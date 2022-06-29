Путин назвал саммит Каспийских государств важным для всего региона Путин предложил созвать конференцию стран Тегеранской конвенции по защите Каспия Путин призвал к углублению связей каспийской «пятерки» в различных сферах 29 июня 2022, 15:42 Текст: Вера Басилая

Россия поддерживает развитие сотрудничества стран каспийской «пятерки», в том числе в сферах политики, экономики и безопасности, заявил президент Владимир Путин в среду на Каспийском саммите в Ашхабаде. «Россия неизменно выступает за углубление партнерских связей каспийской «пятерки»: в политике, в сфере безопасности, в экономике и в природоохранной области, а также по многим аспектам гуманитарной повестки дня», – цитирует ТАСС Путина. Президент отметил, что Россия рассматривает в числе основных задач стран, входящих в каспийскую «пятерку», продолжение наращивания региональных торговых и инвестиционных связей, углубление взаимовыгодной промышленной и высокотехнологичной кооперации. Путин подчеркнул, что объем российской торговли с прикаспийскими странами постоянно растет. В 2021 году товарооборот увеличился более чем на треть, в январе – апреле этого года он продолжил рост. Ранее Владимир Путин назвал саммит Каспийских государств важным для всего региона, отметив, что это чуть ли не первая очная встреча после пандемии. До этого российский лидер принял участие в заседании глав государств-участников шестого Каспийского саммита в узком составе. Напомним, на проходящем здесь саммите Владимир Путин встретится с коллегами по каспийской «пятерке» – лидерами Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении. Ожидается, что главы государств обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся взаимодействия в Каспийском регионе, в том числе уделят внимание экономическому сотрудничеству и природоохранной деятельности. Это первая в текущем году поездка Путина на очный многосторонний саммит и второй зарубежный визит в целом. В феврале этого года он посетил Китай, где проходили Олимпийские и Паралимпийские игры. В Таджикистан и Туркмению российский президент предыдущий раз приезжал с визитами в 2019 году.

Ушаков ответил на заявление об исключении личного присутствия Путина на саммите G20 28 июня 2022, 18:24 Текст: Елизавета Булкина

Москва исходит из того, что президент России Владимир Путин получил приглашение на запланированный в Индонезии саммит G20, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, комментируя слова итальянского премьера Марио Драги, который исключил личное присутствие российского лидера на саммите. «Ну не Драги же определяет [это]», – передает слова Ушакова ТАСС. «Наверное, он забыл, что он уже не председатель [в G20]. По инерции, наверное, с 2021 годом (в предыдущем году в «Двадцатке» председательствовала Италия – прим. ВЗГЛЯД)». Ушаков отметил, что Кремль исходит из того, что приглашение получено и принято. Помощник главы государства также предложил дождаться визита в Москву президента Индонезии Джоко Видодо, который председательствует в G20 в этом году. Видодо в четверг прибудет в Москву для переговоров с Путиным. Напомним, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите «Группы двадцати». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным. Джонсон усмотрел связь между спецоперацией на Украине и полом Путина 29 июня 2022, 11:35

Фото: Mikhael Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press, Leon Neal/AP/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы российский лидер Владимир Путин был женщиной, выразил мнение премьер-министр Британии Борис Джонсон немецкому телеканалу ZDF. «Если бы Путин был женщиной, – кем он, очевидно, не является, – но, если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы безумную мачо-войну со вторжением и насилием, как он это сделал», – передает РИА «Новости» его слова. Джонсон добавил, что действия Путина в отношении Украины стали «идеальным примером токсичной маскулинности». Несмотря на выпады Джонсона в сторону России, профессор Сколтеха, член Европейской академии Артем Оганов пригласил британского премьера «младшим научным сотрудником в лабораторию с гарантией конкурентоспособной зарплаты и хороших условий труда». Так он ответил на прозвучавшее накануне предложение Джонсона российским ученым переехать в Британию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин прибыл в Туркмению для участия в Каспийском саммите 29 июня 2022, 12:10

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин прибыл в среду в Ашхабад. На проходящем здесь саммите он встретится с коллегами по каспийской «пятерке» – лидерами Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении. Ожидается, что главы государств обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся взаимодействия в Каспийском регионе, в том числе уделят внимание экономическому сотрудничеству и природоохранной деятельности, передает ТАСС. Кроме того, Путин проведет в Ашхабаде несколько двусторонних встреч. Согласно планам, вскоре он отправится поздравить с 65-летием Гурбангулы Бердымухамедова – экс-президента, а ныне спикера верхней палаты парламента Туркмении. Чуть позже у российского лидера намечена краткая беседа с президентом республики Сердаром Бердымухамедовым. Эти встречи состоятся до Каспийского саммита, а после его завершения Путин также по отдельности пообщается с лидерами Азербайджана и Ирана – Ильхамом Алиевым и Эбрахимом Раиси. Поздно вечером Путин отправится обратно в Москву: в российской столице у него в четверг запланированы переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Президент России прибыл на встречу «пятерки» из Таджикистана, который он посетил днем ранее. В Душанбе российский лидер провел переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном. Это первая в текущем году поездка Путина на очный многосторонний саммит и второй зарубежный визит в целом. В феврале этого года он посетил Китай, где проходили Олимпийские и Паралимпийские игры. В Таджикистан и Туркмению российский президент предыдущий раз приезжал с визитами в 2019 году. Путин начал переговоры с Рахмоном в Душанбе 28 июня 2022, 17:59 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Таджикистан и встретился с лидером этой страны Эмомали Рахмоном. Ожидается, что общение глав государств продлится до позднего вечера. Сначала они проведут протокольную беседу, начало которой будет открыто для СМИ. Затем лидеры продолжат дискуссию за рабочим обедом, который пройдет в неформальной обстановке, без галстуков. Предполагается, что президенты останутся беседовать и после этого, сообщает ТАСС. Путин и Рахмон могут затронуть как двусторонние, так и международные темы. В частности, на повестке – сотрудничество в торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной, миграционной и других сферах. Лидеры также наметят ориентиры на дальнейшее развитие стратегического партнерства и союзничества с учетом того, что в текущем году Россия и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений. Особое же внимание на встрече стороны намерены уделить ситуации в Афганистане. Переговоры в Душанбе станут уже второй очной встречей лидеров в текущем году. Предыдущая прошла 16 мая на полях юбилейного саммита ОДКБ в Москве. Глава российского государства останется в Душанбе до утра среды, после чего он вылетит в Ашхабад. Там он выступит на Каспийском саммите, который пройдет 29 июня с участием лидеров Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Путин подписал закон, дающий ему право вводить спецмеры по продаже валюты 28 июня 2022, 19:52 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий ему полномочия вводить специальные меры на финансовом рынке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон позволяет президенту принимать меры, предусматривающие установление запретов и ограничений на совершение отдельных сделок и операций, в том числе валютных, а также установление особенностей исполнения отдельных обязательств, в том числе изменение валюты обязательства, проведение зачета требований по ним. При этом возможно установление необходимости получения спецразрешений на осуществление отдельных сделок, проведение валютных операций, открытие счетов (вкладов) и проведение операций по ним, сообщает ТАСС. Эти меры также могут предусматривать резервирование при осуществлении отдельных сделок и операций, регистрацию осуществляемой или планируемой сделки (операции), обязательную продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке России, замораживание (блокирование) денег и иного имущества, лимитирование объемов проводимых валютных операций. Кроме того, такими мерами могут устанавливаться требования к покупке и продаже иностранной валюты на бирже (специальная торговая сессия), приобретению и отчуждению долговых обязательств, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также иные обязательные требования, направленные на обеспечение финансовой стабильности России. Президент получает право передавать отдельные полномочия в рамках регулирования финансового рынка ЦБ и кабмину. Путин подписал закон о легализации параллельного импорта товаров в России 28 июня 2022, 18:11 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта товаров в страну. Документ, инициированный правительством России, опубликован на официальном портале правовой информации. Закон наделяет кабмин правом определять товары, к которым могут не применяться отдельные положения о защите исключительных прав – на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы. Таким образом, закон ограждает российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности, сообщает ТАСС. Ранее «Связной» первым из крупных ретейлеров подтвердил начало ввоза электроники через параллельный импорт. Речь идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo. Устройства станут дороже на 10–20%, сообщают СМИ. Путин расширил категорию имеющих право получить жилье вне очереди военных 28 июня 2022, 17:27 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет категорию военных, имеющих право на получение жилья вне очереди. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В документе указано, что в число таких военнослужащих включаются Герои России и те, кто отслужил по контракту 10 лет и более и уволен по состоянию здоровья, передает ТАСС. Также норма распространяется на проходящих службу по контракту на воинских должностях, для которых предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины, признанных ограниченно годными и подлежащих увольнению со службы. Помимо этого, уравниваются в правах на получение жилья по избранному месту жительства с другими военнослужащими военные, заключившие контракт о прохождении военной службы до 1 января 1998 года. Закон предусматривает, что военнослужащие и граждане, уволенные с военной службы, по решению уполномоченных органов могут при наличии оснований приватизировать занимаемые ими жилые помещения, в том числе служебные, кроме жилых помещений в закрытых военных городках и общежитиях. Ранее Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для российских граждан и иностранцев на заключение первого контракта по службе в ВС России. Путин выделил два млрд рублей Фонду президентских грантов на проведение специального конкурса 28 июня 2022, 20:19 Координационный комитет во главе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко определил условия и порядок проведения в 2022 году еще одного, внеочередного, конкурса Фонда президентских грантов, на который президент Владимир Путин выделил 2 млрд рублей. «Сотрудники некоммерческих организаций, которые каждый день сталкиваются с человеческим несчастьем, наверное, лучше многих понимают, как и словом, и делом облегчить страдания, помочь в горе. Сейчас многие люди становятся добровольцами, включаются в работу НКО: жертвуют деньги, собирают гуманитарные наборы, приезжают в пункты временного размещения беженцев. Эти добрые дела надо умножать и поддерживать, чтобы у самих НКО и волонтеров хватило сил», – заявил член координационного комитета, председатель правления фонда «Круг добра», председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам благотворительности и социальной работе Александр Ткаченко. Его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Подать заявку на новый конкурс можно будет по двум направлениям: «развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников» – для инициатив, связанных с гуманитарной и благотворительной деятельностью за пределами России, в первую очередь в Донбассе, и «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» – для проектов соответствующей тематики на территории страны. «Очень важно обратить внимание на военнослужащих, получивших тяжелые травмы. Помочь им быстрее вернуться к обычной жизни. С любой травмой можно справиться, если рядом есть пример высоких достижений спортсменов с инвалидностью, паралимпийцев. Общественные организации инвалидов, слепых, спортивные клубы уже сегодня общаются и воодушевляют наших героев. Помогают им узнать о современных средствах реабилитации», – подчеркнул член координационного комитета, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. Прием заявок на участие в конкурсе начнется 15 июля и продлится до 15 августа 2022 года. Победители конкурса будут определены в сентябре. Они смогут приступить к реализации своих проектов с 1 октября 2022 года. Структуры гражданского общества Донбасса, сообщества добровольцев, оказывающие гуманитарную помощь, смогут участвовать в конкурсе в рамках партнерских проектов с российскими некоммерческими организациями, через которые они смогут получить необходимые средства, оборудование, материалы, медикаменты, продукты питания. На предыдущем, втором в этом году, конкурсе вследствие роста количества проектов и качества их проработки впервые за пять лет были подняты проходные баллы по всем грантовым направлениям. Дополнительные средства позволят поддержать в том числе наиболее актуальные и востребованные из инициатив, которые не победили в предыдущем конкурсе, но теперь могут быть доработаны для участия в спецконкурсе. Завершая в начале июня распределение 10 млрд рублей, выделенных на государственную поддержку некоммерческих неправительственных организаций в этом году, координационный комитет отметил рост числа качественно проработанных инициатив, направленных на поддержку уязвимых групп граждан, на жизни которых наиболее сильно отразились недружественные действия иностранных государств, а также увеличение запроса на помощь пострадавшим в Донбассе и беженцам. В этой связи координационный комитет обратился к президенту с просьбой о выделении дополнительных средств. Глава государства поддержал обращение и направил на проведение специального конкурса 2 млрд рублей, тем самым увеличив бюджет Фонда президентских грантов с 10 до 12 млрд рублей. За время своей работы (с апреля 2017 года) Фондом президентских грантов уже проведено 13 конкурсов, на которые подано 121 502 проекта. По результатам этих конкурсов, гранты Президента Российской Федерации выделены на реализацию 23 852 социально значимых проектов на общую сумму 49 млрд рублей. Песков назвал подарки Путина на 65-летие Бердымухамедова 29 июня 2022, 14:14 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин привез бывшему президенту Туркмении и главе верховной палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедову сабли и шахматы в качестве подарка, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Шахматы, которые изготовлены златоустовскими мастерами. Скульптуру «Возвращающийся наездник» – то есть наездник и лошадь, которая изготовлена правнуком знаменитого питерского скульптора Лансере. И также подарили две сабли – одну старую, одну новую», – цитирует Пескова ТАСС. Напомним, Путин провел в среду встречу с экс-президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который отмечает 65-летний юбилей. Также глава российского государства встретился с действующим президентом страны Сердаром Бердымухамедовым. Путин в Ашхабаде принял участие в заседании глав государств-участников шестого Каспийского саммита в узком составе. Путин принял участие в заседании Каспийского саммита в узком составе 29 июня 2022, 13:51 Текст: Александра Юдина

Президент России Владимир Путин в Ашхабаде принимает участие в заседании глав государств-участников шестого Каспийского саммита в узком составе. После заседания в узком составе ожидается встреча в расширенном формате. По приглашению главы Туркменистана Сердара Бердымухамедова в саммите также принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Эбрахим Раиси, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает РИА «Новости». Напомним, на проходящем здесь саммите Владимир Путин встретится с коллегами по каспийской «пятерке» – лидерами Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении. Ожидается, что главы государств обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся взаимодействия в Каспийском регионе, в том числе уделят внимание экономическому сотрудничеству и природоохранной деятельности. Это первая в текущем году поездка Путина на очный многосторонний саммит и второй зарубежный визит в целом. В феврале этого года он посетил Китай, где проходили Олимпийские и Паралимпийские игры. В Таджикистан и Туркмению российский президент предыдущий раз приезжал с визитами в 2019 году. Путин поручил стимулировать добычу редких полезных ископаемых 29 июня 2022, 13:10 Текст: Алексей Дегтярев

В России необходимо усилить разведку и добычу стратегического и дефицитного сырья, соответствующее распоряжение правительству отдал президент Владимир Путин. «Правительству РФ совместно с палатами Федерального собрания РФ проработать вопросы стимулирования разведки и добычи стратегических, а также дефицитных видов сырья», – сообщается в списке поручений президента, опубликованном на сайте Кремля. Также предстоит определить правовой статус и инструменты финансирования геолого-разведочных юниорных компаний, а также обеспечить защиту их инвестиций в поиск и оценку месторождений. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кроме того, глава государства поручил подготовить программу по ускоренному замещению импортных технологий российскими аналогами в геолого-разведочных работах. Поручение отдано правительству, его предстоит исполнить вместе с РАН, Росатомом и другими заинтересованными организациями. «Подготовить и внести на рассмотрение Совета при президенте РФ по науке и образованию предложения по разработке и реализации федеральной научно-технической программы, направленной на обеспечение комплексного сопровождения геолого-разведочных работ, добычу и промышленную переработку твердых полезных ископаемых, а также ускоренное замещение импортных технологий и оборудования российскими аналогами», – говорится в документе. Поручение нужно исполнить до 1 декабря 2022 года. Путин также поручил правительству создать и реализовать меры по формированию спроса на российские твердые полезные ископаемые. Такие меры нужно принять для обеспечения «в сложившихся условиях технологической независимости и безопасности государства на основе полного жизненного цикла производства продукции от сырья до конечного изделия». В числе таких ископаемых указаны редкоземельные металлы, титан, литий, марганец, бериллий, тантал, вольфрам. Ранее экономист Станислав Митрахович в беседе с газетой ВЗГЛЯД, говоря о возможном контракте России и Боливии по добыче лития, отмечал, что многие страны мира ведут охоту на этот редкоземельный металл. Путин встретился с президентом Туркменистана в Ашхабаде 29 июня 2022, 13:38 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин на полях Каспийского саммита в Ашхабаде встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Главы государств проводят краткую беседу перед участием в заседании глав государств-участников саммита, передает РИА «Новости». Также Путин провел встречу с экс-президентом Туркменистана, спикером верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедовым, который сегодня отмечает 65-летний юбилей. Напомним, на проходящем здесь саммите он встретится с коллегами по каспийской «пятерке» – лидерами Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении. Ожидается, что главы государств обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся взаимодействия в Каспийском регионе, в том числе уделят внимание экономическому сотрудничеству и природоохранной деятельности. Это первая в текущем году поездка Путина на очный многосторонний саммит и второй зарубежный визит в целом. В феврале этого года он посетил Китай, где проходили Олимпийские и Паралимпийские игры. В Таджикистан и Туркмению российский президент предыдущий раз приезжал с визитами в 2019 году. Путин назвал саммит Каспийских государств важным для всего региона 29 июня 2022, 14:42 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин назвал саммит Каспийских государств важным для всего региона, отметив, что это чуть ли не первая очная встреча после пандемии. «Саммит Каспийских государств – это очень важное мероприятие для наших стран, для всего региона. И уверен, что он пройдет с пользой», – передает РИА «Новости» его слова. Путин отметил, что в очном формате это «чуть ли не первая встреча с начала пандемии». До этого российский лидер принял участие в заседании глав государств-участников шестого Каспийского саммита в узком составе. Напомним, на проходящем здесь саммите Владимир Путин встретится с коллегами по каспийской «пятерке» – лидерами Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении. Ожидается, что главы государств обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся взаимодействия в Каспийском регионе, в том числе уделят внимание экономическому сотрудничеству и природоохранной деятельности. Это первая в текущем году поездка Путина на очный многосторонний саммит и второй зарубежный визит в целом. В феврале этого года он посетил Китай, где проходили Олимпийские и Паралимпийские игры. В Таджикистан и Туркмению российский президент предыдущий раз приезжал с визитами в 2019 году. Путин предложил созвать конференцию стран Тегеранской конвенции по защите Каспия 29 июня 2022, 16:04 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин предложил созвать на конференцию страны-участницы Тегеранской конвенции, направленной на защиту Каспия, на заседании Каспийского саммита в Ашхабаде российский лидер отметил важность укрепления сотрудничества стран региона в области экологической безопасности, сохранения Каспия и морских ресурсов. Путин поддержал идею азербайджанского и казахстанского коллег нарастить возможности по оперативному реагированию на природные и техногенные события и явления на Каспии, которые негативно влияют на благополучие и жизнь людей в регионе, сообщает ТАСС. «Полагаем, что для более эффективного сбережения хрупкой морской экосистемы необходимо завершить процесс создания соответствующей договорно-правовой базы, основу которой составляет Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря, так называемая Тегеранская конвенция 2003 года. В этой связи предлагаем подумать о созыве в ближайшее время конференции сторон этой конвенции», – заявил Путин. Ранее Владимир Путин назвал саммит Каспийских государств важным для всего региона, отметив, что это чуть ли не первая очная встреча после пандемии. До этого российский лидер принял участие в заседании глав государств-участников шестого Каспийского саммита в узком составе. Напомним, на проходящем здесь саммите Владимир Путин встретится с коллегами по каспийской «пятерке» – лидерами Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении. Ожидается, что главы государств обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся взаимодействия в Каспийском регионе, в том числе уделят внимание экономическому сотрудничеству и природоохранной деятельности. Путин назвал ПМЮФ авторитетной площадкой для профессиональных дискуссий 29 июня 2022, 13:19 Текст: Александра Юдина

За время проведения Петербургский международный юридический форум стал значимой, авторитетной площадкой для профессиональных дискуссий по широкому кругу вопросов, связанных с историей права и его развитием в современном мире, говорится в приветствии российского лидера Владимира Путина. «Главная тема форума – «Остаться в праве» – сейчас звучит особенно актуально. Россия, как одна из ведущих мировых держав, неизменно отстаивает принцип верховенства закона. Считаем это базовым условием выстраивания справедливого многополярного миропорядка, основанного на равноправном взаимодействии в политической сфере, в области безопасности, в экономике, науке, культуре, спорте», – приводятся его слова на сайте российского Агентства правовой и судебной информации. Путин выразил уверенность, что форум пройдет на высоком организационном уровне, а предложения обязательно будут востребованы для решения насущных проблем развития и укрепления международного права. В завершение президент пожелал всем участникам плодотворных дискуссий. Напомним, десятый Петербургский международный юридический форум проходит с 29 июня по 1 июля. Ключевой темой форума станет «Остаться в праве», а темой пленарного заседания – «Право в многополярном мире».