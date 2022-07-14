Госдеп США заявил об отсутствии блокады Калининграда

Так называемой блокады Калининграда нет и никогда не было, между основной частью России и Калининградом по различным маршрутам продолжаются пассажирские перевозки, перевозка гуманитарных грузов и большей части другой продукции, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы приветствуем объявление ЕК <…>. Мы ценим беспрецедентные экономические меры, в которых наши союзники и партнеры, включая Литву, присоединились к нам. Мы приветствуем применение членами ЕС, в том числе Литвой, санкционных мер в полном соответствии с указаниями ЕС», – приводит слова Прайса ТАСС.

«Важно отметить, что сейчас нет и никогда не было так называемой блокады Калининграда. По различным маршрутам между основной частью России и Калининградом продолжаются пассажирские перевозки, а также [перевозка] гуманитарных грузов и большей части другой продукции», – утверждал представитель Госдепартамента.

В среду Еврокомиссия опубликовала инструкцию для стран-членов Евросоюза по транзиту товаров из России, разрешив железнодорожный транзит нефти, нефтепродуктов, угля, стали, железа, дерева, цемента и других «невоенных продуктов». При этом Еврокомиссия запретила транзит подпадающих под санкции товаров и технологий военного и двойного назначения. ЕК также обязала членов ЕС следить за тем, чтобы санкционные грузы не следовали далее на территорию Евросоюза. Кроме того, ЕК ограничила объем транзита между основной частью России и Калининградом средним значением такового за последние три года. Глава Калининградской области Антон Алиханов подчеркнул, что решение ЕС является лишь первым шагом в снятии проблемы, Россия будет добиваться полного снятия ограничений.

Ранее в Кремле заявляли, что ситуация с ограничениями транзита грузов в Калининград пока не финализирована, но ожидаются подвижки, призвав «набраться терпения». Власти Калининградской области пока не получали официальных уведомлений и документов о снятии ограничений на транзит грузов из регионов России через Литву в область.

До этого Евросоюз предоставил России документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России. Эксперты газеты ВЗГЛЯД оценили данные о договоренностях России и ЕС по транзиту в Калининград.

В понедельник стало известно, что Литва запретила транзит в Калининградскую область цемента и алкоголя в связи со вступлением в силу европейских санкций на них. После этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзита.

В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что если ЕС не решит проблему с калининградским транзитом, то ответ России будет достойным. В прошлую пятницу в МИД предупреждали, что Россия примет в отношении Литвы и ЕС жесткие меры, если в ближайшее время ситуация с блокадой Калининграда не разрешится.

Глава Калининградской области Антон Алиханов предлагал в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. Он также пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.

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