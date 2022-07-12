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12 июля, вторник | Последнее обновление — 22:20 | vz.ru
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Луганск отправился первый пассажирский автобус из Воронежа
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Первый пассажирский автобус междугородного класса выехал с воронежского Центрального автовокзала в Луганскую народную республику, сообщили в компании перевозчике – Воронежском пассажирском автотранспортном предприятии № 3.
«Первый автобус маршрута Воронеж – Луганск выехал с Центрального воронежского автовокзала, все билеты на него были задолго [до отправления] проданы. Это большой автобус Hyundai, в нем продано 41 место», – сказала диспетчер предприятия, передает ТАСС.
По ее словам, в Луганск на автостанцию автобус прибудет в среду в 06:40 мск, ориентировочно он пробудет в пути 10 часов, маршрут проложен по Воронежской и Ростовской областям, а также по территории ЛНР.
В начале июля первый за восемь лет автобус с пассажирами отправился из освобожденного Херсона в Крым.
Украинский дрон-камикадзе атаковал жилой массив Энергодара
Украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара в Запорожской области, информация о жертвах уточняется, сообщил представитель пресс-службы военно-гражданской администрации города.
«В 14.20 (совпадает с мск.) ВСУ снова применили дрон-камикадзе по жилому массиву города Энергодара», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
В данный момент уточняется информация о пострадавших и жертвах.
По информации представителя, украинские силовики попытались применить еще один дрон-камикадзе, но его уничтожили силы противовоздушной обороны России, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что украинское руководство решило провести массовую закупку разведывательных беспилотников и обучение операторов по программе «Армия дронов». Программа предусматривает системную закупку беспилотников, их ремонт и оперативную замену, курс обучения пилотов.
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Россия в ООН обещала выполнить задачу денацификации Украины
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Во имя памяти ветеранов и ради будущих поколений денацификация Украины будет выполнена, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
В ходе неформального заседания СБ ООН по «формуле Арриа» Полянский заявил: «Мы знаем, что мы делаем, и мы делаем правильную вещь, и мы никогда не потерпим возрождения нацизма по соседству с нами. От вас зависит, признать очевидное – я имею в виду нацистский характер киевского режима – или нет».
«Вашим действиям или бездействию дадут оценку ваши собственные граждане, которые посылают нам письма поддержки в наших действиях. Наша совесть чиста, но за вашу я не поручусь», – приводит его слова ТАСС.
Российские дипломаты в понедельник представили свидетельства распространения неонацизма и ультранационализма на Украине. Они показали кадры встречи фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны людьми в национальных украинских костюмах, а также лозунги в городах Западной Украины в поддержку Адольфа Гитлера, Германии и вождя украинских националистов Степана Бандеры. Дипломаты продемонстрировали использование нацистской символики и лозунгов современными украинскими националистами.
Полянский напомнил, что после Великой Отечественной войны сбежавших украинских националистов «использовали в США и Канаде как потенциальный инструмент в холодной войне против СССР», это «имело трагические последствия для независимости Украины в 1991 году, когда наследники этих националистов и нацистских коллаборационистов вернулись на Украину». Они «начали свой медленный, но последовательный крестовый поход во имя мести, который получил значительное ускорение в результате незаконного майданного переворота в 2014 году». По словам Полянского, «спустя несколько лет, вирус нацизма 2.0 поразил практически все украинское общество, в дополнение к крайнему национализму и ксенофобии».
С рассказами о неонацизме на Украине и преступлениях украинских националистов и неонацистов выступили член Общественной палаты России, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев, историк и публицист, специалист по истории Холокоста Александр Дюков, юрист из Донбасса Сергей Кожемякин, собирающий свидетельства преступлений на Донбассе и передающий их в Международный уголовный суд, немецкий режиссер-документалист Вильгельм Домке-Шульц. В заседании по видеосвязи также принял участие следователь МВД ДНР Кирилл Ревин.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В ЛНР призвали отогнать ВСУ до Днепра
Линия соприкосновения должна быть отодвинута до Киевской области, только тогда жители Луганской и Донецкой народных республик смогут почувствовать себя в безопасности, заявил в эфире стрима RT офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
«Противника надо отогнать до Днепра, и тогда можно будет говорить о том, что мы будем в полной безопасности», – приводит его слова ТАСС.
По словам офицера, опасность для жителей Луганской и Донецкой народных республик будет сохраняться до тех пор, пока украинские войска не будут отодвинуты на расстояние, не позволяющее ему наносить удары по Донбассу из дальнобойного оружия. Между тем с украинской стороны уже звучат заявления о поставках дальнобойных ракет для HIMARS, отметил он. «Это 120–300 км, такие ракеты могут наносить весьма существенный урон глубоко в тылу Луганской народной республики», – подчеркнул Марочко.
Напомним, 3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками. Президент России поздравил российских военных и Народную милицию ЛНР с освобождением республики.
Позже министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве пообещал, что специальная военная операция России на Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим. При этом он отметил, что приоритетом является сохранение жизни и здоровья российских военных и мирного населения.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какой может быть дальнейшая тактика на центральном участке фронта в Донбассе в ближайшее время.
Украинские военные нанесли удар по Стаханову
Украинские вооруженные силы нанесли удар по населенному пункту Стаханов в Луганской народной республике, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«По предварительной информации, ВФУ нанесли удар по населенному пункту Стаханов, район 10-й школы. Спасатели и медики выехали на место удара», – написал он в своем Telegram-канале, отметив, что информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.
Ранее Марочко заявил, что линия соприкосновения должна быть отодвинута до Киевской области, только тогда жители Луганской и Донецкой народных республик смогут почувствовать себя в безопасности.
Напомним, 3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками. Президент России поздравил российских военных и Народную милицию ЛНР с освобождением республики.
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В ДНР заявили о неспособности ВСУ контратаковать
Украинские боевики полностью лишены возможности для контратаки, сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики.
«В настоящее время ситуация на донецком направлении остается под контролем союзных сил. Ежедневно артиллерийские подразделения ведут подавление огневой активности противника. Подразделения украинских боевиков лишены полностью возможности контратаки», – передает ТАСС его слова.
Ранее украинские военные предприняли попытку перейти в контрнаступление в Запорожской области, но были остановлены союзными войсками ударами из реактивных систем залпового огня «Ураган».
Президент Украины Владимир Зеленский приказал подготовить план по контрнаступлению в прибрежных районах на юге. Он добавил, что Украина собирает силы, чтобы вернуть южную территорию.
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Губернатор Севастополя назвал атаку на Новую Каховку зверским терактом
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал обстрел украинской армией Новой Каховки в Херсонской области зверским терактом.
«Атака на Новую Каховку – это очередной зверский теракт укронацистов против мирного населения», – написал он в своем Telegram-канале, добавив, что Новая Каховка – это стратегический район, где находится ГЭС.
Развожаев назвал удар американскими HIMARS посланием людям, которые выбрали новую жизнь – с Россией.
«Именно здесь, на освобожденной территории, люди уже начали получать российские паспорта. Здесь заработал российский пенсионный фонд, людям, которых украинская сторона лишила средств к существованию, начали платить российскую пенсию», – подчеркнул губернатор.
По его словам, как бы киевский режим ни пытался запугать людей, ничего у него не выйдет. «Наша армия добьется поставленных целей, эти нелюди больше никогда не смогут стрелять по мирным людям и превращать их жизнь в ад», – резюмировал Развожаев.
Сообщалось, что по меньшей мере шесть человек погибли в Новой Каховке, по которой нанесли удар вооруженные силы Украины, как минимум 40 человек получили ранения. Газоснабжение и электроснабжение Новой Каховки частично прервано из-за ночного обстрела, водоснабжение сохраняется.
Напомним, украинские войска нанесли удар по Новой Каховке. Власти Херсонской области сообщили, что ВСУ использовали для обстрела американскую РСЗО HIMARS. В результате взорвались склады с минеральными удобрениями.
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ВСУ выпустили по Новобахмутовке 15 авиационных ракет
Украинские военные выпустили по Новобахмутовке в Донецкой народной республике без использования авиации 15 неуправляемых авиационных ракет калибром 80 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Керамик – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 15 неуправляемых авиационных ракет калибром 80 миллиметров (без использования авиации)», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Ранее стало известно, что украинские военные выпустили четыре ракеты из РСЗО «Град» по Пантелеймоновке, 14 снарядов калибром 155 и 122 мм по Горловке.
Накануне три человека погибли и еще 39 получили ранения в воскресенье в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS.
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Песков: Многие украинцы хотят стать гражданами России
Новый указ российского лидера Владимира Путина об упрощенном приеме в гражданство России очень важен, так как получить российское гражданство хотят многие украинцы, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Специальная военная операция [РФ] идет не против украинцев, а против режима. В то же время весьма и весьма много украинцев действительно хотят стать гражданами Российской Федерации. Поэтому этот указ чрезвычайно важен для очень большого количества людей», – передает ТАСС его слова.
При этом в ответ на вопрос, насколько возможно такое же упрощенное получение российского гражданства для белорусов в рамках Союзного государства, Песков отметил, что «это отдельный вопрос».
«В рамках Союзного государства у нас в целом уже произошла унификация очень многих норм и правил. Граждане России и Белоруссии фактически пользуются максимально возможным одинаковым набором прав, может быть, чуть-чуть разными обязанностями», – сказал он.
В понедельник на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина, в соответствии с которым возможность упрощенного получения российского гражданства распространяется на жителей всей территории Украины.
25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что заявления на получение российского гражданства подали уже более 100 тыс. жителей Запорожской области.
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Отмена моратория на смертную казнь в ДНР вступила в силу
В Донецкой народной республике вступила в силу отмена моратория на смертную казнь, соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин, сообщили в Народном совете республики.
«Вступил в силу закон Донецкой народной республики «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой народной республики». Отменен мораторий на исполнение смертных приговоров», – цитирует сообщение ТАСС.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Адвокат Павел Косован сообщал, что защита Эслина обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР.
Также смертный приговор грозит участникам украинской диверсионной группы «Медведи SS» нацбата «Азов».
Мэр Горловки заявил о прямом попадании снаряда в кровлю детского сада
Мэр Горловки Иван Приходько заявил о прямом попадании украинского боеприпаса в кровлю детского сада, горит здание.
«Горловка. Прямое попадание в кровлю детского сада номер 86. Здание горит», – написал он в своем Telegram-канале.
Также во вторник украинские военные выпустили по Новобахмутовке в Донецкой народной республике без использования авиации 15 неуправляемых авиационных ракет калибром 80 миллиметров.
Ранее стало известно, что украинские военные выпустили четыре ракеты из РСЗО «Град» по Пантелеймоновке, 14 снарядов калибром 155 и 122 мм по Горловке.
Накануне три человека погибли и еще 39 получили ранения в воскресенье в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS.
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В ДНР уверены, что присоединятся к России в статусе республики
Донецкая Народная Республика (ДНР) рассчитывает, что войдет в состав России в качестве республики, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
«Мы уверены и убеждены, что это все-таки будет Донецкая Республика, потому что мы имеем свой флаг и гимн. За эти государственные символы борются наши граждане сегодня», – сказала она, сообщает ТАСС.
Никонорова призвала не торопить события, отметив, что на данный момент приоритетом для ДНР является освобождение республики. «Мы будем смотреть на волеизъявление нашего народа, в соответствии с ним будем осуществлять нашу дальнейшую работу», – подчеркнула она, говоря о референдуме.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин говорил, что ДНР может войти в состав Российской Федерации как отдельный субъект, сохранив в названии слово «республика».
В Госдуме сообщали, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России может пройти одновременно уже в июле.
Кириенко, Турчак и Пушилин навестили раненых волонтеров из «Молодой Республики»
Раненых волонтеров из «Молодой Республики», пострадавших при обстреле Шахтерского района, навестили в госпитале первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин.
«У ребят множественные осколочные ранения, переломы. Несмотря на травмы и гибель товарищей, они уже сейчас хотят как можно скорее поправиться и вернуться в свои волонтерские отряды, помогать мирным жителям», – написал Турчак в своем Telegram-канале.
По его словам, «всем раненым оказывается вся необходимая медпомощь. Лечат их лучшие доктора, в том числе наши врачи-добровольцы, которые вместе с гуманитарной миссией «Единой России» приехали в Донецк. Говорят, что необходимости перевозить ребят на лечение в Россию сейчас нет. Но, если это понадобится, – сделаем».
«С каждым днем преступления украинских боевиков – все более жестокие и бесчеловечные. Их цель по-прежнему – мирное население. Вчера ударили по Новой Каховке в Херсонской области – убили 7 человек, десятки мирных жителей ранены. Эти преступления не останутся без ответа. Все, кто их совершил, будут наказаны», – написал Турчак.
Как написал Пушилин в своем Telegram-канале, «оказывается все необходимое лечение, ребята держатся молодцом, их жизни на данный момент ничего не угрожает. Сергей Кириенко заверил, что тем из раненых, кому необходимо дополнительное лечение и реабилитация, смогут ее пройти в Российской Федерации».
Напомним, ВСУ в воскресенье подвергли жилые районы Донецка массированному обстрелу из орудий калибра 155 мм, являющегося стандартным в НАТО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ДНР, в интервале 04.20-04.39 со стороны населенного пункта Нетайлово было выпущено 22 снаряда по Ворошиловскому, Ленинскому, Калининскому, Киевскому, Пролетарскому и Буденновскому районам столицы ДНР. Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по селу Степано-Крынка возле Шахтерска, находящегося примерно в 50 км к востоку от Донецка.
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Горловку
Украинские военные выпустили четыре ракеты из РСЗО «Град» по Пантелеймоновке, 14 снарядов калибром 155 и 122 мм по Горловке, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 08.30 – н.п. Новгородское – н.п. Горловка (поселок шахты им. Изотова): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм; 08.40 – н.п. Дзержинск (шахта Южная) – н.п. Горловка (поселок шахты 6/7): выпущено шесть мин калибром 120 мм; 08.45 – н.п. Новгородское – н.п. Пантелеймоновка: выпущено четыре ракеты из БМ-21 «Град»; 08.56 – н.п. Нелеповка – н.п. Горловка: выпущено восемь снарядов калибром 122 мм», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Накануне три человека погибли и еще 39 получили ранения в воскресенье в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS.
Ранее вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое из реактивной системы залпового огня «Град». Кроме того, обстрелу подверглись Пантелеймоновка, Гольмовский, Новобахмутовка, Новоселовка, Еленовка из артиллерии. По Пантелеймоновке и Гольмовскому удары были нанесены из орудий натовского калибра 155 мм.
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В ДНР сообщили о переговорах по признанию республики с КНДР
Донецкая народная республика проводит переговоры о признании независимости с Корейской народно-демократической республикой, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
«Насчет Корейской Народно-Демократической Республики. У нас было несколько рабочих встреч с послом этого государства в Москве [Син Хон Чхолем], мы ведем диалог по этому вопросу», – цитирует Никонорову ТАСС.
Она добавила, что ДНР «активно движется» в отношениях с Сирией, и в скором времени будут установлены дипломатические отношения.
Напомним, Сирийская Арабская Республика решила признать независимость республик Донбасса – Донецкой и Луганской народных республик. В 2016 году украинское посольство в Сирии было эвакуировано в Ливан в связи с вооруженным конфликтом в САР.
После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина разорвет все отношения с Сирией в ответ на признание Дамаском ДНР и ЛНР.
ДНР: ВСУ обстреляли дом малютки в Макеевке
Дом малютки в Макеевке попал под обстрел украинских боевиков, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.
«ВФУ (Вооруженные формирования Украины – прим. ВЗГЛЯД) атаковали дом малютки в Червоногвардейском районе Макеевки», – цитирует сообщение штаба ТАСС.
При обстреле повреждения получили здания, ворота и машина.
Ранее украинские военные выпустили по Новобахмутовке в ДНР 15 неуправляемых авиационных ракет калибром 80 миллиметров.
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