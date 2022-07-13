В НОМ отреагировали на проверку выборов ЦИК

Эксперт «Независимого общественного мониторинга» исполнительный директор Тамбовского отделения Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев прокомментировал планы ЦИК проанализировать муниципальный фильтр на выборах.

Бибаров-Государев отметил значимость муниципального фильтра, хотя и допустил возможность его корректировки, сообщается на сайте НОМ.

«Это крайне значимый механизм, который стимулирует и партии, и граждан, к тому, чтобы значимость работы на низовом, муниципальном уровне осознавалась в полной мере. Кроме того, популярный политик, радеющий за интересы региона и имеющий внутри него хоть сколько-нибудь значимый репутационный ресурс, сможет добиться поддержки своего выдвижения без особых проблем. Реальной конкуренции на выборах муниципальный фильтр не может помешать. Можно говорить о количественных показателях, о максимальном снижении барьера, но сам механизм муниципального фильтра должен продолжать действовать», – сказал он.

13 июля на очередном заседании глава ЦИК Элла Памфилова пообещала проанализировать связь муниципального фильтра с уровнем конкуренции на выборах глав регионов. Эксперт НОМ счел муниципальный фильтр эффективным механизмом, стимулирующим партии к работе на местном уровне.

По словам Памфиловой, в единый день голосования 11 сентября в общей сложности завершится 4600 кампаний разного уровня в 82 субъектах федерации. По итогам голосования будет распределено более 31 тыс. мандатов и выборных должностей. К настоящему моменту в качестве кандидатов уже на выборах всех уровней уже выдвинуты 18772 человека.

Своих кандидатов выдвигают 23 или 29 действующих политических партий. «В выборах принимают участие 80% зарегистрированных в России партий, все живые, все работаю», – констатировала председатель ЦИК.

На выборах в региональные законодательные собрания на данный момент выдвинуты 1013 кандидатов, в том числе – 872 по спискам 12 партий, 112 – от партий по одномандатным округам и 29 в порядке самовыдвижения.

В 14 субъектах России, где осенью будут проходить выборы глав регионов, на данный момент выдвинуты 87 кандидатов: шесть в порядке самовыдвижения и 81 от 16 политических партий. В среднем за губернаторское кресло соревнуются по шесть кандидатов, максимальная конкуренция – в республике Карелия, где уже зарегистрированы 13 кандидатов.