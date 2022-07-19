В новый санкционный список ЕС включены еще 55 россиян

Во время G20 на Бали на переговоры с Лавровым выстроилась очередь

На министерской встрече G20 на острове Бали не было речи об «изоляции» России, на двусторонние встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, кроме участниц G7, сообщила российский посол в Индонезии Людмила Воробьева.

Дипломат отметила, что члены «двадцатки», которые не входят в «семерку», включая Индонезию, «готовы слушать и услышать» позицию России, передает РИА «Новости».

«Это было очевидно и во время двусторонних встреч Сергея Викторовича, кстати говоря, ни о какой «изоляции» России не может быть речи, просто потому что была очередь на двусторонние встречи с министром, так что было очень сложно всех желающих включить в график», – сказала Воробьева.

Посол констатировала очевидное желание участников мероприятия понять позицию Москвы. «В отличие от западников, конечно, которые и не слышат, и не хотят слышать. Так что позиция конструктивна со стороны наших партнеров по «двадцатке», за исключением «семерочников», – пояснила Воробьева.

По словам посла, обстановка на встрече «была, конечно, напряженная, но без эксцессов, так скажем».

«Никто не выбегал из зала с воплями, так сказать, и это во многом, кстати говоря, благодаря усилиям индонезийского председательства, которое проявило просто чудеса дипломатии, чтобы все прошло достаточно конструктивно», – подытожила глава российской дипмиссии, добавив, что на министерской встрече, конечно, все равно не обошлось без русофобских высказываний и нападок на Россию со стороны представителей западных государств.

«Но в целом, пожалуй, обстановка была более или менее приемлемая», – заключила она.

В прошлый понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что точка зрения стран ЕС и G7 не возобладала среди государств Группы двадцати (G20).

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря, что Россия якобы оказалась в «изоляции» на саммите министров иностранных дел стран Большой двадцатки. Она также заявляла о провале бойкота России на G20 еще до начала саммита. В МИД сообщали, что российские партнеры на совещании глав МИД G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России.

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