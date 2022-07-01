Академик РАН: Антиковидные ограничения сняты в России вовремя

На данный момент в России достаточно спокойная ситуация с небольшим количеством заболевших коронавирусом в день, поэтому уже нет никакой необходимости сохранять антиковидные меры, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя снятие принятых в связи с COVID-19 ограничений.

А Роспотребнадзоре сообщили, что в России полностью снимаются все ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. При этом отмечается, что при необходимости они могут быть возобновлены.

«Сняты совершенно справедливо. Надо понимать, что все эти ограничения, противоковидные меры имеют два полюса: с одной стороны, мы препятствуем распространению вируса, с другой – люди, которые находятся долгое время в таком режиме теряют здоровье», – говорит Зверев.

Он объясняет, что, например, длительное ношение маски может привести к нарушениям в дыхательной и кровеносной системах, к развитию бактериальных инфекций при нечастой смене медицинского приспособления и так далее. Также, из-за ограничений не все люди могли вовремя получить медицинскую помощь, потому что лишний раз не хотели ложиться на обследование в больницу или просто прийти с мелкой на первой взгляд проблемой к врачу.

Кроме того, специалист отмечает, что огромное количество денег тратилось на диагностику, бюрократию (справки), чтобы человек мог куда-либо попасть. Все это ложится бременем на систему здравоохранения.

«Такие ограничительные меры принимаются в исключительных случаях. Сейчас ситуация достаточно спокойная, в день не так много больных, да и этот вариант вируса все-таки вызывает гораздо более легкие заболевания. К тому же, у нас сейчас коллективный иммунитет очень высокий за счет того, что многие переболели, привились. Похоже, если вирус не будет мутировать, то такие меры уже не нужны», – рассуждает вирусолог.

По словам собеседника, решение о дальнейшей вакцинации должен принимать каждый гражданин самостоятельно. Граждане, которые все еще находятся в зоне риска, должны проконсультироваться с лечащим врачом на предмет ревакцинации и последовать их рекомендациям. Что касается остальных россиян, то острой необходимости прививаться нет.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что за прошедшие сутки в России госпитализировали 1148 человек, что на 3,9 % меньше, чем 30 июня.