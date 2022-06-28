Посол ЛНР рассказал о стрелковых боях в Лисичанске

«Боевики пытаются покинуть Лисичанск через леса и поля. Но мы не можем позволить им просто так выйти, чтобы они организовали новый укрепрайон в Северске», – сказал газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя сообщения о попытках ВСУ выйти из Лисичанска.

«На данный момент боевые действия идут в районе стадиона «Шахтер». Это довольно протяженная территория, которая проходит вдоль русла Северского Донца. Наши подразделения уже прошли часть промзоны – и теперь в районе, где расположен стадион, идут контактные стрелковые бои. Можно констатировать, что продвижение идет очень быстро», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По словам собеседника, большей части украинских боевиков приходится «бежать через те лазейки, которые еще нами не контролируются». «Мирные жители сообщают, что на северо-западе города боевики пытаются небольшими колоннами уходить через еще возможные участки. Но так как трассы находятся под нашим огневым контролем, то бежать им приходится через поля и леса. То есть они пытаются просочиться в сторону Северска (город примерно в 30 километрах к западу от Лисичанска, на занятой украинскими войсками части территории ДНР – прим. ВЗГЛЯД), где, вероятно, будет формироваться новая группировка», – пояснил собеседник.

На фоне этого, отмечает Мирошник, жители Северска сообщают о концентрации сил ВСУ в городе. «Туда, по нашим данным, была совершена переброска какой-то группы войск ВСУ со стороны Славянска. Наша задача сейчас как можно быстрее зачистить Лисичанск. Это та точка, которая не дает закончить работу по всему треугольнику Северодонецк – Лисичанск – Рубежное. Этот район очень важен со стратегической точки зрения», – указал собеседник.

Мирошник также обратил внимание еще на одну стратегически значимую локацию – Привольнянский плацдарм в 15–16 километрах к северо-западу от Лисичанска. «Это была еще одна наша проблема, поскольку с этой возвышенности постоянно велись артиллеристские обстрелы, – пояснил собеседник. – Сейчас там остались только арьергардные группы, которые просто прикрывают отход основных групп резервистов. Теперь благодаря этому со стороны Северодонецка, например, люди сообщают о серьезном снижении частоты обстрелов».

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Утром во вторник Мирошник со ссылкой на сообщения местных жителей проинформировал о начале отхода украинских формирований из Лисичанска. Группы бойцов ВСУ пытаются пробиться в Северск, сообщил луганский посол. «По данным источников, погруженных в события на той стороне, в Северск могут быть подтянуты до 5–7 тысяч украинских боевиков из вооруженных подразделений», – отметил Мирошник в своем Telegram-канале.

В понедельник ВС России и Народная милиция ЛНР вошли в Лисичанск с пяти направлений. Мирошник рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД о том, что бойцы Народной милиции занимают южные кварталы города. Вечером понедельника ВСУ обстреляли жилые кварталы Лисичанска из реактивных систем залпового огня. Позже стало известно, что союзные силы ЛНР и России заняли часть Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, который ранее удерживали украинские военные.