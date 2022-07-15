«Электромашина» начала строить сеть мониторинга окружающей среды в регионах России

В Челябинской области приступили к постройке сети отслеживания за состоянием окружающей среды, строительством занимается АО «НПО «Электромашина» (в составе «Уралвагонзавода»), сообщил директор по стратегическому и инновационному развитию Леонид Зелепухин.

«Мы приступили к исполнению контракта по развертыванию сигнальной сети экомониторинга в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Первый мобильный пост сигнальной сети мониторинга качества атмосферного воздуха был установлен на центральной площади в городе-спутнике Челябинска. В целом, интеллектуальная система управления освещением Amasis, на базе которой можно оборудовать посты экологического мониторинга, – это наша перспективная разработка», – сказал Зелепухин ТАСС.

Также частично за счет увеличения выпуска и продаж этой системы компания планирует увеличить объемы выпуска гражданской продукции до 32% к концу текущего года.

Соглашение о развитии сети постов мониторинга было подписано 3 июня на VII ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходила на территории Нижегородской ярмарки. Согласно документу, предприятие готово производить до 50 единиц постов экомониторинга Amasis; систему экомониторинга планируется развивать в течение трех лет в Челябинской и Нижегородской областях.

По словам Зелепухина, модульная интеллектуальная система мониторинга Amasis на текущий момент не имеет аналогов в России. Она состоит из интеллектуального центра и внешних модулей. Качество воздуха модулями определяется по международной шкале AQI и может включать в себя определение различных опасных веществ, например, оксидов углерода и азота, диоксидов азота, серы и аммиака, формальдегидов и других соединений.

АО «НПО «Электромашина» – предприятие по разработке, производству и ремонту электрооборудования, электрических систем и отдельных блоков для оборонной отрасли и продукции производственно-технического назначения. По итогам 2021 года по решению совета по присуждению премий Правительства РФ предприятие было отмечено дипломом за достижение значительных результатов в области качества.

Целью федерального проекта «Чистый воздух» (нацпроект «Экология») является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение на не менее 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в наиболее загрязненных городах.

Сегодня по федеральному проекту «Чистый воздух» идет работа по сокращению вредных выбросов в 12 городах: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

В начале июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении в список участников эксперимента по квотированию вредных выбросов еще 29 городов.

Цель эксперимента – к 2030 году вдвое сократить количество опасных загрязняющих выбросов по сравнению с показателями 2020 года.