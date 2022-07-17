В Китае рассказали, как Путин «сломал» Запад В Индии заявили о неудачной попытке западных лидеров «всей толпой» навалиться на Путина Путин отметил эффективность горно-металлургического комплекса России 17 июля 2022, 10:11 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин отметил эффективность и большой потенциал к развитию горно-металлургического комплекса России в поздравлении с 65-летием металлургии, сообщили в Кремле. «Отмечу, что в отечественном горно-металлургическом комплексе всегда работали квалифицированные специалисты, отлично знающие свое дело, понимающие всю ответственность стоящих перед ними задач. И сегодня, несмотря на сложную ситуацию, вызванную нелегитимными санкциями ряда западных стран, отрасль демонстрирует эффективность и большой потенциал к развитию», – говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля. Он также обратил внимание на важность выхода на новые рынки, формирования производственных и логистических цепочек, сохранения рабочих коллективов и повышения благосостояния горняков и металлургов. «Уверен, что, опираясь на крепкие профессиональные традиции, вы успешно справитесь с этими вызовами, осуществите намеченные планы», – добавил он. В заключение Путин пожелал «новых достижений и всего самого доброго».

Западные СМИ сравнили, как Саудовская Аравия принимала Путина и Байдена 16 июля 2022, 08:59

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Различия в церемониях при визитах в Саудовскую Аравию президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена показывает усиливающуюся роль Москвы, заявил в колонке для Welt журналист Даниэль-Дилан Бемер. Обозреватель напомнил, что во время визита в Эр-Рияд предыдущего хозяина Белого дома Дональда Трампа в 2017 году ему оказали роскошный прием в виде танцев с саблями и отдельной гостиницы для американского президента, напоминающей дворец. Однако гостеприимство саудитов при визите Путина было еще большим, передает РИА «Новости». «Больший шик и почет [во время визита Трампа] трудно было себе представить. Казалось бы. Однако, когда двумя годами позже российский президент Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию, то его кортеж при проезде по Эр-Рияду сопровождал эскорт из 16 всадников на благородных скакунах. Путину предоставили настоящий дворец из личного владения королевского семейства. Это был шик не хуже, чем у Трампа, и тогда почет и в самом деле достиг пика», – написал Бемер. А вот действующего президента США Байдена Эр-Рияд встречает совсем по-другому, указал он. «Американский президент Джо Байден, прибывает сейчас в Саудовскую Аравию без перспективы подобных почестей. Его ждет довольно будничное заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, куда, помимо руководства Саудовской Аравии, входят главы государств Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. В качестве гостей приглашены Египет, Ирак и Иордания. Огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит свое отражение и в протокольных жестах», – отметил Бемер. Он напомнил, что Вашингтон потерпел неудачу, пытаясь заставить своих ближневосточных союзников выступить против Москвы в вопросе Украины. Они не поддержали политику Запада в отношении Киева, а ОАЭ воздержались и не проголосовали за антироссийскую резолюцию, предложенную Штатами в Совбезе ООН. «От своих арабских союзников США получили первый и неожиданный отказ. Не прошла попытка американцев создать после 24 февраля глобальный антироссийский фронт», – указал эксперт. Напомним, Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогджи. Также Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста. В свою очередь наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман напомнил главе американского государства о тюрьме Абу-Грейб в Ираке, где американские военные пытали и унижали иракских узников. Эксперты объяснили кадровые перестановки в Роскосмосе 15 июля 2022, 17:15

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Дарья Волкова

«Назначение Юрия Борисова свидетельствует о том, что сейчас в аэрокосмической отрасли России главным станет реализация военной программы», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Илья Крамник. Ранее президент уволил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назначив на эту должность бывшего вице-премьера Юрия Борисова. «От реализации военной программы будет зависеть обороноспособность нашей страны в нынешних непростых условиях. Это станет приоритетом на ближайшие годы», – убежден научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник. «Учитывая, что Борисов курировал военно-промышленный комплекс, его назначение в Роскосмос означает приоритет военной программы. Думаю, перед ним будет поставлена задача обеспечить ее реализацию», – полагает Крамник. Схожее мнение выразил и политолог Михаил Виноградов. Назначение Юрия Борисова связано с «усилением военной составляющей космической отрасли», – сказал он газете ВЗГЛЯД. «Такие кадровые перестановки могут свидетельствовать о возможном сдвиге в сторону усиления военной составляющей космической отрасли. Это особенно актуально в условиях того, что интерес к гражданскому освоению космоса находится на спаде», – посетовал собеседник. В пятницу глава государства Владимир Путин принял ряд кадровых решений. Своим указом он сместил Юрия Борисова с должности вице-премьера. Также Путин освободил от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и назначил на эту должность Борисова. Кроме того, Путин подписал указ о назначении Дениса Мантурова вице-премьером. Макфол признал поддержку многими в США позиции Путина по Украине 16 июля 2022, 08:28 Текст: Антон Никитин

Многие американцы, в том числе представители научного сообщества, разделяют мнение президента Владимира Путина об историческом единстве России и Украины, заявил бывший посол США в Москве Майкл Макфол. «В США есть много людей, разделяющих некоторые заявления Путина об Украине: «Русские, украинцы, они все одинаковые, не так ли? Их языки в основном одинаковы, не так ли? <…> «. Такими категориями рассуждают даже ученые и профессора», – сказал Макфол в интервью украинским СМИ. Его слова передает РИА «Новости». Как указал экс-дипломат, многие американские специалисты помнят, что и Россия, и Украина ведут свою историю с единого Древнерусского государства. Макфол выразил мнение, что Вашингтон вместе с Киевом должны реализовать некую образовательную программу, с помощью которой мир обучат новой истории Украины, выгодной Западу. Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что русские и украинцы являются одним народом. Так, он называет русских и украинцев единым целым в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной 12 июля 2021 года. В публикации российский лидер обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. В Китае рассказали, как Путин «сломал» Запад 16 июля 2022, 13:53 Текст: Антон Никитин

Призывы Запада объединиться против России не нашли отклика в других частях мира, пишет гонконгское издание South China Morning Post. По мнению автора статьи Мохамеда Зишана, Владимир Путин ловко смог заручиться поддержкой развивающихся стран и сломать программу Запада по Украине. «В последние недели российский лидер, будучи далеко не изолированным, контактировал с президентом Индонезии Джоко Видодо, недавно свергнутым президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапаксой и президентом Сенегала Маки Саллом, который также является председателем Африканского союза», – передает РИА «Новости» содержание публикации. Обозреватель добавил, что, несмотря на попытки представителей Запада избегать Сергея Лаврова на встрече G20, главу российского внешнеполитического ведомства застали за «душевным разговором» с коллегами из Китая, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции и Аргентины. Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри. Путин проиндексировал военные пенсии 14 июля 2022, 19:29 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому военным пенсионерам проиндексируют пенсии на 10% с 1 июня. Закон также устанавливает особенности прохождения службы военнослужащими, которые признаны негодными или ограниченно годными по состоянию здоровья, и награждены госнаградами за участие в боевых действиях, передает ТАСС. Если ранее выплаты, которые получали военнослужащие за выполнение боевых задач, в том числе в ходе спецоперации, могли быть списаны кредиторами, то теперь ситуация меняется. Банки не смогут их списывать по исполнительным документам как социально значимые и иные выплаты. В мае Путин объявил об индексации пенсий на 10% для неработающих пенсионеров с 1 июня, кроме того, он предложил увеличить на 10% МРОТ и прожиточный минимум. Путин разрешил разводить кроликов и кур на садовых участках 14 июля 2022, 20:16 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому владельцы садовых и огородных участков смогут разводить там кур и кроликов, также документ упрощает оформление таких участков в долевую собственность. Новый закон упрощает передачу участков общего пользования в общедолевую собственность в рамках товариществ садоводов и огородников, передает РИА «Новости». Документ предполагает, что теперь нет необходимости получать согласие всех собственников садовых или огородных участков, расположенных в границах товарищества в случае принятия решения общим собранием его членов о такой передаче. Также допускается использование садовых и огородных участков для выращивания сельскохозяйственной птицы и кроликов для собственных нужд. При этом необходимо соблюдать земельное законодательство, ветеринарные нормы и правила, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы. Для этого такая возможность должна быть предусмотрена градостроительным регламентом для территории, где находится участок, либо выдано разрешение. Кроме того, документ допускает передачу имущества общего пользования, находящегося в границах садоводства или огородничества, в собственность организаций, проводящих газ, воду, теплоснабжение и электроснабжение. Члены НКО смогут приобретать до 1 марта 2031 года в собственность без проведения торгов находящийся в госсобственности или муниципальной собственности садовый или огородный земельный участок независимо от даты вступления в членство. Путин освободил Борисова от должности вице-премьера России 15 июля 2022, 14:51 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности заместителя председателя правительства России. «В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации освободить Борисова Юрия Ивановича от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации», сообщается на сайте Кремля. Кроме того, президент подписал указ, по которому число вице-премьеров в российском правительстве сокращено с 11 до 10. Согласно документу, внесено изменение в указ главы государства о структуре федеральных органов исполнительной власти: в одном из его пунктов слова «11 заместителей» заменяются словами «10 заместителей». Указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти» был подписан 21 января 2020 года. Изначально при формировании кабмина в январе 2020 года в нем было девять вице-премьеров. Ранее в пятницу Путин подписал указ о назначении Дениса Мантурова вице-премьером. Путин подписал закон о передаче биометрии в единую систему без согласия граждан 14 июля 2022, 19:05 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин подписал закон о закреплении режима оборота персональных данных, предусматривающий возможность передачи биометрии в единую систему без получения на это согласия субъекта персональных данных, но с уведомлением его. Законом устанавливается возможность передачи собранных в информационные системы финансовых и иных организаций биометрических персональных данных в единую биометрическую систему (ЕБС) без получения согласия субъекта персональных данных. Уточняется, что при этом будет происходить обязательное уведомление субъекта персональных данных о факте передачи информации, сообщает РИА «Новости». Как поясняли в комитете Госдумы по информполитике, механизм будет способствовать расширению применения технологии биометрического эквайринга – безналичной оплаты. Поскольку возможность оплаты, например, через Apple Pay и Google Pay была ограничена, в связи с чем граждане должны иметь при себе пластиковые карты для оплаты товаров и услуг, что создает определенные неудобства для потребителей. Однако сегодня необходимыми для внедрения технологии биометрического эквайринга информационными системами и техсредствами обладают лишь крупные кредитные организации – новые нормы позволят распространить технологию, добавляли в ГД. Меры также направлены на скорейшее наполнение ЕБС биометрическими образцами, необходимыми для широкого применения биометрических технологий. Путин подписал закон о зеркальных мерах за дискриминацию российских СМИ 14 июля 2022, 17:28 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий зеркальные меры за дискриминацию российских СМИ за границей. Закон дает генпрокурору и его заместителям полномочие запрещать в России СМИ иностранного государства, которое ввело ограничение на работу или запрет российских СМИ, передает ТАСС. «В случае запрета (ограничения) на территории иностранного государства деятельности российского СМИ в качестве ответной меры на основании решения генерального прокурора РФ или его заместителей на территории РФ может быть запрещена (ограничена) деятельность иностранного СМИ, зарегистрированного на территории такого иностранного государства и распространяющего свою продукцию на территории РФ», – говорится в тексте закона. Ранее Роскомнадзор обратился к администрации Youtube с требованием немедленно снять ограничения на канал российской телерадиокомпании «Таврида». По данным ведомства, с 2020 года выявлено 79 случаев ограничения доступа YouTube официальных каналов российских СМИ, общественных и политических деятелей, спортивных команд и просветительских проектов. Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2021 год 15 июля 2022, 04:59 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2021 год, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Так, доходы федеральной казны за 2021 год составили 25,286 трлн рублей, превысив утвержденные законом о бюджете показатели на 34,8%. Объем нефтегазовых поступлений составил 9,056 трлн рублей, что выше прогноза на 51,3%. По сравнению с 2020 годом рост составил 73%, передает ТАСС. Ненефтегазовые доходы в 2021 году составили 16,229 трлн рублей, что выше бюджетного прогноза на 27%. По сравнению с 2020 годом они выросли на 20%, а в 2020 году рост показателя к 2019 году составлял 9,8%. Рост ненефтегазовых доходов в 2021 году был обусловлен увеличением поступлений внутреннего НДС и НДС на ввозимые товары на 28% и 27% соответственно. Расходы федерального бюджета в 2021 году составили 24,762 трлн рублей, превысив утвержденный уровень на 15,1%. В реальном выражении с учетом инфляции расходы выросли на 1,7% к рекордному уровню 2020 года, когда была реализована крупномасштабная антикризисная поддержка граждан и экономики – преимущественно за счет средств федеральной казны. Доля расходов на национальную экономику увеличилась с 15,3% в 2020 году до 17,6% в 2021 году. По этому направлению учитывается значительная часть расходов на национальные проекты. В 2021 году вместо запланированного дефицита в объеме 2,755 трлн рублей федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 524,3 млрд рублей (или 0,4% ВВП). На фоне благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры за 2021 год Минфин России приобрел валюты на сумму 3,2 трлн рублей, эти средства в 2022 году направлены в Фонд национального благосостояния. Основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета были государственные внутренние заимствования Российской Федерации (1,538 трлн рублей) и использование остатков средств федерального бюджета. Ранее в Германии пришли к выводу, как санкции Запада рекордно увеличили нефтегазовые доходы России. В Берлине признали провал попыток Запада сломить экономику России. В мае российский лидер Владимир Путин говорил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что экономика России достойно выдерживает санкционный удар Запада. Лукашенко в свою очередь отметил, что экономика в России и вообще в Союзе не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется. Согласно отчету Международного энергетического агентства, доходы России от продажи нефти в 2022 году выросли на 50%. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему Запад бессилен отсечь нефтяные доходы России. Путин подписал закон о статусе ветерана для гражданских за участие в спецоперации на Украине 14 июля 2022, 20:52 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации на Украине. Закон был предложен партией «Единая Россия», он наделяет гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач спецоперации на Украине, статусом ветеранов боевых действий. Речь идет о гражданском персонале ВС России, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах, передает РИА «Новости». Участники могут рассчитывать на соответствующие меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому военным пенсионерам проиндексируют пенсии на 10% с 1 июня. ВЦИОМ: Уровень доверия Путину превысил 81% 15 июля 2022, 17:10 Текст: Валентина Григоренко

Президенту Владимиру Путину доверяют 81,5% россиян, следует из данных опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно данным Фонда «общественное мнение» (ФОМ), работу главы государства положительно оценивают 81% опрошенных. Из сообщения на сайте ВЦИОМ следует, что показатель одобрения деятельности президента с 4 по 10 июля 2022 года составил 79,1% (+1,3 п.п. за неделю). О своем доверии Владимиру Путину заявили 81,5% россиян. Результаты опроса ФОМ показали, работу Путина положительно оценивают 81% респондентов, а доверяют президенту 79%. В июне согласно ФОМ, работу главы государства положительно оценили 82% опрошенных, а по данным ВЦИОМ уровень одобрения работы Путина превысил 81%. ЕР единогласно поддержала кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера 15 июля 2022, 10:46 Текст: Александра Юдина

«Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера, сообщил глава фракции Владимир Васильев. «Поддержали единогласно», – передает РИА «Новости» его слова. Как заявил глава комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР), первым пунктом повестки на пленарном заседании Госдумы будет обсуждение кандидатуры Мантурова на новый пост. «Первым пунктом повестки на пленарном заседании (Госдумы) будет обсуждение кандидатуры Дениса Мантурова на должность вице-премьера», – сказал он. Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что Минпромторг является сегодня «мотором сопротивления западным санкциям» и сообщил о готовности партии «Новые люди» поддержать кандидатуру Мантурова. Глава правительства Михаил Мишустин назвал Мантурова профессионалом с большим опытом и пожелал удачи кандидату на новой должности. Российский лидер Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве с 10 до 11, один из них теперь также будет главой Минпромторга. Ранее у премьера было лишь 10 заместителей, а министр промышленности и торговли не был одновременно вице-премьером. В Госдуме объяснили рост доверия россиян к Путину 15 июля 2022, 19:45 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Россия показывает успехи как в экономическом, так и в военном противоборстве с Западом, и это увеличивает доверие граждан страны к своему лидеру», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее ВЦИОМ сообщил, что уровень доверия Путину среди россиян превысил 81%. «Санкции против российской экономики не сработали так, как об этом мечтали наши «западные партнеры», что стало результатом своевременных решений президента, правительства и государства в целом. Наше общество видит это, поэтому и уровень доверия к Путину растет», – пояснил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Санкционная война развивается в последнее время не по сценарию ее зачинщиков – США и Евросоюза, отметил собеседник. «Ограничения бьют по самим странам Запада, прежде всего, по простым гражданам, что выражается в небывалом росте цен на услуги ЖКХ и потребительские товары. Более того, как мы видим, в Европе уже бьют тревогу, в некоторых странах вводят самое настоящее ЧП в энергетике. Это – результат ссоры Запада с Москвой. Наши граждане понимают, что все идет скорее по плану Путина, чем по плану недружественных стран, и поэтому выражают доверие лидеру страны», – отметил Матвейчев. Доверие к Путину растет и потому, что все его обещания воплощаются в жизнь, у него слова не расходятся с делом – в отличие от обещаний лидеров ряда других стран, указал парламентарий. «Безответственные, бессмысленные шаги в ситуации с Украиной уже стоили кресла нескольким лидерам коллективного Запада. Подали в отставку британский и итальянский премьеры – Борис Джонсон и Марио Драги», – напомнил депутат. Такая кадровая чехарда в Евросоюзе по контрасту тоже внушает россиянам еще большую уверенность в своем лидере, добавляет он. По словам депутата, российское общество также положительно реагирует на успехи украинской операции, например – на полное освобождение Луганской народной республики. Соответствующие аналитические службы на Западе мониторят уровень популярности Путина, но, вероятно, будут и впредь «биться лбом о стену», пытаясь внести раскол между обществом и властью в России, предположил Матвейчев. Как сообщила газета ВЗГЛЯД, президенту Владимиру Путину доверяют 81,5% россиян. Это следует из данных опроса, проведенного ВЦИОМ с 4 по 10 июля. Результат предыдущей недели показывал уровень доверия, равный 80,7%. Уровень доверия к председателю правительства Михаилу Мишустину также вырос с 62,2% до 62,9%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин обсудил с Совбезом ситуацию в регионах 15 июля 2022, 18:24 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, предложил обсудить ситуацию в российских регионах. «Мы в ежедневном режиме занимаемся с вами наиболее острыми вопросами, наиболее чувствительными. Но мы не должны забывать и о текущей ситуации в регионах России. Давайте сегодня об этом и поговорим», – приводит его слова ТАСС. Путин передал слово для доклада главе МВД Владимиру Колокольцеву и руководителю ФСБ Александру Бортникову. В совещании также приняли участие премьер-министр России Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Ранее Путин на очередном совещании с постоянными членами Совбеза (СБ) обсудил работу российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).