Россия потребовала от Индии разъяснений по поводу задержания сухогруза

Посольство в Индии в курсе задержания в порту Кочин российского сухогруза. Как сообщили в пресс-службе посольства, российская сторона обратилась за разъяснениями в МИД Индии.

«Посольство в курсе задержания в индийском порту Кочин российского сухогруза, на борту которого был доставлен груз военного назначения для ВС Индии», – сообщили ТАСС в диппредставительстве.

В посольстве отметили, что «обратились в МИД Индии за официальным разъяснением обстоятельств произошедшего. Также просили дипведомство обеспечить безусловное соблюдение прав российских судовладельцев и экипажа».

Ранее сообщалось, что Высокий суд индийского южного штата Кералы вынес постановление об аресте российского грузового судна VV MAUA-I за неуплату топливных сборов в размере 23 503 долларов базирующейся в Эстонии компании Bunker Partner OU.