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В России за сутки госпитализировали 1,4 тыс. человек с коронавирусом
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки госпитализировано 1472 человека, на 132,2% больше по сравнению с 11 июля.
Выписали в связи с выздоровлением 3209 человек, на 39,8% больше по сравнению с 11 июля. Всего за сутки было выявлено 3002 новых случая COVID-19. Подтверждено 48 летальных исходов, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Накануне в России госпитализировано 634 человека, на 15,2% меньше по сравнению с 10 июля.
Власти Калининграда предложили ответные меры на остановку Литвой транзита
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Калининградские власти предлагают ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзита, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
«В качестве ответной меры предлагаем полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области). Это позволит загрузить морских перевозчиков и дать работу Калининградским портам, которые сильно пострадали от ограничений со стороны ЕС», – написал он в своем Telegram-канале.
Алиханов добавил, что при этом необходимо установить уровень морского тарифа на перевозки на уровне Железнодорожного тарифа по прейскуранту 10-01.
Также он отметил, что власти Калининграда настаивают на нераспространении ограничений на Калининградский транзит в принципе. «Надеемся на усилия нашего МИД», – заявил Алиханов.
Кроме того, глава региона подчеркнул, что Литва не вводила новых ограничений на транзит грузов из России в регион, сейчас началась реализация очередного этапа принятых ранее санкций.
«Читаю, что Литва расширила санкционный список по калининградскому транзиту. Это не так. Санкции, принятые ЕК, имеют ступенчатый характер, они приняты еще в марте, сейчас просто очередной этап вступления их в силу по разным товарам», – пояснил он.
Ранее в понедельник стало известно, что Литва запретила транзит в Калининградскую область цемента и алкоголя в связи со вступлением в силу европейских санкций на них.
В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что если ЕС не решит проблему с калининградским транзитом, то ответ России будет достойным. В пятницу Захарова предупреждала, что Россия примет в отношении Литвы и ЕС жесткие меры, если в ближайшее время ситуация с блокадой Калининграда не разрешится.
Напомним, глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. В понедельник он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.
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Кадыров опубликовал третью часть «приключений Зеленского»
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новую часть пародийного видео, где якобы президента Украины Владимира Зеленского взяли в батальон «Ахмат».
«Приключения Зеленского. Часть третья о том, как Зеленского все-таки пожалели и взяли в батальон «Ахмат». Правда, на особых условиях, зато до конца жизни», – написал он в своем Telegram-канале.
Кадыров выразил «отдельную благодарность» российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров родом из Екатеринбурга), которые сняли ролик.
Ранее Кадыров опубликовал вторую часть пародийного ролика, в котором актера, изображающего президента Украины Владимира Зеленского, в наручниках доставляют в Грозный.
До этого глава Чечни опубликовал первую часть пародийного ролика. В видео актер пародирует Зеленского, который якобы подписывает указ о капитуляции ВСУ, в это время за его спиной стоит Кадыров.
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Стала известна цель внеочередного заседания Госдумы
Госдума на внеочередном пленарном заседании 15 июля планирует рассмотреть законопроекты по поддержке граждан и экономики, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Совет Государственной думы сегодня принял решение о проведении 15 июля в 12.00 внеочередного пленарного заседания. На нем планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики», – сказал Володин, слова которого приводит ТАСС.
Как отметил спикер Думы, с 4 июля на рассмотрение Госдумы «поступило 42 законопроекта, за две недели внесено в общей сложности 86 инициатив».
«Наша задача – не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее. В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также о социальной защите граждан и военнослужащих», – добавил Володин.
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Названы варианты реакции на спутниковые данные США для ударов ВСУ по территории России
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«Сбивать американские спутники, данные с которых передаются ВСУ, мы не можем, однако у нас есть и другие способы противодействовать этим угрозам. Уверен, американцы это понимают», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее хакерская группа RaHDIt сообщила, что американская разведка снабжает украинских коллег спутниковыми снимками, в том числе российской территории, для нанесения артиллерийских ударов.
«О том, что американская разведка снабжает украинские вооруженные силы данными со своих спутников, было известно практически с самого начала специальной военной операции. На эту тему даже были публикации в американских СМИ», – рассказал эксперт Центра анализа стратегий и технологий, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Какое-то время американцы об этом заявляли даже с гордостью, но потом они перестали привлекать внимание к теме, опасаясь неконтролируемой эскалации с Россией», – отметил собеседник.
«Сделать с американскими спутниками мы ничего не можем. Если бы это были украинские спутники, их можно было бы сбивать, для этого у нас есть инструменты. Но вот атака на орбитальную группировку США будет означать начало боевых действий против Штатов. На это мы не пойдем», – полагает эксперт.
«Поддержка американцами союзников данными спутниковой разведки была и много десятилетий назад. Но сейчас резко возросла ее эффективность и скорость предоставления данных. Все это превращает спутниковую разведку в важный фактор боевых действий», – рассказал Кашин.
«В этой ситуации сделать мы можем две вещи. Во-первых, более тщательно маскировать собственные Вооруженные силы – то есть обращать большее внимание на ПВО, маскировку, рассредоточение сил и так далее», – считает он.
«А во-вторых, предоставить доступ к данным нашей собственной космической разведки всем нынешним потенциальным противникам США, чтобы максимизировать возможные американские потери при любом конфликте», – добавил эксперт. «Это самые вероятные сценарии развития событий в будущем и, я думаю, американцы это прекрасно понимают», – отметил собеседник.
Кашин также полагает, что американцы на новые расследования хакеров не станут обращать внимание. «Но если там на самом деле имела место серьезная утечка американских секретных материалов из компьютерных сетей украинских вооруженных сил, то вновь открывшиеся факты могут затруднить передачу таких данных. Американцы будут вынуждены усилить меры предосторожности», – сказал он.
Накануне участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности заявил, что американская разведка снабжает украинских коллег данными радиолокации, а также спутниковыми снимками, в том числе территории России, которая затем подвергается ракетным и артиллерийским ударам по мирным жителям.
«Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации, в том числе спутниковыми снимками территории России, куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды. То, что их системы радиолокационного обнаружения работают в интересах украинской разведки, это тоже мы видим», – сообщил источник РИА «Новости».
Ранее хакеры также сообщили о добытых секретных оперативных документах о действиях украинской армии и об обстановке на фронте.
«Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке, это мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой «Берегини», очень хорошо работаем. Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, именно что мы знаем, что мы видим», – сообщил участник хакерской группы RaHDIt РИА «Новости».
При этом он подчеркнул, что такие данные российские хакеры продолжают получать при помощи «Берегинь» в режиме реального времени.
Напомним, на прошлой неделе хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на своем сайте «Немезида» новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. Документы касаются 2,5 тыс. человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР – среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
В начале июня RaHDIt обнародовала данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине. Также на портале хакерской группы «НемеZида» опубликованы сведения о более 11 тыс. сторонников националистических формирований Украины.
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Зеленский внес в Раду законопроект об особом статусе для поляков
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Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса, сообщил глава Польши Анджей Дуда в День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан республики 79 лет назад.
«Сегодня в этом можно видеть ситуацию, противоположную той (79 лет назад), когда от поляков пытались избавиться любой ценой, в том числе отбирая у них жизнь. Сегодня Украина этим шагом, жестом президента дает символическое приглашение, говоря: «Вы тут на особых правах, приветствуем», – сказал Дуда, передает ТАСС.
Ранее Зеленский рассказал о достигнутой с руководством Польши договоренности упростить пересечение границы между странами.
Как написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, киевский режим, утверждая особый статус граждан Польши на Украине, передает им права на территории своего государства и легализует тем самым де-факто захват страны.
Также президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна намерена добиваться констатации Украиной правды о преступлениях в ходе Волынской трагедии.
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В Германии увидели угрозу потери целых отраслей и миллионов рабочих мест
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Дальнейшее сокращение поставок газа из России приведет к серьезному финансовому кризису, компании потеряют миллионы рабочих мест, заявила председатель Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими.
Она не исключила, что Германию ждет новый экономический спад.
«Опасность есть. Скатывание к рецессии необходимо предотвратить любой ценой – посредством ускоренной трансформации, инвестиционной стратегии государственного сектора и энергетической безопасности», – отметила она в интервью газете Handelsblatt, передает ТАСС.
По ее словам, в случае продолжения сокращения поставок газа Россией под угрозу попадут миллионы рабочих мест.
При этом она добавила, что нельзя «допустить развала целых промышленных регионов или отдельных отраслей».
Как отметила Фахими, если промышленные рабочие места исчезнут, то они назад не вернутся.
Ранее Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) сообщило о прекращении прокачки газа по «Северному потоку», остановленному для плановых профилактических работ.
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В Запорожской ВГА оценили заявление Киева о миллионе военнослужащих ВСУ
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«Не очень понятно, из кого будет собираться этот миллион бойцов, если Украина несет колоссальные потери на поле боя. Но Зеленский пытается показать военным, что они еще могут сражаться», – заявил газете ВЗГЛЯД член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, комментируя намерение ВСУ отвоевать юг страны по приказу Владимира Зеленского.
«Алексей Резников, делая подобные заявления со ссылкой на Владимира Зеленского, противоречит сам себе. Сначала он говорит, что Украина несет колоссальные потери на поле боя, а затем сообщает о миллионе военнослужащих. Кто окажется в этом миллионе? Люди, которых насильно мобилизовали? Те, кто никогда не держал в руках оружие? Бойцы, которые уже отступали и понимают, что это чуть ли не единственный способ сохранить жизнь? Или женщины?», – задался вопросами Владимир Рогов.
«Так что Зеленский и его офис пытаются хоть как-то поднять боевой дух военных, который не просто оставляет желать лучшего, а находится на нуле», – пояснил собеседник.
Рогов также отметил, что подобные заявления главы минобороны Украины нацелены не на внешнюю аудиторию, а на внутреннее потребление. «Эти слова позволят протянуть несколько месяцев, рассказывая про скорую победу. В итоге это все равно закончится поражением ВСУ. При этом Зеленским совершенно упускаются из виду те факты, что каждый день нам удается один за другим брать населенные пункты под контроль», – говорит член главного совета ВГА.
Собеседник также отметил, что «основной стратегией Киева на сегодняшний день является политика запугивания». «Они активно используют в своем арсенале теракты. На освобожденных территориях мы видим их постоянно. Буквально сегодня совершено покушение на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту. Но напугать население этими действия не удается», – заметил Рогов.
«Люди серьезно злятся на Украину, потом что они понимают, кто за этим стоит. Более того, с каждым днем жители все больше начинают поддерживать Россию. И так как план Киева не срабатывает, Зеленский перешел ко второму сценарию – сеять панику. Не зря же они призывают граждан активно эвакуироваться, угрожая отработать артиллерией прямо по этим территориям», – утверждает Рогов.
«Что касается подготовки украинских военных на территории Британии – это чистая правда. Дело в том, что именно Лондон и Вашингтон учат операторов для HIMARS. Акцент делается на максимальных разрушениях издалека, так как в ближнем бою боевики быстро проигрывают и бегут. Более того, это дает возможность согнать с этих территорий население и продемонстрировать, что люди якобы просто не хотят там жить», – заключил Рогов.
Накануне министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times сообщил, что украинские войска получили приказ президента Украины Владимира Зеленского отвоевать юг страны и располагают примерно 1 миллионом бойцов для выполнения этой и других задач командования.
Как подчеркнул Резников, численность ВСУ достигает «примерно 700 тыс. человек», а в общей сложности к участию в боевых действиях Киев может привлечь около «1 млн человек вместе с Национальной гвардией Украины, полицией и пограничниками».
Он считает, что в выполнении стоящих перед ВСУ задач должны помочь западные вооружения и призвал страны НАТО нарастить их поставки. Он также рассказал, что подготовку на территории Великобритании сейчас проходят две бригады украинских военных.
В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Херсонской и Запорожской областей как можно скорее эвакуироваться. Она объяснила свой призыв тем, что «артиллерия должна работать», а так называемая «деоккупация», которую собираются проводить вооруженные силы Украины, «включает в себя вооруженное применение силы». В тот же день российская ПВО сбила над Мелитополем ударный беспилотник ВСУ.
Вместе с тем, в начале июля посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью Reuters заявил, что Россия нанесет поражение Вооруженным силам Украины в Донбассе и останется на юге страны. «Мы собираемся освободить весь Донбасс», п– сообщил дипломат. В случае отвода войск, на юге Украины начнутся провокации и расстрелы, поэтому «трудно предсказать» уход России с занятых территорий, добавил Келин.
По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, «поставляемых с Запада объемов вооружений будет недостаточно для того, чтобы ВСУ смогли отвоевать юг Украины», поэтому реализация такого плана «будет напрямую связана с огромными жертвами со стороны ВСУ».
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Ударом «Калибрами» уничтожены хранилища боеприпасов ВСУ для американских РСЗО HIMARS и гаубиц М777
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Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе Радушного Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожено более трехсот националистов.
В результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников в Основянском и Слободском районах Харькова уничтожено около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Противник несет значительные потери на всех направлениях.
Критическое положение в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска. Потери данного соединения за время боевых действий составляют более 70% личного состава. Командование бригады целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших», – заявил Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: пункт управления 58-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артемовск ДНР, живая сила и военная техника ВСУ в 10 районах, в том числе националистического формирования «Айдар» в районе Харькова, а также склад вооружения, где хранилось более двухсот тонн противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и ракет к ним.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 27 пунктов управления ВСУ, подразделения украинской артиллерии на огневых позициях в 53 районах, а также живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожено: три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Комсомольское и Партизанское Николаевской области, а также зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» в районе населенного пункта Северск.
Истребителем Су-35С ВКС России в районе населенного пункта Богатырь ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», – перечислил представитель Минобороны.
«Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Изюм Харьковской области, Новодачное, Юбилейное, Славяносербск Луганской народной республики, Новая Каховка Херсонской области и города Херсон.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 243 самолета, 137 вертолетов, 1506 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4020 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3132 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4149 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
На прошлой неделе Минобороны сообщило об уничтожении за сутки до 375 украинских военнослужащих в Николаеве и Очакове.
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Силуанов подчеркнул токсичность долларов и евро для России
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Для России закупки валют недружественных стран, прежде всего долларов и евро, сейчас невозможны, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Комментируя свое предложение возобновить валютные интервенции на сверхдоходы бюджета для удержания рубля от переукрепления, Силуанов отметил, что валюты недружественных стран для России сейчас «токсичны: наши резервы заморожены, активы бизнеса арестованы, вводятся ограничения на расчеты». Однако «с валютами дружественных стран проблем нет». При этом конкретные валюты для интервенций министр «не хотел бы называть», пишут «Ведомости».
Как заявил глава Минфина, он «не стал бы говорить, что доллар по 50 – это наша новая реальность». Он пояснил, что «сильный платежный баланс в результате снижения импорта, хороших поступлений от продажи энергоресурсов и ограничений по капитальным операциям давит на укрепление рубля». Силуанов указал, что это «негативно влияет на бюджет, ведь каждый рубль за доллар приносит нам примерно 130 млрд доходов», а экспортеры выражают беспокойство, так как экспортная выручка в рублях сокращается.
Из-за ограничений импорта Россия избежала развития «голландской болезни». По словам министра, «необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования, которая действовала в условиях бюджетного правила».
При этом нет планов «переходить на бартер, но если наши компании будут договариваться о товарообменных операциях через учет в национальной валюте», министерство «не будет этому препятствовать», сказал он.
Оценивая ситуацию с экспортом сырьевых товаров, Силуанов отметил, что «для России ситуация позитивная из-за высоких цен на энергоносители, но для остального мира ситуация скорее мрачная», страны Запада «хотели наказать Россию, но наказали себя».
Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.
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Стало известно, какие права получат поляки на Украине
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Законопроект, в котором перечислены льготы для граждан Польши на территории Украины, опубликовала постпред Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.
Законопроект предусматривает, что граждане Польши по новому закону смогут легально находиться на Украине на протяжении 18 месяцев.
«В разработанном по инициативе главы украинского государства законопроекте предусматривается, в частности, предоставление гражданам Польши и членам их семей возможности легального пребывания на территории Украины в течение 18 месяцев с даты принятия закона», – говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского, передает ТАСС.
Если закон будет принят, то граждане Польши на Украине смогут трудоустраиваться без гражданства, получат госрегистрацию как налогоплательщики, соцзащиту, включающую право на обеспечение в случае полной, частичной или временной потери трудоспособности.
Также они могут вести хозяйственную деятельность на тех же условиях, что и граждане Украины. Получать образование на уровне граждан страны, в том числе за средства госбюджета.
Ранее глава Польши Анджей Дуда сообщил, что его украинский коллега внес на рассмотрение Верховной рады проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса.
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Спецоперация на Украине выявила проблемы с американскими авианосцами
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Необходимость увеличить присутствие авианосной ударной группировки американских военно-морских сил в Европе на фоне конфликта на Украине вызывает сложности, учитывая техническое обслуживание авианосцев, заявил глава командования силами флота США адмирал Дэрил Коудл в интервью Defence News.
«В результате конфликта Украины и России ожидается увеличение потребности в авианосной ударной группировке США в Европе. Это беспокоит меня, учитывая текущее положение дел с авианосцами», – приводит его слова РИА «Новости».
Коудл отметил, что необходимость размещения авианосца или продление периода его нахождения даже на несколько месяцев вызывает целый ряд сложностей для военного командования.
«Это приводит к нарушению планов технического обслуживания класса, предусмотренных для авианесущих крейсеров, и нарушает планы работы судоремонтных предприятий. Состояние кораблей также не соответствует запланированному, и у судоремонтных предприятий нет достаточного времени, чтобы оценить влияние дополнительного периода эксплуатации на техобслуживание корабля», – пояснил адмирал.
Ранее военный эксперт, контр-адмирал Михаил Чекмасов заявил, что столкновения НАТО и России в Черном море не будет, несмотря на поставки Украине противокорабельных крылатых ракет и ежедневных многочасовых полетов разведывательной авиации альянса.
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Захарова назвала Лиз Трасс «кровожадной и деструктивной особой»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала главу МИД Британии Лиз Трасс «кровожадной и чрезвычайно деструктивной особой».
«Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае избрания на пост премьер-министра собирается обеспечить поражение России в спецоперации. Кровожадная и чрезвычайно деструктивная особа уже в пути», – написала она в своем Telegram-канале, дополнив публикацию фото с Трасс на танке.
Ранее глава МИД Британии заявила, что будет добиваться «победы над Россией», если станет премьером.
В понедельник Трасс объявила, что выдвинула свою кандидатуру на пост главы правящей Консервативной партии и правительства Соединенного Королевства. Глава МИД – один из самых ярых критиков действий РФ в кабинете министров Бориса Джонсона, который 7 июля объявил, что покинет пост премьера.
Накануне британские СМИ сообщили о возможном уходе премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона из политики. Ранее Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в Британии Консервативной партии и правительства Соединенного Королевства. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. Как ожидается, замену Джонсону выберут к сентябрю. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто станет новым лидером Британии и как смена власти в Лондоне отразится на отношениях с Москвой.
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Россия заявила о недостаточном давлении ЕС на Литву по калининградскому транзиту
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Евросоюз не задействует все рычаги, чтобы заставить Литву разрешить транзит грузов в Калининград, заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь в эфире «Россия-24».
«Очевидно, что Евросоюз, на мой взгляд, скажем так, не задействует весь спектр инструментов и рычагов, чтобы заставить ...Вильнюс поступить так, как он должен был бы поступить, если Евросоюз действительно намерен выполнить то, о чем он говорил», – отметил дипломат, передает РИА «Новости».
В понедельник стало известно, что Литва запретила транзит в Калининградскую область цемента и алкоголя в связи со вступлением в силу европейских санкций на них.
Позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Калининградские власти предлагают ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзита.
В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что если ЕС не решит проблему с калининградским транзитом, то ответ России будет достойным. В пятницу Захарова предупреждала, что Россия примет в отношении Литвы и ЕС жесткие меры, если в ближайшее время ситуация с блокадой Калининграда не разрешится.
Напомним, глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. В понедельник он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.
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В Крыму неизвестные избили военного за одежду с буквой Z
Неизвестные избили в курортном городе Судаке на юго-востоке Крыма российского военнослужащего за одежду с буквой Z, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Неизвестные в Судаке избили военнослужащего, контрактника. Поводом для нападения стала его одежда с символами Z», – рассказал РИА «Новости» Крючков.
По его словам, на военнослужащего, проходившего лечение в местном санатории, напали в районе набережной.
«Парень написал заявление в полицию. Случившимся уже занимается МВД. Нападавших разыскивают. Реакция будет запредельно жесткой», – подчеркнул Крючков и добавил, что, по имеющейся информации, нападавших было трое.
Буква Z как один из знаков отличия на российской военной технике стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.
В Херсоне заявили о шутке премьера Нидерландов над Зеленским
Нидерландцы, вероятно, подшутили над президентом Украины Владимиром Зеленским, предлагая помощь в восстановлении Херсонской области, сказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Новое руководство вышедшего из-под контроля Киева региона готово выстраивать сотрудничество с этой страной напрямую, добавил он.
«Нидерланды – очень интересная страна, мне приходилось там бывать, это очень интересный народ. Возможно, в этом случае произошла шутка, а Зеленский продолжает играть роль представителя КВН. Но Нидерланды могут нам помогать. Я вам могу официально сказать, что мы, руководство Херсонской области, готовы дружить с Нидерландами», – передает ТАСС его слова.
Регион закупал у Нидерландов большое количество цветов. Глава региона предложил «разобраться без Зеленского», когда закончится военная спецоперация.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник на брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, что Нидерланды заинтересованы в том, чтобы участвовать в восстановлении Херсонской области.