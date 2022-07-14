В сенате США произошла перепалка из-за абортов для беременных мужчин

На слушаниях в Конгрессе США по вопросу отмены прав на аборты произошла перепалка между сенатором-республиканцем Джошем Хоули и профессором юриспруденции Калифорнийского университета в Беркли Хиарой Бриджс из-за спора о возможности мужчин беременеть, сообщили американские СМИ.

Как пишет USA Today, конгрессмен обратил внимание на неточность формулировок эксперта относительно граждан США, которых затрагивает вопрос запрета права прерывания беременности.

«Вы говорите о людях с возможностью забеременеть, это женщины?» – передает РИА «Новости» слова Хоули.

На утверждение Бриджс про мужчин-трансгендеров, также «способных забеременеть», законодатель попросил эксперта уточнить, кому, по ее мнению, принадлежит право на прерывание беременности.

«Я хочу подчеркнуть, что ваши вопросы трансофобные и они провоцируют людей на насилие из-за того, что вы их не признаете», – парировала Бриджс.

Сенатор выразил недоумение, каким образом он может подстрекать людей на агрессию своими словами.

«Считаете ли вы, что мужчины могут забеременеть?» – обратилась к нему профессор.

Хоули ответил отрицательно и добавил, что, по его мнению, мужчины не могут забеременеть.

«То есть вы отрицаете, что трансгендеры существуют. Спасибо», – резко высказалась Бриджс, не пытаясь скрыть эмоций.

В ответ Хоули поинтересовался, в таком ли категоричном стиле профессор проводит свои занятия, или ее студенты все же имеют право задавать вопросы. Его оппонентка иронично заявила, что сенатору не помешало бы посетить ее лекции, на которых он «мог бы чему-нибудь научиться».

Напомним, что Америку захлестнули многотысячные акции протеста в ответ на решение Верховного суда отменить знаменательное решение полувековой давности по делу «Роу против Уэйда», гарантирующее конституционное право на аборт. После этого вердикта судей законы, запрещающие аборты в США, должны вступить в силу в 17 штатах.

Президент США Джо Байден поручил министерству здравоохранения и социальных служб принять меры для обеспечения доступности лекарств для абортов и противозачаточных средств «в максимально возможной степени», а его администрация планирует защитить право на поездку в другой штат для аборта.

Позже бывший президент США Дональд Трамп назвал решение Верховного суда, отменившего конституционные гарантии на прерывание беременности, самой большой победой для жизни, которая стала возможна благодаря его решению номинировать трех из девяти действующих судей высшей инстанции.