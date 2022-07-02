Полянский оценил угрозы Киева об обращении в суд ООН

Заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об обращении в Международный суд ООН с обвинением в адрес Москвы, что она якобы нарушила Конвенцию о геноциде, не заслуживает большого внимания, заявил зампостпреда России при международной организации Дмитрий Полянский.

«Там все очень запутано, исков подано много, выхлопа от этого очень мало. Работают юристы с обеих сторон, но как показывает практика, обычно дела становятся запутаннее и запутаннее, поэтому попытки украинской стороны представить все как вопрос решенный – это выдавать желаемое за действительное», – приводит РИА «Новости» слова Полянского, сказанные российским дипломатом в эфире «Соловьев Live».

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него принята резолюцией Генассамблеи ООН в 1948 году, вступила в силу в 1951-м. Документ содержит 19 статьей, которые, в частности, дают определение понятию геноцид и описывают наказание за него.

«Во многом это все делается на публику. Я думаю, что эти заявления Кулебы не заслуживают того, чтобы уделить им уж слишком много внимания», – добавил Полянский.

В пятницу Кулеба заявил, что Украина обратилась в Международный суд ООН, на этот раз обвинив Россию в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида на фоне спецоперации на Украине. О каком именно нарушении идет речь, украинский министр не уточнил. При этом в российском МИД уже отмечали, что специальная военная операция на Украине проводится на основании права на самооборону по статье 51 Устава ООН, а не по Конвенции о геноциде.

7 марта Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины, которая требовала принять «временные меры» для прекращения российской военной операции, а 16 марта постановил, что Москва якобы должна прекратить военную операцию на Украине. Как подчеркивали в МИД РФ, Украина злоупотребила юрисдикцией Международного суда. В дипведомстве отмечали, что «при поддержке со стороны своих западных покровителей киевский режим организовал беспрецедентное давление на Суд, что является абсолютно недопустимым и противоправным вмешательством в его работу с целью ее политизации».

Напомним, в феврале Зеленский призвал генсека ООН лишить Россию права голоса в Совбезе организации и признать действия РФ на Украине «геноцидом», хотя у генсека нет таких полномочий. В Кремле подчеркивали, что альтернатив СБ ООН не существует, любые реформы должны быть исключительно продуктом консенсуса постоянных членов Совбеза. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках ряда стран изменить устав ООН, чтобы лишить постоянных членов Совета Безопасности, среди которых и Россия, права вето. Так, в 2016 году Россия и США совместно выступили против предложения Британии и Франции ограничить право вето, которым обладают постоянные члены Совета Безопасности ООН.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД