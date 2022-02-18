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Путин распорядился о строительстве порта для перевалки белорусских грузов
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Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу президента Белоруссии Александра Лукашенко отдал распоряжение о строительстве порта в Ленинградской области для перевалки белорусских удобрений, сообщил Лукашенко.
«Я попросил, чтобы помогли нам россияне – не было волокиты бюрократии, дело не в деньгах, деньги на это есть, чтобы мы на родину под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн груза там. При мне были отданы распоряжения, чтобы немедленно это строительство началось», – передает ТАСС его слова.
Ранее стало известно, что белорусские товарные потоки будут полностью перенаправлены из литовской Клайпеды в другие порты. При этом отмечалось, что ущерба для экономики Белоруссии от запрета Литвой транзита белорусских удобрений не будет.
Лукашенко также заявлял, что страна может закрыть Литве транзит грузов через свою территорию, если продолжится конфронтация.
Напомним, правительство Литвы приняло решение аннулировать с 1 февраля соглашение о железнодорожном транзите через страну в Клайпедский порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий».
В Минске удивились реакции Армении после высказываний Лукашенко о Союзном государстве
Речи о дипломатическом скандале между Минском и Ереваном после высказываний президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении возможности Армении присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии нет, заявил на пресс-конференции глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
Макей заявил, что «этому вопросу было уделено гипертрофированное внимание какое-то среди определенных политических сил Армении», и «надо посмотреть интервью президента полностью – там не было ни одного упоминания о том, что кто-то кого-то заставляет вступить в какое-то интеграционное объединение», передает ТАСС.
«Я не понимаю вообще, почему речь (в вопросе журналиста) идет о каком-то дипломатическом скандале», – добавил он.
Ранее Лукашенко, комментируя в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву возможные перспективы присоединения новых стран к Союзному государству России и Белоруссии, заявил, что «Армении деваться некуда».
После этого МИД Армении заявил, что «своеобразный геополитический анализ президента Белоруссии предназначен прежде всего для собственной внутриполитической повестки и не имеет ничего общего с Арменией и ее внешней политикой».
Также посла Белоруссии в Ереване вызвали в МИД.
СМИ: Россия построила новый военный мост вблизи границы с Украиной
В 6,44 км от границы с Украиной через реку Припять в Белоруссии развернули военный понтонный мост, сообщают СМИ.
«По данным компании Maxar Technologies, через реку Припять в Белоруссии, менее чем в 6,44 км от границы с Украиной, установлен новый военный понтонный мост. На этой неделе на спутниковых снимках продолжает фиксироваться повышенная военная активность в Белоруссии, Крыму и на западе России», – сообщает Axios.
Ранее американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
Песков заявил, что Россия не будет требовать от западных СМИ публичных извинений за фейки о якобы планируемом вторжении на Украину, однако Москва надеется, что впредь авторы оголтелых заявлений будут придерживаться более серьезного и ответственного подхода.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск. Дипломат назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИДе подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности, и что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.
Путин призвал Киев как можно скорее сесть за стол переговоров с Донбассом
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Киеву необходимо сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, и чем раньше, тем лучше, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Затронули с Александром Григорьевичем и непосредственно проблематику внутриукраинского конфликта. Процесс урегулирования по-прежнему буксует, не помогают, несмотря на все наши усилия, и контакты на уровне советников лидеров стран «нормандского формата», наши консультации по этому вопросу с партнерами», – передает слова Путина официальный сайт главы государства..
По словам президента, Киев не исполняет Минские соглашения: «Категорически отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском, саботирует, по сути, выполнение договоренностей по внесению изменений в Конституцию, особому статусу Донбасса, местным выборам и амнистии – по всем ключевым вопросам Минских соглашений. Да и в целом на Украине массово и систематически нарушаются права человека, на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения».
Залогом восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности вокруг этой страны, по словам главы государства, является выполнение Минских договоренностей. «Все, что нужно сделать Киеву, – это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта, и чем раньше это произойдет – тем лучше. К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации в Донбассе», – подчеркнул Путин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что они никогда не обсуждали какого-либо «нападения» на Украину.
Путин: Санкции против России введут в любом случае
Западные страны введут санкции против России и Белоруссии в любом случае, повод для этого будет найден, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода – он будет найден, потому что цель в другом, цель – затормозить развитие, в данном случае – России и Белоруссии», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, санкционное давление «является абсолютно нелегитимным». «Это грубое нарушение международного права, о котором те, кто сейчас говорит об этом (о возможных новых санкциях – прим. ВЗГЛЯД), заботятся только тогда, когда им это выгодно. А когда не выгодно, они с удовольствием забывают про все нормы международного публичного права», – уточнил Путин.
Он пояснил, что политика санкций не нравится многим странам, «даже союзникам Соединенных Штатов», но они это терпят. «Просто рот закрывают, молчат, терпят. Но <…> никому это не нравится: и вторичные санкции не нравятся, и прямое санкционное давление не нравится», – отметил Путин.
«Рано или поздно этот нарыв, конечно, прорвется. Но для нас сегодня важно поднимать уровень своего экономического суверенитета и быть более дееспособными, современными, придавать новые импульсы развития современных направлений экономики», – резюмировал российский лидер.
Напомним, что переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились в Москве, они продлились около 2,5 часов. Путин во время переговоров также добавил, что санкции ряда государств против России и Белоруссии нацелены на то, чтобы осложнить ситуацию в обеих странах.
Ранее сенат США принял резолюцию, в которой заявляет, что поддержит санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.
В среду в Кремле заявили о надоевших угрозах США в адрес России.
Вместе с тем в Совбезе назвали ежегодные траты США на «сдерживание России»: Пентагон с 2014 года ежегодно тратит 4 или 5 млрд долларов на антироссийскую программу.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину.
Лукашенко: Если Запад продолжит атаковать Белоруссию, буду вечным президентом
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что будет вечным президентом, если Запад не прекратит атаковать Белоруссию и устраивать попытки переворота.
«Если Запад коллективный снимет Беларусь с мушки прицела и не станет тут переворачивать, как было в 2020 году, все будет законно, аккуратно, все будет раньше, чем они хотят. Если будете нас атаковать, как в 2020 году, я буду вечным президентом», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее Лукашенко отметил, что в военной сфере Минск будет поддерживать Россию, армии двух стран действуют по единому алгоритму. Лукашенко отметил, что существует «белорусско-российский договор».
Лукашенко призвал страны Запада успокоиться и признать ошибочность своих заявлений о готовящемся «вторжении» России на Украину. «Ваша разведка и миллиарды долларов, которые вы тратите, никчемные. Признайте хотя бы это», – сказал Лукашенко.
Белоруссия решила перенаправить перевалку своих грузов из Клайпеды в другие порты
Белорусские товарные потоки будут полностью перенаправлены из литовской Клайпеды в другие порты, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
«Мы идем дальше, и, безусловно, все остальные наши товарные позиции, которые еще идут через Клайпеду, будем переносить в другие порты. Это будет сделано. Поэтому чем будет заниматься Клайпеда – это вопрос к литовскому правительству, мы в их внутренние дела, в отличие от них, не вмешиваемся», – передает ТАСС слова главы белорусского правительства.
При этом премьер отметил, что ущерба для экономики Белоруссии от запрета Литвой транзита белорусских удобрений не будет. «По нашим расчетам, не будет какого-то ущерба для экономики Белоруссии, в том числе от прекращения транзита калийных удобрений через территорию Литвы», – передает РИА «Новости» его слова.
Также Головченко оценил шансы на удовлетворение иска к Литве за отказ от транзита белорусских удобрений достаточно высокими. «Истец в виде «Беларуськалия» будет проходить и шансов отвертеться у ответчика практически нет. Это судебная процедура, я не могу гарантировать, но наши консультанты говорят, что шансы получить компенсацию и штраф очень высокие», – подчеркнул он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна может закрыть Литве транзит грузов через свою территорию, если продолжится конфронтация.
Напомним, правительство Литвы приняло решение аннулировать с 1 февраля соглашение о железнодорожном транзите через страну в Клайпедский порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий».
Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал с Путиным «нападение» на Украину
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что они никогда не обсуждали какого-либо «нападения» на Украину.
Глава республики заметил, что Запад уже выходит на второй раунд своей информационной кампании о скором «вторжении» в эту страну. «[Пугают] весь мир о том, что завтра мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее. Хотя [таких] планов у нас, сколько мы ни обсуждали эти вопросы, никогда не было», – передает слова Лукашенко ТАСС.
Он добавил, что Россия и Белоруссия вынуждены реагировать на действия Запада с помощью дипломатии и проведения учений.
Между тем Путин сообщил, что в субботу вместе с белорусским коллегой примет участие в мероприятиях по военному сотрудничеству.
В пятницу Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле, встреча проходит без дополнительных антиковидных ограничений.
Это первая очная встреча лидеров в 2022 году, в предыдущий раз они виделись в Санкт-Петербурге в минувшем декабре.
Отмечается, что для Путина эта беседа станет продолжением ряда очных международных контактов: он уже встречался в Кремле с канцлером ФРГ и президентом Бразилии, до этого с визитами в России были лидеры Аргентины, Венгрии, Казахстана, Франции.
Лукашенко пригрозил разместить в Белоруссии «сверхъядерное» оружие
В Белоруссии может быть размещено ядерное или даже «сверхъядерное» оружие в случае угроз со стороны Запада, заявил президент республики Александр Лукашенко.
«В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию. Но если для Беларуси не будет исходить никаких угроз со стороны недружественных стран, то ядерное оружие здесь 100 лет не нужно», – передает его слова «БелТА».
Лукашенко добавил, что Белоруссия может разместить под Минском российские ЗРК С-400. «Мы можем их установить где-то восточнее Минска или под Минском и будем видеть, что делается в Киеве, за Варшавой и так далее», – добавил президент Белоруссии.
Он уточнил, что сейчас в республике находится комплекс С-400, который осваивают в учебном центре белорусские военнослужащие. «Если будет надо, еще пару установок мы поставим, а больше нам не надо», – сказал Лукашенко.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что утверждения Вашингтона о том, что в результате изменения белорусской конституции в республике может появиться ядерное оружие России, являются лишь домыслами.
Летчики Белоруссии и России на учениях провели условный воздушный бой
Летчики Белоруссии и России на учениях «Союзная решимость-2022» провели условный воздушный бой пара на пару, сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.
«Белорусские летчики на самолетах Су-30СМ и их российские коллеги на самолетах Су-35С провели условный воздушный бой пара на пару на малых высотах – от 200 до 1000 метров. Летчики поочередно имитировали действия противника. Задача атакующих – «сесть на хвост» самолету-противнику и условно его уничтожить», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
Напомним, президент Владимир Путин во время встречи попросил главу Минобороны Сергея Шойгу доложить о ходе различных учений Вооруженных сил России. По словам Шойгу, войска практически всех военных округов принимают участие в учениях «Союзная решимость».
В Белоруссии пообещали отправить домой всех российских военных
Ни одного военнослужащего России и ни одной единицы военной техники России не останется в Белоруссии после окончания совместных учений, сказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
Как отметил Макей, совместные учения России и Белоруссии плановые, позволяют проверить боеготовность стран, они обоснованы на фоне деятельности НАТО у границ Белоруссии и России.
«Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений», – цитирует РИА «Новости» Макея.
По его словам, количество задействованных военных и техники не превышают параметры венского документа 2011 года, а также не нарушают его положения.
Макей сообщил также, что Минск заверил Киев: никто не собирается нападать, белорусско-российские учения не означают агрессивных действий.
В понедельник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обсудил по телефону с украинским коллегой Алексеем Резниковым шаги по укреплению атмосферы доверия в регионе. Как заявили в Минске, украинская сторона высказалась за активизацию сотрудничества по вопросам безопасности и взаимного доверия, были намечены конкретные шаги по повышению доверия. По данным украинского оборонного ведомства, Резников и Хренин договорились о визитах военных атташе на украинские учения «Метель – 2022» и белорусско-российские учения «Союзная решимость – 2022».
«Вопросы обсуждались в положительном ключе, многое удалось прояснить для обеих сторон. С нашей стороны четко прозвучало заявление, что никто не собирается нападать и то, что происходит сейчас на белорусско-украинской границе, я имею в виду учения войск Союзного государства, – это не означает, что кто-то собирается совершать акт агрессии против соседнего государства», – сказал Макей.
По его мнению, этот телефонный разговор между главами минобороны Белоруссии и Украины позволил снизить градус напряженности на границе.
«То, что состоялся контакт между министерствами обороны, мы рассматриваем как положительный факт. Мы предлагали заключить между министерствами обороны программы сотрудничества, которые существовали у нас раньше», – добавил Макей.
По его словам, ни Москве, ни Минску, ни Киеву не выгодны военные действия в регионе, истерия нагнетается из-за океана.
«Не думаю, что любые действия, которые привели бы к горячей фазе войны, кому–то выгодны. Убежден, что ни Москве, ни Минску, ни Киеву это не выгодно», – сказал Макей.
Он предположил, что, «возможно, это выгодно тому, кто страшно далеко отсюда». В этой связи министр отметил, что, возможно, отсюда и возникает нагнетание ситуации, которое идет со стороны Запада, из-за океана.
Макей заверил, что в регионе не хотят ни холодной, ни горячей, ни санкционной войны, «здесь это никому не выгодно». Он добавил, что руководство Белоруссии неоднократно отмечало, что Минск против действий, которые бы приводили к напряжению в отношениях с соседними странами. «Мы не хотим воевать, а хотим торговать со всеми», – подчеркнул министр.
Ранее президент республики Александр Лукашенко на встрече с украинским политическим деятелем Александром Морозом заявил, что политика, которую Киев проводит в отношении Белоруссии, закрывая воздушное пространство, является безмозглой.
Лукашенко пообещал поддерживать Россию в военной сфере
В военной сфере Минск будет поддерживать Россию, армии двух стран действуют по единому алгоритму, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Будем ли мы Россию поддерживать? Будем. Потому что у нас единый замысел, единая группировка. Они поддержат нас, мы поддержим их. Это касается политики. А военные действуют по единому алгоритму, замыслу», – передает РИА «Новости» его слова.
Лукашенко отметил, что существует «белорусско-российский договор». «У нас фактически создана здесь единая группировка, считайте – единая армия. Учитывайте эту позицию», – резюмировал он.
Также белорусский лидер высказал недопонимание в связи с реакцией Запада на присутствие российских военных в Белоруссии во время совместных учений двух стран, обратив внимание, что американские военнослужащие размещены в иностранных государствах за «тысячи километров». «В Канаде и Мексике наших вооруженных сил нет», – подчеркнул Лукашенко.
Ранее Лукашенко призвал страны Запада успокоиться и признать ошибочность своих заявлений о готовящемся «вторжении» России на Украину. «Ваша разведка и миллиарды долларов, которые вы тратите, никчемные. Признайте хотя бы это», – сказал Лукашенко.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что ни одного военнослужащего России и ни одной единицы военной техники России не останется в Белоруссии после окончания совместных учений.
Лукашенко вылетел в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
«Лукашенко вылетел в Москву для переговоров с Путиным», – говорится в сообщении приближенного к пресс-службе главы государства Telegram-канала «Пул первого».
Ранее в пресс-службе президента Белоруссии сообщали, что в пятницу главы государств проведут встречу в Москве.
На ней планируется обсудить ряд вопросов, в том числе развития торгово-экономического сотрудничества, безопасность в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, международную проблематику.
До этого Путин и Лукашенко обсудили реакцию США и НАТО на предложения России по гарантиям.
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Лукашенко призвал Запад признать ошибочность заявлений о «вторжении»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны Запада успокоиться и признать ошибочность своих заявлений о готовящемся «вторжении» России на Украину.
«Вы что здесь делаете за тысячи километров? Ну, допустим, в Украине специалисты ваши, в Польше ваши войска, в Литве, Латвии, Эстонии. Что вам делать здесь, за тысячи километров? Поэтому нас упрекать в этом не надо, в Канаде и Мексике наших вооруженных сил, в том числе пехотинцев, грубо говоря, нет. Поэтому успокойтесь, вы должны признать, если у вас есть совесть, что вы прошлепали в принципе мировым сообществом этот период», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.
Он подчеркнул, что Запад обвинял Россию и Белоруссию во «вторжении» на Украину 16 февраля, однако ничего не произошло.
«Ваша разведка и миллиарды долларов, которые вы тратите, никчемные. Признайте хотя бы это», – сказал Лукашенко.
Также белорусский лидер заявил, что в пятницу в Москве на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудит возвращение военных в места постоянной дислокации после совместных белорусско-российских учений «Союзная решимость-2022».
По его словам, вывести войска можно даже за сутки. «Примем решение месяц (им) стоять, значит, так и будет», – добавил он.
Совместные белорусско-российские учения начались 10 февраля на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель – отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.
Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что ни одного военнослужащего России и ни одной единицы военной техники России не останется в Белоруссии после окончания совместных учений.
Путин на встрече с Лукашенко заявил о необходимости сверить часы по ряду позиций
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Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что им есть о чем поговорить и сверить часы по ряду позиций.
«Мы с вами регулярно в контакте, но в этом году встречаемся очно впервые, нам есть о чем поговорить, сверить часы по ряду позиций. Но поскольку это первая встреча в этом году, конечно, хочется сказать, что прошлый год у нас был достаточно продуктивным», – передает его слова РИА «Новости».
Путин отметил, что страны серьезно продвинулись в области строительства Союзного государства.
«Наши коллеги поработали плотно, 28 программ подготовили хороших. Идет собственно давно развитие по очень многим из этих направлений», – сказал российский лидер.
«Опэцэрились?» – спросил Путин перед началом встречи у Лукашенко, а после обнял его.
«Давно уже сюда приехали», – сказал белорусский президент, пояснив, что ждал результатов теста на коронавирус.
В пятницу Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле, встреча проходит без дополнительных антиковидных ограничений.
Это первая очная встреча лидеров в 2022 году, в предыдущий раз они виделись в Санкт-Петербурге в минувшем декабре.
Отмечается, что для Путина эта беседа станет продолжением ряда очных международных контактов: он уже встречался в Кремле с канцлером ФРГ и президентом Бразилии, до этого с визитами в России были лидеры Аргентины, Венгрии, Казахстана, Франции.
В Белоруссии назвали темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на этой неделе обсудят ситуацию в сфере безопасности, а также санкционное противостояние с Западом, сообщил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.
«Да, такая встреча планируется. На ней, как обычно, могут обсуждаться любые вопросы», – цитирует РИА «Новости» Макея.
По его словам, на подобного рода встречах обсуждаются любые темы и любые важные вопросы, в том числе ситуация в сфере безопасности, торгово-экономическое взаимодействие и санкционное противостояние с западными странами.
В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что точные сроки встречи Путина и Лукашенко уточняются. Предположительно, она пройдет до конца недели.
Ранее Песков отметил, что Путин с Лукашенко встретится до конца недели, по итогам может быть сделано заявление.
Напомним, 12 февраля Путин по телефону обсудил с Лукашенко ситуацию с реакцией США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России.