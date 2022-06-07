Японцев впервые с 2015 года попросили экономить электричество летом

Правительство Японии провело первое за пять лет профильное заседание, посвященное проблемам энергообеспечения, в ходе которого были установлены параметры и временные рамки так называемого периода запроса на экономию электроэнергии.

Последний раз такой период, когда власти Японии обращались к компаниям и жителям страны с просьбой экономить электроэнергию в летний период, пришелся на 2015 год. В частности, в заседании приняли участие генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно и глава министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, передает РИА «Новости».

Период, в который правительство будет просить об экономии электроэнергии, особенно между 17.00 и 20.00, установлен с 1 июля по 30 сентября. «В частности, мы обращаемся к жителям и компаниям содействовать нам в мерах по экономии электроэнергии, устанавливая кондиционеры на 28 градусов и выключая свет там, где он не является необходимым», – отметил в ходе заседания Хагиуда.

Кроме этого, как отмечают японские СМИ, в ходе совещания были рассмотрены возможности возобновления остановленных ТЭС и риски необходимости проведения веерных отключений электроэнергии в районах, где будет наблюдаться перерасход. Правительство Японии обеспокоено тем, что следующая зима может стать самой тяжелой с точки зрения обеспечения электроэнергией столичного региона с 2012 года, когда были остановлены все атомные электростанции после аварии на АЭС «Фукусима-1».

В частности, проблемы с электроэнергией в столичном регионе ожидаются уже этим летом, а зимой они охватят различные регионы страны. Не исключается, что этот отопительный сезон может стать самым сложным для страны с 2012 года. В качестве причин называют рост цен на СПГ, рост опасений относительно стабильности поставок электроэнергии.

Напомним, в 2012 году власти Японии составили окончательную версию плана экономии электроэнергии на лето, необходимого в связи с энергетическим кризисом в стране. Согласно программе, энергопотребление в стране на три летних месяца должно сократиться на 5-15% в жилых домах и на предприятиях. Необходимость такого шага продиктована энергетическим кризисом в стране, вызванным последствиями аварии на АЭС «Фукусима-1».