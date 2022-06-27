Подведены итоги работы губернаторов новой волны на ПМЭФ-2022

Прошедший XXV Петербургский международный экономический форум выступил площадкой для подписания соглашений о развитии российской экономики, и активными участниками форума стали губернаторы новой волны, отметили эксперты.

По данным организаторов мероприятия, участники ПМЭФ-2022 подписали порядка 700 соглашений на сумму 5,6 трлн рублей.

Как подчеркнул в ходе пленарного заседания форума президент России Владимир Путин, «сегодня наша задача – создать условия для наращивания производства, для увеличения предложения на внутреннем рынке». Подписанные губернаторами соглашения – стратегически значимый шаг по решению этой задачи в разрезе отдельных регионов страны, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Так, врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров заключил на форуме 12 соглашений. Среди предусмотренных соглашениями направлений регионального развития – модернизация агропромышленного комплекса, развитие кластеров и технопарков, цифровая экономика и другие. Среди подписанных документов – соглашение с компанией «1С» по развитию и внедрению информационных технологий. Как отметил Егоров, «это важное решение для дальнейшей цифровой трансформации госуправления и самого региона».

«Завершился ПМЭФ-2022. Работой нашей делегации доволен. Инвестиционный портфель превысил 57 млрд рублей. Планируется создать около1 тыс. рабочих мест. Теперь главное – все реализовать. Я уверен, это в наших силах», – поделился врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале. В частности, в регионе планируется реализовать два крупных туристических проекта. В рамках первого из них в Переславле-Залесском на берегу Плещеева озера будет построен туристско-рекреационный парк, что позволит создать более 200 рабочих мест. Размер инвестиций составит 22 млрд рублей. Кроме этого, планируется реализовать проект «Коприно Посад» под Рыбинском, который включит три гостиницы и апарт-отель, аквацентр с водным парком, конгресс-центр, музейный комплекс, рестораны и магазины. Объем инвестиций в проект – 20 млрд рублей.

Новгородская область во главе с губернатором Андреем Никитиным заключила на форуме порядка 30 соглашений. Среди них – важные проекты по импортозамещению. Так, инженерный центр «Пауэрз» вложит 100 млн рублей в региональное производство трехэксцентриковых клапанов больших диаметров для тяжелой техники. Производители подобной продукции в России отсутствуют.

Активное участие в работе ПМЭФ-2022 приняли врио губернаторов, назначенные президентом на должность месяц назад. Среди новых врио – Александр Соколов из Кировской области, Владимир Мазур из Томской области, Павел Малков из Рязанской области, Роман Бусаргин из Саратовской области и Юрий Зайцев из Марий Эл.

«Для новичков в статусе врио губернаторов ПМЭФ-2022 – ситуация, которую можно охарактеризовать как «с корабля на бал». И новички, заключившие на Форуме выгодные соглашения, сдали свой первый экзамен успешно. Основание этой успешности – компетентность и подготовка новых врио. Они выпускники Школы губернаторов, ориентированные на развитие регионов управленцы. Конкретные результаты выпускники Школы губернаторов всегда показывают в очень короткие сроки, и этот раз не стал исключением», – оценил активность новых врио губернаторов на форуме директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Соглашения, которые заключила на форуме Кировская область, касаются газификации, обеспечения области топливом и социальной политики. В частности, врио губернатора Александр Соколов поделился информацией о том, что компания «Т Плюс» продолжит обновлять региональные теплосети и станции, а объем финансирования проекта составит 1,3 млрд рублей.

Томская область также достигла на форуме ряда договоренностей, значимых для развития региональной экономики.

Рязанская область заключила на форуме 32 соглашения на общую сумму 176 млрд рублей. Как сообщил врио губернатора Павел Малков, среди них – соглашения о научно-техническом сотрудничестве, программном обеспечении, создании научно-образовательного центра в АПК и другие. «Инвестиции – это наша кровь, область живет и развивается во многом за счет инвестиций. Как обещал, с инвесторами будем работать лично, будем регулярно собираться», – заявил Малков.

Врио губернатора Республики Марий Эл Юрий Зайцев подписал на ПМЭФ-2022 два соглашения, направленные на развитие регионального туризма. Первое из них – о развитии межрегионального туристического маршрута «Великий Волжский путь», второе – о развитии таких туристских проектов Республики, как «Жемчужина Поволжья» в Юринском районе, «Кугезе мланде» в Звениговском районе и «Центр этнотуризма на Волге» в городе Козьмодемьянске.