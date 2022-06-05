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Тюменская область и ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве
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Губернатор Тюменской области Александр Моор и глава администрации города Краснодона и Краснодонского района Луганской народной республики Сергей Козенко подписали соглашение о сотрудничестве.
Документ основан на принципах Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ЛНР. Тюменская область окажет учреждениям и предприятиям Краснодона и района всестороннюю помощь для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, мирного уклада жизни населения, говорится на сайте правительства Тюменской области.
Первая партия гуманитарного груза из Тюменской области в Краснодон уже доставлена. Это продовольствие, медикаменты, средства личной гигиены, бытовая техника для пунктов временного размещения беженцев, а также школьные учебники и оборудование для спортивной и детской площадок.
В Краснодоне и районе Моор посетил Центральную городскую многопрофильную больницу, родильный дом, предприятие «ТОНПАК», ДЮСШ №1 и №2, музей «Молодая гвардия» и возложил цветы к братской могиле молодогвардейцев.
Глава Тюменской области отметил, что по итогам поездки оперативно будет проанализирована текущая ситуация и определен объем работ по отраслям.
«Мы расставили приоритеты, чтобы максимально быстро оказать помощь. Уже понятно, что первоочередная задача – привести в порядок дороги. Будут дороги, появится возможность доставить материалы и технику. Сейчас составляем перечень объектов. Параллельно начнем ремонт учреждений социальной сферы. Оснастим библиотеки книгами, привезем спортинвентарь для спортивных школ и малые архитектурные формы для центрального парка и детских садов. Будем укреплять экономические связи между территориями. Люди должны увидеть перемены к лучшему. Россия вернулась на Донбасс навсегда», – поделился планами Моор.
В Луганске губернатор Тюменской области также встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Стороны обсудили дальнейшие шаги сотрудничества. Пасечник заявил, что жители ЛНР выступают за вхождение в состав Российской Федерации. Свой выбор они сделали еще в 2014 году.
Арестович объявил сдачу Северодонецка украинской военной хитростью
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что украинские войска якобы специально сдали Северодонецк.
«Я тут недавно говорил про возросшее оперативно-тактическое мастерство противника – российских войск. А теперь – следите за руками. Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город», – заявил Арестович в Telegram.
Он утверждает, что украинские войска «нанесли жесткий встречный контрудар» и сейчас в городе идут «жесткие бои». Арестович сравнил украинских военных со львами.
Помощник главы Чечни, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что украинские националисты под угрозой смерти вернули 150–200 бойцов ВСУ, отступивших из Северодонецка в Лисичанск, обратно в промышленную зону Северодонецка. Жилой сектор Северодонецка на 100% находится под контролем российских военных, промзона контролируется частично, передает ТАСС.
Напомним, замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что окружение в районе Лисичанска и Северодонецка вокруг украинских военных замкнется через несколько дней.
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Эксперт раскрыл возможные детали новой тактики ВС России на Украине
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«В заявлениях о новой тактике, на мой взгляд, речь идет не только о самих военных действиях, но и о политических, социальных и экономических вопросах», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны Сергеем Шойгу объявил об изменении тактики спецоперации на Украине.
«Я думаю, мы увидим много сюрпризов для вооруженных сил Украины и много нестандартных действий, которых они не ожидают», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
«Конечно, конкретики никто пока раскрывать не будет. Но у нас есть серьезный козырь – это маневры. Старая русская пословица гласит: «Ерунда война, главное – маневры». И всегда наша армия побеждала именно маневренностью», – отметил эксперт.
«Александр Суворов в своей книге «Наука побеждать» так и писал: каждый солдат должен знать свой маневр. Все в войне решают время и натиск. Несмотря на нестандартность ситуаций, и именно суворовские принципы должны стать основой достижения победы», – полагает собеседник.
Перенджиев считает, что нужно, прогнозируя развитие событий, прибегать и к анализу прошлого. «Надо вспомнить контртеррористическую операцию в Чечне, как мы там достигали победы. Это ведь происходило не только путем применения военной силы», – сказал он. «Достичь победы нам позволил в том числе и приход Ахмата Кадырова к власти. Это было политической тактикой», – отмечает эксперт.
«В результате это привело к тому, что Чечня стала мирным регионом, который активно проявляет себя в защите национальных интересов России. Но если кто-то нечто подобное сказал в 1996 году – ему никто бы не поверил. Сейчас все это реализовано на практике», – подчеркнул собеседник.
«Я допускаю, что в ситуации с Украиной мы будем двигаться по подобному сценарию. В этом ключе символична встреча Сергея Шойгу с Рамзаном Кадыровым. И заявление о новой тактике перекликается с тем, что происходило в Чечне», – отметил Перенджиев.
«Думаю, что в ситуации с Украиной речь идет не только о военных действиях, но и о работе по другим сферам: в экономике, в социалке, в вопросах права и культуры. Все это, вместе с решительными военными маневрами, даст необходимый результат», – полагает собеседник.
«Стоит отметить, что как раз о политической стороне вопроса свидетельствует и работа секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака на освобожденных территориях. Там открывают МФЦ, социальные объекты и многое другое. Это явный пример такой тактики. Турчак, кстати, один из первых и заявил, что Россия оттуда не уйдет», – сказал эксперт.
«Мягкая, политическая работа на освобожденных территория идет активно. И помимо суворовских маневров, мы будем, конечно же, продолжать вести политическую работу с населением. Будем помогать развиваться на Украине здоровым силам, которые нормально относятся к России, к русским, к культуре и языку», – почеркнул собеседник.
В пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве сообщил об изменении тактики спецоперации на Украине. «Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, почему действия России на Украине названы «специальной военной операцией», а также заявил, что страны НАТО ведут прокси-войну.
Медведев указал, что спецоперация «идет по определенному сценарию», у нее две цели: «защитить граждан» ДНР и ЛНР, многие из которых являются россиянами, и «уничтожить милитаристскую машину», провести «денацификацию регионов». Как отметил Медведев, «цели этой операции ограничены», она «проходит в основном с применением высокоточного оружия, разрушаются и уничтожаются военные объекты».
Российские силы «стараются действовать таким образом, чтобы все, что происходило, касалось только вооруженных сил Украины». «Поэтому то, что осуществляется нашими войсками, и получило название специальной военной операции», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.
НАТО же, как подчеркнул Медведев, начало «так называемую войну по доверенности, или proxy war, которая заключается в том, что они снабжают Украину огромным количеством оружия» и «всячески стараются поддерживать там милитаристские настроения, милитаристский угар, для того, чтобы Украина билась, что называется, до конца, как принято сейчас говорить, до последнего украинца».
При этом «ни интересы Соединенных Штатов, ни Европы не страдают». «С Украины уже уехали 6 млн человек, и значительную часть ответственности за то, что произошло, несут теперь и вот эти страны», – сказал Медведев.
Как заявил зампред Совбеза России, «может быть, последней каплей, которая повлияла на принятие окончательных решений, было провозглашение Украиной желания вернуть себе ядерное оружие». Кроме того, фактором, который «не мог не беспокоить» Москву, было расширение НАТО, «для нас это прямая и явная угроза».
Он отметил, что вхождение Швеции и Финляндии в НАТО в объявленной конфигурации несет меньшую угрозу для России, чем присоединение Украины к альянсу – «дело в том, что у нас с этими странами нет никаких территориальных вопросов, а применительно к Украине ситуация другая».
Россия исходит из того, что Крым является ее неотъемлемой частью, но «если Украина попадает в блок, который агрессивно настроен против нас, обладающий к тому же еще и ядерным потенциалом, то это, безусловно, может спровоцировать наиболее отъявленных, как говорят у нас – отмороженных, представителей украинского истеблишмента, элиты и просто националистов на то, чтобы осуществить какую-либо вылазку в отношении Крыма», сказал Медведев.
Он заявил, что деструктивная позиция НАТО помешала разрешить ситуацию на Украине путем мирных переговоров: «Я прямо скажу, кто это. Это Соединенные Штаты Америки, европейские страны и в целом Североатлантический альянс». В ответ на уточняющий вопрос, могла ли Россия достичь своих целей без проведения специальной военной операции, Медведев подчеркнул: «С определенного периода – нет, не могла».
По его словам, если бы «с 2014 года и до конца практически 2021 года, у тех, кто принимал решения, хватило бы мужества и сообразительности довести эти переговоры до конца, найти мирное урегулирование тех проблем, которые возникли, обеспечить нормальную жизнь для людей, которые остались в республиках Донбасса, удалить оттуда националистов, дать экономике дышать и не заниматься милитаризацией собственной страны, то тогда можно было договориться».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Военкор ВГТРК Сладков сообщил о гибели в Донбассе генерал-майора Кутузова
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Генерал-майор Роман Кутузов погиб в ходе российской спецоперации на Украине, об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. По словам журналиста, Кутузов стал четвертым генералом, погибшим в ходе спецоперации на Украине.
«Комкор Роман Кутузов – четвертый российский генерал, погибший в бою. Речь идет о наших генеральских потерях в Донбассе. Жаль, хороший человек был. Выходец из ВДВ. Мы дружить начали когда он командиром полка был», – написал Сладков в своем Telegram-канале.
Военкор отметил, что на Украине «пытаются принять закон разрешающий украинским командирам расстреливать не идущих в бой подчиненных. А у нас генерал встает и сам, своим примером, ведет солдат в атаку».
«Так какая идея сильней? На чьей стороне правда? Наша, раз у нас и генералы на штурмовиках сами летают, и в атаку ходят, и гибнут, как солдаты. Не помню подобных примеров на Украине», – заключил он.
По данным Telegram-канал «Военный осведомитель», Роман Кутузов погиб в ходе боя близ населенного пункта Николаевка Попаснянского района ЛНР. Отмечается, что погибший генерал за годы службы был награжден орденами Кутузова, Мужества, «За военные заслуги», Почета, а также медалью «За отвагу».
Ранее стало известно, что генерал-майор в отставке, летчик Канамат Боташев погиб при выполнении боевой задачи в небе над Донбассом в мае 2022 года. Награжден званием Героя России посмертно.
Заместитель командующего 8-й армии генерал-майор Владимир Фролов погиб в ходе специальной военной операции на Украине и был похоронен в середине апреля с почестями в Петербурге.
В марте 2022 года в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ) капитан 1-го ранга Андрей Палий. Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
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Кадыров после встречи с Шойгу объявил об изменении тактики спецоперации на Украине
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Определены новые задачи для проведения спецоперации на Украине, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве.
«Мы предметно обсудили вопросы проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации на Украине, определили дальнейшие пути взаимодействия. Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Также он пообещал передать слова благодарности от министра чеченским бойцам «за их весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских формирований».
«Я поблагодарил Сергея Кужугетовича за высокую оценку работы наших спецподразделений. Мы чувствуем всестороннюю поддержку со стороны Министерства обороны России с первых дней начала спецоперации на Украине. Уверен, наше дальнейшее взаимодействие позволит существенно повысить эффективность решения задач, поставленных Верховным главнокомандующим», – отметил Кадыров.
Ранее Кадыров объявил о завершении зачистки Северодонецка и о загнанных боевиками «Айдара» на завод Северодонецка сотнях мирных жителей.
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В России оценили идею советника Госдепа о референдумах в Донбассе
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«Слова Люттвака – это позитивный сигнал для России, он показывает, что часть западной элиты устала от украинского кризиса и готова идти на компромиссы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее в Госдепе заявили, что референдумы в ДНР и ЛНР остановят конфликт в Донбассе.
«Чем успешнее будут для России обстоять дела на фронте, чем дальше ВС РФ будут продвигаться в идущей сейчас битве за Донбасс, тем слабее будут позиции украинской стороны и тем больше заявлений, подобных словам Люттвака, мы будем слышать от западных политиков и экспертного сообщества», – пояснил американист Малек Дудаков.
По его словам, Москва надеется, что разум возобладает, и Запад официально предложит прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров как можно скорее. «Вероятно, это будет сделано, когда российские военные выйдут к границам народных республик. Очевидно, что сейчас Госдеп готовит почву именно к такому сценарию. «Вы не наступаете дальше – а мы готовы зафиксировать итоги будущих референдумов в ДНР и ЛНР, если они пройдут под наблюдением международных специалистов», – считает аналитик.
Впрочем, не исключено, что Запад предложит начать диалог, когда армия России дойдет до Днепра, добавил собеседник. «Другое дело – нужно ли нам сейчас идти на компромисс? Или военно-политическое руководство РФ решит освобождать другие территории Украины и уже потом садиться за стол с лучшими картами. Вопрос открытый», – добавил политолог.
Что касается вопросов на референдуме, то, по словам Дудакова, Запад не согласится на предложение вхождения Донбасса в состав России, но одобрит предоставление республикам либо независимости, либо очень широкой автономии в составе Украины.
Ранее политический консультант Госдепартамента и Пентагона Эдвард Люттвак в интервью немецкому изданию Die Welt заявил, что проведение референдумов в Донецке и Луганске может положить конец украинскому кризису. «Киев не может отказать людям в выборе. Это единственный выход из конфликта. Победить Россию – это что-то из области фантастики», – цитирует его РИА «Новости». При этом эксперт подчеркнул, что референдумы должны пройти с участием независимых наблюдателей.
Накануне сообщалось, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники сообщил, что союзники, в частности, рассматривают итальянский план, который предполагает нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности и запуск украино-российских переговоров о будущем Крыма и Донбасса.
«Украина напрямую не вовлечена в эти дискуссии, несмотря на обещание США «ничего об Украине без Украины», – утверждает телеканал, цитируя неназванных западных чиновников, которые говорят о растущей обеспокоенности тем, что происходящее на Украине «может затянуться потенциально на годы, если русские и украинцы не вернутся за стол переговоров».
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Медведев объяснил формат спецоперации на Украине
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, почему действия России на Украине названы «специальной военной операцией», а также заявил, что страны НАТО ведут прокси-войну.
Медведев указал, что спецоперация «идет по определенному сценарию», у нее две цели: «защитить граждан» ДНР и ЛНР, многие из которых являются россиянами, и «уничтожить милитаристскую машину», провести «денацификацию регионов». Как отметил Медведев, «цели этой операции ограничены», она «проходит в основном с применением высокоточного оружия, разрушаются и уничтожаются военные объекты». Российские силы «стараются действовать таким образом, чтобы все, что происходило, касалось только вооруженных сил Украины». «Поэтому то, что осуществляется нашими войсками, и получило название специальной военной операции», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.
НАТО же, как подчеркнул Медведев, начало «так называемую войну по доверенности, или proxy war, которая заключается в том, что они снабжают Украину огромным количеством оружия» и «всячески стараются поддерживать там милитаристские настроения, милитаристский угар, для того, чтобы Украина билась, что называется, до конца, как принято сейчас говорить, до последнего украинца». При этом «ни интересы Соединенных Штатов, ни Европы не страдают». «С Украины уже уехали 6 млн человек, и значительную часть ответственности за то, что произошло, несут теперь и вот эти страны», – сказал Медведев.
Как заявил зампред Совбеза России, «может быть, последней каплей, которая повлияла на принятие окончательных решений, было провозглашение Украиной желания вернуть себе ядерное оружие». Кроме того, фактором, который «не мог не беспокоить» Москву, было расширение НАТО, «для нас это прямая и явная угроза». Он отметил, что вхождение Швеции и Финляндии в НАТО в объявленной конфигурации несет меньшую угрозу для России, чем присоединение Украины к альянсу – «дело в том, что у нас с этими странами нет никаких территориальных вопросов, а применительно к Украине ситуация другая».
Россия исходит из того, что Крым является ее неотъемлемой частью, но «если Украина попадает в блок, который агрессивно настроен против нас, обладающий к тому же еще и ядерным потенциалом, то это, безусловно, может спровоцировать наиболее отъявленных, как говорят у нас – отмороженных, представителей украинского истеблишмента, элиты и просто националистов на то, чтобы осуществить какую-либо вылазку в отношении Крыма», сказал Медведев.
Он заявил, что деструктивная позиция НАТО помешала разрешить ситуацию на Украине путем мирных переговоров: «Я прямо скажу, кто это. Это Соединенные Штаты Америки, европейские страны и в целом Североатлантический альянс». В ответ на уточняющий вопрос, могла ли Россия достичь своих целей без проведения специальной военной операции, Медведев подчеркнул: «С определенного периода – нет, не могла».
По его словам, если бы «с 2014 года и до конца практически 2021 года, у тех, кто принимал решения, хватило бы мужества и сообразительности довести эти переговоры до конца, найти мирное урегулирование тех проблем, которые возникли, обеспечить нормальную жизнь для людей, которые остались в республиках Донбасса, удалить оттуда националистов, дать экономике дышать и не заниматься милитаризацией собственной страны, то тогда можно было договориться».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Кадыров показал кадры уничтожения группы украинских националистов в ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с бойцами чеченских подразделений, которые уничтожают группу украинских боевиков в районе поселка Камышеваха ЛНР.
«Наши бойцы успешно уничтожили вражескую группу в районе стратегически важного поселка Камышеваха. По кадрам воздушной разведки можно увидеть, как националисты находятся в состоянии тотальной паники. Пытаясь спасти свои шкуры от артобстрелов, они постоянно перемещаются по разным точкам, но это им не помогает. Суровая кара возмездия настигает каждого из них», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также написал, что «теперь у нас есть новый план действий, который, как показывают первые дни его применения, полностью себя оправдал. Поэтому у нас нет ни малейших сомнений, что победа будет за нами».
Ранее Кадыров опубликовал видеозапись с уничтожением пяти 155-миллиметровых американских гаубиц с боеприпасами в Лисичанске.
Народная милиция ЛНР сравнила бомбоубежища «Азовстали» и «Азота»
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В бомбоубежищах химического завода «Азот» в Северодонецке украинские силовики удерживают мирных жителей, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Марочко на стриме RT сообщил, что «народ под различными предлогами заманивался на территорию предприятия», жителям «под угрозами запрещают выходить из этих бомбоубежищ», украинские военные «буквально минируют выходы». Факт нахождения мирных жителей на территории завода признали представители украинских властей, сообщалось о 800 мирных жителях, передает ТАСС.
По словам Марочко, бомбоубежище такое же укрепленное, как на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, но имеет только один «ярус». При этом «Азот» – «завод химической промышленности», что «осложняет операцию», так как нельзя «наносить удары средствами поражения». На территории предприятия «находится большое количество химикатов – взрывоопасных веществ, отравляющих веществ», поэтому «нужно действовать аккуратно, ювелирно», сказал он.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов получил от пленного данные о том, что боевики нацбатальона «Айдар» загнали на территорию предприятия порядка 300 мирных жителей, которых, вероятно, они могут использовать в качестве живого щита.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что ВСУ подорвали на химкомбинате «Азот» в Северодонецке емкость с химикатами, территория завода контролируется украинскими вооруженными формированиями.
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В ЛНР заявили о невозможности второй «Азовстали» в промзоне Северодонецка
На предприятии «Азот» в Северодонецке не повторится сценарий «Азовстали», войска Луганской народной республики проводят планомерную зачистку, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Там бункеры, там есть бомбоубежища, тем есть коммуникации, поэтому там есть где спрятаться, сказать, что там будет какое-то ожесточенное сопротивление – нет. Там две опасности – туда затянули огромное количество людей... и второе – это все-таки химическое предприятие, это один из гигантов, который производил аммиак, карбониты... то есть это ядовитые вещи, часть из них может быть взрывоопасна», – заявил Мирошник в эфире «России 1», передает РИА «Новости».
Он добавил, что войска республики консультируются по вопросу зачистки и «спокойно, аккуратно» разбирают ситуацию
«Там никакой «Азовстали» не будет, там идет планомерная работа по зачистке этого города», – заключил дипломат.
Ранее командир добровольческого батальона «Пятнашка» в ДНР Ахра Авидзба заявил, что авдеевский коксохимический завод может стать для украинских боевиков второй «Азовсталью», но ополченцы не будут долго ждать их сдачи в плен.
Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские войска якобы специально сдали Северодонецк. Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что подобные «хитрости» на руку республикам Донбасса.
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Замкомандира подразделения ДНР заявил о похищении дочери сотрудниками СБУ
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Заместитель командира одного из подразделений Донецкой народной республики Владимир Демченко заявил, что его дочь похитила Служба безопасности Украины (СБУ), а сотрудники спецслужб пытались принудить его к сотрудничеству.
«Шестнадцатого апреля ... посредством Telegram мне дочь написала: «Cрочно набери»... Дозвониться к ней не смог. Потом мне пришло сообщение: «Папа, меня забрали из-за тебя. Завтра в 23.00 с тобой выйдут на связь». Вечером 17-го со мной вышли на связь. На вопрос, кого вы представляете, мне ответили: «Мы представляем силы специальных операций. Или вы будете с нами разговаривать, или будет не так, как вы хотите», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Демченко, разговор длился около 20 минут, во время беседы сотрудники спецслужб Украины пытались склонить его к сотрудничеству.
«Разговора у нас не получилось. После этого они пропали. Все попытки разыскать мою дочь... Я сам был в плену, выходы на СИЗО и ИВС у меня есть. Кати нет ни в СИЗО, ни в ИВС. По СБУ она не проходит. Где она находится, я не имею понятия», – сказал он.
Между тем Генпрокуратура Донецкой народной республики (ДНР) уточнила, что похищен также зять Демченко. По факту похищения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса ДНР («Захват заложников»).
Ранее сообщалось, что националисты в начале марта похитили представителя ООН в Харькове.
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Посол ЛНР высмеял заявление Арестовича о «хитрой тактике ВСУ»
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«Киев все чаще называет свои провалы «стратегическими хитростями». Но нам такие методы даже на руку. Чем больше их будет, тем быстрее мы одержим победу», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович объявил сдачу Северодонецка украинской «военной хитростью» и пригрозил ударами по Крыму.
«Это очередная профанация, которую Арестович пытается натянуть на голову несчастных украинцев. Киев уже говорил, что сдача в плен боевиков с «Азовстали» – это эвакуация. Они могут сколько угодно называть это хитрыми планами, но есть факты», – сказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Реальность такова, что никаких контратак по Северодонецку нет, да и в целом ВСУ не способны на это из-за нехватки сил и средств. То, что можно было оттуда увести, они уже увели, а что осталось – было уничтожено нашими войсками. Единственное, что сейчас делают ВСУ – ведут обстрел Северодонецка со стороны Лисичанска. Но наши штурмовые группы уже скоро доберутся до места дислокации артиллерии. И она замолчит», – утверждает дипломат.
По словам собеседника, «это уже не первая «хитрость» украинских военных». «На днях Арестович говорил, что Украина не отходит с позиций, а изматывает врага. Но любой военный скажет, что во время перехода с позиции на позицию войска наиболее уязвимы. Так что сложно назвать «хитрым ходом» постановку себя под удар. Это смешно», – подчеркнул посол.
Вместе с тем такие ошибки противника только на руку союзным войскам, заметил Мирошник. «Мы совершенно не против этих «хитростей». Если Киев будет пользоваться такими методами, то это пойдет только во благо. Так прольется меньше крови, а территории Украины будут освобождены максимально быстро», – сказал Мирошник.
Также дипломат обратил внимание на утверждения Алексея Арестовича о том, что Украина будет обстреливать Крым американским вооружением, «если будет такая необходимость».
«Даже не стоит слушать этого политического трансгендера. Все уже поняли, что политическое руководство Украины не способно что-либо гарантировать и брать на себя обязательства. Любое оружие, которое может получить Украина, будет использоваться абсолютно во всех направлениях, включая Курскую, Белгородскую и Ростовскую области, а также Крым», – отметил Мирошник.
«И тут совершенно понятно, почему Вашингтон до сих пор не отправил на Украину РСЗО большой дальности. Просто они опасаются, что могут быть нанесены удары либо по ним самим, либо по членам НАТО», – акцентировал собеседник.
«При этом у Украины уже есть технические возможности нанести удар по Крыму. Например, те же «Точки-У» добивают на расстояние в 120 км. И есть достаточно точек соприкосновения, в том числе на юге Украины, где со стороны ВСУ может быть нанесен удар по близлежащим районам РФ, включая полуостров Крым», – заключил Мирошник.
Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские войска якобы специально сдали Северодонецк. «Я тут недавно говорил про возросшее оперативно-тактическое мастерство противника – российских войск. А теперь – следите за руками. Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город», – заявил Арестович в Telegram.
Он утверждает, что украинские войска «нанесли жесткий встречный контрудар» и сейчас в городе идут «жесткие бои». Арестович сравнил украинских военных со львами.
Кроме того, Арестович заявил, что Украина будет обстреливать Крым американским вооружением, «если будет такая необходимость». «Крым наш. Наш украинский. И они это знают. Поэтому полетит в Крым аж бегом, если будет такая необходимость», – сказал советник главы офиса президента.
В то же время помощник главы Чечни, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что украинские националисты под угрозой смерти вернули 150–200 бойцов ВСУ, отступивших из Северодонецка в Лисичанск, обратно в промышленную зону Северодонецка. Жилой сектор Северодонецка на 100% находится под контролем российских военных, промзона контролируется частично, передает ТАСС.
Напомним, замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что окружение в районе Лисичанска и Северодонецка вокруг украинских военных замкнется через несколько дней.
Ранее власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом президент США Джо Байден заявлял, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев тогда заявил: «Разумно. Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше – объяснять не надо».
Посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что командование вооруженных сил Украины будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов, наносимых при помощи HIMARS.
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Второе судно прибыло в порт Мариуполя для загрузки металлопродукции
Второе судно для транспортировки металлопродукции находится в порту Мариуполя, сообщил представитель администрации порта.
«Судно пришло, стоит в порту», – передает ТАСС слова источника.
Отмечается, что судно будет загружено партией металла.
Ранее во вторник сообщалось, что российский сухогруз «РМ 3» типа «Славутич» отправился в рейс, он стал первым вышедшим из порта судном после освобождения Мариуполя от украинских силовиков.
Напомним, первое с начала специальной военной операции России судно зашло в порт Мариуполя 28 мая.
Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что порт города будет задействован в полном объеме, но санкции осложняют восстановление техники. По словам Пушилина, до конца мая планируется первая отгрузка продукции.
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В ДНР заблокировали Viber
Мессенджер Viber временно заблокировали в Донецкой народной республике, сообщило министерство информации ДНР.
«Мы были вынуждены ввести временные ограничения на работу на нашей территории одного из наиболее популярных у нас иностранного мессенджера Viber», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Решение о блокировке принято, поскольку посредством этого мессенджера распространяются вредоносные программы, с помощью которых «наносятся реальные удары по нашим людям и населенным пунктам и раскрывается местоположение критической гражданской и военной инфраструктуры».
До этого в пятницу аналогичное решение приняло руководство Луганской народной республики.
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Около 1,5 тыс. человек обратились за получением российского гражданства в Херсоне
Порядка 1,5 тыс. человек обратились в открытый в Херсоне пункт приема документов с заявлениями на получение российского гражданства, взяты в работу уже более 200 пакетов документов, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Сейчас уже подали, было обработано, около 1,5 тыс. заявлений, принято в работу более 200. Но пока одна точка, а людей очень много [желающих получить гражданство РФ]», – передает ТАСС его слова.
Стремоусов добавил, что пункты приема документов для желающих получить российское гражданство в скором времени начнут открываться в районах Херсонской области, первые появятся в Новой Каховке и прилегающем районе.
«Пока только в Херсоне [открыты точки приема документов на российское гражданство]. Но мы сейчас планируем открыть три в Новой Каховке и одну где-то в районе», – рассказал он.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой народных республик, без сомнения, войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.
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В ДНР сообщили о погибших при взрыве на пляже в Мариуполе
Два человека погибли, среди них есть ребенок, из-за взрыва на территории песчаного пляжа в Мариуполе, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
«В результате детонации взрывоопасного предмета на территории песчаного пляжа, расположенного по ул. Большая Морская, погибли два человека, один из них ребенок», – говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее сообщалось, что в море произошел взрыв, а именно – в нескольких десятках метров от мариупольского пляжа, рядом с заводом «Азовсталь». Предполагается, что могла детонировать мина.
Напомним, сейчас на территории освобожденного Мариуполя идет процесс разминирования, в том числе территории порта. Так, российские специалисты в ходе разминирования мариупольских дорог используют робототехнические комплексы «Уран-6», что ускоряет работу.
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