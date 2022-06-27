Лукашенко заявил о договоренности с Путиным жестко контролировать импортозамещение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым сообщил, что договорился с главой российского государства Владимиром Путиным очень жестко контролировать процесс импортозамещения.

«Это вопрос номер один. И мы договорились, что очень жестко будем контролировать этот процесс импортозамещения», – цитирует ТАСС Лукашенко.

По его словам, сегодня стоит вопрос, как удовлетворить спрос, прежде всего, России, огромной страны, по тем товарам, которые производят белорусы. «Мы рады тому, что мы в полном объеме востребованы на российском рынке. Сегодня уже вопрос не стоит, как продать, как это было раньше. Задача нашего правительства – ни в коем случае не отказать ни по одному из направлений, не оставить контракты неудовлетворенными».

Лукашенко заявил, что в последние дни речь об импортозамещении шла с президентом России.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона начала грузить минеральные удобрения в порту в Ленинградской области.

До этого Лукашенко заявлял, что белорусская сторона в условиях санкционного давления Запада хочет часть грузов перенаправить в порты Петербурга. Он отмечал, что речь идет около 20 млн тонн груза.

Глава Ленобласти Александр Дрозденко заявлял, что часть имеющихся в регионе портовых терминалов могут передать Белоруссии для максимально быстрого начала отгрузки.

В марте Лукашенко сообщал, что Белоруссия в течение двух лет обзаведется своим портом в России для транзита белорусских грузов. Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу белорусского коллеги отдал распоряжение о строительстве порта в Ленинградской области для перевалки белорусских удобрений.