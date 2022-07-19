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Умерла украинская актриса Руслана Писанка
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Умерла украинская актриса Руслана Писанка, которую российский зритель помнит по ее работе телеведущей на НТВ и по ролям в нескольких фильмах, среди которых был и сериал «Сваты», сообщили СМИ.
Украинские СМИ пишут, что после начала спецоперации Писанка уехала в Германию, где у нее диагностировали тяжелую болезнь. Артистке было 56 лет, сообщил телеканал 360 в своем Telegram-канале.
СМИ: Uniper получила письмо Газпрома о форс-мажоре по поставкам газа
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Немецкий энергоконцерн Uniper получил от Газпрома письмо о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа, сообщает «Рейтер» со ссылкой на компанию.
«Uniper, главный импортер российского газа в Германии, в понедельник заявил, что получил письмо от Газпрома, в котором компания задним числом заявляет о форс-мажорных обстоятельствах в связи с прошлыми и текущими перебоями в поставках газа», – приводит сообщение агентства РИА «Новости».
Ранее в понедельник агентство «Рейтер» написало, что Газпром уведомил по крайней мере одного крупного покупателя о форс-мажоре на поставки газа в Европу. Тогда агентство не назвало этого покупателя. «Uniper считает это необоснованным и официально отклоняет требование о форс-мажоре», – приводит оно сейчас заявление Uniper.
8 июля немецкий импортер газа Uniper попросил у властей страны помощи для финансовой стабилизации.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В прошлую пятницу Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
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В Кремле предупредили Украину об изменении условий переговоров
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Москва не видит заинтересованности со стороны Киева и Запада в возобновлении российско-украинских переговоров, но предупредила, что условия будут уже другими, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Если сейчас переговоры будут возобновляться, я не знаю, то, может быть, уже условия для них [будут] совершенно иные. Посмотрим», – передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Кремля.
Он подчеркнул, что «пока что никакой заинтересованности со стороны Киева, как и со стороны западных государств, не просматривается». Ушаков напомнил о прошлых переговорах, которые прошли в Стамбуле.
«После этого украинская делегация с нами не поддерживала и не поддерживает никаких контактов», – констатировал он.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны «только после ее поражения». По словам Кулебы, переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. За стол переговоров Россия должна сесть после поражения, считает дипломат.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России.
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Захарова резко отреагировала на слова Трасс о Лаврове
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Официальный представитель МИД резко ответила главе министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, решившей «осадить и вызвать на разговор» главу российского дипведомства Сергея Лаврова.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что была готова «осадить (главу МИД РФ) Сергея Лаврова».
«И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор», – сказала Трасс.
«Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз. Мы помним, чем закончилась попытка этой дурно образованной женщины «вызвать на разговор и осадить» Сергея Лаврова в Москве – ее позором, когда она даже не понимала, о чем говорит, и путала географические названия. Посол Британии на этих переговорах была вынуждена нашептывать Лиз Трасс в ухо правильные ответы и поправляла свою начальницу после каждого ее ляпа», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Представитель российского МИД рассказала о поведении Трасс во время ланча.
«В отсутствие элементарных манер она сумела своим видом превратить старинный особняк в затрапезный паб. Британская посол после этого провального визита объезжала политологическую Москву, пытаясь замять конфуз», – рассказала Захарова.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс во время официального запуска избирательной кампании пообещала в случае избрания лидером Консервативной партии и премьер-министром противостоять России и помогать Украине победить.
Спикер российского МИД Мария Захарова немедленно отреагировала на такое заявление, назвав Трасс «кровожадной и чрезвычайно деструктивной особой», опубликовав фото с главой британского МИД на танке.
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Кремль спросили о возвращении турбины для «Северного потока»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал Газпрому вопросы по возвращению турбины для «Северного потока», отметив, что о ситуации известно только из СМИ, официально заявлений не было.
«Вы задаете вопросы, основываясь на сообщениях СМИ, там не было ни одного официального сообщения – ни компании, ни покупателей, ни продавцов газа. Я предлагаю задать все эти вопросы Газпрому, который на это квалифицировано ответит», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, известны ли Кремлю сроки поставки турбины и начнёт ли «Северный поток» прокачку газа после плановой остановки.
Ранее «Коммерсант» сообщал, что Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию. Как утверждает издание, после этого еще «пять-семь дней» турбину будут везти в Россию, если не возникнет проблем с логистикой и таможней.
Напомним, в субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. В прошлую среду появились сообщения, что одна из турбин для «Северного потока», застрявшая в Монреале из-за санкций против Газпрома, находится на пути в Европу, другие пять доставят в Канаду в течение двух лет для техобслуживания.
Путин раскритиковал работу Ростеха в области инновационных технологий
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Президент Владимир Путин назвал скромным результат Ростеха, говоря о направлениях, за которые компания отвечает.
«Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить, финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую сам факт, что происходит. В том числе по проектам создания сетей пятого поколения, развитию производства оборудования для широкого внедрения (интернет-вещания)», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Президент напомнил, что в прошлом году был перезагружен проект по развитию микроэлектронной отрасли.
При этом Путин отметил прогресс Сбербанка в области искусственного интеллекта, РЖД – в сфере квантовых коммуникаций, Росатома – в области композитных материалов.
«Однако в целом признать эту работу особенно успешной нельзя. Пять из 13 направлений не реализуются, а по остальным реализация достигнута не менее 20% от целевых показателей. И в 2022 году эти показатели не будут достигнуты», – указал он.
Ранее Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что одной из основных целей нацпроектов остается снижение бедности в России.
Госдеп пригрозил Ирану санкциями за передачу России беспилотников
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Соединенные Штаты и их союзники применят санкции в случае передачи Ираном беспилотников России, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы уже высказывали наши обеспокоенности относительно предоставления Ираном беспилотных технологий. Мы продолжим следить за ситуацией. Все наши санкции остаются в силе. Любая операция подобного рода приведет к ряду санкций, которые есть у нас в запасе, а также, предположительно, ряду санкций со стороны других стран мира», – приводит слова руководителя пресс-службы Госдепа США ТАСС.
В прошлый вторник в администрации президента США Джо Байдена заявили, что Иран якобы готовится передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов. В тот же день в Тегеране анонсировали визит в Иран президента России Владимира Путина. При этом в Кремле опровергли намерение лидера России обсуждать в Иране тему беспилотников.
Вместе с этим эксперт по беспилотной авиации отметил прогресс Ирана в создании БПЛА. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему связи с Ираном имеют сейчас для России особое значение и как США используют «иранские беспилотники» против России.
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Стивен Кинг пообещал Вовану и Лексусу помочь с историей о «жестоких русских»
Американский писатель-фантаст Стивен Кинг пообещал в интервью пранкерам Вовану и Лексусу (Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову), представившимся Владимиром Зеленским, помочь с созданием истории о «жестоких русских», которую можно было бы выдать за настоящую.
Пранкеры от имени Зеленского обратились к писателю и попросили его помочь в информационной войне. «Если вы нам напишете ужастик, что жестокие русские могли сделать с ни в чем не повинными националистами батальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) в подвале... Мы могли бы представить этот материал как настоящий», – сказали они Кингу, сообщает РИА «Новости».
«Мы сделаем все, что можем. Очень важно показывать это всему миру, чтобы весь мир каждый день следил за новостями из Украины, нельзя позволить другим новостям занять центральное место», – ответил Кинг.
Пранкеры под видом Зеленского также договорились с Кингом о роли в новой экранизации его романа «Оно». «Я мечтаю сняться в фильме по вашим книгам. Пеннивайз – мой любимый герой», – заявили пранкеры.
Стивен Кинг ответил, что Пеннивайз не герой, а плохой парень. «Если вы считаете его, так сказать, своим тотемным животным, пусть так. Когда война закончится, вы приедете, пообедаете со мной и продюсерами, и мы дадим вам роль Пеннивайза», – сказал писатель.
Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вован и Лексус) о провале программы польских властей по приему украинских беженцев.
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Российским авиаударом в Донбассе уничтожено до 250 иностранных боевиков ВСУ
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Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) поражен пункт временной дислокации наемников так называемого украинского иностранного легиона, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей.
«В результате удара высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пункту временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Витово Черкасской области уничтожено до 60 националистов, две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия. В районе железнодорожной станции Удачное ДНР ударом по месту разгрузки эшелонов с военной техникой уничтожено более 10 украинских установок реактивных систем залпового огня «Град», а также восемь единиц бронетанковой техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Также в районе населенного пункта Новый Донбасс ДНР в результате удара реактивной артиллерии по полевому аэродрому ВСУ уничтожено два находившихся там украинских вертолета Ми-8 и еще два вертолета получили значительные повреждения.
В рамках контрбатарейной борьбы поражены: две батареи реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Предтечино, три взвода РСЗО «Град», 14 артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Дроновка и Звановка ДНР», – отметил Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 14 пунктов управления, в том числе 28-й механизированной бригады в районе Николаева, 60-й пехотной бригады в районе Новоалександровки Запорожской области и 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Покровское ДНР, а также живая сила и военная техника ВСУ в 286 районах. Уничтожены: самоходная огневая установка «Бук-М1» в районе Краматорска ДНР, три склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего в районе Новоалександровки Запорожской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Песчаное, Червоный Оскол, Липцы Харьковской области, Корсунь ДНР и Новокаменка Херсонской области. Также перехвачены два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Стаханов Луганской народной республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 142 вертолета, 1564 беспилотных летательных аппарата, 356 зенитных ракетных комплексов, 4099 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3157 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
В конце прошлой недели Минобороны сообщило, что ударом «Калибрами» в Виннице уничтожены представители командования ВВС Украины и иностранные поставщики самолетов.
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Чехия призвала ЕС пересмотреть соглашения о визах с Россией
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Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз должен выработать новую стратегию отношений с Россией и пересмотреть действующие соглашения, в частности, в вопросе виз.
«Чехия выступила с инициативой о выработке новой стратегии отношений Евросоюза с РФ, ряд стран уже поддержали нас. Мы должны исходить из того, что наши отношения с Россией как минимум в течение ближайших десяти лет будут весьма обостренными. Европа должна уметь защищаться. Мы должны заново рассмотреть некоторые наши соглашения с РФ, например, в вопросе виз», – приводит РИА «Новости» слова главы МИД Чехии, которая председательствует в ЕС, сказанные после неформальной встречи глав МИД стран ЕС.
Липавский выразил мнение, что прежний диалог Евросоюза с Россией провалился. Он также сообщил, что новой долгосрочной стратегии ЕС в отношении России будет посвящено неформальное заседание глав МИД стран ЕС в августе в Праге.
Напомним, 5 мая Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала членам Евросоюза приостановить упрощенный визовый режим для чиновников и бизнесменов из России. Кроме того, 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан Европейского союза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.
Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств», который, в частности, приостанавливает норму о безвизовом въезде на территорию России дипломатов.
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На Украине уничтожили первую польскую самоходную гаубицу «Краб»
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Первая польская самоходная гаубица (САУ) «Краб» уничтожена на Украине, сообщил интернет-портал onet.pl со ссылкой на украинские источники.
В мае польские власти заявили о намерении поставить Вооруженным силам Украины 18 САУ этого типа, 10 машин из этой партии были доставлены на Украину к июлю. Сообщается, что в Польше около 100 украинских военнослужащих были обучены стрельбе и управлению САУ «Краб», передает ТАСС.
155-миллиметровая САУ «Краб» серийно производится польским военным предприятием Huta Stalowa Wola и является главной ударной силой польской артиллерии. В настоящее время на вооружении польской армии стоят 70 САУ этого типа. К 2024 году планируется довести численность таких гаубиц до 120 штук.
Подробности уничтожения польской самоходки на Украине не сообщаются.
Напомним, в воскресенье в Минобороны заявили, что в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что последней надеждой ВСУ стали «семерки» из США и польские «Крабы».
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Госдеп пригрозил Китаю на случай обхода антироссийских санкций
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Возможный обход антироссийских санкций или предоставление России вооружений дорого обойдутся Пекину, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И.
Позже с эту информацию озвучил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая в обходе России беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся», – передает ТАСС его слова.
Ранее представитель МИД Китая заявил, что признание бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона об участии в организации госпереворотов в других странах показывает, что свержение власти стали основой внешней политики США.
Ранее министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто заявил, что Пекин не намерен сидеть сложа руки и пассивно наблюдать за эскалацией украинского конфликта.
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Стали известны подробности новых санкций против России
Новые санкции против России, согласованные главами МИД стран Евросоюза в Брюсселе, предусматривают запрет на закупку золота в России и поставки товаров двойного назначения, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Он уточнил, что уже седьмой по счету санкционный пакет будет дорабатываться.
«Планы включают эмбарго на покупку золота, ужесточение правил торговли так называемыми товарами двойного назначения, дальнейшие ограничения на государственные закупки и прием депозитов, а также запреты на другие услуги, в основном связанные с бухгалтерским учетом, аудитом и налоговыми консультациями», – процитировало министра информационное агентство МТИ, передает ТАСС.
Сийярто добавил, что Сбербанк сможет выполнять обязательства перед бывшими венгерскими партнерами и клиентами.
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Среди украинских боевиков обнаружили «черных трансплантологов»
Подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что на территории Донбасса среди украинских боевиков действуют «черные трансплантологи», в том числе из западных стран.
«Информация по биолабораториям в Луганской области проходила еще пять лет назад... Там не только занимались патогенами, там также присутствовали так называемые «черные трансплантологи», которые сейчас, кстати, также орудуют уже на подконтрольной своей территории в ДНР. Они переехали, вывезли свое оборудование из Северодонецка, как только появилась возможность у них, скажем вывести весь материал...», – цитирует РИА «Новости» заявление Марочко в эфире Первого канала.
По его словам, на территории вооруженного конфликта есть «раненые военнослужащие вооруженных формирований Украины со здоровыми органами, это и местные жители, которые имеют пророссийские взгляды и куда-то пропадают».
Он упомянул о свидетельствах работы западных трансплантологов, которые, по его данным, транспортируют органы на территорию Украины, а затем на Запад.
«Действительно, здесь отмечены работы, скажем так, западных трансплантологов-хирургов, которые проводят операции и сразу эвакуируют органы с территории Донбасса на материковую Украину, а дальше они идут в страны Запада, где цена на них возрастает многократно», – заявил Марочко.
Ранее в Общественной палате рассказали о зверствах украинских силовиков в Мариуполе.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В ЛНР заявили об установлении контроля над Северском
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Северск находится под оперативном контролем сил ЛНР, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
«Северск под нашим контролем», – сказал Киселев в эфире Первого канала, передает ТАСС. Также он выразил надежду на освобождение Соледара в течение нескольких дней.
Северск находится в 30 километрах западней Лисичанска, ранее освобожденного союзными войсками. В городе проживает около 11 тыс. человек, он находится на развилке дорог, одна из которых ведет на юг на Бахмут, являющийся важным транспортным узлом. Вторая дорога ведет дальше на запад, в Славянско-Краматорскую агломерацию.
Также он добавил, что сейчас идут освободительные бои за окрестности города. «Идет очень интенсивный обстрел со стороны Краматорска артиллерией [вооруженных сил Украины] по Северску», – сказал он.
Ранее сообщалось, что силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских военных установили контроль над селами Новая Каменка и Стряповка под Соледаром.
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Названы последствия отстранения главы СБУ и генпрокурора Украины
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«Очевидно, что решение принималось максимально быстро и в нем напрямую замешаны Штаты. В скором времени мы увидим еще больше репрессий против граждан Украины, поддерживающих Россию», – заявила газете ВЗГЛЯД экс-депутат Николаевского облсовета, лидер Союза политэмигрантов Украины Лариса Шеслер, комментируя отстранение генпрокурора Украины и главы СБУ.
«Примечательно, что Баканова и Венедиктову уволили не через Раду, а отстранили прямым указом президента. Это говорит о том, что решение надо было принимать быстро, не давая при этом возможности повлиять на какие-то материалы расследований или дел в прокуратуре», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, бывший депутат Николаевского областного совета Лариса Шеслер.
«Сама форма отстранения является яркой иллюстрацией того, что представители силовых ведомств Украины имеют постоянные и очень тесные связи с Россией на освобожденных территориях. Насколько мне известно, в городах, взятых под контроль Россией, решили остаться и работать с местной властью не менее 60 человек с высокими званиями. Это довольно внушительные цифры», – отмечает собеседница.
Шеслер также обратила внимание на задержание помощника главы СБУ Ивана Баканова, которое состоялось в воскресенье утром. «Тот факт, что в операции участвовала группа быстрого реагирования (ГБР), говорит о том, что в принятии решений замешаны США. Для Вашингтона самая большая проблема – появление хотя бы каких-то договоренностей между Москвой и Киевом», – считает она.
Теперь же, говорит Шеслер, «мы будем наблюдать череду последствий отстранения Баканова и Венедиктовой». «Во-первых, будут усилены репрессии в отношении тех людей, которых подозревают в малейших симпатиях к Российской Федерации. Во-вторых, начнутся чистки в рядах СБУ. Под ударом окажутся все, кто хоть как-то связан с Россией. Речь может идти даже о давних знакомствах или дружбе», – предположила собеседница.
«При этом я бы не стала называть эти отставки жестом отчаяния со стороны Зеленского. Скорее, это попытка усилить контроль над действиями силовиков и припугнуть нелояльных», – заключила Шеслер.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств.
«На сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов», – сказал Зеленский.
По его словам, в 198 уголовных производствах соответствующие лица поставлены в известность о подозрении. «В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства», – добавил он.
Зеленский подчеркнул, что «такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, ставят очень серьезные вопросы соответствующим руководителям».
Как позже уточнили в офисе Зеленского, отстранение Баканова и Венедиктовой не означает их увольнение. «Президент и мы все достаточно долго ждали более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих органов по очищению коллаборантов и государственных изменников», – заявил замглавы ОП Андрей Смирнов. Таким образом, сперва в отношении Венедиктовой и Баканова будут проведены служебные проверки, а затем Зеленский внесет представление об их увольнении в Раду.
В то же время, по мнению политика и блогера Анатолия Шария, подобные шаги Зеленского означают, что двух ключевых силовиков Украины могут «плавно перевести в категорию подозреваемых в ближайшее время». Украинское издание «Страна» также обращает внимание на желание Зеленского быстро лишить Венедиктову и Баканова возможности влиять на какие-либо государственные решения.
«Ведь если идти по процедуре увольнения через парламент, то это заняло бы определенное время – внесение представления в Раду, рассмотрение на комитете, вынос решения на голосование. С учетом скорости прохождения вопросов в парламенте в условиях войны это могла быть, конечно, не сильно длительная процедура. Но минимум полдня у Баканова и Венедиктовой было бы от того момента, как они узнали бы о представлении президента, и до того, как они были бы уволены. И не исключено, что Зеленский посчитал, что даже такое время им давать нельзя», – отмечают авторы издания.
«Опасался ли он, что генпрокурор и глава СБУ за это время закроют какие-то уголовные дела, или уничтожат их материалы, или еще что-то сделают – вопрос открытый. Но скорость, с которой президент решил убрать их с занимаемой должности, крайне показательна», – говорится в материале издания.
Вместе с тем среди киевских аналитиков распространена и другая версия происходящего: поскольку количество поражений ВСУ на фронте растет, равно как и все громче ходят слухи о торговле западным оружием, Зеленскому и руководителю его офиса Андрею Ермаку было необходимо «сделать кого-то крайним». Среди кандидатов на эту роль, помимо Баканова и Венедиктовой, также рассматривался главком ВСУ Валерий Залужный. Однако он пользуется доверием со стороны западных бенефициаров конфликта на Украине, что дает ему определенный иммунитет.
Примечательно и то, что слухи о планах Зеленского снять с поста главы СБУ своего друга детства и одноклассника ходили еще в конце июня.
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