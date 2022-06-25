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Загитова провела в «Лужниках» поединок с чемпионом по боксу Саитовым
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Российская фигуристка и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова провела боксерский спарринг против двукратного олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова.
Бой состоялся в «Лужниках» во время Дня Московского спорта. Спарринг-партнеры отработали джебы, кроссы и другие комбинации, передает РИА «Новости».
После поединка Саитов подарил Загитовой цветы.
Ведущий перед выходом спортсменки на ринг перепутал фигуристку и представил ее как другую российскую фигуристку Камилу Валиеву.
Сама Валиева в рамках мероприятия поучаствует в фитнес-тренировке, олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова примет участие в батле по брейк-дансу против звезды «Танцев на ТНТ» Антона Тонски.
Напомним, на Олимпийских играх в Пекине 15-летняя Валиева победила в составе сборной России в командном турнире и заняла четвертое место в индивидуальных соревнованиях.
Блинкен пригрозил россиянам чувствительным эффектом от санкций
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Эффект от антироссийских санкций проявится в повседневной жизни россиян, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Санкции уже имеют драматический эффект на экономику России и рубль. Думаю, вы увидите, что россияне не смогут купить то, что могли раньше, когда Россия была открыта миру», – сказал Блинкен журналистам, передает РИА «Новости».
По его словам, антироссийские санкции будут «кусаться сильнее и сильнее». По словам госсекретаря, россияне будут чувствовать санкции в ежедневной жизни. Блинкен при этом отметил, что хотел бы, чтобы последствия санкций не причиняли страданий в России, и чтобы народ страны не ощущал их на себе.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что «российская экономика будет лежать в руинах», а доллар будет продаваться по 200 рублей.
Ранее участники «Большой семерки» на саммите в Германии заявили, что намерены выработать новые меры, направленные на углубление изоляции России от мировой экономики, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Шольц: В ЕС не верят в технические проблемы «Северного потока – 1»
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Главы государств и правительств членов Евросоюза не верят в версию Газпрома о технических причинах снижения поставок газа по «Северному потоку – 1», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС.
«Никто из нас не думает, что технические причины, которые в настоящее время приводятся российским поставщиком для снижения поставок газа, соответствуют действительности. Поэтому все готовятся к тому, чтобы в нужное время принять нужные шаги. В Германии мы уже давно это сделали», – приводит его слова РИА «Новости».
Он напомнил, что в Германии приняли необходимые законы для обеспечения безопасности энергоснабжения.
Ранее сообщалось, что правительство Германии опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
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Британцы сравнили Зеленского с «досаждающей сыпью»
Читатели британского таблоида The Daily Mail резко отреагировали на выступление украинского президента Владимира Зеленского во время проходящего в Англии Гластонберийского музыкального фестиваля.
Видеообращение Зеленского было накануне продемонстрировано посетителям фестиваля перед выступлением одной из групп. Британские пользователи поразились неуместной демонстрацией речи Зеленского, передает РИА «Новости».
«Я думал, Гластонбери – это музыкальное мероприятие, а не место для встречи с несостоявшимся стендап-комиком», – заявил пользователь Malcolm2.
«Отныне вы даже не сможете пойти на музыкальный фестиваль, чтобы отвлечься от подкаста Зеленского», – написал David J.
«Этому парню нужно что-то делать, он, кажется, появляется повсюду, умоляя и прорицая. Это начинает сильно раздражать», – заметил Terri Maadi.
«Я хочу пойти на концерт, чтобы послушать музыку, а не подвергаться мега-пропаганде», – возмутился global tai.
«Он как досаждающая сыпь, которая появляется повсюду. Как британский налогоплательщик, я возмущен тем, что налоги идут на оружие для поддержки конфликта, который Зеленский может закончить», – указал David-Ian.
«Обращаться сейчас к пьяным, одуревшим хиппи. Дела, должно быть, плохи», – отметил Chris Ray.
«Зачем вплетать политику в фестиваль? Для подобных вещей есть свое время и место», – подчеркнул PR.
«У этого парня нет другой одежды? Он одет как участник боев, но и близко не участвовал ни в каких битвах... Сплошная пантомима», – выразил мнение Gareth d.
«Люди, к которым он обращается, Украину даже на карте найти не смогут», – заключил Pol Pott.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Путин сравнил цинизм Запада с поведением Марии-Антуанетты
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Цинизм Запада в отношении дестабилизации глобального сельскохозяйственного производства похож на высказывание о голодных гражданах французской королевы Марии-Антуанетты, заявил президент России Владимир Путин на заседании в формате «БРИКС плюс».
«По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные», – приводятся его слова на сайте Кремля.
По словам главы государства, именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна.
Президент сообщил, что из-за действий Запада самым серьёзным образом оказался разбалансирован рынок продовольствия. «Причём скачок цен на базовые сельхозтовары, такие как зерно, более всего ударил именно по развивающимся государствам, по развивающимся рынкам, где хлеб и мука являются необходимым средством выживания для основных слоёв населения», – сообщил глава государства.
Ранее Путин заявил, что урожай зерна в России намечается хорошим, страна сможет поставить на мировые рынки 50 млн тонн зерна. Однако он добавил, что усложняется страхование транспорта, перевозящего зерно, сухогрузов, проведение банковских оплат по торговым контрактам.
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РЖД приостановили погрузку следующих в Польшу грузов
РЖД уведомили россиян, что временно приостановили погрузку некоторых грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу, следует из сообщения компании.
«Приостановлена погрузка ряда грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Отмечается, что о полном прекращении сообщения с Польшей речи не идет.
Ранее сообщалось, что РЖД в июне возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение с Узбекистаном, прерванное из-за эпидемии COVID-19 в 2020 году.
Литва уведомила власти Калининградской области о том, что с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области.
Губернатор Калиниградской области Антон Алиханов заявлял, что стоимость перевозок в Калининград по морю и железной дорогой удастся сравнять.
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В Москве между активистами «СтопХама» и спецзназом произошел конфликт
В Москве спецназовцы скрутили активистов движения «СтопХам», которое проводило рейд в поисках нарушителей правил дорожного движения.
По словам основателя «СтопХама» Дмитрия Чугунова, активисты увидели, как в районе Ярославского шоссе на тротуаре паркуется автомобиль, что является грубым нарушением правил, и начали снимать его на камеру, передает Газета.Ru со ссылкой на «Подъем».
Из машины вышел человек в майке с надписью «Гром» (созданное в 2003 году специальное, ныне действует в составе МВД). Нарушитель заявил, что он «при исполнении», однако отказался показывать свои документы. Как вспоминает Чугунов, в машине сидели еще люди.
«После – словесный конфликт, и этот джентльмен напал на активиста, сел сверху и начал кричать: «Работает полиция». Потом присоединились еще человек 10–15», – рассказал Чугунов.
Напомним, в 2018 году Мосгорсуд ликвидировал движение «СтопХам», которое было создано в 2010 году для борьбы с водителями, нарушающими ПДД.
В 2016 году газета ВЗГЛЯД публиковала интервью с лидером «СтопХама» Дмитрием Чугуновым, спустя год он заявил об уходе проекта в соцсети.
Историк кулинарии назвал претендующее на мировую популярность русское блюдо
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Русская кухня – это жирная насыщенная пища, которая носит досоветский и советский характер. Поэтому она не популярна, как в мире, так и в самой России. Но есть одно блюдо русской кухни, обладающее потенциалом завоевать любовь во всем мире, сказал газете ВЗГЛЯД историк кулинарии Павел Сюткин.
Русская кухня богата, однако ни одно ее блюдо не обрело столь широкую повседневную популярность в мире, как бургеры, пицца или суши. Да и в самой России отечественная кухня не очень популярна – россияне предпочитают все то, что пользуется успехом за рубежом. Почему сложилась такая ситуация, и есть ли блюдо русской кухни, которое может стать популярным во всем мире?
«Безусловно, наши блюда известны за рубежом. «Оливье» называют за границей «русским салатом». Многим знакомы бефстроганов, пожарские котлеты. Но одна из проблем современной русской кухни, почему она не воспринимается теми же европейцами, в том, что она все еще носит досоветский и советский характер. Это жирная насыщенная пища. Она, скорее, про то, чтобы наесться, а не про то, как получить какое-то гастрономическое удовольствие», – говорит Сюткин.
Он объясняет, что в русской кухне не произошло той революции, которая позволила другим кулинариям превратиться из средневековой кухни в более легкий, соответствующий сегодняшнему ритму жизни набор блюд. Немалое значение имеют и некоторые специфические вкусы, которые трудно воспринимаются некоторыми иностранцами. Такие блюда, как квас, окрошка, холодец порой кажутся гражданам других стран неожиданными, странными и отталкивающими.
«Продвигая свою кухню, мы должны четко понимать, что мы делаем это не для того, чтобы сохранить какие-то музейные ценности (типа кулебяки или фаршированных гречневой кашей поросят), а для того, чтобы добиться популярности за рубежом. А значит, нужно прикладывать усилия к тому, чтобы наши блюда становились легче, изящнее, соответствовали сегодняшним представлениям о здоровой пище», – считает кулинар.
Однако, по мнению собеседника, есть одно блюдо, не нуждающееся в изменении старинного рецепта, – это пряники. Они являются частью русской культуры, их в давние времена дарили на свадьбы, раздаривали нищим возле церкви. По ним дети учились азбуке, складывая сладости с оттиснутыми на них буквами, напоминает Сюткин. Более того, практически в каждой губернии был свой собственный тип пряников, отличающийся по вкусу, размеру, набору специй и пряностей.
«Но то, что делается сегодня, к сожалению, вызывает только грусть. Люди разучились их готовить. Я часто приезжаю на кулинарные фестивали, куда регионы привозят какие-то свои блюда, в том числе пряники. Они выполнены с красивым рисунком и глазурью. Но вкус их подчас одинаково примитивный. И это при том, что существуют потрясающие исторические рецепты: с миндальным тестом, имбирные, прозрачные, с сухофруктами. Мы же зациклились на тульском прянике с повидлом. Поэтому, чтобы что-то продвигать за рубежом, нужно сначала полюбить это в своей стране, научиться это вкусно готовить. Вот тогда такие блюда, возможно, и полюбят за границей», – заключил Сюткин.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, кто и когда на самом деле придумал борщ и что первоначально обозначало данное слово.
Кадыров: Освобождение Золотого и Горского войдет в военные учебники
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Освобождение Золотого и Горского войдет в военные учебники как самая эффективная спецоперация в плане военной экономики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, за каждый потраченный патрон спецподразделения получили огромный арсенал трофейного вооружения зарубежного образца.
«Большое количество «Джавелинов», минометных установок и совершенно разных видов боеприпасов оставили нашим бойцам убегающие националисты и бандеровцы. Практически каждый окоп завален гранатами, патронами и другими запасами, которые можно смело использовать для дальнейшего продвижения наших войск», – рассказал в публикации Кадыров.
Он добавил, что параллельно идет работа по зачистке других населенных пунктов.
Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат», бойцы Минобороны, Росгвардии и МВД России планомерно зачистили весь населенный пункт Золотое.
«Большое количество укронацистов с территории населенного пункта безвозвратно отправлено к своему идеологическому лидеру, а уцелевшие успешно взяты в плен. .<..> Наши ребята действуют грамотно, слаженно и оперативно. Несмотря на высокие риски, бойцы неумолимо идут вперед, навсегда избавляя от националистического гнета каждый метр земли братского Донбасса. В последние дни новости про освобожденные территории поступают непрерывно. Украинские войска в спешно сдают позиции по всем фронтам. Видимо, киевские власти в отчаянии, ведь теряют они не только земли, но и своих солдат, технику, а самое главное - уважение. Подобный исход был вполне предсказуем, поскольку освобождением Донбасса занимаются самоотверженные чеченские ребята в составе союзных войск», – добавил глава региона.
Ранее Кадыров сообщил, что населенный пункт Горское освобожден российскими военными и войсками ЛНР от украинских боевиков.
Политолог: Сбой на таможне Литвы вписывается в систему антироссийской политики Вильнюса
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«Даже если эта ошибка на самом деле была, она является инструментом экономического и психологического давления на Россию вследствие того конфликта, который существует между Москвой и Брюсселем из-за Украины», – заявил газете ВЗГЛЯД калининградский политолог Александр Носович, комментируя сбой на таможне Литвы, из-за которого фактически остановился транзит грузов между Калининградом и Литвой.
«Всякие ошибки и глупости со стороны Европейского союза, как показал недавний опыт с калининградским транзитом, вовсе не исключают злого умысла и удачно вписывается в общую систему антироссийской политики. Там же тоже ЕС утверждает, что имела место ошибка. Но даже если эта ошибка на самом деле была, она является инструментом экономического и психологического давления на Россию вследствие того конфликта, который существует между Москвой и Брюсселем из-за Украины и других стран восточного партнерства», – уверен Носович.
Он подчеркивает, что даже если сбой в системе литовской таможни – самая обычная случайность, то Вильнюсу она все равно выгодна, так как тот таким образом демонстрирует зависимость Калининградской области от своих решений. Политолог убежден, что история с калининградским транзитом еще не закончена.
«Хоть и европейская дипломатия в лице Жозепа Борреля признала ошибку Брюсселя (наличие Калининграда в санкциях против России), это не значит, что они быстро ее исправят. Они могут очень долго «замыливать» этот процесс, выкручивать России руки и использовать эту тему для шантажа. После того, как долго тянулась история с признанием российской вакцины против коронавируса «Спутник V», всем стало понятно, как работает европейская бюрократия. Поэтому России по всем подобным инцидентам, связанным с Калининградом, нужно быть предельно жесткой и упирать на то, что для нее это вопрос безопасности, который может решаться всеми доступными методами, включая военные», – считает политолог.
По мнению собеседника, военный метод – единственный способ эффективно повлиять на Литву и вынудить ее и другие страны ЕС пойти навстречу России. Он считает, что для решения данной проблемы необходимы прямые переговоры с Европейским союзом, которые Россия должна вести с позиции силы. «Нужно четко объяснять, что блокада Калининградской области – это сasus belli, на такие действия возможен военный ответ, и у России есть ресурсы этот ответ применить.
Носович говорит, что к данной ситуации калининградцы относятся достаточно спокойно. Тревожный фон, по его словам, для Калининградской области уже стал нормой, так как территориально регион зажат между двумя странами НАТО, которые исторически наиболее негативно настроены по отношению к России. Поэтому любое ухудшение отношений с Европой и Америкой автоматически отражается или грозит чем-либо Калининградской области. В связи с этим изнутри сама ситуация выглядит не такой критической, как снаружи, считает эксперт.
«Для нас очередь на границе из грузовиков в сотни километров – норма. У нас уже были ситуации, когда мы летали в «большую Россию» в облет Литвы по Балтийскому морю, потому что лет 20–25 назад Литва точно так же, как и сейчас с февраля этого года, не давала права России вести полет над своим небом. Таких историй у нас много можно набрать, просто до сих пор они не были такими масштабными. Мы уже много лет готовимся к тому, что сейчас происходит. Сейчас мы даже при полной блокаде Калининградской области можем смотреть с оптимизмом в будущее и рассчитывать на существование в изолированном режиме – режиме «острова», который связывается с Россией через Балтийское море», – делится Носович.
Напомним, с 18 июня Литва прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов «большой России» в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок. Вильнюс ссылался на исполнение антироссийских санкций Евросоюза. Москва потребовала немедленно снять нелегитимные ограничения, однако Литва это проигнорировала.
В четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не намерен вводить блокаду Калининградской области и санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему ЕС изменил свою позицию в отношении Калининграда.
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Кадыров сообщил о взятии Горского
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Населенный пункт Горское освобожден российскими военными и войсками ЛНР от украинских боевиков, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Боевые действия в ЛНР протекают молниеносно и непредсказуемо, обстановка меняется буквально за считанные часы. Пока мы делились с вами другой радостной новостью, дорогой брат Замид Чалаев сообщил об освобождении населенного пункта Горское», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат», бойцы Минобороны, Росгвардии и МВД России планомерно зачистили весь населенный пункт Золотое.
«Большое количество укронацистов с территории населенного пункта безвозвратно отправлено к своему идеологическому лидеру, а уцелевшие успешно взяты в плен. .<..> Наши ребята действуют грамотно, слаженно и оперативно. Несмотря на высокие риски, бойцы неумолимо идут вперед, навсегда избавляя от националистического гнета каждый метр земли братского Донбасса. В последние дни новости про освобожденные территории поступают непрерывно. Украинские войска в спешно сдают позиции по всем фронтам. Видимо, киевские власти в отчаянии, ведь теряют они не только земли, но и своих солдат, технику, а самое главное - уважение. Подобный исход был вполне предсказуем, поскольку освобождением Донбасса занимаются самоотверженные чеченские ребята в составе союзных войск», – добавил Кадыров.
Он анонсировал видеозапись с передовой, которая в скором времени будет опубликована.
Ранее в пятницу глава подконтрольной украинской стороне администрации Горского Алексей Бабченко заявил, что ВСУ теперь больше не контролируют этот населенный пункт.
Несколько часов назад Кадыров сообщал, что был освобожден населенный пункт, расположенный неподалеку – Золотое.
Утром в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что в районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск численностью до 2 тыс. человек.
Росгвардеец рассказал об оборонявших вместе с россиянами аэродром в Гостомеле бойцах ВСУ
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Вместе с российскими военными аэродром Антонов под Гостомелем в Киевской области обороняли расчеты Вооруженных сил Украины, которые впоследствии погибли под огнем украинских «Градов», сообщил офицер Росгвардии в интервью журналу «На боевом посту».
«Не все украинские военнослужащие разделяли идеи националистов и не желали воевать с братским народом за интересы западных политиков. Например, два гаубичных расчета ВСУ со своим вооружением действовали плечом к плечу с российскими войсками правопорядка. К сожалению, в последующем они погибли от огня украинских «Градов», помогая бойцам Росгвардии и десантникам удерживать аэродром Антонов», – приводит ТАСС слова офицера.
Он отметил, что спустя сутки после пересечения границы подразделение Росгвардии подошло к поселку Гостомель. В это время украинские националисты дождались, когда колонна войдет в поселок и открыли огонь из автоматов.
«В тот момент, спасая товарищей, попавших под огонь, настоящий подвиг совершили наши водители: они прикрывали корпусами грузовиков братьев по оружию, выходивших из-под обстрела. А ведь некоторые машины даже не были бронированы. Благодаря грамотным действиям командиров и мужеству бойцов нам удалось избежать потерь и закрепиться в одном из подворий», – рассказал он.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
По его словам, настоящей проблемой стали вражеские наблюдатели, которых предстояло нейтрализовать. «Стоило оказаться на открытом пространстве, и почти сразу начинался артобстрел. Ответом на эти удары стали вылазки на «адреса». Прикрытие флангов обеспечивали ребята из ВДВ, так что наши группы могли спокойно сосредоточиться на работе в окрестной застройке», – отметил офицер, добавив, что на аэродром активно пытались проникнуть вражеские диверсанты от местных жителей до агентов СБУ.
При этом были и местные жители, которые помогали российским военным. «Но в первые дни они почти не попадались, а те, кто встречался, старались быстрее спрятаться. Люди были напуганы пропагандой националистов и угрозами расправ за помощь русским. Да и мы понимали, что в случае обстрела противника могут пострадать и обычные граждане, поэтому лишний раз старались не подставлять их», – рассказал офицер.
Аэродром Антонов российские войска удерживали около месяца, его обороняли десантники, росгвардейцы и военнослужащие многих родов войск.
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак рассказал газете ВЗГЛЯД о героизме десантников во время проведения спецоперации на Украине, в том числе и во время броска на аэродром Гостомель.
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Посол России высказался о поставках турбин для «Северного потока»
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Россия не участвует в диалоге между Германией и Канадой по поводу поставок оборудования для газопровода «Северный поток», которые оказались заблокированы из-за санкций, это германо-канадские разбирательства, заявил российский посол в Канаде Олег Степанов.
«Мы не ведем официальных контактов с Канадой по этому сюжету. С точки зрения посольства, этот вопрос – в первую очередь проблема между Канадой и Германией. Два подразделения Siemens оказались отрезанными друг от друга в плане выполнения контрактных обязательств из-за расширительного толкования Канадой собственных санкций против России, поэтому разбираться в этом нужно именно немцам с канадцами», – цитирует РИА «Новости» Степанова.
По его словам, нет необходимости «становиться стороной в том или ином виде этих германо-канадских разбирательств».
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
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России пригрозили войной с Британией в случае казни наемников
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Лондон может «объявить войну» России в случае, если осужденные в Донецкой народной республике британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслина будут казнены, выразил мнение журналист в газете Express.
В материале подчеркивается, что британский премьер Борис Джонсон может «пойти ва-банк» в случае казни Аслина и Пиннера. Если она случится, то «эта война примет крайне опасный оборот, из которого, возможно, уже не будет возврата», передает «Газета.Ru».
«Если эти казни продолжатся, у Британии и всего Запада не будет иного выбора, кроме как поднять ставки – больше оружия, больше санкций и, возможно, ударный самолет, о котором просил президент Зеленский», – отмечено в публикации.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Ранее Верховный суд Донецкой народной республики заявил, что не получал прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни британских наемников.
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В ЛНР назвали количество блокированных боевиков в котле под Лисичанском
Около 600 украинских боевиков, среди которых есть раненые, сдались в плен союзным силам под Лисичанском, еще примерно 4,5 тыс. будут блокированы в самом городе, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Я полагаю, что не более 600 человек [сдались в плен под Лисичанском], это с ранеными, большая часть убежала врассыпную через Мирную Долину в Лисичанск. Погибших в разы больше», – передает ТАСС со ссылкой на его слова.
Части Народной милиции ЛНР и ВС России могут к вечеру «закрыть крышку» котла вокруг Лисичанска с западного направления. Тогда около 4,5 тыс. военнослужащих ВС Украины окажутся в котле, добавил Киселев.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС РФ под командованием генерал-полковника Александра Лапина блокировали Лисичанск с юга.
Глава ЕК назвала число уехавших в ЕС украинцев
На территорию Евросоюза за время кризиса на Украине прибыли 7,5 млн украинских беженцев, три млн до сих пор находятся в Евросоюзе, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
«Мы за это время приняли 7,5 млн беженцев с Украины, три млн до сих пор находятся у нас», – приводит ее слова РИА «Новости».
Она поблагодарила президента Франции Эммануэля Макрона за успешное председательство страны в Совете ЕС (полугодовой срок председательства истекает 30 июня этого года – прим. ВЗГЛЯД) и отметила, что главными заслугами Франции можно считать введение шести пакетов антироссийских санкций и быструю организацию приема и помощи украинским беженцам.
В понедельник американский президент Джо Байден выразил мнение, что из-за российской спецоперации на Украине в мире наблюдается рекордный рост числа беженцев.
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