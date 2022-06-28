Посол ЛНР рассказал о стрелковых боях в Лисичанске

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28 июня, вторник  |  Последнее обновление — 12:04  |  vz.ru
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Чем обернется для России золотое эмбарго Запада

Запад запрещает себе покупать российское золото Илья Наймушин/РИА Новости
Лидеры «Семерки» похвастались, что нашли способ нанести еще один существенный удар по доходам России. Запрет на покупку российского золота затрагивает вторую статью экспорта у России после энергоносителей, радуется госсекретарь США. Однако последствия от нового санкционного удара, скорее всего, разочарует коллективный Запад. Почему новые санкции не так страшны, как надеются лидеры G7?  Подробности...
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ПВО Украины разрушает Киев «дружественным огнем»

На жилой дом в Киеве упала ракета украинской С-300 Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency.Global Look Press
Украинские военные разрушили жилой дом в центре Киева собственными ракетами. Как сообщило Минобороны России, при отражении атаки России по военному заводу одна система ПВО Украины сбила ракеты другой системы. В результате одна из них упала на жилой дом и взорвалась. Все российские ракеты попали в цель. Почему тактика защиты военных объектов приводит к таким ошибкам подразделений ПВО ВСУ? Подробности...
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Как Россия создала уникальную систему разведки

Памятник разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене (Хелен Лауре Ахмеровой) в Подмосковье. В годы Великой Отечественной войны Исхак Ахмеров возглавлял советскую нелегальную резидентуру в США Владимир Гердо/ТАСС
Ровно 100 лет назад, 28 июня 1922 года в структуре ИНО (Иностранного отдела, то есть внешней разведки) ГПУ НКВД РСФСР было создано «закордонное отделение» – прообраз нелегальной разведки. Почему эта уникальная технология оказалась создана именно в России – и какое значение нелегалы имеют для нашей страны сегодня? Подробности...
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Почему Африка больше верит России, чем США

Взаимодействие России и стран Африки выдерживает проверку событиями на Украине Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Кто виноват в том, что целой группе африканских стран грозит самый настоящий голод? Запад и главным образом Вашингтон обвиняют в этом Россию и проходящую на Украине спецоперацию. Однако сами африканские страны отнюдь не торопятся присоединяться к таким обвинениям. Что думают африканцы о происходящем и как относятся в связи с этим к России? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Станет ли БРИКС альтернативой G7

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Прошедший на днях саммит БРИКС резко контрастировал с междусобойчиком «Большой семерки». Если участники последней решали вопрос о том, как нагадить России и лично Путину, то на БРИКС собрались страны, которые занимались куда более важными проблемами. Подробности...

Град на Холме наносит Вавилону ответный удар

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Вавилон Великий, который развешивает радужные флаги по своим посольствам по всему миру и финансирует продвижение извращений и абортов, это еще не вся Америка; и этот Вавилон, казавшийся непобедимым, получил серьезный удар от старой Америки – честной, трудолюбивой, семейной и верующей. Подробности...

У России есть шанс исправить историческую судьбу Одессы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Фактически решение одесских властей – это манифест об отказе от Одессы. Они как бы заявляют: нам не нужен живой и подлинный город, нам нужны только территория и ее население, лишенное собственной культуры и исторической памяти. Подробности...
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США обещано «лето насилия»

Запрет на золото обойдется дорого

Кто станет следующим президентом США

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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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Юбилейный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге

В Петербурге состоялось одно из самых красочных шоу в мире – юбилейный, 30-й праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади и акватории Невы выступили тысячи артистов. Главным зрелищем стали салют и проход брига «Россия» под алыми парусами
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Под Рязанью упал Ил-76 с горящим двигателем

Под Рязанью после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой в Дягилево. В результате аварии четыре человека погибли, еще пятеро ранены
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Посол ЛНР рассказал о стрелковых боях в Лисичанске

    		    28 июня 2022, 11:22
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Алена Задорожная

    «Боевики пытаются покинуть Лисичанск через леса и поля. Но мы не можем позволить им просто так выйти, чтобы они организовали новый укрепрайон в Северске», – сказал газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя сообщения о попытках ВСУ выйти из Лисичанска.

    «На данный момент боевые действия идут в районе стадиона «Шахтер». Это довольно протяженная территория, которая проходит вдоль русла Северского Донца. Наши подразделения уже прошли часть промзоны – и теперь в районе, где расположен стадион, идут контактные стрелковые бои. Можно констатировать, что продвижение идет очень быстро», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    По словам собеседника, большей части украинских боевиков приходится «бежать через те лазейки, которые еще нами не контролируются». «Мирные жители сообщают, что на северо-западе города боевики пытаются небольшими колоннами уходить через еще возможные участки. Но так как трассы находятся под нашим огневым контролем, то бежать им приходится через поля и леса. То есть они пытаются просочиться в сторону Северска (город примерно в 30 километрах к западу от Лисичанска, на занятой украинскими войсками части территории ДНР – прим. ВЗГЛЯД), где, вероятно, будет формироваться новая группировка», – пояснил собеседник.

    На фоне этого, отмечает Мирошник, жители Северска сообщают о концентрации сил ВСУ в городе. «Туда, по нашим данным, была совершена переброска какой-то группы войск ВСУ со стороны Славянска. Наша задача сейчас как можно быстрее зачистить Лисичанск. Это та точка, которая не дает закончить работу по всему треугольнику Северодонецк – Лисичанск – Рубежное. Этот район очень важен со стратегической точки зрения», – указал собеседник.

    Мирошник также обратил внимание еще на одну стратегически значимую локацию – Привольнянский плацдарм в 15–16 километрах к северо-западу от Лисичанска. «Это была еще одна наша проблема, поскольку с этой возвышенности постоянно велись артиллеристские обстрелы, – пояснил собеседник. – Сейчас там остались только арьергардные группы, которые просто прикрывают отход основных групп резервистов. Теперь благодаря этому со стороны Северодонецка, например, люди сообщают о серьезном снижении частоты обстрелов».

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    Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?




    Обсуждение:  84 комментария

    Утром во вторник Мирошник со ссылкой на сообщения местных жителей проинформировал о начале отхода украинских формирований из Лисичанска. Группы бойцов ВСУ пытаются пробиться в Северск, сообщил луганский посол. «По данным источников, погруженных в события на той стороне, в Северск могут быть подтянуты до 5–7 тысяч украинских боевиков из вооруженных подразделений», – отметил Мирошник в своем Telegram-канале.

    В понедельник ВС России и Народная милиция ЛНР вошли в Лисичанск с пяти направлений. Мирошник рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД о том, что бойцы Народной милиции занимают южные кварталы города. Вечером понедельника ВСУ обстреляли жилые кварталы Лисичанска из реактивных систем залпового огня. Позже стало известно, что союзные силы ЛНР и России заняли часть Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, который ранее удерживали украинские военные.


    Минобороны Украины нашло виновных в срыве «операции в Северодонецке»
    		    26 июня 2022, 03:58
    Фото: ТСН/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Cообщения в соцсетях «отчасти срывают военные операции», как это произошло в Северодонецке, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

    «Почему нельзя публично говорить, что ВСУ вышли из… или зашли в … населенный пункт до того, как об этом заявит Генштаб. Потому что это наносит вред работе ВСУ. Это отнимает у них драгоценное время – сутки/двое, которые они еще могли реализовывать свои военные планы и маневры в условиях непубличности хода военной операции», – приводит слова Маляр UNN.

    Маляр заявила, что неудачей в Северодонецке украинская армия обязана самим жителям города, которые якобы «проявляли осведомленность об операции» в Сети до официальных заявлений из Киева. По ее словам, «не дали ВСУ доделать запланированное», передают «Народные новости».

    Как заявила Маляр, «одновременно с выходом из или заходом в город реализуются параллельно несколько задач», причем «важно это делать в условиях информационной тишины», пишет «Лiга.net».

    Напомним, союзные силы освободили Северодонецк. На заводе «Азот» проводится зачистка. Киев и западные СМИ при этом утверждали, что ВСУ вели контрнаступление в Северодонецке.

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    Коментарии (56)
    Силы России и ЛНР вошли в Лисичанск с пяти направлений
    		    27 июня 2022, 01:04
    Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    Вооруженные силы России и Народная милиция ЛНР вошли в Лисичанск сразу с пяти направлений, в городе идут активные бои, сообщил источник, близкий к Народной милиции.

    Источник ТАСС заявил, что «кольцо благодаря активному наступлению сужается к центру города». Как утверждает источник, «украинским боевикам поступила команда ликвидировать иностранных инструкторов в Лисичанске и Северодонецке», чтобы те «не попали в плен». По его словам, инструкторы «владеют определенной информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе». Как заявил источник, силы ЛНР обнаружили «несколько сожженных трупов иностранных наемников». По информации источника, «удалось установить, что это были наемники из числа англичан и поляков».

    Напомним, союзные силы освободили Северодонецк. Кроме того, был освобожден поселок Волчеяровка, в результате чего подразделения украинских войск, которые отступают из Лисичанска, лишились одной из ключевых дорог для выхода из образующегося «котла». Украинские военные в самом Лисичанске находятся в оперативном окружении.

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    Коментарии (47)
    Посол ЛНР рассказал подробности штурма Лисичанска
    		    27 июня 2022, 11:16
    Фото: РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова

    «Силы Народной милиции ЛНР находятся в городской черте Лисичанска, в южных районах. Ведется достаточно активная артиллерийская подготовка, в том числе по территории Лисичанского НПЗ и других промзон», – сообщил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя сообщения о том, что союзные силы вошли в Лисичанск с пяти сторон.

    «В Лисичанске идет сейчас сложная военная операция. В силу того, что город большой и на его территории находится много промышленных предприятий, там выстроена система фортификационных сооружений, по которым мы сейчас работаем», – сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    «Силы Народной милиции находятся в городской черте Лисичанска, в южных районах. В основном военные действия локализуются в промзоне желатинового завода и завода резинотехнических изделий», – рассказал собеседник.

    По словам Мирошника, ведется достаточно активная артиллерийская подготовка по основным пунктам, где сосредоточены подразделения ВСУ. «В том числе идет работа по территории Лисичанского НПЗ и других промышленных зон, которых в Лисичанске достаточно много», – уточнил глава луганской дипмиссии.

    «Лисичанск – большой город, он растянут вдоль Северского Донца, поэтому там может быть много мест, где выстроены фортификационные сооружения противника и располагаются батареи. Вчера велись обстрелы, в частности, с Привольнянского плацдарма по другому берегу Северского Донца – по уже освобожденному городу Кременная. Приволье – это северный пригород Лисичанска, который до сих пор контролируется украинскими войсками», – добавил собеседник.

    «Сегодня мы надеемся продолжить военные действия. Лисичанск сейчас основная точка, от контроля над которой зависит многое, в том числе спокойствие треугольника Лисичанск – Северодонецк – Рубежное», – рассказал Мирошник.

    Посол ЛНР также обратил внимание на ситуацию в Северодонецке. «В городе сейчас идет эвакуация мирных жителей. Около 500 человек за предыдущие двое суток смогли выйти из убежищ, которые находятся на территории завода «Азот». Приблизительно столько же людей там еще остается», – отметил он.

    Как минимум 30% эвакуированных людей не планируют покидать город, сообщил собеседник. «Много домов разрушено, поэтому для людей организовано временное жилье, людей снабжают необходимым количеством питания, воды, медикаментов», – рассказал Мирошник.

    «Мы хотели бы в ближайшее время начать восстановительные работы в Северодонецке для того, чтобы на первом этапе привести в надлежащее состояние как минимум основные системы коммуникации. Но насколько получится это сделать, пока сложно говорить», – заключил собеседник.

     

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    Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?




    Обсуждение:  84 комментария

    В понедельник источник, близкий к Народной милиции (НМ) ЛНР, сообщил ТАСС, что Вооруженные силы России совместно с луганскими подразделениями вошли в Лисичанск сразу с пяти направлений. По словам источника, в городе идут активные бои, кольцо окружения украинских войск «сужается к центру города».

    «Украинским боевикам поступила команда ликвидировать иностранных инструкторов в Лисичанске и Северодонецке», чтобы те не попали в плен, сообщил источник ТАСС. По его словам, инструкторы «владеют определенной информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе». Сообщается, что силы ЛНР обнаружили несколько сожженных трупов иностранных наемников, «удалось установить, что это были наемники из числа англичан и поляков».

    Ранее союзные силы – российские войска под командованием генерала армии Сергея Суровикина и подразделения НМ ЛНР – завершили освобождение Северодонецка. Предприятие «Азот» в Северодонецке, где украинскими боевиками насильно удерживались мирные жители, перешло под контроль Луганской народной республики. Кроме того, союзными силами был занят поселок Боровское. Таким образом, вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

    В воскресенье стало известно, что после занятия союзными силами поселка Волчеяровка, подразделения ВСУ, которые отступали из Лисичанска, лишились одной из ключевых дорог для выхода из образующегося котла. Украинские военные в самом Лисичанске на тот момент уже находились в оперативном окружении.

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    Коментарии (18)
    Личный состав львовского батальона теробороны отказался ехать в Донбасс
    		    25 июня 2022, 12:33
    Фото: Mihir Melwani/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Личный состав батальона территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался участвовать в боевых действиях на Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения, сообщили в Минобороны России.

    В подразделениях украинской армии и территориальной обороны продолжаются отказы от выполнения поставленных задач. Так, личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий на Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Отмечается также, что противник продолжает нести значительные потери. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка Донецкой народной Республики уничтожено до 80 польских наемников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня «Град». В районе Николаева за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 35 единиц тяжелого вооружения.

    Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены живая сила и военная техника в 284-х районах, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районе Волчеяровка Луганской народной республики, а также артиллерийские и минометные подразделения в 43 районах.

    В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражено: восемь артиллерийских взводов РСЗО «Ураган» в районах Курахово, Украинск, Новоселовка Вторая, Воздвиженка и два артиллерийских взвода в районах Украинск, Яснобродовка, которые обстреливали город Донецк и другие населенные пункты Донецкой народной республики.

    В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 780 националистов, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО «Ураган», 10 орудий полевой артиллерии и минометов, 13 специальных автомобилей.

    Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов: Попасная, Капитаново Луганской Народной Республики, Андреевка, Барвенково, Большие Проходы, Великая Камышеваха, Вербовка, Донецкое, Долгенькое, Изюм, Малые Проходы, Малая Камышеваха, Ольховатка, Червоный Шахтер Харьковской области, Пятихатка Днепропетровской области, Бобровый Кут, Малая Сейдеминуха, Молодежное Херсонской области и в районе острова Змеиный.

    Также перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Молодежное Херсонской области и 16 реактивных снарядов системы залпового огня в районах населенных пунктов Бражковка, Глинское, Долгенькое Харьковской области, Авдеевка Донецкой Народной Республики и в районе острова Змеиный.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 213 самолетов, 132 вертолета, 1355 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3797 танков и других боевых бронированных машин, 670 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3848 единиц специальной военной автомобильной техники.

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    В ЛНР заявили о переходе «Азота» под контроль союзных сил
    		    25 июня 2022, 18:02
    Фото: Igor606/wikipedia.org
    Текст: Алексей Дегтярев

    Завод «Азот» в Северодонецке теперь контролируется силами ЛНР и ВС России, сообщил подполковник народной милиции республики Андрей Марочко.

    «Промзона предприятия «Азот» в городе Северодонецк перешла под полный контроль НМ ЛНР и союзных сил РФ», – написал Марочко в своем Telegram-канале.

    Это сообщение подтвердил и глава Чечни Рамзан Кадыров. «Вся территория к востоку от реки Северский Донец находится под контролем союзнических сил, это жилой сектор и промышленная зона Северодонецка, включая завод «Азот» (из подвалов выведены все мирные жители, которых использовали в качестве живого щита), аэропорт Северодонецк, селение Боровское», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявлял, что украинские военные держат около 600 гражданских лиц на территории завода «Азот» в Северодонецке.

    До этого источник, близкий к народной милиции ЛНР, сообщал, что боевики украинского националистического батальона «Айдар», занявшие химпредприятие «Азот» в Северодонецке, готовы прекратить сопротивление и сдаться.

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    ЛНР обвинила боевиков «Айдара» в изнасилованиях заложниц на «Азоте»

    25 июня 2022, 22:19

    Текст: Антон Антонов

    Боевики украинского нацбатальона «Айдар» насиловали женщин, которых удерживали на химпредприятии «Азот» в Северодонецке, сообщили в Народной милиции ЛНР.

    В Народной милиции рассказали, что «десятки женщин, которые находились в заложниках», подвергались «регулярным изнасилованиям украинскими боевиками». Сообщается, что на данный момент женщины уже «в безопасности», они «получают медицинскую и психологическую помощь», как и прочие освобожденные с химпредприятия лица. «Судя по эмоциально-психологическому состоянию, некоторым женщинам предстоит долгий курс психологической реабилитации», – приводит текст сообщения ТАСС.

    Напомним, Вооруженные силы России и подразделения Народной милиции ЛНР освободили города Северодонецк и Боровское в Донбассе. На заводе «Азот» в Северодонецке проводится зачистка. Вышедшие с завода люди сообщили, что украинские боевики запрещали им покидать химпредприятие, угрожая убить. Содержавшиеся на предприятии «Азот» дети страдали от рвоты, поноса, у них была повышенная температура, но украинские боевики не выпускали никого из мирных жителей. Украинские военные постоянно воровали у гражданских продукты и воду.

    Коментарии (28)
    Марокко запросило разрешение на общение с осужденным в ДНР наемником
    		    27 июня 2022, 17:09
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Марокко направило запрос на общение с осужденным в ДНР наемником Саадуном Брагимом, он был удовлетворен, сообщает МИД республики, рассказала министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова в эфире телеканала «Россия-24».

    По ее словам, родственники Брагима связались с его адвокатом и запрашивали возможность общения, передает ТАСС.

    «От Марокко есть определенные сигналы, движение. Родственники связывались с адвокатами, которые были предоставлены господину Саадуну со стороны Донецкой народной республики, в частности, был запрос на общение», – сказала она.

    Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.

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    Войска России и ЛНР освободили Северодонецк и Боровское

    25 июня 2022, 20:35

    Текст: Алексей Дегтярев

    ВС России и подразделения Народной милиции ЛНР освободили города Северодонецк и Боровское в Донбассе, заявил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

    «Подразделениями Народной милиции Луганской народной республики при поддержке российских войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина в результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино Луганской народной республики», – говорится в сообщении Конашенкова, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

    Представитель министерства отметил, что попытка ВСУ превратить промзону завода «Азот» в очаг сопротивления была сорвана. Сейчас территория предприятия контролируется подразделениями ЛНР.

    «С освобождением Северодонецка и Боровское вся левобережная территория Северского Донца в границах Луганской народной республики перешла под ее полный контроль», – заключил Конашенков.

    Напомним, в субботу предприятие «Азот» в Северодонецке, где украинскими боевиками насильно удерживались мирные жители, перешло под контроль ЛНР. Сразу после этого на территории завода началась зачистка силами народной милиции ЛНР и ВС России.

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    ДНР не исключила отмену смертной казни
    		    27 июня 2022, 07:27
    Фото: Celestino Arce/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    После окончания судов и трибуналов над военными преступниками Донецкая народная республика, если не войдет к тому времени в состав России, может рассмотреть отмену смертной казни, сообщила глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

    Шишкина выразила надежду, что «к моменту окончания военных действий, к моменту окончания всех трибуналов и судов наконец-то волеизъявление народа Донбасса, ДНР будет услышано на референдуме» и республика «войдет в состав своей большой Родины», передает ТАСС.

    В этом случае, как пояснила Шишкина, местному «законотворческому органу не придется отменять смертную казнь в ДНР», поскольку начнут действовать российские законы. Однако если «к этому моменту не сложатся обстоятельства для референдума», а ДНР «останется независимым государством, то в соответствии с международными конвенциями, будет рассматривать вопрос об исключении высшей меры наказания».

    Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.

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    Минобороны сообщило о намерении Киева взорвать дамбу в ДНР

    25 июня 2022, 21:51

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные с целью провокации решили подорвать дамбу водохранилища в городе Курахово в ДНР, этот подрыв приведет к затоплению Максимильяновки, Георгиевки и Марьинки, сообщило Минобороны России.

    «По имеющейся достоверной информации в городе Курахово Донецкой Народной Республики украинские вооруженные формирования в ближайшие дни планируют осуществить подрыв ранее заминированной ими дамбы водохранилища», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме трех сел, разлив воды может затопить посевные площади и сельскохозяйственные предприятия.

    Министерство обратилось к международным организациям и мировому сообществу с предупреждением о том, что провокацию готовит именно украинская сторона.

    «Киевский режим по отработанному сценарию обвинит российских военнослужащих в причинении ущерба имуществу местного населения и уничтожении урожая», – подчеркнули в Минобороны.

    Ведомство привело также несколько других преступных действий, совершенных недавно киевскими властями.

    В детском саде Константиновки ВСУ оборудовали опорный пункт, по его периметру выставлены огневые и снайперские точки. Подходы к учреждению заминированы, но населению об этом намеренно не сообщили.

    Во дворце культуры автозавода Запорожья боевики ВСУ устроили казарму, на территории предприятия создан опорный пункт, склады с вооружением, размещена техника и РСЗО.

    В зданиях детсада, медобеспечения и клуба Николаева неонацисты поставили склады с вооружением, боеприпасами и ГСМ. На территории густонаселенного микрорайона города Соляные установлены крупнокалиберные артиллерийские орудия. Жителям запретили выходить из дома, попытки эвакуации жестко пресекаются.

    В Первомайском Харьковской области в здании профессионального лицея на улице Рассветной боевики оборудовали склад вооружения и боеприпасов. В общежитии разместили подразделения ВСУ, а на прилегающей территории – дальнобойную артиллерию. Эвакуацию жильцов близлежащих домов решили не проводить.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ сосредоточили установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) на территории чумного кладбища Одессы, чтобы потом обвинить российскую армию в разрушении погребений и возникновении биологической опасности.

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    Силы ЛНР и России зашли в Лисичанск
    		   25 июня 2022, 14:41
    Фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Сейчас продолжаются активные бои внутри Лисичанска, куда ранее зашли силы Луганской народной республики (ЛНР) и России, рассказал источник, близкий к народной милиции ЛНР.

    «Наступление на Лисичанск продолжается. Бои уже идут внутри населенного пункта. Какая часть города уже под нашим контролем, говорить преждевременно, но продвижение внутри города союзных сил достаточно активное», – передает ТАСС со ссылкой на него.

    Ранее командир народной милиции ЛНР рассказал, что силы ЛНР, освобождающие Лисичанск, находятся уже в трех точках города, освобожден пригород Мирная Долина.

    В МВД ЛНР также отметили, что освобождение территории вокруг Лисичанска в Луганской народной республике от вооруженных формирований Украины (ВФУ) займет ориентировочно 1,5 недели.

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    ВСУ впервые применили в ЛНР американскую РСЗО HIMARS

    28 июня 2022, 10:49

    Текст: Александра Юдина

    Украинские военные выпустили по Перевальску в Луганской народной республике одну ракету из РСЗО М142 HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 7.20 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Перевальск с применением РСЗО М142 HIMARS (одна ракета)», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.

    Как отметил подполковник ЛНР Андрей Марочко, это первый случай применения этих РСЗО в ЛНР.

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов обвинил США в подстрекательстве Киева к массовым убийствам мирного населения, поставляя на Украину все больше вооружений и передавая украинским войскам разведданные.

    До этого Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тыс. артиллерийских снарядов. 

    В минувшее воскресенье руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак попросил у лидеров стран G7 тяжелое вооружение и призвал усилить санкции против России. При этом Россия не единожды предупреждала США о непредсказуемых последствиях поставок оружия Украине.

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    ВСУ устроили обстрел промзоны Северодонецка во время эвакуации мирных жителей
    		    26 июня 2022, 00:30
    Фото: CGTN на русском/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Эвакуация с химпредприятия «Азот» временно приостановлена из-за обстрела промзоны Северодонецка со стороны вооруженных сил Украины, сообщили в Народной милиции ЛНР.

    В Народной милиции пояснили, что «людей в подвалах предприятия очень много, и заявленные сегодня 800» человек – «это лишь часть, та часть, которая уже вышла». В Народной милиции заверили, что «люди на промзоне находятся сейчас в безопасности, под охраной союзных сил». «Все необходимое – питание и лекарства – им доставлено», – приводит текст сообщения ТАСС.

    Как сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник, некоторые люди, вышедшие с завода «Азот» рассказали, что «в убежищах, которые не сообщаются между собой, могут находиться еще сотни мирных жителей». «По их словам, ко многим из убежищ боевики не имели доступа и пытались разными способами вытащить из подземелий мирных», – заявил он.

    Мирошник сообщил, что «уходя, многие входы в убежища нацисты заминировали». По его словам, «установлено много ловушек и растяжек», сейчас «с ними работают саперы». Мирошник заявил, что «эвакуация продолжится как только позволит безопасность».

    Напомним, союзные силы освободили Северодонецк. На заводе «Азот» проводится зачистка. Вышедшие с завода люди сообщили, что украинские боевики запрещали им покидать химпредприятие, угрожая убить. ЛНР обвинила боевиков украинского нацбатальона «Айдар» в изнасилованиях заложниц на «Азоте».

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    ЛНР и ВС России начали зачистку «Азота»

    25 июня 2022, 19:58

    Текст: Алексей Дегтярев

    На заводе «Азот» в Северодонецке проводится зачистка силами народной милиции ЛНР и ВС России, заявил офицер НМ республики Андрей Марочко.

    «Ввиду того, что предприятие имеет очень много зданий, строений, подвалов, помещений и вообще, скажем, это 20 квадратных километров, на данный момент данное предприятие зачищается и проверяются все абсолютно лазейки, где могут находиться вооруженные формирования Украины», – пояснил офицер ТАСС.

    Также ведется эвакуация мирных жителей, которых боевики нацбатальона «Айдар» держали в заложниках. Всех мирных граждан эвакуируют в безопасное место, их число будет озвучено позже.

    Напомним, в субботу предприятие «Азот» в Северодонецке, где украинскими боевиками насильно удерживались мирные жители, перешло под контроль ЛНР. 

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    Власти Херсонской области сообщили о поставке части нового урожая в Россию

    28 июня 2022, 08:16

    Текст: Александра Юдина

    Фермеры Херсонской области поставят часть урожая 2022 года в Россию для получения оборотных средств, сообщил руководитель департамента сельского хозяйства Военно-гражданской администрации (ВГА) области Игорь Григорьев.

    «Какая-то часть будет сразу отправляться в Россию. Потому что аграриям надо будет сеять озимые в сентябре. Для этого нужны оборотные средства. Какую-то часть урожая аграрии по необходимости будут продавать, чтобы получить финансы на семена, удобрения, горюче-смазочные материалы», – передает ТАСС его слова.

    Григорьев отметил, что регион пока не поставляет зерно ни в какие другие страны, кроме России.

    Херсонская область является крупным сельхозпроизводителем, отсюда в регионы РФ уже поставляются овощи и фрукты, зерновые. Выстраивание таких экономических связей позволяет региону постепенно возвращаться к нормальной жизни после выхода из-под контроля Киева.

    Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявлял, что в Россию из Херсонской области начались поставки зерновых прошлого урожая. По его словам, с 20 июня началась полномасштабная уборка озимых зерновых культур.

    Он также отмечал, что аграрии Херсонской области могут спокойно сеяться, выращенное зерно никто забирать не будет, урожай без каких-либо проблем можно будет продать в Россию. 

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