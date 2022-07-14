Система ПВО сбила над Луганском воздушную цель

Стали известны договоренности Киева и Варшавы о вводе войск Польши на Украину

Владимир Зеленский согласился дать гражданам Польши особый статус на Украине в обмен на ввод Варшавой войск на запад страны, заявил бывший дипломат Ростислав Ищенко.

Экс-дипломат отметил, что принятие этой нормы сделает бывшую советскую республику протекторатом своего западного соседа и выразил уверенность в скором одобрении законопроекта Радой, передает РИА «Новости».

«В обмен Киев (Вашингтон с Лондоном тоже) рассчитывает увидеть тысяч двадцать польских войск на Западной Украине. Зеленскому это необходимо для того, чтобы перебросить тысяч тридцать имеющихся в западных областях регулярных украинских военнослужащих и тысяч 20–30 территориальной обороны на восточный фронт», – написал Ищенко в колонке для «Украины.ру».

Он добавил, что Польша вряд ли ограничится оговоренными с Киевом условиями ввода своих войск на Украину и постарается оккупировать максимально возможную часть страны.

В понедельник президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Зеленский внес в Верховную раду законопроект о предоставлении гражданам Польши особого статуса на Украине. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Зеленский надеется победить Россию руками поляков.

В конце мая секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Польша, судя по всему, уже переходит к захвату территорий на западе Украины. Он также говорил, что уже целый ряд государств ведет активную работу по расчленению Украины, включая США. В начале мая президент Польши Анджей Дуда пообещал убрать границу страны с Украиной.

В апреле глава СВР Сергей Нарышкин заявлял, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине. В Польше предупреждали, что союзники по НАТО не придут на помощь Варшаве, если Польша самостоятельно введет войска на Украину и окажется под угрозой прямых боевых столкновений с Россией.

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