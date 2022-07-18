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Стал известен победитель теледебатов претендентов в премьеры Британии
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Экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак произвел наилучшее впечатление на зрителей на вторых теледебатах претендентов на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства, свидетельствуют результаты опроса компании Opinum.
Из 1 тыс. опрошенных 24% назвали Сунака победителем теледебатов, прошедших в воскресенье в прямом эфире телеканала ITV. На втором месте с 19% идет глава комитета по иностранным делам Палаты общин парламента Том Тугендхат. Замминистра торговли Пенни Мордонт заняла третье место (17%), министр иностранных дел Лиз Трасс – четвертое (15%), а депутат Кеми Бэйднок – пятое с 12%, передает ТАСС.
Основными темами обсуждения стали пути преодоления резкого увеличения стоимости жизни в Великобритании, налогообложение, процесс Brexit, международная повестка и окружающая среда. По итогам прошлых дебатов, которые состоялись 15 июля в эфире четвертого канала британского телевидения, первое место по уровню симпатий респондентов занял Тугендхат. Ему уступили Сунак, Мордонт, Бэйднок и Трасс.
Накануне замминистра Британии по международной торговле Пенни Мордонт пообещала возглавить противодействие Запада России, если станет премьер-министром. В прошлый четверг глава британского МИД Лиз Трасс во время официального запуска избирательной кампании пообещала в случае избрания лидером Консервативной партии и премьер-министром противостоять России и помогать Украине «победить». Ранее во второй тур выборов премьера Британии по итогам голосования прошли шесть кандидатов.
Напомним, действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. Глава британского Минобороны Бен Уоллес, которого считали одним из претендентов на кресло премьера страны, заявил об отказе от борьбы за эту должность.
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Экс-глава разведки Украины заявил об «ультиматуме» Москвы
Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что Россия выдвигает Киеву «ультиматум».
Как утверждает Маломуж, «ультиматум» заключается в том, что либо переговоры будут вестись на условиях России, либо «в ближайшие полторы-две недели» российские войска «начинают масштабное наступление» в Донбассе, а также «усиливают давление на Харьков и на юг», пишет РБК со ссылкой на «Обозреватель».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В США заявили об изменении тактики поддержки Украины
Власти США перешли к «более поэтапной» тактике оказания Украине помощи, пишет американская пресса.
Обозреватель American Conservative Брэдли Девлин заявил, что администрация США и Конгресс используют новый подход по отношению как к военной, так и к «иной поддержке». «Миллиард здесь, миллиард там, а может быть и пара миллиардов, если они вежливо попросят», – приводит его слова «Прайм».
По мнению Девлина, деньги и поставки вооружений стало труднее отслеживать, но они не иссякают. Он считает, что указанные изменения вызваны усиливающимся недовольством американцев по поводу вовлеченности США в конфликт.
Напомним, американское издание The New York Times полагает, что Соединенные Штаты и их союзники вряд ли смогут в течение долгого времени сохранять нынешний уровень поддержки Украины. Украина призналась, что «не может выжить без финансовой поддержки союзников».
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Жители Германии оценили эффективность санкций против России
Большинство немцев считают, что санкции против России оказались ударом и для Германии, при этом почти половина респондентов полагает, что Германия пострадала сильнее, свидетельствуют результаты опроса, проведенного INSA.
О том, что санкции больше вредят Германии, чем России, заявили 47% респондентов, противоположную точку зрения высказали 12%, еще 36% считают, что пострадали оба государства, передает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.
74% сообщили, что ждут экономического спада и роста безработицы, 83% – дальнейшего роста цен, 63% – чрезвычайной ситуации с газоснабжением и отключением газа для компаний, 83% ожидают ограничений для частных домохозяйств.
Опрос проводился 15 июля, в нем приняли участие 1003 человека.
Напомним, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что на фоне необходимости экономии энергии стал меньше времени тратить на душ. Хабек заявил, что Германия находится в газовом кризисе, а потребление газа требуется снизить везде, где возможно.
Курс евро к доллару назвали катастрофой для ЕС и США
Низкий курс евро к доллару – катастрофа как для европейской, так и для американской экономики, но это выгодно России, заявил болгарский экономист Григор Сарийски.
Сарийски заявил, что «будут предприняты согласованные усилия по достижению паритета». Указывается, что «почти половина импортеров ЕС получают прибыль». Как пояснил Сарийски, «курс сейчас не выгоден европейским производителям, поскольку они платят в долларах, а экспорт идет в евро», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bulgaria ON AIR.
Он заявил, что такая ситуация выгодна России. По словам Сарийски, Болгария в 2022 году заплатила России «на 2 млрд больше – евро дешевеет, а цены на топливо растут». «Нам стоит привыкать к тому, что топливо стало дорогим», – сказал Сарийски, отметив, что «санкции привели к увеличению финансирования российской экономики».
Напомним, доллар впервые с 2002 года стал дороже евро после данных по рекордной инфляции в США. Кроме того, курс евро опустился ниже 57 рублей.
Медведев рассказал, когда для Киева наступит судный день
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Отдельные украинские политики пытаются угрожать России, имея в виду нападение на Крым, но если что-то подобное произойдет, то для них всех наступит судный день, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде.
«Отдельные экзальтированные, кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Медведев на встрече с ветеранами заявил, что глубинные интересы стран коллективного Запада заключаются в сдерживании России, это концептуальная задача, которая не меняется от года к году.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого.
Позже глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что угрозы атаковать Крым или Крымский мост, поступающие от Киева, подтверждают необходимость проведения денацификации и демилитаризации на всей территории Украины.
Напомним, представитель украинского главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что украинские военные могут применить американские реактивные системы залпового огня HIMARS для атаки объектов на Крымском полуострове. Бывший главнокомандующий НАТО генерал ВС США Филипп Бридлав заявил, что украинская сторона может нанести «сокрушительный удар» по российской, ударив по Крымскому мосту недавно поставленными ракетами Harpoon, и это будет «законной целью».
Между Сербией и Хорватией разразился «самый большой скандал в современной истории»
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Министерство иностранных дел Сербии шокировано запретом хорватского внешнеполитического ведомства посетить лагерь Ясеновац президенту Александру Вучичу, заявил глава МИД Сербии Никола Селакович. На этом фоне для хорватских дипломатов в Сербии вводится спецрежим.
Селакович зачитал ноту, направленную МИД Хорватии, в которой говорится о неприемлемости запрета визита. «МИД Сербии шокирован решением МИД Хорватии запретить поездку президенту Сербии в Ясеновац. Президент Вучич намеревался зажечь свечу и положить цветы на месте гибели сотен тысяч сербов, евреев и цыган», – передает ТАСС содержание документа.
Временный поверенный в делах Хорватии в Белграде отказалась принять ноту МИД Сербии.
МИД Сербии выразил надежду, что Хорватия с отвращением относится к истории преступлений лагеря Ясеновац, и выражает надежду, что Вучичу будет предоставлена возможность посетить его в любое время до 17 августа этого года.
«Это не скандал, это ужасающее решение, неслыханное и невероятное после Второй мировой войны», – добавил глава МИД Селакович. Ожидается, что в понедельник Вучич выступит со специальным обращением в связи с инцидентом.
В свою очередь глава МВД Сербии Александр Вулин в этой связи заявил о введении особого режима для хорватских дипломатов. «Президенту Александру Вучичу запрещено посетить Ясеновац, внуку жертвы Ясеноваца не разрешено поклониться памяти сотен тысяч убитых сербов, евреев и цыган. Президенту республики не разрешили посетить самое большое место казни сербов. С сегодняшнего дня все функционеры хорватского государства, все обладатели служебных или дипломатических паспортов должны будут специально объявлять и обосновывать свой визит или проезд через Сербию и будут подпадать под особый режим контроля», – заявил Вулин.
Глава МВД Сербии обвинил хорватские власти в «фашизме». «Фашисты сегодня – члены Европейского союза – не любят, чтобы им напоминали, сколько детей они убили», – сказал он.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала решение хорватских властей скандальным и антиевропейским. «Это то же самое, как если бы вы запретили президенту Израиля посетить Освенцим. Это антиевропейское и антицивилизационное решение, грубое нарушение свободы передвижения. Даже не анализирую, как много это говорит о неуважении к сербским жертвам. Это самый большой скандал между Сербией и Хорватией в новейшей истории», – приводит ее слова РИА «Новости».
Ранее в воскресенье Хорватия запретила президенту Сербии посетить мемориальный комплекс на месте концлагеря Ясеновац. Сообщается, что Вучич собирался посетить его с частным визитом и почтить память сербов, погибших здесь во время Второй мировой войны. Примечательно, что практически все родственники президента по отцовской линии погибли в результате этнических чисток хорватских националистов во время войны, в том числе в лагере Ясеновац.
Сама система лагерей смерти Ясеновац была создана хорватскими фашистами-усташами в августе 1941 года. Лагерь располагался в 60 км от Загреба на территории Независимого хорватского государства, сотрудничавшего с нацистской Германией. Ясеновац называли «Балканским Освенцимом». Там погибли около 700 тыс. человек. Уничтожению в лагере подлежали сербы, евреи, цыгане и политические противники усташского режима, в том числе хорваты-коммунисты. Узников истязали с невиданной жестокостью.
Немецкие предприятия вылетели из топ-100 ведущих компаний мира
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Германия больше не представлена в мировом списке компаний с наибольшей капитализацией, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на данные британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young.
Как сообщает DWN, самый дорогой немецкий концерн, производитель программного обеспечения SAP находится на 113 месте, телекоммуникационная компания Telecom – на 120. Предприятие химической промышленности Linde занимает 74 место, но после слияния с американской компанией Praxair она перенесла свой головной офис в Ирландию, передает RT текст статьи немецкого издания.
В конце 2007 года в топ-100 ведущих предприятий мира находилось семь немецких компаний. В конце 2021 – только две. Таким образом рынок капитала «выносит будущему немецкой экономики сокрушительный приговор», заключает издание. И главная причина происходящего, по оценке автора материала, – это энергетический кризис. Германия – самая энергоемкая промышленная площадка в мире. Ситуацию усугубляет и то, что немецкая экспортная модель (на которую приходится приблизительно 50% ВВП) очень чутко реагирует на угрозу рецессии на мировом рынке, указывает автор.
Но проблем, конечно же, не только в этом, продолжает издание. Дело еще и в том, что Германия «лидирует в том, в чем не надо лидировать». Уже много лет страна страдает от заоблачных цен на электричество. И все из-за чрезвычайно амбициозного плана по переходу на альтернативные источники энергии. Демографическая ситуация в стране со средним возрастом в 47,8 лет (второе место в мире после Японии) ужасающая, считает автор публикации. В плане размеров подоходного налога, трат на социальное страхование и регуляторных расходов ни одна страна в мире не сможет конкурировать с Германией, добавляет он.
И все эти факторы подталкивают компании к переносу своих производственных объектов в другие страны, объясняет немецкое издание. Производительность в последние 20 лет растет очень медленно, а тренд на снижение реальной заработной платы наблюдался еще до взрыва инфляции.
Ранее в Германии заявляли, что дальнейшее сокращение поставок газа из России приведет к серьезному финансовому кризису: компании потеряют миллионы рабочих мест, по угрозой развала оказались промышленные районы и целые отрасли экономики.
В Совфеде призвали к демилитаризации всей Украины после угроз атаковать Крымский мост
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Поступающие от Киева угрозы атаковать Крым или Крымский мост подтверждают необходимость проведения денацификации и демилитаризации на всей территории Украины, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры», – написал сенатор в своем Telegram-канале.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого.
Напомним, представитель украинского главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что украинские военные могут применить американские реактивные системы залпового огня HIMARS для атаки объектов на Крымском полуострове. Бывший главнокомандующий НАТО генерал ВС США Филипп Бридлав заявил, что украинская сторона может нанести «сокрушительный удар» по российской, ударив по Крымскому мосту недавно поставленными ракетами Harpoon, и это будет «законной целью».
Высокоточным ударом на территории ДНР уничтожена установка ВСУ РСЗО HIMARS
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В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, в результате высокоточных ударов ВКС России по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады в городе Чугуеве Харьковской области уничтожено до 200 человек личного состава 2-го и 3-го батальонов соединения, а также более десяти единиц бронетанковой техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Также Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города Одессы уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО.
В результате удара по пункту дислокации 97-го батальона 60-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожено до 65 националистов и свыше 10 единиц специальной автомобильной техники.
Кроме того, по данным российского военного ведомства, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре пункта управления, в том числе батальона 59-й мотопехотной бригады в районе Зеленый Гай Николаевской области и 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в районе Дергачи Харьковской области, шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Бондарное и Васюковка Донецкой народной республики, Малиновка Запорожской области, Червоное Сумской области, а также военная техника ВСУ и живая сила в 19 районах, включая иностранных наемников в четырех пунктах временной дислокации в районах Константиновки Харьковской области и Дзержинска Донецкой народной республики.
По словам Конашенкова, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30 в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Бондарное, Дроновка и Звановка Донецкой народной республики, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 107 районах.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 21 пункт управления, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах, добавил представитель Минобороны России.
Истребительной авиацией ВКС России сбит в воздухе украинский вертолет Ми-17 в районе Славянска Донецкой народной республики, сообщил Конашенков.
Также, по его словам, российскими средствами противовоздушной обороны уничтожен один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Великой Камышевахи Харьковской области и один украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Большие Проходы Харьковской области.
Кроме того, в районе населенного пункта Дмитренко Херсонской области перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У», а в районах Изюма Харьковской области, Таврии Запорожской области и Алчевска Луганской народной республики – восемь снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 140 вертолетов, 1558 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4084 танка и других боевых бронированных машин, 747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3151 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4379 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключил Конашенков.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Минобороны показало уничтожение пусковой установки американской РСЗО HIMARS на Украине
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Минобороны России опубликовало видео уничтожения в Донецкой народной республике высокоточным оружием наземного базирования пусковой установки и транспортно-заряжающей машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных на Украину США.
На кадрах видно, как военнослужащие прицеливаются и наносят удар по американским пусковым установкам, передает ТАСС.
M142 HIMARS – высокомобильная РСЗО, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Установка с шестью направляющими для пуска ракет калибра 227 мм или одной управляемой оперативно-тактической баллистической ракеты семейства ATACMS смонтирована на пятитонном шестиколесном шасси семейства средних тактических автомобилей FMTV.
Ранее в Минобороны заявили, что в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США.
В Индии заявили о неудачной попытке западных лидеров «всей толпой» навалиться на Путина
Конфронтация с Россией представляет серьезную опасность для президента США Джо Байдена, пишет индийское издание The Statesman.
По мнению автора статьи Сунила Шарана, поддержка Вашингтоном Киева со всеми вытекающими из этого экономическими последствиями снижает шансы американского лидера на переизбрание.
«Первым поводом для беспокойства американцев стала высокая инфляция, которую американский президент так и не смог укротить. Бензин подскочил уже до 6 долларов за галлон, и ничто не предвещает улучшений», – отметил обозреватель, подчеркнув, что Владимир Путин смог нанести удар в нужный момент, передает РИА «Новости».
Автор публикации также указал на попытки западных стран «навалиться» на российского президента «всей толпой». В частности, Шаран напомнил о многочисленных экономических ограничениях, введенных против Москвы.
«Все, кто пытались наказать Россию-матушку, сами жестоко за это поплатились», – подчеркнул он, отметив, что российский лидер «убивает» президентство Байдена.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
Власти Запорожской области призвали Зеленского вывести войска из региона
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти прекратить оккупацию областного центра и вывести свои войска.
«Запорожье будет освобождено... Разрабатывается план, чтобы освобождение города прошло с минимальными разрушениями инфраструктуры, несмотря на то, что боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты. Призываем [президента Украины Владимира] Зеленского отдать приказ о выводе своих войск и прекращении оккупации города», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, население части Запорожской области, пока еще подконтрольной режиму Зеленского, ждет освобождения и просит «избавить их от оккупации украинских националистов». Он отметил, что в настоящее время в городе проводятся массовые облавы со стороны боевиков, «а также полицаев и СБУ».
«Призываю жителей города быть острожными. Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность – уезжайте из города на освобожденную территорию. Если такой возможности уже нет – запаситесь продуктами и водой, а также найдите максимально безопасное место в условиях городских боев, к которым ведут Запорожье взявшие в заложники мирное население города террористы Зеленского», – сказал Рогов.
Ранее Рогов заявлял, что Запорожская область навсегда потеряна для Украины, а киевскому режиму нужно с этим смириться.
Запорожская область на данный момент освобождена более чем на 70%. При этом областной центр город Запорожье находится под контролем украинской армии.
В ходе российской спецоперации Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Рота теробороны ВСУ бежала с позиций в ДНР
На фоне значительных потерь в рядах ВСУ нарастают случаи дезертирства, сообщил в ходе брифинга в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Так, стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны, находившаяся в оперативном подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады, в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики в полном составе покинула свои позиции, убыв в неизвестном направлении», – приводятся его слова в Telegram-канале Минобороны.
Как сообщил Конашенков, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 140 вертолетов, 1558 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4084 танка и других боевых бронированных машин, 747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3151 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4379 единиц специальной военной автомобильной техники.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Тони Блэр предсказал конец западного доминирования в мире
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Крупнейшие геополитические изменения в 21-м веке спровоцирует Китай, а не Россия, заявил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, предсказав конец западного доминирования в мире.
Блэр считает, что «приближается конец западного доминирования в политике и экономике». По его мнению, «мир станет как минимум двухполярным, возможно многополярным». Блэр утверждает, что «впервые в современной истории Восток может оказаться на равных с Западом», передает ТАСС.
Он заявил, что Китай уже стал «второй по силе сверхдержавой в мире», китайский потенциал и степень вовлеченности в мировую экономику даже выше, чем у России, Китай «сравнялся с Америкой» во многих технологических областях и может обогнать США.
Блэр заявил, что Пекин ведет сеьбя все более агрессивно, не скрывает презрения к Западу, сближается с Россией и хочет окончательно решить проблему Тайваня. «Поймите меня правильно: я не говорю, что в ближайшее время Китай попытается получить Тайвань силой. Однако мы больше не можем выстраивать свою политику на уверенности в том, что он не попытается», – заявил Блэр.
По его мнению, союзником Китая будет Россия и, возможно, Иран. Он указал на отношение стран G20 к ситуации на Украине и призвал использовать в отношении Китая принцип «сила плюс вовлечение» – Запад должен быть в состоянии противостоять Китаю, но не терять связи с ним. Блэр считает, что с Китаем следует вести себя прагматично, без агрессии, но демонстрируя готовность к взаимоуважительным отношениям.
Он посоветовал Западу активнее использовать мягкую силу, получить поддержку Африки, население которой будет расти по мере сокращения населения Китая, а также сделать Ближний Восток, Индию и Индонезию приоритетными направлениями западной внешней политики.
Напомним, Wall Street Journal пишет, что США пытаются объединить Запад, но Россия и Китай считают это устаревшим образом мышления времен холодной войны и укрепляют связи с глобальным Югом.
В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российские партнеры на совещании глав МИД стран G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также заявила о провале бойкота России на G20 еще до его начала.
Греф назвал два способа сдержать укрепление рубля
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Укрепление курса рубля сдержать можно за счет валютных интервенций или за счет расширения возможностей для импорта, считает глава Сбербанка Герман Греф.
«Рубль укрепился по двум причинам. Во-первых, перевод валюты за границу из-за финансовых санкций усложнился – валюта начала накапливаться на банковских счетах. Во-вторых, торговые санкции и самосанкции иностранных компаний ограничили импорт – валюту стало сложнее тратить. Соответственно, сдержать укрепление курса можно либо за счет валютных интервенций, либо за счет расширения возможностей для импорта», – сказал он после церемонии открытия фонтанного комплекса, постороннего в Дербенте при поддержке Сбербанка, передает РИА «Новости».
«Покупки твердой валюты для накопления ФНБ сейчас недоступны, поэтому Минфин изучает возможности покупок юаня и других мягких валют. А далее ситуация с курсом будет исправляться за счет перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами», – добавил Греф.
Курс рубля начал резко падать с началом специальной военной операции на Украине в конце февраля – с уровня 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро. Исторический максимум доллар и евро установили уже 10 марта: 121,53 рублей за американскую валюту и 132,42 рублей за европейскую валюту. Российские финансовые власти в начале марта стали вводить ограничения на продажу валюты и ее вывод за рубеж, а также обязали экспортеров продавать до 80% выручки. Кроме того, с 1 апреля покупатели из недружественных стран могут оплачивать российский газ только рублями. На этом фоне доллар и евро против рубля стали активно падать: за 10 недель доллар и евро обвалились к рублю более чем вдвое.
Власти стали задумываться над торможением роста рубля и стали постепенно отменять введенные ограничения. После каждого послабления курсы иностранных валют на некоторое время подскакивают, однако уже через несколько дней вновь снижаются. В пятницу курс доллара снизился до 56,5 рубля, евро – 56,7 рубля.
Кроме того, Греф сообщил, что объем выдачи ипотеки российскими банками в 2022 году снизятся по сравнению с прошлогодним уровнем, но не критично. «Цифры есть смысл называть ближе к концу года, когда картина будет более полной», – сказал он.
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