Организаторы назвали основные цифры ПМЭФ

На юбилейном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили соглашений на сумму 5,6 трлн рублей, заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

«Мы приближаемся к 6 трлн рублей подписанных соглашений на форуме. К настоящему времени подписано 691 соглашение на сумму 5 трлн 639 млрд. Но мы, конечно, озвучиваем только те цифры, которые не являются коммерческой тайной», – сказал Кобяков, передает РИА «Новости».

Всего в форме принимают участие 14 тыс. человек из 1330 стран мира с учетом России, рассказал советник.

Отмечается, что юбилейный ПМЭФ продемонстрировал самодостаточность и экономический суверенитет России.

«Защищенность от внешнего давления и всех форм шантажа», – сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

Ранее сообщалось, что привлечение иностранных управленцев и специалистов для работы в российских организациях и международных компаниях России стало главной темой панельной дискуссии «Как оформить визу в страну возможностей» в рамках Петербургского международного экономического форума-2022.