Для поддержки участников спецоперации России на Украине создан фонд «Защита»

«Война с фейками»: Жилой дом в Киеве разрушен ударом украинской ПВО

Многоэтажный жилой дом в центре Киева разрушен в результате удара украинской противовоздушной обороны, а не из-за попадания российской ракеты, как утверждают украинские СМИ. Об этом пишут Telegram-канал «Война с фейками» и военный эксперт Михаил Ходаренок.

«Украинские источники говорят исключительно об ударе по жилой девятиэтажке. Однако не указывают, что именно за этим домом находится оборонный завод «Артем», на котором производят авиационные управляемые ракеты класса «воздух – воздух» и снаряды для артиллерии. На фото видно, что прилетело по цехам завода», – пишет Telegram-канал «Война с фейками».

Авторы канала уверены, что именно он, как объект военной инфраструктуры, был целью, по нему уже наносили удар в апреле. «Тогда украинские СМИ тоже говорили об ударе по жилому дому – абсолютно по той же схеме, что и в этот раз», – отмечается в сообщении.

«Факты повреждений завода говорят о том, что удар был направлен именно на «Артем», а в девятиэтажку попала ракета ПВО, как это было, например, в Одессе или в Киеве», – сообщает канал.

«Каналы публикуют видео, как ракета ПВО падает в жилые массивы. На фото с разрушениями дома видно, что повреждения не только сверху, но и снизу жилого здания, что также подтверждает версию о падении. При этом ракета МО попадает точно в цеха завода «Артем», – заключают авторы Telegram-канала.

Военный эксперт Михаил Ходаренок также проанализировал появившееся в Сети видео. «Что странного здесь происходит? Для тех, кто не понял, объясню – это зенитная управляемая ракета, которая после выхода с пусковой «танцует» в небе. Такое происходит из-за устаревания боеприпасов и их неправильного хранения. В самом начале СВО старые ракеты и нарушение сроков хранения привели к тому, что киевляне шваркнули ракетой по фасаду здания. Теперь в Киеве новая трагедия – ракета упала на жилой дом», – сообщил он.

«Если бы на крышу дома упал «Калибр», то этот дом, а еще три соседних, сложились бы гармошкой. Но прибывшие на место пропагандисты Киева, например Антон Геращенко, уверяют, что это дело рук ВС РФ. В качестве доказательств нет ни обломков ракеты, ничего такого. Зато есть паспорт россиянки, срок действия которого истек год назад. Это все, что вам нужно знать о провокациях Киева и о том, на какие подлости готовы пойти эти люди», – заключил Ходаренок.

Ранее в воскресенье мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании ракеты в один из домов в Шевченковском районе в центре украинской столицы.

В Минобороны России ранее неоднократно подчеркивали, что Вооруженные силы, принимающие участие в спецоперации на Украине, наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.