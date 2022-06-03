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Байден оценил решение ОПЕК+ по наращиванию нефтедобычи
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Президент США Джо Байден положительно оценил решение группы стран ОПЕК+ нарастить добычу нефти в предстоящие месяцы, но затруднился сказать, будет ли этого достаточно для снижения мировых цен.
«Я не знаю, будет ли этого достаточно, но я знаю, что это точно позитивный шаг», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова президента.
Напомним, альянс принял решение увеличить добычу нефти в июле и августе по 648 тыс. баррелей в сутки вместо плановых 432 тыс. Решение объяснялось необходимостью обеспечить растущий спрос на нефть в мире.
Ранее ЕС согласовал шестой пакет санкций против России, куда вошло частичное эмбарго на нефть. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу «Дружба» нефть не подпадает под ограничения.
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СМИ: В ОПЕК могут приостановить участие России в сделке по добыче нефти
Ряд членов ОПЕК изучают возможность приостановки участия России в сделке ОПЕК+ на фоне западных санкций, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на делегатов ОПЕК.
«Некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти, поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти», – приводит сообщение РИА «Новости».
Россия в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью не входящими в организацию странами о ежемесячном наращивании объемов добычи нефти. Однако, как пишет газета, «ожидается, что ее добыча упадет примерно на 8% в этом году».
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут на фоне опасений о снижении предложения этого вида сырья на рынке после публикации Минэнерго США данных о запасах за прошлую неделю.
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Эксперты оценили желание Байдена покупать российскую нефть по цене ниже рынка
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«Власти США пытаются исправить созданную ими проблему и насытить мировой рынок нефтью. Только сложно представить, чтобы Россия продавала нефть Индии или Китаю дороже, чем Вашингтону», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Запад задумался об отказе от эмбарго на российскую нефть и о желании покупать ее по цене ниже рынка.
«Потолок цен на российскую нефть – это та самая идея, которую изначально развивала министр финансов США. Уже на протяжении месяца она призывает не вводить против российской нефтяной индустрии такие санкции, которые приводят к сокращению экспорта», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Собеседник отметил, что «стоимость нефти в мире очень четко коррелируется со стоимостью топлива на американском рынке», а эти показатели там «постоянно растут», что приводит к недовольству местных граждан. «В конечном счете это ведет к потенциальному провалу Демпартии на всех предстоящих выборах, включая президентские в 2024 году».
«Теперь они пытаются хоть каким-то образом исправить ситуацию. А для этого необходимо насытить мировой рынок нефти, ликвидировав или хотя бы снизив дефицит. То есть к американской власти пришло понимание, что санкции против российской нефти приведут к сокращению экспорта из России», – акцентирует Юшков.
«Также министр финансов США продвигала идею о том, что европейцы не должны вводить эмбарго на российскую нефть, но могут ввести импортную пошлину. Это было необходимо для того, чтобы поставки российской нефти сохранялись в прежнем объеме, но сократились доходы Москвы», – объяснил эксперт.
«Но согласится ли Россия на такие условия? – задается вопросом собеседник, – Вполне возможно, что Москва сама откажется поставлять нефть Вашингтону». «Мы уже видели, как санкции разворачиваются против Европы. Так, например, Германия национализировала «дочки» Газпрома, и российское руководство запретило торговать с этими компаниями, превратив их в пустышки», – рассуждает Юшков.
Эксперт предположил, что Россия может пойти на полное ограничение прямых поставок нефти в США, если стоимость топлива, предложенная США, не будет адекватной. «Сложно представить, чтобы Индия и Китай покупали сырье по 70–80 долларов за баррель, а в США по 50 долларов», – подчеркнул специалист.
В свою очередь, эксперт в области энергетики Станислав Митрахович указывает на то, что «Запад понял, насколько сложно отказаться от российской нефти». «Мне кажется, что Джо Байден пытается каким-то образом уменьшить объемы закупаемого у Москвы сырья, пока не вступят в силу принятые шестым пакетом санкции», – предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Собеседник обращает внимание, что условия, которые диктуют в США, могут вызвать недовольство практически всех участников рынка. «У России уже есть направления, по которым она может продавать нефть ниже рыночной стоимости. Например, азиатские страны. Опять же, фиксация цены может не понравиться другим странам. Ведь если сегодня установятся предельные цены для России, то уже завтра это может коснуться Саудовской Аравии», – заключил Митрахович.
Ранее стало известно о том, что страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти, ее хотят покупать по ценам ниже рыночной. Об этом сообщил президент США Джо Байден. Как следует из слов Байдена, страны Запада ищут варианты сдержать цены на топливо. По его словам, «есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти».
Он сообщил, что «идут активные размышления, что можно сделать – может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене». В этом случае Россия сможет экспортировать нефть, но по «цене, значительно ниже той, которую сейчас установилась на рынке».
Кроме того, Байден заявил, что считает маловероятным снижение цен на бензин и продукты питания в США в ближайшее время: «Идея о том, что мы сможем нажать на кнопку и снизить цены, маловероятна в ближнесрочной перспективе». Он планирует подробнее изложить свою точку зрения в четверг.
Кроме того, в администрации США начали выступать против ужесточения санкций к России, сообщает Bloomberg. В частности, Белый дом и Госдеп выступают за ужесточение санкций, но Минфин США считает, что новые санкции окажут негативное влияние на цепочку поставок на глобальном рынке, инфляцию и цены на нефть.
Противники ужесточения санкций опасаются, что рост цен на бензин ослабит позиции демократов в преддверии промежуточных выборов. В этой связи предлагается установить потолок цен на нефть, который якобы ограничит доходы России от продажи нефти.
Вместе с тем Литва признала «парадоксальный результат» санкций против России. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. «Несмотря на санкции, доходы Кремля как бы не снижаются», – отметило он. По его словам, «это происходит, прежде всего, из-за роста цен», в связи с чем «значительного воздействия» санкции «на финансы России не имеют». Науседа сказал, что «вечно такое продолжаться не будет».
Он также признал, что страны Запада «не могут преградить» России «путь к договоренностям с третьими странами, в результате которых она будет получать прибыль от продажи нефти другим государствам».
Напомним, Еврокомиссия, спустя два месяца безрезультатных согласований, подготовила компромиссный вариант нефтяного эмбарго. В результате с огромными усилиями Евросоюз все-таки принял шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
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Немецкие Uniper и RWE стали платить Газпрому в евро на российские счета
Энергоконцерны из Германии Uniper и RWE с связи с новыми требованиями Москвы, но опасаясь нарушить режим санкций Евросоюза, изменили систему платежей за российский газ.
Два немецких энергетических концерна Uniper и RWE изменили систему платежей за российский газ. Первая выплата произведена в конце мая, деньги переводятся «в евро в соответствии с новым механизмом оплаты», – передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом).
Уточняется, что процедура была «заранее согласована с правительством Германии и следует соответствующим директивам ЕС», позволяя выполнять контрактные обязательства.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. В понедельник стало известно, что Германия, несмотря на беспрецедентное число санкций, стала больше платить за импорт российских товаров, в первую очередь за энергоносители.
В апреле министр экономики Германии Роберт Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа». Другой министр Германии, глава Минсельхоза ФРГ Джем Оздемир в марте предлагал немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять России.
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Запад задумался об отказе от идеи эмбарго на российскую нефть
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Страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти, ее хотят покупать по ценам ниже рыночной, сообщил президент США Джо Байден.
На Западе, как следует из слов Байдена, ищут варианты сдержать цены на топливо. По его словам, «есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти». Он сообщил, что «идут активные размышления, что можно сделать – может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене». Как пояснил Байден, в этом случае Россия сможет экспортировать нефть, но по «цене, значительно ниже той, которую сейчас установилась на рынке».
Кроме того, Байден заявил, что считает маловероятным снижение цен на бензин и продукты питания в США в ближайшее время: «Идея о том, что мы сможем нажать на кнопку и снизить цены, маловероятна в ближнесрочной перспективе». Он планирует подробнее изложить свою точку зрения в четверг, передает РИА «Новости».
Напомним, Еврокомиссия, спустя два месяца безрезультатных согласований, подготовила компромиссный вариант нефтяного эмбарго. В результате с огромными усилиями Евросоюз все-таки принял шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
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Эксперт оценил перспективы антироссийской сделки между США и Саудовской Аравией
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«Отношения США и Саудовской Аравии в последние годы охладевают. Саудиты видят ненадежность Штатов и переориентируются на выстраивание взаимоотношений с Китаем и Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее стало известно, что президент США Джо Байден планирует посетить Саудовскую Аравию, чтобы добиться снижения цен на нефть и «наказать Россию».
«Попытки США вести переговоры с Саудовской Аравией продолжаются долгое время. При этом отношения между странами находятся на очень низком уровне. У Саудовской Аравии для этого есть достаточно много причин», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Саудовская Авария была возмущена попытками заключения иранской «ядерной сделки» и возмущалась публичными заявлениями Байдена по поводу убийства журналиста Джамаля Хашогги, поскольку тот называл наследного принца бин Салмана убийцей», – отметил эксперт.
«Возмущалась Саудовская Аравия и тем, что сейчас рассекречиваются документы о причастности Эр-Рияда к терактам 11 сентября. Да и в целом саудиты недовольны общим охлаждением отношений в эпоху Байдена», – считает он.
«При этом сейчас Америке позарез нужна нефть, Штатам нужно как-то решать энергетический кризис. В этом году уже шесть делегаций дипломатов и разведчиков съездили в Эр-Рияд и теперь возможно состоится поездка самого Байдена, но это пока окончательно не решено», – отмечает эксперт.
«Штаты переживают, что принц Салман может как-то отомстить Байдену, издеваясь над ним во время встречи. В США не исключают, что в последний момент саудиты откажутся подписывать заранее подготовленное соглашение. Это будет сильный удар по репутации Байдена», – полагает Дудаков.
Для России же никаких рисков нет. «ОПЕК объявила о том, что они наращивают добычу нефти, но это носит скорее виртуальный характер. Мы слышали заявления самой Саудовской Аравии о том, что у них нет возможности хранить и транспортировать избыточную нефть. Поэтому мы видим скорее разрешение странам ОПЕК добывать нефти больше, но далеко не все из них согласятся это делать, особенно в нынешней ситуации», – отмечает он.
«В то же время у нас улучшаются отношения с Саудовской Аравией, особенно на фоне того, что Эр-Рияд старается переориентироваться от США в сторону Китая и России», – продолжил собеседник.
«С другой стороны, у США имеется долгий опыт взаимного сотрудничества с Саудовской Аравией. Но сейчас Саудовская Аравия пытается наладить контакты с другими странами, другими мировыми державами и видит, что на Америку нельзя положиться», – заключил Дудаков.
Ранее стало известно о том, что президент США Джо Байден планирует отправиться на Ближний Восток в конце июня, чтобы среди прочего встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Об этом сообщает агентство Reuters и газета Guardian.
Как отмечает британская газета, визит Байдена в Саудовскую Аравию знаменует собой отход президента США от своего предвыборного обещания изолировать Эр-Рияд и превратить ближневосточную монархию в изгоя из-за убийства обозревателя Джамаля Хашогги.
Таким образом, заключает издание, желание снизить цены на нефть и тем самым урегулировать топливный кризис внутри США на фоне грядущих выборов в Конгресс США для Байдена оказалось приоритетнее, нежели проблематика прав человека в Саудовской Аравии.
«Байдену придется заплатить политическую цену за поворот в отношении Эр-Рияда, особенно со стороны его сторонников, которые видят в этом предательство обещания администрации Белого дома поставить права человека во главу внешней политики», – констатирует Guardian.
При этом сразу несколько западных СМИ сообщили об условиях, при которых Саудовская Аравия согласится нарастить добычу нефти. По данным New York Times, эмбарго на импорт российской нефти, согласованное лидерами стран ЕС в рамках шестого пакета санкций, может спровоцировать перестройку мирового энергетического порядка, при котором Россия ослабит позиции в экономическом отношении, а поставщики топлива, такие как Саудовская Аравия, обогатятся. Эр-Рияд, например, в 2022 году может пойти на рекорд и заработать 250 млрд долларов на экспорте нефти.
В то же время Financial Times указывает, что Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если добыча в России существенно снизится из-за наложенных на нее западных санкций. Кроме того, по данным FT, последние визиты высокопоставленных делегаций со стороны Вашингтона «помогли улучшить отношения» между США и Эр-Риядом.
Также накануне стало известно о том, что страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти и хотят покупать по ценам ниже рыночной. Об этом сообщил президент США Джо Байден. Как следует из его слов, страны Запада ищут варианты сдержать цены на топливо. По его словам, «есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти».
Эксперт в области энергетики Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что «власти США пытаются исправить созданную ими проблему и насытить мировой рынок нефтью». «Но согласится ли Россия на такие условия? – задается вопросом собеседник. – Вполне возможно, что Москва сама откажется поставлять нефть Вашингтону, если стоимость топлива, предложенная США, не будет адекватной. «Сложно представить, чтобы Индия и Китай покупали сырье по 70–80 долларов за баррель, а в США по 50 долларов», – подчеркнул специалист.
На этом фоне 1 июня МИД Саудовской Аравии заявлял, что Эр-Рияд доволен сотрудничеством с Москвой в рамках ОПЕК+. Как говорится в сообщении МИД РФ, Сергей Лавров и его коллега Фейсал Бен Фархан Аль Сауд «дали высокую оценку уровню взаимодействия в формате «ОПЕК плюс», а также отметили стабилизирующий эффект, который оказывает на мировой рынок углеводородов плотная координация между Россией и Саудовской Аравией на этом стратегически важном направлении.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему США ради борьбы с российской нефтью предали идеалы «демократии».
Эксперт объяснил слухи о намерении стран ОПЕК отказаться от сделки с Россией по добыче нефти
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«Россия не единственная страна, которая не выполняет квоты по добыче нефти. Есть страны, которые не делают этого десятилетиями, и еще никого не исключили из ОПЕК», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что в ОПЕК якобы обсуждают приостановку участия России в сделке по добыче нефти.
«Складывается ощущение, что кто-то хочет разрушить соглашение ОПЕК+ как таковое. Если посмотреть на публикацию, там нет ни одного официального заявления, все основывается на слухах и подозрениях», – заявил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
По словам собеседника, «здесь в целом понятно, чьи уши торчат». «Это соглашение вызывает крайнее недовольство США и Евросоюза. Они уверены в том, что если бы не было ОПЕК+, то страны добывали бы больше нефти, а это привело бы к снижению дефицита топлива и падению цен. Так что Россию будто бы пытаются подтолкнуть к расторжению соглашения в одностороннем порядке», – пояснил Юшков.
Более того, в ОПЕК отсутствует практика исключения стран из-за невыполнения квот или приостановки сделки с ними. «Уже полгода большинство стран не могут добывать необходимое количество сырья. Есть и такие государства, которые не добывают норму практически никогда. Так, в Ливии, которая также является членом ОПЕК, идет гражданская война, поэтому на нее даже квоту не распространяют. А еще есть Иран, который находится под санкциями и тоже не может нарастить добычу до необходимых показателей. Все это длится годами, если не десятилетиями», – заключил Юшков.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на делегатов ОПЕК сообщила, что некоторые участники организации изучают возможность приостановки участия России в сделке ОПЕК+ на фоне западных санкций. Это может быть связано с тем, что «западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти».
Россия в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью не входящими в организацию странами о ежемесячном наращивании объемов добычи нефти. Однако, как пишет газета, «ожидается, что ее добыча упадет примерно на 8% в этом году».
На этом фоне МИД Саудовской Аравии накануне заявил, что Эр-Рияд доволен сотрудничеством с Москвой в рамках ОПЕК+. Как говорится в сообщении МИД РФ, Сергей Лавров и его коллега Фейсал Бен Фархан Аль Сауд «дали высокую оценку уровню взаимодействия в формате «ОПЕК плюс», а также отметили стабилизирующий эффект, который оказывает на мировой рынок углеводородов плотная координация между Россией и Саудовской Аравией на этом стратегически важном направлении.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут на фоне опасений о снижении предложения этого вида сырья на рынке после публикации Минэнерго США данных о запасах за прошлую неделю.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, кто и как в ЕС саботировал шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти.
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Словакия: Страны Европы могут остаться без нефтепродуктов из-за санкций против РФ
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Запрет на поставки российской нефти в страны Европейского союза сделает невозможным поставки нефтепродуктов в ключевые страны Центральной Европы, заявили в словацком нефтеперерабатывающем комбинате Slovnaft («Словнафт»).
Новый пакет антироссийских санкций, запрещающий поставки большей части нефти, постепенно ставит под угрозу поставки продукции комбината на рынок Центральной Европы и на внутренний словацкий рынок, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ceske noviny.
Ранее Евросоюз расширил списки персональных санкций против россиян. В рамках шестого пакета санкций ЕС расширил списки лиц, на которых будут распространяться рестрикции, в него вошли представители силовых структур, СМИ и бизнесменов, а также члены их семей.
Также пакет санкций включает постепенный отказ от поставок в ЕС российской нефти, перевозимой по морю. Отдельное временное исключение делается для нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба».
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Байден отказался считать Вторую поправку к конституции США «абсолютом»
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Вторая поправка к конституции США, гарантирующая право владеть огнестрельным оружием, «не является абсолютом», как и «все другие права», заявил глава американского государства Джо Байден.
Байден выступил с телеобращением к американцам в связи со случаями стрельбы в США. Он призвал «запретить штурмовое оружие и магазины высокой емкости». Если сделать это не удастся, сказал президент, следует «поднять возраст», с которого разрешено покупать оружие, «с 18 лет до 21 года». Кроме того, по его словам, требуются изменения правил хранения огнестрельного оружия, передает ТАСС.
Байден, сославшись на мнение одного из бывших судей Верховного суда США, подчеркнул, что права, гарантируемые Второй поправкой, «не являются безграничными и никогда не были таковыми». Так, «пулеметы регулируются на федеральном уровне в течение почти 90 лет, но это по-прежнему свободная страна», сказал он. По его словам, призыв ужесточить законодательство о контроле за оружием не означает, что «кто-то будет лишен своих прав». Он заявил, что «речь идет о защите свободы пойти в школу, в продуктовый магазин, в церковь и не быть при этом подстреленным или убитым».
Он призвал ужесточить проверку биографических данных у покупателей оружия. Также Байден предложил «устранить барьер, защищающий производителей» оружия при подаче судебных исков, передает РИА «Новости».
Глава государства признал, что властям «не удастся предотвратить каждый инцидент» со стрельбой, но отметил, что «есть шаги», которые необходимо предпринять. «Это рациональные, основанные на здравом смысле шаги», – заявил он.
Накануне пять человек, включая подозреваемого, погибли, в результате стрельбы в здании медицинского центра в Талсе. До этого в результате стрельбы в начальной школе в Ювалде погибли 18 детей и трое взрослых, включая нападавшего. В мае в городе Буффало, штат Нью-Йорк, вооруженный мужчина убил десять человек в супермаркете.
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В Кремле ответили на заявление Байдена о закупке российской нефти по ограниченной цене
Россия не будет продавать нефть себе в убыток, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что ЕС рассматривает закупку российской нефти по ограниченным ценам.
«Это вопрос экономики. Дело в том, что там все равно логистические проблемы продолжаются, что ведет к дестабилизации общемирового энергетического рынка», – передает его слова ТАСС.
Песков уточнил, что «Россия не будет продавать ничего себе в убыток».
Говоря о том, видят ли в Кремле риски критического снижения стоимости сырья из-за внешнего давления, Песков отметил, что «в любом случае все регулирует рынок, несмотря даже на те искусственные сложности, которые спровоцированы санкциями».
«В любом случае, если где-то спрос сокращается, [то] где-то он увеличивается, происходит переориентация потоков и поиск наиболее благоприятных условий», – пояснил пресс-секретарь главы государства.
Ранее стало известно о том, что страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти, ее хотят покупать по ценам ниже рыночной. Об этом сообщил президент США Джо Байден. Как следует из слов Байдена, страны Запада ищут варианты сдержать цены на топливо. По его словам, «есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти».
Эксперт в области энергетики Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что «власти США пытаются исправить созданную ими проблему и насытить мировой рынок нефтью. Только сложно представить, чтобы Россия продавала нефть Индии или Китаю дороже, чем Вашингтону».
Британия и ЕС ввели запрет на страхование судов с российской нефтью
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Великобритания и Евросоюз (ЕС) согласовали скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть, сообщили информированные чиновники из ЕС и Соединенного Королевства изданию Financial Times.
Издание отмечает, что из-за этого шага Россия потеряет доступ к крупнейшему страховому рынку Lloyd's of London. В британском правительстве отказались официально подтверждать изданию эту информацию, передает ТАСС.
Напомним, в начале мая в Евросоюзе в рамках шестого пакета санкций против России предложили запретить европейским судам и компаниям оказывать связанные с транспортировкой российской нефти услуги, включая страхование.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.
Как уточнил представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.
На этом фоне стоимость июльского фьючерса Brent превысила 123 доллара за баррель. При этом страны ЕС не смогли запретить поставки российской нефти по трубопроводам. Кроме того, Венгрии, Чехии и «столкнувшимся с прекращением поставок не по собственной воле» странам пообещали разрешить покупать российскую нефть даже в случае введения шестого пакета санкций Евросоюза против России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС надеется до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках шестого пакета санкций. О планах ЕС уменьшить поставки российской нефти к концу 2022 года на 92% также заявил французский президент Эммануэль Макрон.
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Американцы резко отреагировали на оговорки Байдена о детском питании
Пользователи Twitter резко отреагировали на обещание президента США Джо Байдена прислать американцам самолетами 3,7 бутылки детского питания.
Байден объявил, что авиакомпания United Airlines согласилась предоставить грузовое пространство для транспортировки еды в Соединенные Штаты. По словам американского лидера, доставят 3,7 бутылки питания.
«Он пьян, что ли?» – задался вопросом DoubleDDX24.
«Может быть, 20 тысяч детей употребят эти 3,7 бутылки и действительно получат заряд энергии, который им нужен в младенчестве. Спасибо тебе, Господи, за Джо! Он создает проблемы и решает их! Какой красавчик!» – пошутил Earth is Fake, передает РИА «Новости».
Пользователь Brad Chesterman отметил, что 3,7 бутылки он уместил бы в чемодане.
«А что, четыре бутылки не осилят?» – сыронизировала Island Girl.
«Ему нужно уйти в отставку прежде, чем он уморит голодом наших детей и нас, ну или взорвет нас ядерной бомбой», – предложила Jay.
«Америка, должно быть, так гордится тем, что превратилась из сильного государства в страну, над которой больше всего смеются... И все это из-за украденных выборов!» – подчеркнул American Patriot.
«Боже, помоги нам, потому что он не знает, что говорит или читает», – призвали пользователи.
Ранее американский лидер перепутал фамилию президента Южной Кореи. Напомним, Байден ранее допускал ошибки и оговорки во время выступлений. Так, он оговорился, назвав мужа вице-президента Камалы Харрис «супругом первой леди». Кроме того, он назвал украинцев иранцами, а также перепутал, какая из стран угрожала Украине.
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ОПЕК+ согласовала ускорение роста добычи нефти
По итогам заседания ОПЕК+ согласован более интенсивный рост добычи нефти на июль и август за счет сентябрьской квоты, сообщают информационные агентства.
Заявления ряда СМИ о возможном исключении России из ОПЕК+ не подтвердились – данный вопрос даже не поднимался в ходе обсуждений. Вместо перераспределения российской квоты решено было использовать общую – сентябрьскую. Плановый рост в объеме 432 тыс. баррелей в сутки с сентября равными долями был переброшен на июль и август. Таким образом, добычу в эти месяцы можно будет увеличить не на те же 432 тыс., а на 648 тыс. баррелей в сутки. При этом альянс объяснил свое решение необходимостью обеспечить растущий спрос, а не снижением добычи в России из-за санкций.
В мае добыча нефти в России выросла после снижения в марте и апреле. Глава российской делегации, вице-премьер России Александр Новак заявил: «Я думаю, что в июне у нас будет уже максимальное восстановление относительно предыдущих уровней», – передает РИА «Новости».
Напомним, газета Wall Street Journal со ссылкой на делегатов ОПЕК утверждала, что некоторые участники организации якобы
изучают возможность приостановки участия России в сделке ОПЕК+ на фоне западных санкций.
Матвиенко оценила потери от частичного эмбарго ЕС на российскую нефть
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Россия не пострадает от частичного эмбарго ЕС на импорт российской нефти благодаря новым рынкам сбыта и сложившемуся уровню цен на топливо, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси.
«Россия и российский бюджет ничего не потеряют. Во-первых, после пандемии началось существенное восстановление экономик большинства стран, и мы спокойно можем эту нефть, спрос на которую огромный, переориентировать на другие рынки. На мировом рынке только определенный объем добычи, определенный объем продажи нефти, другой, с Луны, нам никто не поставит», – приводит слова Матвиенко ТАСС.
«Второе, на чем я бы настаивала, и что делают США: надо больше нефти использовать в собственной стране, больше перерабатывать, развивать нефтехимию, строить новые заводы, чтобы получать дополнительную прибыль, а не гнать сырую нефть. Думаю, что это сподвигнет нас ускорить эти процессы», – добавила она.
Кроме того, как объяснила Матвиенко, стоимость объемов нефти, которые Россия не поставит в Европу, будет компенсирована за счет роста цены на топливо. «Даже если допустить, что сейчас мы быстро не перестроимся, то у нас не будет потерь, потому что цена на нефть существенно вырастет, и те объемы, которые мы недопоставим в Европу, мы покроем за счет роста цены на нефть. Здесь граждане европейцы вредят самим себе. Думаю, что они уже выдохлись, я даже затрудняюсь, что можно еще придумать. Это уже похоже на русофобскую агонию, абсолютно ничем не обоснованную, бессмысленную. Полный идиотизм, на мой взгляд», – подчеркнула Матвиенко.
«Это (эмбарго на российскую нефть) критично в первую очередь для собственных граждан [европейских стран], для жителей стран Европейского союза. Понятно, что это серьезно ударит по их качеству жизни. Как только это решение было принято, биржи тут же отреагировали серьезным ростом на стоимость нефти. Ну, в чьих это интересах? Здравым умом [подумать], спокойно, без этой русофобской истерии. Кому они нанесли вред? Только своей экономике, у которой снизится конкурентоспособность», – отметила спикер Совфеда.
Напомним, в начале мая в Евросоюзе в рамках шестого пакета санкций против России предложили запретить европейским судам и компаниям оказывать связанные с транспортировкой российской нефти услуги, включая страхование.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.
Как уточнил представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.
На этом фоне стоимость июльского фьючерса Brent превысила 123 доллара за баррель. При этом страны ЕС не смогли запретить поставки российской нефти по трубопроводам. Кроме того, Венгрии, Чехии и «столкнувшимся с прекращением поставок не по собственной воле» странам пообещали разрешить покупать российскую нефть даже в случае введения шестого пакета санкций Евросоюза против России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС надеется до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках шестого пакета санкций. О планах ЕС уменьшить поставки российской нефти к концу 2022 года на 92% также заявил французский президент Эммануэль Макрон.
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Газпром прекратил поставки газа датской Оrsted и немецкой Shell Energy Europe
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Газпром подтвердил полную остановку поставок газа датской энергокомпании Оrsted и немецкой Shell Energy Europe (европейская «дочка» Shell) из-за неоплаты в рублях.
«Газпром полностью остановил поставку газа компании Orsted Salg & Service A/S (Дания) в связи с неоплатой в рублях. По состоянию на конец рабочего дня 31 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Orsted Salg & Service в соответствии с указом президента РФ № 172 от 31.03.2022 г.», – передает ТАСС сообщение холдинга.
Отмечается, что платеж от Shell Energy Europe за поставки газа в апреле также не поступил.
Ранее Shell Energy Europe Limited уведомила «Газпром экспорт», что не намерена проводить платежи за поставляемый газ в рублях. Во вторник «Газпром экспорт» сообщил, что со среды останавливает поставки для Shell Energy Europe в Германию и для датской Orsted, поскольку на конец дня 31 мая не получил от них платежей.
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Байден высказался на тему «войны между НАТО и Россией»
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Соединенные Штаты не ищут войны с Россией, если силы НАТО не будут подвергаться нападению, то Вашингтон не будет напрямую вмешиваться в конфликт на Украине, заявил президент США Джо Байден в авторской колонке, опубликованной в The New York Times.
«Мы не ищем войны между НАТО и Россией <…>. Покуда Соединенные Штаты или их союзники не подвергаются нападению, мы не будем напрямую вовлечены в этот конфликт ни посредством отправки американских войск для сражения на Украине, ни посредством нападения на российские вооруженные силы», – приводит слова Байдена ТАСС.
Помимо этого, Байден заверил, что Вашингтон не будет предпринимать попытки смены власти в России. «Хоть я и не согласен с [президентом России Владимиром] Путиным и считаю его действия произволом, Соединенные Штаты не будут способствовать его снятия с должности в Москве», – заявил американский президент.
Ранее президент США Джо Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США выступили с утверждением, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Накануне стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. В прошлую пятницу стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. США все глубже втягиваются в кризис на Украине, что чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности, указал Антонов.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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