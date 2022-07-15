Польский производитель замороженных овощей и фруктов Hortex ушел из России

Польский производитель замороженных овощей, фруктов и ягод Hortex ушел из России – новым владельцем компании в России стала ГК «Агама», свидетельствует информация в ЕГРЮЛ.

Так, согласно выписке из реестра, 100% «Ортика Фрозен Фудс», представляющей Hortex в России, принадлежит группе компаний «Агама» – производителю рыбы и морепродуктов. Изменения в реестр внесены 11 июля, передает РИА «Новости».

У «Ортика Фрозен Фудс» в России два завода в Московской области и один в Карелии.

Группа компаний «Агама» была основана в 1998 году, включает в себя две фабрики, магазин «Рыбная мануфактура №1» и ряд других объектов и специализируется на производстве рыбы и морепродуктов.

Ранее Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic), которая является дистрибьютором Coca-Cola в России, сообщила, что прекращает производство и продажу Coca-Cola и других напитков бренда на территории страны. СМИ рассказали, что на смену этой газировке придет другая: Funky Monkey Cola и Orange.