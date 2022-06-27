Жители Нидерландов начали выселять украинских беженцев

Муниципалитеты в Нидерландах начали готовиться к наплыву украинских беженцев в приюты, поскольку приютившие их местные жители не хотят оставлять их одних у себя дома в летний период.

«Кошка отправляется в пансионат (зоогостиницы), а украинцы – в приют, да, это суровая реальность», – заявил изданию NU.nl один из участников процесса приема беженцев.

Как отмечает издание, в регионе Центральный и Западный Брабант в настоящее время у частных лиц проживают около 1,2 тыс. украинских беженцев. При этом уже есть принимающие семьи, которые обращаются к местным властям с вопросом, могут ли они разместить у себя беженцев в летнее время, передает РИА «Новости».

«Иногда украинцев действительно просто оставляют в приютах», – сообщили в управлении безопасности региона Брабант-Зюйдост. Как отметили в ведомстве, местные жители «открыли свои сердца и свои дома, не осознавая, какое это имеет влияние». «Медовый месяц закончился, достаточно. Сейчас идет поток людей со словами: я уезжаю в отпуск и не хочу, чтобы украинцы оставались одни в моем доме», – указали в управлении.

На данный момент у принимающих семей в регионе проживает около 800 украинцев. Как пишет издание, в ближайшие недели им, возможно, придется вернуться в официальные приюты.

В управлении безопасности региона Холландс-Мидден также сообщили, что появляются украинские беженцы, которые возвращаются от принимающих семей. При этом причина отъезда может варьироваться от нехватки свободного места до «проблем между принимающей семьей и гостями», отмечает NU.nl.

Ранее в Бельгии пожаловались на пьянство и неуважение украинских беженцев, а жители Германии, которые приняли украинских беженцев, продолжили высказывать свое недовольство и возмущение безрассудными тратами переселенцев.