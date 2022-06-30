Послу Великобритании выражен протест в связи с хамскими заявлениями Лондона

Эксперты рассказали о «народных киберсанкциях» против Литвы

Кибератаки хакерской группировки Killnet на Литву – это народные контрсанкции, но они едва ли заставят Вильнюс пойти на компромисс по вопросу транспортной блокады Калининграда, сказали газете ВЗГЛЯД эксперты в сфере IT. В начале недели Литва подверглась кибератакам, в результате которых «легли» до 70% всей сетевой инфраструктуры республики.

«Кибератаки Killnet на Литву можно назвать народными контрсанкциями, но после этого Вильнюс все равно не снимет санкции», – считает эксперт региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) Тимофей Ви.

«Следует помнить, что это частные инициативы отдельных людей», – подчеркнул Ви. – «Россия на государственном уровне таким не занимается. Пока что понятие «информационных войн» отсутствует в национальных и международных правовых нормах. При этом поведение глобальных ИТ-компаний после начала специальной военной операции России на Украине показало однозначную необходимость внедрения и закрепления такой терминологии на уровне международного права».

В то же время специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин называет Killnet – патриотическим «сообществом хак-активистов». «Их «народные киберсанкции» против Литвы вряд ли приведут к решению каких-то политических вопросов и не склонят Вильнюс к компромиссу по транзиту грузов в Калининград. Эффективнее было бы взломать литовские сервера и вытащить оттуда конфиденциальную информацию или личные данные», – рассуждает собеседник.

Эксперт указывает, что DDoS-атаки только частично вывели из строя правительственную сеть Литвы. «Конечно, Литва понесет убытки из-за этой изоляции, но в дальнейшем она закупит новое оборудование, чтобы отражать кибератаки», – указал Вакулин.

Напомним, на этой неделе Литва пережила беспрецедентную в своей истории кибератаку, в результате которой обрушилось более тысячи сайтов. Это произошло вопреки заявлениям властей о том, что в стране создана развитая и технически совершенная IT-инфраструктура. В результате DDоS-атаки в начале недели «легла» вся правительственная сеть, включая суды, налоговиков, которым пришлось остановить работу своих информационных систем.

В первую очередь были атакованы литовские бухгалтерские программы, такие как b1.lt, optimum.lt и eksitonas.lt. Также не работали сайты аэропортов и центрального госархива. В результате атаки отключились даже уличные камеры видеонаблюдения, а также сайт популярного в стране мобильного оператора. Во вторник некоторые сайты смогли возобновить работу, но какие-то ресурсы остаются недоступны или работают с перебоями до сих пор.

Хакерская атака стала ответом на транспортную блокаду Калининграда со стороны Вильнюса. Об этом заявили российские хакеры из группировки Killnet. Они взяли на себя ответственность за происходящее. «В данный момент мы нарушили работу всей онлайн-бухгалтерии Литвы. Мы, конечно, удивлены, что Литва использует «онлайн-систему» для учета. Сервера Amazon не способны спасти ситуацию», – сообщили хакеры в своем Telegram-канале.

Хакеры из Killnet ранее опубликовали видеообращение с угрозой атаковать компании Литвы и выдвинули правительству страны ультиматум с требованием разблокировать транзит грузов в Калининград в течение 48 часов.

По данным хакеров, за 39 часов им удалось изолировать 70% всей сетевой инфраструктуры Литвы. Как рассказали агентству «Спутник» представители группировки, «положить Литву на лопатки было не сложно». «Защита у них есть, но мы используем миллиарды POST-запросов к серверу. Сайт доступен, а функции – нет. Соответственно, и все прилагающиеся к нему сервисы», – пояснили российские хакеры.

Атаку также поддержала группировка NoName05716. Именно она, утверждают хакеры, провела атаку на сайт «Аэропортов Литвы», а также на страницы аэропортов Вильнюса, Каунаса и Паланги.

О группировке Killnet многие узнали после того, как она объявила войну хакерам из Anonymous и десяти странам, которые, по их мнению, ведут антироссийскую политику. В их число вошли США, Германия, Италия, Великобритания, Латвия, Румыния, Литва, Эстония, Польша и Украина. Участники заверяли, что их действия направлены исключительно против властей государств, а не рядовых жителей.

Литва с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в Калининградскую область. Позже ограничения коснулись и грузовых автоперевозок. В результате был ограничен завоз стройматериалов, металлов, цемента, нефти, нефтепродуктов, элитного алкоголя, икры и других товаров.

В конце прошлой недели губернатор области Антон Алиханов сообщал, что проблему получится решить совместно с дипломатами. Он указывал, что Европейский союз (ЕС) готов выполнять свои обязательства по обеспечению транзита грузов и снять введенную из-за санкций блокаду.

В среду стало известно, что транзит через Литву может вернуться в норму через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом. По данным источников агентства Reuters, европейские чиновники ведут переговоры о выведении Калининграда из-под санкционного режима. Отмечается, что эти обсуждения «прокладывают путь к соглашению», которое может быть заключено в начале июля, если Литва снимет свои возражения.

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