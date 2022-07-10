Пушков: Политическая вечеринка Джонсона завершилась

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10 июля, воскресенье | Последнее обновление — 07:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ЛНР зафиксировали попытки подразделений ВСУ тайно покинуть Северск
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Именно на Украине, как будто изначально построенной по принципу карнавализма, мы наблюдаем самый классический пример превращения злодеев в героев.
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Смысл сегодняшнего конфликта с Западом – обновление мира, обновление человечества, поскольку без обновления и мир, и человечество обречены. Что и было красноречиво проиллюстрировано всеми событиями 2020–2021 годов.
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Получается, что ради борьбы с Россией можно и климатом пожертвовать? Черт с ним? Лишь бы покупать американский СПГ? Вот это больше похоже на правду.
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Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Пушков: Политическая вечеринка Джонсона завершилась
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Еще совсем недавно премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон хвастливо говорил о «конце вечеринки для российских углеводородов», а теперь политическая вечеринка завершилась для самого Джонсона, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Давая обещания Украине поддерживать ее «столько, сколько потребуется», западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом, не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
Он напомнил, что еще совсем недавно британский премьер Борис Джонсон хвастливо говорил о «конце вечеринки для российских углеводородов». «Но это не более, чем предположение, а вот для самого Джонсона политическая вечеринка и впрямь завершилась. Полагаю, в одиночестве он не останется», – подчеркнул сенатор.
Ранее британские СМИ сообщили о возможном уходе Бориса Джонсона из политики. Напомним, Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в Британии Консервативной партии и правительства Соединенного Королевства. Он будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый. Как ожидается, замену Джонсону выберут к сентябрю. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто станет новым лидером Британии и как смена власти в Лондоне отразится на отношениях с Москвой.
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В Британии назвали главных претендентов на замену Джонсону
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Общим фаворитом на должность премьер-министра Британии после отставки Бориса Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак.
После отставки с поста канцлера казначейства Риши Сунак остается общим фаворитом на пост лидера Консервативной партии. Sky Bet выплатит 4 фунта стерлингов за каждый фунт, поставленный на то, что Сунак или министр торговли Пенни Мордаунт станут следующим лидером. В партии есть мнение, что Мордаунт обладает сильной репутацией сторонника Брекзита, харизмой и хорошими лидерскими качествами, пишет Bloomberg.
Также в пятерку претендентов входят министр обороны Бен Уоллес, министр иностранных дел Лиз Трасс и новый министр финансов Надим Захави. Аутсайдерами на эту должность являются бывший министр здравоохранения Саджид Джавид и политик-консерватор Том Тугендхат, оба с коэффициентом 11/1, отмечает агентство.
При этом подчеркивается, что несмотря на растущие слухи о всеобщих выборах в этом году, букмекеры предполагают, что они вряд ли состоятся, по крайней мере, до 2023 года.
Риши Сунак – британский политик, главный секретарь Казначейства (2019–2020), канцлер Казначейства (2020–2022). В 2020 году во время распространения коронавирусной инфекции активно обеспечивал меры финансовой помощи владельцам закрытых ресторанов и добился переноса утверждения бюджета на более поздний срок. Будучи сторонником выхода Великобритании из Евросоюза, вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия (в отличие от премьер-министра, готового в случае необходимости к полному отказу от сделки, Сунак считал необходимым подписание договоренности к 15 октября 2020 года).
В четверг генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен призвала премьер-министра уйти в отставку. В тот же день британская писательница Джоан Роулинг призвала Джонсона покинуть пост, сопроводив послание в Twitter хештегом #JohnsonMustGo («Джонсон должен уйти»).
Накануне Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии. Вопреки этому секретарь премьера Британии заявил о решимости Джонсона продолжить борьбу.
Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.
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Захарова прокомментировала реакцию посольства Британии на новый адрес
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на высказывания британского посольства в России по вопросу смены властями Москвы их адреса, напомнив о ситуации вокруг британского премьера Бориса Джонсона.
Так, Захарова поинтересовалась, будет ли британский премьер, покинув Даунинг-стрит, 10 (резиденция премьера), по-прежнему использовать старый адрес. «Столкновение с реальностью болезненно для британского политического зазеркалья», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее посольство Великобритании в России, комментируя переименование территории, на которой оно находится, заявило, что считает актуальным старый адрес – Смоленская набережная, 10.
Накануне пресс-служба столичного департамента городского имущества сообщила, что посольство Великобритании в Москве получило новый адрес: площадь Луганской народной республики, владение 1.
Новый адрес посольству присвоен в связи с переименованием безымянной территории, расположенной вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат, в площадь Луганской народной республики.
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Борис Джонсон согласился уйти в отставку
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Британский премьер-министр Борис Джонсон на фоне глобального политического давления и массового ухода британских политиков намерен уйти в отставку в ближайшие часы, сообщили в четверг британские телеканалы Би-би-си, iTV, Sky News и газета Times.
Борис Джонсон согласился уйти в отставку, сообщает ведущий Би-би-си Крис Мэйсон. По его словам, Джонсон намерен исполнять обязанности премьера Британии до осени, когда съезд партии Консерваторов изберет нового лидера.
По мнению изданий, если Джонсон официально не объявит об отставке и продолжит держаться за должность, на следующей неделе его может ждать повторный вотум о доверии, пишет ТАСС.
Как сообщает «Интерфакс», в Великобритании 53 члена правительства, состоявшего из 120 человек, по состоянию на четверг ушли в отставку на фоне кризиса.
Вслед за министром по делам Северной Ирландии Брэндоном Льюисом подал в отставку министр технологий Крис Филип. «Мне очень жаль, что дошло до такого, но премьер-министр должен уйти в отставку, учитывая то, что общественное и парламентское доверие явно ушло», – написал Филип в письме к Джонсону, которое он опубликовал у себя в социальных сетях.
Также новый министр образования Великобритании Мишель Донелан сообщила, что подает в отставку. «С большой печалью я должна уйти из состава правительства», – передает РИА «Новости» ее сообщение в Twitter (запрещен в России).
По информации источников, на Даунинг-стрит готовят заявление об уходе в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, однако не все поддерживают эту идею.
В четверг генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен призвала премьер-министра уйти в отставку. В тот же день британская писательница Джоан Роулинг призвала Джонсона покинуть пост, сопроводив послание в Twitter хештегом #JohnsonMustGo («Джонсон должен уйти»).
Накануне Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии. Вопреки этому секретарь премьера Британии заявил о решимости Джонсона продолжить борьбу.
Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.
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Посольство Британии в Москве отказалось использовать новый адрес
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Посольство Великобритании в России, комментируя переименование территории, на которой оно находится, заявило, что считает актуальным старый адрес – Смоленская набережная, 10.
Комментируя присвоение нового адреса, в пресс-службе посольства указали, что «актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном вебсайте посольства», передает РИА «Новости». На сайте дипмиссии адрес указан как: «121099 Москва Смоленская набережная, 10 Россия».
Накануне пресс-служба столичного департамента городского имущества сообщила, что посольство Великобритании в Москве получило новый адрес: площадь Луганской Народной Республики, владение 1. Новый адрес посольству присвоен в связи с переименованием безымянной территории, расположенной вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат, в площадь Луганской Народной Республики.
Напомним, во вторник мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о наименовании территории около посольства Великобритании.
Британскому послу запретили посещать Совет Федерации
Профильный комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности принял решение в качестве ответной меры запретить послу Великобритании посещение здания верхней палаты парламента.
«Предлагается следующее решение по данному вопросу: комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности в качестве ответной меры решил отказать в возможности посещения здания Совета Федерации и присутствия [в нем] послу Великобритании в России и другим сотрудникам дипломатического посольства», – отметил на заседании глава комитета Вячеслав Тимченко, слова которого передает ТАСС.
«Решение принято единогласно», – добавил он после голосования членов комитета.
Сенатор уточнил, что проинформирует о решении комитета других сенаторов на пленарном заседании палаты в пятницу. По словам Тимченко, российским официальным лицам, послу, сотрудникам посольства России в Лондоне в настоящее время ограничен доступ в здание парламента Великобритании. «В этой ситуации мы не можем оставаться безмолвными, оставлять ситуацию без реагирования», – подчеркнул Тимченко.
«Любая хамская дипломатическая выходка нуждается в зеркальном ответе, иначе получается недосказанность. Поэтому мы решили предложить вам решение не допускать на территорию и в здание Совета Федерации посла Великобритании и дипломатических сотрудников посольства Великобритании», – заявил в свою очередь глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
Отвечая на вопрос о том, как часто посол Великобритании и английские дипломатические работники посещали Совет Федерации, Карасин сказал, что в последние годы они не посещали его вообще.
Джонсона освистали во время объявления об отставке
Британцы, собравшиеся у резиденции на Даунинг-стрит во время объявления Бориса Джонсона об отставке с поста премьера-министра, освистали политика. Видеороликом недовольной толпы поделился канал Sky News.
На кадрах, в частности, слышно, как люди за ограждением вокруг резиденции главы правительства кричат «вон» и «лжец».
«Худший премьер в истории», – отметил один из манифестантов, передает РИА «Новости».
Накануне Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в стране Консервативной партии и правительства. Он будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый. Замену Джонсону выберут к сентябрю.
Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис – за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласию с его методами руководства.
Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
Газета ВЗГЛЯД писала, кто вместо Джонсона станет новым лидером Британии и как смена власти в Лондоне отразится на отношениях с Москвой.
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Медведев назвал отставку Джонсона «закономерным итогом британской наглости»
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Отставка британского премьер-министра Бориса Джонсона стала закономерным итогом британской наглости, выразил мнение зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
«Лучшие друзья Украины» уходят. «Перемога» в опасности! Первый пошел... Закономерный итог британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке. Ждем новостей из Германии, Польши и Прибалтики», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Джонсон на фоне жесткого политического давления и массового ухода британских политиков согласился уйти в отставку, однако заявил, что намерен исполнять обязанности премьера до осени. В четверг он выступит с обращением к нации на фоне ожиданий его возможной отставки.
Общим фаворитом на должность премьер-министра после отставки Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак, который вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия (в отличие от премьер-министра, готового в случае необходимости к полному отказу от сделки, Сунак считал необходимым подписание договоренности к 15 октября 2020 года).
В четверг генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен призвала премьер-министра уйти в отставку. В тот же день британская писательница Джоан Роулинг призвала Джонсона покинуть пост, сопроводив послание в Twitter хештегом #JohnsonMustGo («Джонсон должен уйти»).
Накануне Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии. Вопреки этому секретарь премьера Британии заявил о решимости Джонсона продолжить борьбу.
Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.
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Песков: Джонсон очень нас не любит, мы его тоже
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Премьер-министр Британии Борис Джонсон, который, по данным местных СМИ, может уйти в отставку, очень не любит Россию, Москва его тоже не любит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков отметил, что правительственный кризис в Великобритании не может быть приоритетом в работе Кремля, но внимание на него обратили.
«Безусловно, ситуация в Великобритании, правительственный кризис не может быть приоритетом нашей работы. Все-таки мы следим в первую очередь за тем, что происходит у нас в стране. Но, конечно, и обращаем внимание и на правительственный кризис. Правительственный кризис там такой широкий, это мы видим», – сказал он.
Ранее Джонсон на фоне жесткого политического давления и массового ухода британских политиков согласился уйти в отставку, однако заявил, что намерен исполнять обязанности премьера до осени. В четверг он выступит с обращением к нации на фоне ожиданий его возможной отставки.
Общим фаворитом на должность премьер-министра после отставки Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак, который вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия (в отличие от премьер-министра, готового в случае необходимости к полному отказу от сделки, Сунак считал необходимым подписание договоренности к 15 октября 2020 года).
Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал его отставку «закономерным итогом британской наглости» и призвал ждать новостей из Германии, Польши и Прибалтики.
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Джонсон объявил об отставке
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Премьер-министр Британии Борис Джонсон выступил с заявлением об уходе с поста главы правящей в стране Консервативной партии, но будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый, сообщает телеканал Sky News.
«Очевидно, желание Консервативной партии состоит в том, чтобы у нее был новый лидер и, соответственно, новый премьер-министр. Я согласился с Грэмом Брейди, главой парламентского Комитета 1922, объединяющего депутатов-консерваторов, что процесс по выбору нового лидера должен стартовать сейчас. Временные сроки будут определены на следующей неделе. Я рад сегодня объявить новый кабинет министров, который будет работать до выбора нового лидера», – передает ТАСС его выступление на пороге официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10.
При этом Джонсон призвал прямо сейчас начать процесс выбора нового лидера его партии.
«Сейчас очевидно, что консервативная партия хочет (назначить) нового лидера партии и таким образом нового премьер-министра. Я согласился с сэром Грэмом Брейди, что… процесс выбора нового лидера консервативной партии должен начаться сейчас», – сказал он.
Премьер рассказал, что пытался убедить коллег не менять правительство.
«В течение последних дней я пытался убедить своих коллег, что было бы эксцентрично менять правительство, когда мы делаем так много... Я сожалею, что не преуспел в этих спорах, и, конечно, больно не иметь возможности довести до конца столько идей и проектов самому», – заявил он.
Также премьер добавил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину.
«Позвольте мне сказать жителям Украины, что я знаю, что мы в Великобритании продолжим поддерживать вашу борьбу за свободу так долго, как это требуется», – подчеркнул он.
Кроме того, Джонсон выразил сожаление по поводу того, что оставит «лучшую работу в мире». «Мне грустно отказываться от лучшей работы в мире», – сказал он, добавив, что своему будущему преемнику окажет «всю поддержку, какую сможет».
В заключение Джонсон поблагодарил британскую общественность за оказанную ему «огромную привилегию».
Общим фаворитом на должность премьер-министра после отставки Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак, который вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после новости британских СМИ об отставке премьера заявил, что Джонсон «очень не любит Россию, Москва его тоже не любит». И отметил, что правительственный кризис в Британии не может быть приоритетом в работе Кремля, но внимание на него обратили.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал отставку Джонсона «закономерным итогом британской наглости» и призвал ждать новостей из Германии, Польши и Прибалтики.
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В ДНР отменили мораторий на смертную казнь
Депутаты Донецкой народной республики отменили мораторий на исполнение смертных приговоров в ДНР, сообщила пресс-служба республиканского парламента.
«Данная правовая норма вступит в силу после опубликования закона Донецкой народной республики «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой народной республики», который был принят 8 июля в рамках очередного пленарного заседания осенней сессии 2022 года Народного совета Донецкой народной республики II созыва», – цитирует сообщение ТАСС.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Адвокат Павел Косован сообщал, что защита Эслина обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР.
Также смертный приговор грозит участникам украинской диверсионной группы «Медведи SS» нацбата «Азов».
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В Москве объяснили невозможность посольству Британии пользоваться старым адресом
Посольство Британии в Москве не может пользоваться прежним адресом, который существовал до переименования участка Смоленской набережной, на которой оно находится, в площадь Луганской народной республики, сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман.
«В соответствии с принятым распоряжением данные об адресации территории посольства Великобритании внесены в Адресный реестр объектов недвижимости города Москвы и переданы в Государственный адресный реестр. Таким образом, органы власти и государственные организации должны использовать официальный адрес посольства», – передает «Интерфакс» его слова.
Накануне пресс-служба столичного департамента городского имущества сообщила, что посольство Великобритании в Москве получило новый адрес: площадь Луганской народной республики, владение 1.
Новый адрес посольству присвоен в связи с переименованием безымянной территории, расположенной вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат, в площадь Луганской народной республики.
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Захарова назвала бумерангом от дела Скрипалей грядущую отставку Джонсона
Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что грядущая отставка премьера Великобритании Бориса Джонсона – удар запущенного им же бумеранга, связанного с «делом Скрипалей».
В своем Telegram-канале она написала: «просят прокомментировать отставку Бориса Джонсона». «Думаю, это должно комментировать посольство Британии, располагающееся по адресу: площадь Луганской Народной Республики, вл. 1», – добавила она.
Мария Захарова полагает, что «всем очевидно – либеральные режимы находятся в глубочайшем политическом, идеологическом и экономическом кризисе. Ситуация полураспада Британии вызывает тревогу. Неуправляемость, хаос, пике – основные характеристики, которые дают эксперты».
«Важный аспект, который нужен для полноты восприятия ситуации. По Борису Джонсону ударил запущенный им самим бумеранг», – написала она.
По ее словам, «он ведь точно так же покинул Терезу Мэй, когда она перебрала со Скрипалями и начала вязнуть. Джонсон сбежал с тонущего корабля, сделав ставку на собственной карьере». «На этот раз соратники сдали его. И еще как сдали», – отметила Захарова.
Она заключила, что «мораль – не стремитесь разрушить Россию. Россию разрушить нельзя. А зубы обломать об нее можно, ими же и подавившись».
В четверг Джонсон на фоне жесткого политического давления и массового ухода британских политиков согласился уйти в отставку, однако заявил, что намерен исполнять обязанности премьера до осени. В четверг он выступит с обращением к нации на фоне ожиданий его возможной отставки.
Общим фаворитом на должность премьер-министра после отставки Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак, который вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия.
Трасс назвала уход Джонсона правильным решением
Борис Джонсон, объявив об уходе с поста премьер-министра Великобритании, принял правильное решение, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс в Twitter.
«Премьер-министр принял правильное решение... Сейчас нам нужно спокойствие и единство, чтобы управление страной продолжилось до избрания нового лидера», – передает ее слова РИА «Новости».
Джонсон в четверг выступил с заявлением об уходе с постов главы правящей в стране Консервативной партии, но будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый.
Общим фаворитом на должность премьер-министра после отставки Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак, который вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после новости британских СМИ об отставке премьера заявил, что Джонсон «очень не любит Россию, Москва его тоже не любит». И отметил, что правительственный кризис в Британии не может быть приоритетом в работе Кремля, но внимание на него обратили.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал отставку Джонсона «закономерным итогом британской наглости» и призвал ждать новостей из Германии, Польши и Прибалтики.
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«Почта России» пообещала возвращать направленные в посольство Британии по старому адресу письма
Обычная корреспонденция посольства Великобритании, в том числе международная, вернется отправителю, если адрес будет неверным, сообщили в пресс-службе «Почты России» макрорегиона Москва, уточнив, что в течение переходного периода письма и пакеты со старым адресом все же будут доставляться.
«В правилах оказания услуг почтовой связи четко прописано, как должны быть указаны адреса на письмах и посылках. Отправитель обязательно должен написать индекс, название области, населенного пункта, улицу, номер дома и, если есть, номер квартиры получателя. Для международной почты также нужно писать страну», – передает ТАСС ответ пресс-службы на вопрос, может ли посольство Великобритании не использовать свой новый адрес в Москве.
Там добавили, что почта доставляет почтовые отправления в соответствии с указанными на них адресами. «В случае когда адрес получателя указан некорректно, корреспонденция возвращается по адресу из графы «Отправитель». <...> Мы понимаем, что не все клиенты сразу могут заметить изменение адреса, поэтому на время переходного периода будем продолжать доставлять корреспонденцию с указанием старого адреса», – заключили в «Почте России».
Ранее посольство Великобритании в России, комментируя переименование территории, на которой оно находится, заявило, что считает актуальным старый адрес – Смоленская набережная, 10.
Накануне пресс-служба столичного департамента городского имущества сообщила, что посольство Великобритании в Москве получило новый адрес: площадь Луганской народной республики, владение 1.
Новый адрес посольству присвоен в связи с переименованием безымянной территории, расположенной вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат, в площадь Луганской народной республики.
В Британии возмутились размером пенсии Джонсона
Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и более 50 членов правительства обойдется налогоплательщикам более чем в 420 тыс. фунтов стерлингов, лично Джонсон получит около 19 тыс. фунтов, сообщила газета Independent.
Согласно акту о пенсиях министерских и других сотрудников от 1991 года, члены парламента, уходящие в отставку, получают до 25% от их годовой заработной платы, отмечается в статье.
Это правило применяется независимо от причин и обстоятельств отставки, и выплаты получат даже министры, которые были назначены Джонсоном на должность всего лишь два дня назад, передает РИА «Новости».
Министры в правительстве зарабатывают от 22 до 67 тыс. фунтов стерлингов поверх их зарплаты, получаемой в качестве членов парламента, сам Джонсон получает дополнительные 75 тысяч, сообщает Independent.
Таким образом, Риши Сунак и Саджид Джавид, бывшие министры финансов и здравоохранения соответственно, подавшие в отставку два дня назад, могут получить около 17 тыс. фунтов стерлингов.
Сам Джонсон получит около 19 тыс. фунтов стерлингов, говорится в статье.
Такие цифры возмутили британцев, потому что в случае отставки чиновники не остаются без работы, а просто возвращаются к роли рядовых членов парламента, где получают стандартную зарплату в более чем 84 тыс. фунтов, отмечает газета. Оппозиция призывает Джонсона отказаться от выплат.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после новости британских СМИ об отставке премьера заявил, что Джонсон «очень не любит Россию, Москва его тоже не любит». И отметил, что правительственный кризис в Британии не может быть приоритетом в работе Кремля, но внимание на него обратили.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал отставку Джонсона «закономерным итогом британской наглости» и призвал ждать новостей из Германии, Польши и Прибалтики.
В четверг Джонсон на фоне жесткого политического давления и массового ухода британских политиков согласился уйти в отставку, однако заявил, что намерен исполнять обязанности премьера до осени. В четверг он выступит с обращением к нации на фоне ожиданий его возможной отставки.
Общим фаворитом на должность премьер-министра после отставки Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак, который вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия.
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