Путин заявил о поддержке белорусских проектов по созданию и модернизации производств

Россия поддержит ряд белорусских инвестпроектов по созданию и модернизации производств в республике и в РФ, заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии.

«В качестве приоритетной совместной задачи рассматриваем запуск перспективных программ, нацеленных на промышленное и технологическое обновление. Россия также готова поддержать осуществление целого ряда белорусских инвестиционных проектов по созданию новых и модернизации действующих производств в республике и у нас в стране», – цитирует его РИА «Новости».

По слова Путина, особое значение имеет дальнейшее расширение взаимодействия Москвы и Минска в высокотехнологичной сфере, где уже есть много примеров успешной кооперации. «В текущем году «Росатом» планирует завершить сооружение Белорусской АЭС в Гродненской области. А белорусские специалисты будут участвовать в строительстве «Роскосмосом» объектов космодрома «Восточный» в Амурской области», – сказал глава государства.

Кроме того, страны намерены развивать сотрудничество по поставкам удобрений и продовольствия на мировые рынки.

«Безусловно, Россия и Белоруссия намерены развивать сотрудничество и в области сельского хозяйства, и по поставкам удобрений и продовольствия на мировые рынки. В ходе недавней встречи с Александром Григорьевичем (Лукашенко) в Санкт-Петербурге мы подробно обсудили этот вопрос, в том числе условились задействовать для экспорта белорусских товаров на внешние рынки перевалочные возможности российского портового терминала на Балтике», – сказал Путин.

Он также отметил, что регионы России и Белоруссии будут уделять приоритетное внимание укреплению традиционно тесных гуманитарных контактов, принимать энергичное участие в развитии культурных, образовательных, туристических, спортивных обменов.

На форуме глава России также отметил, что сейчас в российских учебных заведениях обучается порядка 12 тыс. граждан Белоруссии. «Растет число белорусских студентов, которые получают образование в российских вузах на бюджетной основе», – добавил президент.

Он также отметил, что в России и Белоруссии регулярно проводятся взаимные дни культуры, в том числе под эгидой Союзного государства, и в рамках межрегиональных программ сотрудничества организуются гастроли известных коллективов и исполнителей, театральные, музыкальные и кинофестивали.

«Ежегодно проходит Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», в котором традиционно принимают участие наши артисты. Талантливым россиянам и белорусам присуждаются союзные премии в области литературы и искусства, науки и техники», – подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что беспрецедентное политическое давление и санкционное давление «коллективного Запада» подталкивают Россию и Белоруссию к ускорению объединительных процессов.

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