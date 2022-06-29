В Кривом Роге решили переименовать улицы в честь Байдена и Джонсона

Посол ЛНР: Под Лисичанском было уничтожено сразу несколько колонн ВСУ

«За последние сутки нам удалось уничтожить сразу несколько колонн ВСУ, которые пытались покинуть Лисичанск. Кроме того, немало боевиков было взято в плен. Среди них есть и иностранные наемники, которым теперь будет грозить пожизненное заключение», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя обстановку в городе.

«В районе Привольнянского плацдарма в пригороде Лисичанска минувшим вечером и ночью были достаточно серьезные стычки. По итогам боев есть множество убитых и взятых в плен боевиков. При этом о цифрах пока говорить рано – наши военные на местах уточняют информацию», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По словам дипломата, «было уничтожено сразу несколько колонн украинских боевиков, которые пытались организованно уйти из Лисичанска в сторону Северска». «Кроме того, местные жители сообщают, что наблюдаются попытки ВСУ, что называется, «собирать чемоданы». Также известно, что в составе сдавшихся в плен есть иностранные наемники. И несмотря на то, что в ЛНР нет смертной казни, никто их «гладить по головке» не собирается. По уголовному кодексу республики им грозит пожизненное заключение или лишение свободы сроком на 25 лет. На мой взгляд, это не сильно отличается от смертной казни», – подчеркнул собеседник.

Он также заметил, что в республике очень жестко относятся к иностранным наемникам, которые «без приглашения пришли убивать местных людей, преследуя чужие интересы в попытках заработать на этом деньги». «По координатам внутри города мы точно знаем, что серьезные столкновения были в районе стадиона «Шахтер». Это уже ближе к центру Лисичанска. Активные действия ведутся и на территории Лисичанского НПЗ», – отметил Мирошник.

При этом дипломат предостерег от попыток установить некую потенциальную дату окончания штурма Лисичанска. «Главная задача – максимально сохранить живыми и здоровыми наших бойцов. Мы намерены и дальше использовать тактику, которая уже доказала свою эффективность – сначала территория тщательно зачищается при помощи артиллерии и тяжелой техники, и только потом на объект заходит штурмовая группа. Я не исключаю возможность котлов – есть участки, где в ближайшее время могут быть сосредоточены боевики. А опыт котлов у нас уже очень большой, так что мы сможем взять их измором, если потребуется», – настаивает посол.

«Насколько мы видим, Украина уже понимает, что город для них окончательно потерян. С моей точки зрения, Лисичанск – стратегический центр. И его утрата для Киева будет серьезным как военным, так и политическим ударом. Это, вероятно, можно будет сравнить с Мариуполем. Именно поэтому есть попытки отводить вооруженные формирования в сторону Северска. И, как нам кажется, они попробуют там организовать какую-то линию обороны», – заключил Мирошник.

Ранее выступая в эфире канала «Соловьев. Live», Мирошник сообщил о большом количестве сдавшихся в плен украинских боевиков. «Где-то соотношение – одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле», – передает ТАСС слова посла ЛНР в России. В МВД Луганской народной республики сообщили о значительном числе уничтоженных украинских военнослужащих. «Сейчас в районе Лисичанска погибших военнослужащих ВСУ насчитывается уже больше тысячи. Это говорит о том, что их просто бросили. Многие офицеры сбежали, но некоторые сдались», – приводит ТАСС сообщение помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева.

Ранее бойцы Народной милиции ЛНР задержали под Лисичанском более десяти иностранных наемников, пытавшихся сбежать из окруженного города. Идет работа по установлению их национальностей и стран, из которых они прибыли в Донбасс. Задержанные наемники лишены статуса военнопленных, указал помощник главы МВД ЛНР.

Во вторник подразделения ВСУ начали покидать Лисичанск, пытаясь пробиться в Северск, расположенный примерно в 30 километрах к западу, на территории ДНР, которую удерживают украинские силы. В Донецке оценили шансы ВСУ зацепиться за Северск.

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