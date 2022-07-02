Турецкий Bayraktar на испытаниях запустил ракету с лазерным наведением

Вдохновленный спецоперацией бронеавтомобиль «Ахмат» разработали в России

Бронеавтомобиль «Ахмат», при разработке которого были учтены вызовы, с которыми сталкиваются оборонно-промышленный комплекс и военнослужащие в ходе специальной военной операции на Украине, создан в России, первым к нему проявил интерес глава Чечни Рамзан Кадыров, рассказал информированный источник.

«Новый бронеавтомобиль создан с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. По пожеланиям и рекомендациям военнослужащих, находящихся на фронте, была создана простая в обращении и экономически доступная машина с колесной схемой 6х6. Первым проявил к ней интерес еще в апреле лично глава Чечни Рамзан Ахматович Кадыров, в знак уважения к его патриотизму было решено назвать пилотную партию этих броневиков «Ахмат», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, впервые «Ахматы» были продемонстрированы на параде Победы в Грозном 9 мая. Ожидается, что публичная презентация бронеавтомобилей состоится в августе на форуме «Армия-2022».

Собеседник агентства отметил, что данный автомобиль был спроектирован в предельно короткие сроки, продиктованные потребностью как можно быстрее поставить такие машины военным. С начала работ в марте до готовности к серийному производству «Ахматов» прошло всего несколько месяцев.

Военный эксперт Алексей Леонков предположил, что главными задачами «Ахмата» станут переброска десантов на фронт и сохранение жизни бойцов при угрозе подрыва на минах и обстрелов колонн техники кассетными боеприпасами.

«Главный функционал броневика – доставка десанта в полной экипировке к зоне боевых действий. Учитывая, что сейчас по нашим колоннам стараются бить осколочными и кассетными боеприпасами, то такие броневики дадут больше шансов выжить десанту», – сказал он.

Анализируя облик броневика, Леонков предположил, что эта машина сделана на штатном шасси «Урала». У «Ахмата» полностью бронированный двигатель и кабина десанта. Высокая рама шасси и V-образный выступ говорят о наличии у машины противоминной защиты (5 или 6-й класс). Бронированный корпус автомобиля должен защитить экипаж от стрелкового оружия калибра 12,7 и, возможно, 30 миллиметров.

Эксперт не исключил возможности размещения на крыше «Ахмата» боевых модулей типа пулеметных точек или автоматических гранатометов. При этом, по мнению Леонкова, класс машины не предполагает ее прямого участия в боевых действиях.

Собеседник также обратил внимание, что это один из первых известных примеров доработки российской техники по опыту, полученному военными в ходе спецоперации на Украине.

Ранее в компании-разработчике «Ремдизель» сообщили, что Вооруженные силы России получили новую машину сопровождения и управления «Напарник».

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