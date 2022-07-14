Украинские журналисты показали, как ВСУ прикрываются мирными жителями

После ракетного удара по Виннице украинские журналисты обратили внимание на попытку ВСУ прикрываться от ударов ВС России гражданскими объектами и мирными жителями.

«Почему Нацполиция, ГСЧС, «Суспильне», ВВС, прокуратура сообщают исключительно о прилетах по «Юбилейному» и медицинскому центру, но не пишут, что в Доме офицеров снесен второй этаж?» – задался вопросом журналист Александр Столяров.

Он пояснил, что первый удар пришелся на Дом офицеров, а следующий – на парковку, расположенную рядом с «Юбилейным», но об этом никто не пишет.

«Почему были размещены военные центры комплектования, передержки, дислокации в центре города, где живут и ходят гражданские люди? Догадайтесь, почему там такое количество жертв и сколько среди них гражданских, а сколько военных?» – заключил журналист.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что спросила Министерство обороны России, куда именно в Виннице нанесли удар. «Ответ: В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков. И фото прислали», – отметила она.