие сроки, продиктованные потребностью как можно быстрее поставить такие машины военным. С начала работ в марте до готовности к серийному производству «Ахматов» прошло всего несколько месяцев.
Военный эксперт Алексей Леонков предположил, что главными задачами «Ахмата» станут переброска десантов на фронт и сохранение жизни бойцов при угрозе подрыва на минах и обстрелов колонн техники кассетными боеприпасами.
«Главный функционал броневика – доставка десанта в полной экипировке к зоне боевых действий. Учитывая, что сейчас по нашим колоннам стараются бить осколочными и кассетными боеприпасами, то такие броневики дадут больше шансов выжить десанту», – сказал он.
Анализируя облик броневика, Леонков предположил, что эта машина сделана на штатном шасси «Урала». У «Ахмата» полностью бронированный двигатель и кабина десанта. Высокая рама шасси и V-образный выступ говорят о наличии у машины противоминной защиты (5 или 6-й класс). Бронированный корпус автомобиля должен защитить экипаж от стрелкового оружия калибра 12,7 и, возможно, 30 миллиметров.
Эксперт не исключил возможности размещения на крыше «Ахмата» боевых модулей типа пулеметных точек или автоматических гранатометов. При этом, по мнению Леонкова, класс машины не предполагает ее прямого участия в боевых действиях.
Собеседник также обратил внимание, что это один из первых известных примеров доработки российской техники по опыту, полученному военными в ходе спецоперации на Украине.
Ранее в компании-разработчике «Ремдизель» сообщили, что Вооруженные силы России получили новую машину сопровождения и управления «Напарник».
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В Швеции заявили о «неприятном сюрпризе» от Эрдогана перед вступлением в НАТО
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Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о получении гарантий от Стокгольма по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) было названо неприятным сюрпризом для Швеции, Финляндии и НАТО, заявил журналист шведской SVT Хенрик Сильвер.
«Заявление президента Эрдогана действительно стало неприятным сюрпризом для Швеции, Финляндии и 29 стран-членов НАТО», – считает Сильвер, передает его слова РИА «Новости».
Он отметил, что подобным заявлением Эрдоган удивил всех присутствующих.
«Таким образом он демонстрирует, что дирижерская палочка по-прежнему в руках именно у него и это он решает, когда Швеция и Финляндия вступят в НАТО», – отмечает журналист.
Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган назвал условие, при котором Анкара не поддержит вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
Эрдоган заявлял, что Швеция обещала выдать Анкаре 73 человека, причастных к террористической деятельности.
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Украина попросила Турцию арестовать казахстанское судно под российским флагом
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Киев запросил у Анкары арест судна «Жибек Жолы», ходящего под российским флагом, на нем якобы находится зерно из Бердянска, сообщают информационные агентства.
На борту судна находится партия зерна из Бердянска массой в 4,5 тыс. тонн, оно, сообщил собеседник Reuters в украинском МИД, принадлежит Украине.
По данным агентства, генпрокуратура Украины сообщила 30 июня Минюсту Турции, что «Жибек Жолы» имеет отношение к «незаконному вывозу украинского зерна» из Бердянска, судно направлялось к турецкому городу Карасу с 7 тыс. тонн груза.
Украинская сторона попросила турецкие власти провести досмотр судна, изъять образцы зерна для экспертизы.
Ранее компания «Казахстан темир жолы» (КТЖ, «Казахстанские железные дороги») опровергла данные о вывозе зерна с украинской территории якобы в обход санкций. В компании уточнили, что в октябре 2021 года ТОО «KTZ Express Shipping» (судовладелец «Жибек Жолы») заключило договор бербоут-чартера с российской компанией ООО «Грин-лайн» до 30 ноября 2022 года.
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Завод по производству разведывательно-ударных дронов в Дубне перешел на работу в три смены
Российский завод по серийному производству разведывательно-ударных беспилотников в Дубне заработает в три смены, заявил заместитель гендиректора компании-владельца предприятия – группы «Кронштадт» Алексей Белых на встрече с работниками Дубненского машиностроительного завода (ДМЗ).
Производимые на предприятии разведывательно-ударные дроны «Орион» принимают участие в специальной военной операции, нанося удары по украинским войскам.
«Новый завод по выпуску беспилотных летательных аппаратов в целях выполнения полученных заказов в скором времени перейдет на трехсменный режим работы. В связи с чем компания «Кронштадт» продолжает набор персонала. Соискателям предлагается частичная компенсация аренды жилья, помощь с транспортом, спецодежда и полисы ДМС. Для молодых специалистов и рабочих без опыта в компании реализуются программы наставничества и обучения», – передает РИА «Новости» слова Белых.
ДМЗ перешло в собственность компании «Кронштадт» в июле 2021 года, новый завод по производству беспилотников был построен «Кронштадтом» рядом с ДМЗ в рекордно короткие сроки – с апреля по декабрь 2021 года. Оба предприятия формируют Центр беспилотной авиации, задачей которого является выпуск как самих беспилотных аппаратов, так и наземных пунктов управления.
Разработанный компанией «Кронштадт» беспилотник «Орион» относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета – 200 километров в час, максимальная высота полета – семь километров, в воздухе аппарат может находиться до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона – 200 килограммов.
Ранее российские БПЛА решили научить автоматически распознавать технику НАТО.
Эрдоган сказал, как принудит Швецию выполнить условия Турции для вступления в НАТО
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Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Швеция обещала выдать Анкаре 73 человека, причастных к террористической деятельности.
«Мы проводим переговоры со Швецией об экстрадиции 60 террористов. Сейчас их число увеличено до 73. Мы будем следить за тем, выполнят ли они свое обещание», – сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде, сообщает ТАСС.
Также он подчеркнул, что парламент Турции не станет рассматривать вопрос одобрения заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, если эти страны не выполнят договоренности с Анкарой.
«Если мы не проведем это решение через наш парламент, то этот вопрос [о присоединении двух стран к НАТО] не получит развития. Мы обратимся в парламент, когда они выполнят обязательства. Если же они не сделают этого, то речи о передаче [документа] в парламент не идет», – сказал он.
Напомним, во вторник в НАТО заявили, что альянс смог договориться с Турцией о вступлении в состав военного блока Швеции и Финляндии. После этого Швеция и Финляндия получили официальное приглашение для вступления в Североатлантический альянс.
До этого присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозилось из-за позиции Турции, которая выдвигала двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему турецкий президент Тайип Эрдоган согласился на присоединение Финляндии и Швеции.
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Эрдоган решил сделать турецкую армию сильнейшей в мире
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Турция продолжит укрепление армии вплоть до превращения ее в сильнейшую в мире, страны НАТО не помогают в борьбе с терроризмом, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в Университете национальной обороны в пятницу в Стамбуле.
«Успехи операций последних шести лет дают полное основание включить ВС Турции в число сильнейших армий мира. Мы продолжим шаги по укреплению армии, вплоть до превращения ее в самую сильную в мире. На пути дальнейшего развития Турции мы придаем особое значение увеличению потенциала сдерживания ВС Турции», – приводит слова Эрдогана агентство Anadolu, передает РИА «Новости».
Он отметил, что, несмотря на определенную нехватку кадрового персонала, ВС Турции продолжают демонстрировать новые успехи. По его словам, мощь турецкой армии проявляется и в сфере борьбы с терроризмом, в том числе в контексте трансграничных операций.
Эрдоган акцентировал внимание на росте интереса иностранных партнеров к военным учениям в Турции. Глава государства отметил, что число стран-участниц последних военных учений EFES в Турции достигло 39, в числе которых и США.
«Турция и ее народ готовы к вкладу в победы в любых частях мира. Это мы продемонстрировали в Азербайджане и Ливии», – отметил Эрдоган.
Глава государства отметил, что ряд стран НАТО не оказывают Анкаре поддержку в вопросе борьбы с терроризмом.
«Мы не забываем о тех, кто отвернулся от нас», – сказал Эрдоган.
Президент Турции коснулся темы итогов последнего саммита НАТО в Мадриде. По его словам, в случае, если Швеция или Финляндия попытаются затянуть реализацию взятых обязательств или лицемерить, Турция вернется к первоначальной позиции по расширению НАТО.
«Пусть в этом никто не сомневается», – подчеркнул Эрдоган, напомнив, что приглашение в НАТО еще не означает принятия в ряды Североатлантического альянса.
Он также выступил с предупреждением в адрес Афин. «Заносчивой Греции следовало бы помнить уроки истории и учитывать процессы в регионе», – сказал турецкий лидер.
Ранее Эрдоган назвал условие отзыва согласия на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.
Во вторник в НАТО заявили, что альянс смог договориться с Турцией о вступлении в состав военного блока Швеции и Финляндии. После этого Швеция и Финляндия получили официальное приглашение для вступления в Североатлантический альянс.
До этого присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозилось из-за позиции Турции, которая выдвигала двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему турецкий президент Тайип Эрдоган согласился на присоединение Финляндии и Швеции.
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Стало известно о неудачном испытании американской гиперзвуковой ракеты
Новое полетное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты, которую США намерены установить на подлодках и на новейших эсминцах, завершилось неудачей из-за проблемы, возникшей при попытке пуска, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Минобороны США.
«Сбой произошел после включения двигателя на прототипе», – цитирует ТАСС представителя американских военно-морских сил Тима Гормана.
По его словам, испытания проходили в среду на Гавайях, дополнительных подробностей он не сообщил. Между тем Горман подчеркнул, что Пентагон по-прежнему способен «развернуть наступательные и оборонительные гиперзвуковые средства» в намеченные сроки. В ВМС заверили, что специалисты проведут проверку и установят, что именно привело к неудаче.
Как пишет Bloomberg, речь идет об испытании неядерных средств нанесения внезапного удара CPS (conventional prompt strike). Эту ракету США планируют установить на новейших малозаметных эсминцах типа Zumwalt DDG-1000, а также на подлодках типа Virginia. По данным агентства, 29 июня произошло второе неудачное испытание ракеты – первое состоялось в октябре 2021 года, в ходе первых полетных испытаний. Тогда ракета не смогла взлететь из-за неисправности ракеты-носителя.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как США создают гиперзвуковое оружие против России.
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«Алмаз-Антей» прекратил участие в рейтингах производителей вооружений
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» прекращает участие в международных рейтингах производителей вооружений, несмотря на рост выручки по итогам минувшего финансового года, сообщили в компании.
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» прекращает участие в международных рейтингах крупнейших мировых производителей продукции военного назначения, несмотря на рост выручки по итогам минувшего финансового года», – передает РИА «Новости» сообщение компании.
Там отметили, что при формировании таких рейтингов – в частности, речь идет о списках производителей оружия, публикуемых SIPRI и Defense News, – организаторы используют данные об объеме и структуре консолидированной выручки. «Несмотря на рост выручки концерна по итогам 2021 года в сравнении с 2020 годом, раскрытие ее показателей считаем чувствительной информацией, распространение которой может быть использовано для дальнейшего усиления санкционного давления на компанию, ее российских и зарубежных партнеров», – пояснили в концерне.
В «Алмаз-Антее» также добавили, что в течение последнего десятилетия концерн стабильно лидирует среди российских предприятий по объемам поставок продукции военного назначения, а в рейтингах мировых производителей ОПК уже традиционно занимает одну из первых двадцати строчек. Однако в связи с ростом санкционного давления на Россию, значительная часть информации в сфере ОПК стала относиться к закрытым данным.
Также в концерне не считают бесспорным уровень достоверности ранжирования компаний в зарубежных рейтингах: организаторы таких мероприятий не имеют возможности верифицировать декларируемые их участниками объемы продаж, что в последние годы привело к появлению в списках лидеров новых компаний – без прозрачной истории, без репутации на международном рынке оружия.
Там добавили, что производственная деятельность концерна не ограничивается продукцией военного назначения. «В текущей ситуации уважение ко всем нашим партнерам, – как в оборонной, так и в гражданской сферах, – а также необходимость дальнейшего обеспечения стабильного развития концерна вступают в противоречие с возможностью дальнейшего участия холдинга в международных рейтингах крупнейших мировых производителей продукции военного назначения», – сказали в «Алмаз-Антее».
Ранее в исследовании Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) сообщалось, что объем продаж вооружений и военных услуг 100 крупнейших компаний мира вырос на 1,3% в 2020 году, до 531 млрд долларов. Одно из самых резких падений продаж показали российские компании, входящие в рейтинг. У «Алмаз-Антея» и Объединенной судостроительной корпорации они упали на 31% и 11% соответственно.
Эрдоган назвал условие отзыва согласия на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Турецкий президент Тайип Эрдоган назвал условие, при котором Анкара не поддержит вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
«Если они попытаются затянуть реализацию взятых обязательств или будут лицемерить, мы вернемся к нашей первоначальной позиции по расширению НАТО», – цитирует Эрдогана ТАСС.
Ранее Эрдоган заявлял, что Швеция обещала выдать Анкаре 73 человека, причастных к террористической деятельности.
Во вторник в НАТО заявили, что альянс смог договориться с Турцией о вступлении в состав военного блока Швеции и Финляндии. После этого Швеция и Финляндия получили официальное приглашение для вступления в Североатлантический альянс.
До этого присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозилось из-за позиции Турции, которая выдвигала двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему турецкий президент Тайип Эрдоган согласился на присоединение Финляндии и Швеции.
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Опубликованы кадры боевой работы тяжелых огнеметных систем «Солнцепек»
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа.
Как сообщает ведомство на странице в соцсети «ВКонтакте», системы ТОС-1А предназначены «для огневой поддержки пехоты, танков, поражения открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств».
Напомним, в конце мая российские военные применили в ходе спецоперации на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка». ТОС-2 «Тосочка» – «наследница» тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» с улучшенными тактико-техническими характеристиками.
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Швецию и Финляндию официально пригласили в НАТО
Швеция и Финляндия получили официальное приглашение для вступления в Североатлантический альянс, такое решение принято по итогам первого заседания стран НАТО.
«Сегодня мы приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами НАТО», – цитирует документ РИА «Новости».
Члены альянса договорились подписать соответствующий протокол о вступлении в среду.
Теперь вступление должны будут ратифицировать парламенты 30 стран НАТО.
Напомним, во вторник в НАТО заявили, что альянс смог договориться с Турцией о вступлении в состав военного блока Швеции и Финляндии.
До этого присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозилось из-за позиции Турции, которая выдвигала двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему турецкий президент Тайип Эрдоган согласился на присоединение Финляндии и Швеции.
Байден высказался по поводу продажи модернизированных F-16 Турции
Соединенным Штатам следует продать Турции истребители F-16 и модернизировать эти самолеты, заявил глава Белого дома Джо Байден в ходе выступления по итогам саммита НАТО.
Байден в ходе пресс-конференции ответил, что он обещал турецкому коллеге Тайипу Эрдогану по поводу F-16, передает ТАСС.
«Я сказал то, что говорил еще в декабре. Нам следует продать им F-16 и также модернизировать эти самолеты. Не в наших интересах не делать этого», – сказал глава американского государства.
Он подчеркнул, что такие сделки должен одобрять Конгресс США.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что Байден на встрече с Эрдоганом пообещал ему постараться получить «зеленый свет» от Конгресса по поставкам в Турцию истребителей F-16 Block 70.
По этим данным, Турция еще не направляла США официальный запрос по закупке истребителей F-16.
В начале мая Издание Yeni Akit сообщало, что Турция и США ведут переговоры по продаже Анкаре истребителей F-16 нового поколения. При этом США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
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Байден обещал Эрдогану заняться вопросом поставок F-16 Турции
Президент США Джо Байден на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Мадриде пообещал ему постараться получить «зеленый свет» от Конгресса по поставкам в Турцию истребителей F-16 Block 70, сообщили турецкие СМИ.
«На встрече со стороны президента Эрдогана была поднята тема поставок F-16 Block 70. Байден пообещал постараться получить от Конгресса «зеленый свет» по прибытию в Вашингтон», – передает РИА «Новости» сообщение турецкого телеканала NTV.
По сообщению телеканала, Турция пока не направила США официальный запрос по закупке истребителей F-16. «Для продвижения этого процесса, необходимо протокольное письмо с указанием всего перечня запросов Турции. Такого письма Турция пока не направила, то есть мяч все еще на стороне Анкары. США не многословны по деталям процесса, но судя по заявлению представителя Пентагона о том, что в США всецело поддерживает планы Турции обновить парк истребителей F-16 и продолжают их проработку, отношение Белого дома к этому положительное. США ранее не делали таких заявлений», – отметил телеканал.
Напомним, 1 мая Издание Yeni Akit сообщило, что Турция и США ведут переговоры по продаже Анкаре истребителей F-16 нового поколения. При этом США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
В Госдуму внесли законопроект об обеспечении ВС России при проведении операций за рубежом
Кабинет министров внес в Госдуму проект об обеспечении Вооруженных сил России при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны.
«Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов при проведении контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации» направлен на обеспечение проведения Вооруженными силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке к документу, передает РИА «Новости».
В связи с проведением спецоперации возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной технике и обеспечении материально-техническими средствами, отмечается в проекте закона.
«Необходимость оперативного удовлетворения указанных потребностей, особенно в условиях введения иностранными государствами и международными организациями ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, потребует временно сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики (на отдельных направлениях), дозагрузить производственные мощности организаций оборонно-промышленного комплекса, включая мобилизационные, и организовать ресурсное обеспечение поставок в рамках государственного оборонного заказа», – отмечается в проекте.
Для этого предлагается предоставить правительству полномочия принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики, в том числе предусматривающие мероприятия, осуществляемые федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов России, органами местного самоуправления.
Япония и США провели совместные учения в небе над Восточно-Китайским и Японским морями
Японские военно-воздушные силы самообороны провели совместные учения с США над Восточно-Китайским и Японским морями, сообщили силы самообороны Японии.
«Военно-воздушные силы самообороны провели совместные учения с США для укрепления сил сдерживания и реагирования союза Японии и США. Цель учений в повышении тактических способностей военно-воздушных сил самообороны и повышения взаимодействия Японии и США. Дата проведения учений – 29 июня. Место проведения – Восточно-Китайское и Японское моря», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В маневрах принимали участие 8 истребителей F15 и 4 F2 с японской стороны и 2 стратегических бомбардировщика Рокуэлл B-1 «Лансер» со стороны США.
Совместные учения авиации двух стран проходят вторую неделю подряд. Как считают обозреватели в Японии, они призваны оказать сдерживающий эффект на Китай и Россию, чьи военные самолеты в последнее время совершают облеты вдоль японской территории.
Ранее Китай выразил протест США из-за полета американского военного самолета у Тайваня.