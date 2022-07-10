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Путин поздравил Юрия Стоянова с юбилеем
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Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием народного артиста России, телеведущего Юрия Стоянова, отметив его мастерство в импровизации, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Уважаемый Юрий Николаевич! Поздравляю Вас с 65-летием. Вас – одаренного, творчески востребованного артиста, телеведущего, мастера импровизации – знают и любят поклонники эстрады, театра, кинематографа. Главный секрет Вашего неизменного успеха – профессионализм, прекрасное чувство юмора, умение находить темы, интересные зрителям», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент пожелал артисту театра и кино здоровья, благополучия, воплощения в жизнь задуманных идей и замыслов.
Широкую известность Юрию Стоянову принесло участие в юмористической телепередаче «Городок», в 1993-2012 годах. Программа состояла из нескольких рубрик. Стоянов и актер Илья Олейников были исполнителями основных ролей, а также режиссерами и сценаристами. В 1999 и 2002 годах «Городок» был отмечен премией ТЭФИ в номинации «Лучшая развлекательная программа». Выпуск передачи был прекращен после смерти Олейникова в 2012 году.
Путин заявил о начале кардинального слома миропорядка по-американски
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Западные страны проиграли с самого начала спецоперации на Украине, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.
«Они должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски. Это начало перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру – миру, основанному не на придуманных кем-то для себя эгоистических правилах, за которыми нет ничего, кроме как стремления к гегемонии, не на лицемерных двойных стандартах, а на международном праве, на подлинном суверенитете народов и цивилизаций, на их воле жить своей исторической судьбой, своими ценностями и традициями и выстраивать сотрудничество на основе демократии, справедливости и равноправия», – сказал Путин, сообщает официальный сайт главы государства.
«И надо понимать, что этот процесс остановить уже невозможно», – добавил он.
По словам главы государства, «ход истории неумолим, и попытки этого коллективного Запада навязать свой миропорядок обречены на неудачу».
Ранее, говоря о военных действиях на территории Украины, Владимир Путин отметил, что «всерьез» там еще ничего не начинали.
Путин: На Украине мы по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали
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Президент России Владимир Путин в четверг в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы прокомментировал спецоперацию, идущую с 24 февраля на Украине.
«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, всё к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали», – сказал президент, сообщает официальный сайт главы государства.
«При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», – добавил Путин.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в конфликте между Россией и Украиной необходимо избежать «навязанного мира». Шольц сказал, что Запад сможет «поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо».
Говоря о завершении конфликта к концу года, Шольц подчеркнул, что «крайне сложно судить, реалистичны ли они», «это решается на поле боя».
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Песков пояснил слова Путина про потенциал России в ходе спецоперации
Президент Владимир Путин в своей речи во время встречи с лидерами фракций Госдумы напомнил, что потенциалы несоизмеримы, у России он настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействована в спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, я не буду вас отправлять на этот раз в Минобороны. Это действительно слова главы государства. Но глава государства как раз оперировал теми заявлениями, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что, дескать, Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Но и здесь Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы, и потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», – приводит его слова РИА «Новости».
«И поэтому все вот эти заявления западников, они буквально абсурдны, они абсурдны и просто добавляют горя для украинского народа. О чем также вчера сказал президент Путин», – добавил представитель Кремля.
Напомним, Путин во время встречи с лидерами фракций Госдумы сказал, что Россия всерьез пока еще ничего и не начинала на Украине. «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали», – отметил российский лидер.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Путин объяснил, на чем основывались пророчества Жириновского
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Основатель ЛДПР Владимир Жириновский был выдающимся политиком и разносторонним человеком, а его пророчества сбываются потому, что они были основаны на знаниях, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами думских фракций.
«Владимир Вольфович был не просто выдающимся политическим деятелем нашей страны, а человеком очень разносторонним, с большими, глубокими знаниями. Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они же не на голом месте, не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации», – отметил Путин, сообщает ТАСС.
Ранее о пророчестве Жириновского о том, что Владимир Зеленский станет последним президентом Украины, рассказал член ЛДПР, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет. В Госдуме почтили его память минутой молчания. Президент Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью Жириновского.
Путин объяснил, как Россия создает передовое вооружение при скромном бюджете
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У России получилось при скромном военном бюджете достичь необходимых результатов в передовом вооружении, заявил президент Владимир Путин.
«Меня, во всяком случае раньше, много раз спрашивали коллеги, как это с учетом объема бюджета Минобороны России удается добиться таких результатов, которые у нас есть, с точки зрения создания современных образцов уникального оружия, которого до сих пор ни у одной страны мира нет», – цитирует Путина ТАСС.
Он пояснил, что российский военный бюджет весьма скромен по сравнению с военными расходами ведущих держав, Россия занимает лишь 7-8 место по этому показателю.
«Ответ очень простой: мы сосредотачиваем усилия – и бюджетные, и политические, административные ресурсы – на достижении основных результатов на главных направлениях. И это дает возможность добиться того результата, к которому мы стремились, в том числе благодаря экономике военного ведомства», – заключил глава государства.
В 2018 году российский лидер заявлял об успешном испытании новейших российских систем стратегических вооружений.
В 2022 году он отмечал, что для создания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» применялись только российские детали, что ускорит ее передачу на вооружение.
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Путин: Войну на Украине развязал коллективный Запад
Война на Украине развязана западными странами, они виновники того, что происходит, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.
«Нам говорят, что мы начали войну в Донбассе, на Украине. Нет, ее развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей в Донбассе. Вот этот самый коллективный Запад и есть прямой зачинщик, виновник того, что сегодня происходит», – сказал Путин, сообщает официальный сайт главы государства.
Он добавил, что «если этот самый Запад хотел спровоцировать конфликт для того, чтобы перейти к новому этапу борьбы с Россией, к новому этапу сдерживания нашей страны, то можно сказать, что это в известной степени удалось». «И война развязана, и санкции введены. В нормальных условиях, наверное, трудно было бы это и сделать», – констатировал глава государства.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Путин призвал ориентировать поставки нефти на восток и юг
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Российские компании топливно-энергетического комплекса должны работать на долгосрочную перспективу, приоритетом должны стать газификация регионов и экспорт на юг и восток, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Реагируя на текущие вызовы, мы должны ритмично работать и над реализацией долгосрочных планов развития отрасли. Среди ключевых приоритетов – наращивание инфраструктуры для роста газификации российских регионов, а также для диверсификации экспорта на перспективные рынки юга и востока», – цитирует Путина РИА «Новости».
Правительство уже занимается проработкой вариантов развития железнодорожной, морской и трубопроводной инфраструктуры для поставок нефти и нефтепродуктов дружественным странам, а также газотранспортной инфраструктуры для поставок внутри страны и на восточном направлении.
Также в пятницу глава государства отметил, что российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) сейчас находится в стабильном состоянии, несмотря на беспрецедентное санкционное давление.
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Путин о вернувшихся в Россию IT-специалистах: Там хорошо, но дома лучше
Россияне, в частности IT-специалисты, которые решили уехать из страны, но потом вернулись, поняли, что дома лучше, заявил президент Владимир Путин.
«То, что уезжают, ничего необычного тут нет. Люди... кто-то напуган, кто-то сомневался в том, что здесь можно будет эффективно работать. Но ведь успех работы складывается из очень многих компонентов – и поддержка государства, и бытовые условия, их очень много. Поэтому кто-то поехал, мы никому не препятствовали. Многие вернулись. Потому что одно дело жить в Москве, Петербурге, Саратове и Ханты-Мансийске, а другое дело… Не буду называть, у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше!» – передает его слова РИА «Новости».
Ранее глава Ассоциации электронных коммуникаций РАЭК Сергей Плуготаренко заявил газете ВЗГЛЯД, что ИТ-специалисты видят новые возможности и перспективы для ускорения собственного профессионального развития, для создания новых проектов и продуктов.
Путин удивился числу необеспеченных газом школ в России
Президента России Владимира Путина удивило количество школ в стране, которые работают без газа, глава государства поручил как можно быстрее проработать возможность их «социальной газификации».
«Сергей Сергеевич упомянул о газификации школ. У нас, к сожалению, большое количество школ еще не газифицировано в стране. Я вот смотрел справки: даже, честно говоря, удивился – очень много», – сказал президент, заслушав доклад главы Минпросвещения Сергея Кравцова, передает ТАСС.
Он попросил профильного вице-премьера Александра Новака рассказать, как продвигается работа и ведется ли «социальная», бесплатная газификация.
После доклада Новака Путин распорядился проработать этот вопрос. «Проработайте, пожалуйста, как можно быстрее и представьте предложения», – сказал он.
Президент отметил, что вопрос нужно рассмотреть вместе с Минфином и другими ведомствами.
Путин назвал выпуск «Москвича» непростым вызовом
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Проект по выпуску автомобилей «Москвич» – это непростой вызов, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России».
«Вы сказали о проекте предприятия «Москвич». Это вызов непростой. Вся страна ждет результатов вашей работы», – сказал Путин, передает пресс-служба Кремля.
Глава государства напомнил о выпуске машин Aurus, назвав это хорошей базой. «Правда, мы делали это с партнерами, но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу. Там все: и двигатель, и трансмиссия, я уж не говорю про краску и так далее. Все можно сделать. Все!» – сказал Путин.
Путин отметил, что необходимо стремиться не к импортозамещению, а к приобретению своих собственных передовых и перспективных технологий.
Ранее правительство Москвы и «КамАЗ» подписали соглашение о сотрудничестве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что стартовала разработка платформы для создания электромобилей «Москвич», работы начаты одновременно с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Путин: Энергетический рынок не терпит суеты
Западные страны пытаются заставить экспортеров нефти нарастить объемы добычи, но энергетический рынок не терпит суеты, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Мы видим, что Запад пытается заставить другие страны-экспортеры нефти нарастить объем ее добычи, но глобальный энергорынок – он очень такой спокойный, стабильный, на самом деле, не терпит суеты никакой, уже допущенные здесь ошибки невозможно исправить за два дня», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
Ранее аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. прогнозировали подорожание нефти до 380 долларов за баррель, если страны G7 решат ввести лимит цен на российское сырье.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему задача по отсечению России от нефтяных доходов может быть трудновыполнимой.
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Путин призвал сформировать общенациональную повестку поддержки ВС России
Российские воины «пашут под пулями», когда страна живет мирной жизнью, они должны чувствовать нашу поддержку, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы в четверг.
«На что хотел бы обратить внимание. Ведь страна живет обычной мирной жизнью. Лето, курортный сезон, культурная жизнь, выставки. А ребята пашут там по пулями, жизнью рискуют и товарищей своих теряют в бою, ради Родины. Я к вам обращаюсь как к депутатам: нужна общенациональная повестка поддержки вооруженных сил. Это важно, чтобы наши воины чувствовали эту поддержку, это будет придавать им сил, это очень важно для достижения конечного результата», – приводит его слова ТАСС.
Путин добавил, что результат «в любом случае будет достигнут, здесь нет никаких сомнений, но ребятам легче будет работать, выполнять боевые задачи, если они будут чувствовать за своей спиной поддержку народа и дыхание Родины».
Ранее Путин поддержал идею приравнять военнослужащих ЛНР и ДНР в статусе к российским коллегам.
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Путин: Рыбная промышленность должна создавать рабочие места в России, а не за бугром
Развитие рыбной промышленности в России должно привести к созданию новых рабочих мест внутри страны, а не «где-нибудь за бугром», заявил российский лидер Владимир Путин.
«Существенно должна вырасти доля товаров глубокой переработки, и очень бы хотелось, чтобы доля товаров глубокой переработки была ощутима и в экспорте. Это означает не только дополнительные доходы, но и то, что новые рабочие места будут создаваться у нас, в России, а не где-то там, за бугром», – передает ТАСС его слова.
Путин выразил уверенность, что отечественный рыбохозяйственный комплекс и дальше будет стабильно развиваться вопреки внешним санкционным ограничениям.
«Отмечу хорошие результаты по объемам добычи водных биоресурсов. Растут и наши поставки на зарубежные рынки. Уверен, что российская рыбная индустрия при всех внешних вызовах и попытках санкционного давления будет и дальше стабильно развиваться, наращивать свою конкурентоспособность, а государство обязательно окажет компаниям, трудовым коллективам необходимую поддержку для решения приоритетных задач», – подчеркнул он.
Российский лидер ранее назвал обновление рыбопромыслового флота одним из стратегических приоритетов России.
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Путин призвал чиновников не расслабляться в отношении западных санкций
Санкции Запада могут еще нанести ущерб экономике страны, многие риски до сих пор сохраняются, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Но все-таки ущерб он нам наносит, эти действия, ограничения наносят ущерб нашей экономике. Многие риски еще сохраняются. Вместе с тем я вижу, что некоторые коллеги уже несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны предпринимать по купированию возможных угроз. Мол, наплевать на них, на эти санкции, пошли они подальше, все уже в прошлом, мы со всем справились и чувствуем себя уверенно. Да, мы и должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть», – отметил президент, передает РИА «Новости».
По словам Путина, риски сохраняются и для отдельных отраслей, и для рынка труда. Поэтому главы министерств и ведомств не должны относиться поверхностно к этим рискам. Необходимо внимательно следить за ситуацией, анализировать развитие и реализовать своевременно меры, гарантирующие стабильность экономики.
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Путин: Попытки европейцев заместить энергоресурсы из России ведут лишь к росту цен
Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это лишь ведет к росту цен на газ, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Да, мы знаем, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, однако результат таких действий ожидаем – это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе для домохозяйств», – сказал Путин на совещании с членами правительства России в пятницу, передает РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что в очередной раз стало ясно, что санкционные ограничения в отношении России несут гораздо больше ущерба тем, кто их вводит.
Ранее сообщалось, что немецкий импортер газа Uniper попросил у властей страны помощи для финансовой стабилизации.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.