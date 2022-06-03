В США признали, что желание американцев поддерживать Украину слабеет

В США жители все меньше поддерживают активное участие своей страны в событиях на Украине, сообщают американские СМИ.

Обозреватель Hill Уильям Молуни отметил, что «зарубежные войны обычно пользуются наибольшей поддержкой в начале, особенно, если их предоставляют американской общественности, давая однозначные оценки с точки зрения морали». Но если такая война «быстро не завершается решительной победой», ее поддержка слабеет. «Похоже, именно это происходит с войной на Украине», – приводит текст статьи ТАСС.

Опросы, проведенные Associated Press и центром социологических исследований при Чикагском университете, показали, что в марте свыше 60% американцев выступали за «значительную роль» США на Украине, в мае их было уже 45%. Кроме того, New York Times от призывов «наказать» Россию перешла к «растущему скептицизм относительно целей США».

Также указывается, что «рушится» мнение о способности санкций «поставить российскую экономику на колени». Более того, «есть свидетельства того, что все происходит наоборот», и «санкции наносят больший ущерб экономике западных стран, чем российской».

Молуни отметил и «полнейшее несоответствие действительности основополагающего мифа», согласно которому «США сплотили почти весь мир против практически изолированной России». Он указывает, что «из 195 стран мира лишь 65 согласились присоединиться к американскому санкционному режиму, это означает, что 130 стран отказались это сделать».

В материале говорится, что «почти все западные страны в той или иной степени переживают экономический кризис», а «правительство США стоит на пороге мощного политического отторжения со стороны американцев, которые все больше отмечают при опросах общественного мнения, что для них приоритетом является решение проблем в собственной экономике».

Напомним, в США группа влиятельных организаций и политиков возмутилась рвением, с которым администрация Байдена вооружает и финансирует Украину. Тем временем Белый дом предупредили, что Конгресс США может не поддержать новый пакет помощи для Украины, если Пентагон не отчитается о расходовании выделенных 40 млрд долларов.

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