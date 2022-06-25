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Медведев не исключил создания «новой Великой Румынии»
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Молдавия может получить статус члена Евросоюза намного быстрее, гораздо более актуальным становится другой способ получения членства – создание новой Великой, выразил мнение зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Молдавия получила статус кандидата в ЕС. Насколько быстрым будет это вступление? Как можно оценить оперативную готовность Молдавии присоединиться к санкциям против России? Молдавия встала в длинную очередь на вступление в ЕС, растянутую на десятилетия. В добрый путь! Но ведь хочется быстрее. Поэтому гораздо более актуальным становится другой способ получения членства в Евросоюзе: создание новой Великой Румынии (Romania Mare)», – написал он в своем Telegram-канале.
Медведев добавил, что румынские политики «давно водят политические хороводы вокруг Молдавии». «А теперь и буквально. Первое в истории совместное заседание парламентов Молдавии и Румынии депутаты завершили исполнением танца, взявшись за руки. Выглядело весьма забавно. Но последствия могут быть куда менее смешными», – отметил он.
При этом он подчеркнул, что Запад «чуть ли не законодательно» пытается запретить России считать украинский народ близким, всячески провоцируя углубление конфликта, хотя применительно к румынам и молдаванам ситуация иная.
«Бухарестским чиновникам, науськанным брюссельскими «интеграторами», не дает покоя идея воссоздания похороненного Красной армией в годы ВОВ проекта Великой Румынии. В последнее время они открыто наращивают разноформатные усилия по «легальному» поглощению Молдавии. Причем со стороны Бухареста речь идет даже не об объединении «братских народов» в какое-то государственно-подобное образование. Румынские власти высокомерно воспринимают междуречье Днестра и Прута как свою «временно отколовшуюся» провинцию. Неудивительно категорическое неприятие более чем половиной молдавского общества навязываемого извне аншлюса. В Приднестровье же флаг Румынии, прочно ассоциируемый с горем и страданиями времен Великой Отечественной войны, не желает видеть абсолютное большинство жителей», – отметил Медведев.
По его словам, политики стараются оберегать собственную государственность и свои личные возможности. «Удивительно, но этого хотят нынешние власти Молдавии. Игнорируя волю значительной части своего народа, нынешняя президент Молдавии готова махом зачеркнуть государственность вверенной ей страны. Она, конечно, действует по рецептам европейских и заокеанских кураторов, что совсем неудивительно, ведь вместе с молдавским она имеет и гражданство Румынии. Видимо, в новой Romania Mare ей обещана вполне сопоставимая должность», – отметил зампред Совбеза.
При этом Медведев задался вопросом, нужно ли это обычным гражданам Молдавии – молдаванам, русским, украинцам. «Им-то ведь ничего не обещали. Разве что эфемерные «европерспективы» в статусе кандидата в ЕС. То есть безумно дорогие энергоносители и окончательную утрату российского рынка для молдавских овощей, фруктов и вина. И конечно, высоченные европейские цены в магазинах совсем не богатой Молдавии (простите, новой Великой Румынии)», – сказал он.
В заключение зампред Совбеза добавил, что, если начнется серьезная заваруха вокруг аншлюса Молдовы Румынией, «следует иметь в виду, что в Приднестровье проживает около 220 тыс. граждан России».
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Депутат: Изменение позиции ЕС по блокаде Калининграда – дипломатическая победа России
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«Странам ЕС нужно чаще думать о себе, а не пытаться угодить США, тогда они не будут попадать в такие ситуации, как с блокадой Калининграда», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее в ЕС пообещали пересмотреть санкционные нормы, ограничивающие поступление грузов в Калининград.
«Изменение риторики Европейского союза по блокаде Калининграда можно назвать дипломатической победой России. По сути, это возврат на прежние позиции, восстановление справедливости», – подчеркнул депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник.
По его мнению, вряд ли в скором времени решится вопрос с открытием территории Литвы для доставки грузов в самый западный регион России. «Тем не менее это результат успешной политики руководства нашей страны. Кстати, это и ответ некоторым скептикам, которые говорят, что федеральный центр не слишком внимает делам регионов. Как мы видим – очень интересуется и следит за каждым действием», – заметил собеседник.
Впрочем, предупредил парламентарий, России надо понимать, что подобные провокации со стороны Евросоюза будут продолжаться. «Властям России надо и впредь работать на упреждение. Это как раз нашло отражение и в словах президента России, сказанных на Петербургском международном экономическом форуме о том, что нельзя сидеть и ждать, когда все само образуется. Без нашего участия ничего не образуется», – подчеркнул депутат.
Европейский союз не собирается устраивать блокаду Калининградской области, санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены, заявил в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Мы не хотим блокировать трафик между Калининградом и Россией, но в то же время нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС. И это нужно делать одновременно, это возможно», – указал дипломат.
Президент Литвы Гитанас Науседа, со своей стороны, добавил, что Еврокомиссия даст разъяснения, как применять ограничения на транзит подсанкционных товаров. «Я буду у президента Еврокомиссии <...>, увижу проект, и думаю, что пояснение будет опубликовано в самое ближайшее время», – передает РБК.
Напомним, Литва с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов «большой России» в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок. Вильнюс ссылался на исполнение антироссийских санкций Евросоюза. Москва потребовала немедленно снять нелегитимные ограничения, однако Литва это проигнорировала. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия предпримет ответные меры, и ее ответ будет лежать не в дипломатической, а практической плоскости.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов указал, что предложения по ответным мерам Литве, которые разрабатывают власти региона, должны быть направлены на то, чтобы перенаправить экономический поток Прибалтики в Россию.
Ряд экспертов предложил пробить сухопутный коридор в Калининград через Литву военным путем.
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ЕС пересмотрит санкционные директивы, чтобы не устраивать блокаду Калининграда
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Европейский союз не собирается вводить блокаду Калининградской области, санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Президент Литвы Гитанас Науседа добавил, что Еврокомиссия даст разъяснения, как применять ограничения на транзит подсанкционных товаров.
«Я буду у президента Еврокомиссии <...>, увижу проект, и думаю, что пояснение будет опубликовано в самое ближайшее время», – передает РБК со ссылкой на Delfi.
Отмечается, что Литва, введя ограничения на сухопутный транзит, действовала в соответствии с санкциями Евросоюза, о блокаде речи не шло. Ранее сообщалось, что Боррель заявлял, что Евросоюз не намерен блокировать сообщение между Калининградом и Россией, речь идет о мерах по предотвращению возможного обхода санкций.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия.
Шольц: В ЕС не верят в технические проблемы «Северного потока – 1»
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Главы государств и правительств членов Евросоюза не верят в версию Газпрома о технических причинах снижения поставок газа по «Северному потоку – 1», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС.
«Никто из нас не думает, что технические причины, которые в настоящее время приводятся российским поставщиком для снижения поставок газа, соответствуют действительности. Поэтому все готовятся к тому, чтобы в нужное время принять нужные шаги. В Германии мы уже давно это сделали», – приводит его слова РИА «Новости».
Он напомнил, что в Германии приняли необходимые законы для обеспечения безопасности энергоснабжения.
Ранее сообщалось, что правительство Германии опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
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Премьер Болгарии обвинил в своей отставке посла России
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Премьер Болгарии Кирил Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это на трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову.
Петков назвал бизнесмена и бывшего депутата Деляна Пеевски, Бойко Борисова, возглавляющего партию ГЕРБ, депутаты которой выдвинули вотум недоверия, а также Слави Трифонова, чья партия «Есть такой народ» (ЕТН) ранее вышла из правительственной коалиции.
«Это была честь для меня – возглавлять правительство, которое свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на издание Novinite.
По информации радиостанции BNR, Петков также отметил, что, находясь у власти, хотел защищать интересы страны, а «проникновение российских интересов» стало возможным из-за действий оппозиционной партии «Возрождение».
Накануне народное собрание Болгарии проголосовало за вотум недоверия коалиционному правительству страны. За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 116. Согласно законодательству, для одобрения инициативы было достаточно голосов 121 парламентария.
Премьер Грузии: Украина помешала Тбилиси получить статус кандидата в члены ЕС
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Глава фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия ездил в США и Европу и в ходе встреч требовал, чтобы Грузии не предоставляли статус кандидата в члены ЕС, рассказал премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте с отчетом о проделанной работе.
«Одним из главных инициаторов, который от Европы и США настоятельно требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС, был представитель украинской власти, господин Арахамия. <...> Он практически ультиматум выдвинул Европе о том, что если Грузия получила бы статус кандидата, они были бы очень огорчены», – передает ТАСС слова Гарибашвили.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. При этом Украине уже назвали условия, отказ от исполнения которых может привести к лишению статуса кандидата. Кроме того, Киеву отказали в ускоренной процедуре принятия в ЕС.
Западные СМИ писали, что принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
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Лавров: ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией
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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Евросоюз и НАТО собирают коалицию «для борьбы, а по большому счету для войны» с Россией.
«У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется или изменится в обозримой, а если честно, в долгосрочной перспективе. Но это путь, который европейцы выбрали», – сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Азербайджана.
Он заявил, что Гитлер перед началом Второй мировой войны собрал значительную часть, если не большую, европейских стран для войны против Советского Союза.
«Сейчас также, в том числе и Евросоюз вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с Российской Федерацией. Будем на все это смотреть очень внимательно», – подчеркнул российский министр, передает его слова РИА «Новости».
Евросоюз он назвал антироссийским союзом, который требует подключаться к решениям против Москвы. Лавров заявил, что руководители Европейского союза, когда читают нотации публично либо имеющим статус кандидата, то отмечают, что нет иного выхода, кроме как поддерживать все без исключения внешнеполитические подходы Евросоюза, в том числе меры, направленные против Москвы.
Он привел в пример Сербию.
«Она является кандидатом, но категорически не хочет утрачивать, как все остальные, свою независимость и присоединяться к решениям, которые напрямую противоречат ее коренным интересам, в данном случае – отношениям с Российской Федерацией», – добавил глава МИД РФ.
Также Лавров добавил, что действия Евросоюза говорят о том, что Брюссель не хочет выполнять договоренности по созданию общего пространства «от Атлантики до Тихого океана» между ЕС и странами ЕАЭС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-европейские отношения находятся на очень низкой отметке, их сложно испортить еще сильнее, в том числе предоставлением статуса кандидата в ЕС Украине и Молдавии.
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Глава ЕК назвала число уехавших в ЕС украинцев
На территорию Евросоюза за время кризиса на Украине прибыли 7,5 млн украинских беженцев, три млн до сих пор находятся в Евросоюзе, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
«Мы за это время приняли 7,5 млн беженцев с Украины, три млн до сих пор находятся у нас», – приводит ее слова РИА «Новости».
Она поблагодарила президента Франции Эммануэля Макрона за успешное председательство страны в Совете ЕС (полугодовой срок председательства истекает 30 июня этого года – прим. ВЗГЛЯД) и отметила, что главными заслугами Франции можно считать введение шести пакетов антироссийских санкций и быструю организацию приема и помощи украинским беженцам.
В понедельник американский президент Джо Байден выразил мнение, что из-за российской спецоперации на Украине в мире наблюдается рекордный рост числа беженцев.
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Будапешт резко выступил против Брюсселя в поддержку Грузии
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который в пятницу находится в Тбилиси, подверг резкой критике Брюссель из-за того, что Грузия не получила статус кандидата в члены Евросоюза, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Он назвал это решение «упущенной возможностью» и «оскорбительным для Грузии». По его словам, Брюссель по отношению к Грузии применил политику двойных стандартов, как это он делает по отношению к Венгрии.
«Это вредит европейским перспективам и задачам Евросоюза усилиться», – сказал Петер Сийярто, подчеркнув, что Венгрия поддерживала Грузию во время обсуждения данного вопроса в Брюсселе.
Он также сказал, что требования ЕС к Грузии «взяты из воздуха».
Глава МИД Венгрии также пообещал лоббировать интересы Грузии в ЕС для скорейшей интеграции.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «абсурдом» предположения о том, что он должен уйти в отставку после неполучения его страной статуса кандидидата на членство в Евросоюзе.
Напомним, к вопросу предоставления Грузии статуса страны-кандидата ЕС вернется в конце года. Пока же Брюссель выдвинул Тбилиси 12 условий, чтобы рассмотреть заявку.Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ЕС вознес Украину и обидел Грузию. Мэр Тбилиси назвал оскорблением народа Грузии резолюцию Европарламента.
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В МИД Литвы переложили ответственность за блокаду Калининграда на ЕС
Европейская комиссия могла бы изменить решение об ограничении калининградского транзита, это в ее силах, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«Европейская комиссия имеет право интерпретировать санкции. Они сделали это для нас, до этой поры мы следовали интерпретации трех директоратов ЕК», – сказал Ландсбергис местным СМИ, передает Baltnews.
При этом он отметил, что не может сказать, изменит ли комиссия свое толкование. Он также подчеркнул, что Литва опирается на юридические аргументы, и что консультации проводились постоянно.
Напомним, Литва уведомила власти Калининградской области о том, что с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Также Боррель заявлял, что Евросоюз не намерен блокировать сообщение между Калининградом и Россией, речь идет о мерах по предотвращению возможного обхода санкций.
В МИД России и Кремле заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
В свою очередь губернатор Антон Алиханов отметил, что предложения по ответным мерам Литве, которые разрабатывают власти Калининградской области, должны быть направлены на то, чтобы перенаправить экономический поток Прибалтики в Россию.
В Литве и ЕС при этом уверяют, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только «последовательно применяет санкции ЕС».
Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия.
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Глава МВД Сербии: Украина стала кандидатом в ЕС вопреки стандартам
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Предоставление статуса кандидата в Евросоюз Украине означает, что главным критерием для евроинтеграции является конфликт с Россией, а не реформы и многочисленные условия, которые выставлены для стран Западных Балкан, заявил глава МВД Сербии Александр Вулин.
«Украина стала кандидатом в члены вопреки несоответствию стандартам, которые так старательно применяют балканские страны. Перескочила несколько десятилетий давления, шантажа и бюрократии, не должна была мучиться с борьбой против коррупции, с соблюдением критериев в области правосудия или экономическими реформами, а о сотрудничестве с судами по военным преступлениям не стоит и говорить. Участие в войне было достаточным для начала переговоров, не смею и подумать, что станет условием для завершения процедуры приема», – передает РИА «Новости» его слова.
При том Вулин выразил надежду, что Молдавия не должна была пообещать ЕС, что вступит в вооруженный конфликт. «Если решающий критерий для приема в члены (ЕС) или для начала процесса вступления тот, что страна-кандидат находится в состоянии войны, тогда Сербия могла еще в 1999 году начать переговоры. Но похоже, такие правила не относятся к тем, кого бомбила НАТО, а для быстрого вступления в ЕС нужно сражаться с Россией», – подчеркнул глава МВД Сербии.
Вулин посетовал, что «условием для быстрого продвижения Сербии к ЕС было начать войну с кем-то». «Тогда спасибо, оно того не стоит. Украине желаю удачи, а Северной Македонии и Албании – чтобы не должны были ни с кем воевать для начала переговоров о вступлении в ЕС», – сказал он.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Евросоюз и НАТО собирают коалицию «для борьбы, а по большому счету для войны» с Россией.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-европейские отношения находятся на очень низкой отметке, их сложно испортить еще сильнее, в том числе предоставлением статуса кандидата в ЕС Украине и Молдавии.
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Путин: Страны БРИКС прорабатывают создание международной резервной валюты
Создание международной резервной валюты на основе валют стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) находится на стадии проработки, заявил российский президент Владимир Путин в приветствии участникам Делового форума БРИКС.
Он добавил, что российские бизнесмены в координации с бизнес-сообществом стран БРИКС занимаются развитием транспортной инфраструктуры, перестройкой логистических маршрутов и созданием новых производственных цепочек, приводит слова Путина ТАСС.
«Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран «пятерки». Идет расширение географии использования российской платежной системы «Мир». Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран», – сказал он участникам Делового форума БРИКС.
«Подчеркну, стратегия России неизменна: укрепляя свой экономический, технологический, научный потенциал, готовы работать открыто со всеми добросовестными партнерами на принципах уважения интересов друг друга, безоговорочного верховенства международного права, равенства стран и народов», – сказал президент.
Глава государства напомнил, что на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) уже говорил о планах России по развитию экономики и созданию комфортных условий как для российского, так и для иностранного бизнеса.
«Показательно, что приехавшие в Санкт-Петербург представители зарубежных компаний и предприниматели демонстрировали свою готовность и далее работать на российском рынке, адаптироваться к новым условиям. И мы, разумеется, будем оказывать им необходимое содействие», – заключил он.
Председатель КНР Си Цзиньпин на открытии форума БРИКС заявил, что Китай призывает международное сообщество вместе бороться с гегемонией и политикой силы. Также он обратил внимание на вред, приносимый санкционной политикой всему мировому сообществу.
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Украине и Молдавии предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз
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Главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав сообщества, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на полях проходящего в Брюсселе саммита ЕС.
«Евросовет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС», – написал он в Twitter, передает ТАСС.
Лидеры стран Евросоюза сообщили, что готовы предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Грузии после выполнения ею ряда условий, сообщил Шарль Мишель.
Ранее премьер Албании Эди Рама перед началом саммита Евросоюз – Западные Балканы посоветовал народу Украины не питать иллюзий в связи с ожидаемым получением статуса кандидата в ЕС.
До этого Европейский парламент принял резолюцию, поддержав предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. При этом Украине уже назвали условия, отказ от исполнения которых может привести к лишению статуса кандидата. Кроме того, Киеву отказали в ускоренной процедуре принятия в ЕС.
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Песков счел абсурдом выводы ПАСЕ о «вине» России в катастрофе малайзийского Boeing
Парламентская ассамблея Совета Европы не относится к судебной ветви власти, в этом абсурдность изложенных ею в резолюции выводов с обвинениями в адрес России по делу о катастрофе малайзийского Boeing (рейс МН17) в 2014 году, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Парламентская ассамблея Совета Европы, если мы правильно понимаем, не относится к судебной ветви власти и, соответственно, вряд ли может выносить какие-то обвинительные вердикты в отношении кого бы то ни было. В этом абсурдность подобных постановлений», – передает ТАСС его слова.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
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В Венгрии предрекли Европе кризис из-за антироссийских санкций
Евросоюз должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан в интервью Reuters.
Он отметил, что чем больше санкций вводит ЕС, тем сильнее это вредит всему блоку. а Европа в конце концов окажется «проигравшей стороной» из-за экономических проблем. «Наша рекомендация заключается в том, что нам следует остановить процесс (введения) санкций», – передает его слова ТАСС.
Орбан заявил, что Евросоюз одошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
«Так что надо о чем-то думать. Переговоры, прекращение огня, мир. Дипломатия. Это наше решение», – заключил советник венгерского премьера.
Ранее в Китае заявили, что самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями – это энергия и продовольствие.
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В Болгарии назвали чушью заявление экс-премьера Петкова о причастности России к его отставке
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«У нас было марионеточное правительство, которое фактически подчинялось воле Соединенных Штатов. Теперь же мы надеемся, что новым правительством будет учитываться мнение населения. Слова же Петкова о причинах отставки и влиянии посла России на этот процесс – полная чушь», – заявил газете ВЗГЛЯД болгарский общественник Христо Маринов, комментируя отставку правительства.
«Фактически их просто разогнали, чуть ли не палками. Это прецедент в современной истории нашей страны, поскольку до этого вотум недоверия не выносился ни разу. Но это полное отражение настроений населения», – сказал председатель Болгарского общественного фонда народного единения Христо Маринов.
По словам собеседника, наибольшее напряжение в народе возникло после начала специальной военной операции на Украине. «Мы были первыми, кто полностью отказался от российского газа. Нам стали поставлять более дорогое американское сырье. В результате цены на топливо выросли почти на 40%. И это в летний период. Люди действительно не понимают, чего им ждать зимой», – пояснил общественник.
«При этом самой серьезной проблемой стала ситуация с Северной Македонией. Власти хотели под шумок согласиться с вхождением Македонии в ЕС. А народ с этим категорически не согласен», – подчеркнул Маринов.
Собеседник при этом выказал уверенность в том, что «новое правительство никто назначать не будет». «Вероятно, нас ждут выборы в парламент, потому что самостоятельно договориться о коалиции они просто не смогут. И если у националистических партий будет перевес, то это серьезно скажется на взаимоотношениях Софии и Москвы. Тут еще важно учитывать, что согласно опросам общественного мнения, более 60% населения придерживаются пророссийских взглядов. Я же считаю, что на деле таких не менее 70%. И все мы тут верим, что на смену марионеточному правительству придут люди, которые смогут прислушаться к мнению населения», – надеется общественник.
Что же касается заявления уже бывшего премьера Кирила Петкова, который возложил ответственность за отставку на трех политиков и российского посла Элеонору Митрофанову, то собеседник назвал его «полной чушью». «Плохому моряку и водоросли мешают», – сыронизировал Маринов.
Накануне Народное собрание Болгарии проголосовало за вотум недоверия коалиционному правительству страны во главе с премьер-министром Кирилом Петковым. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ). За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 116. Согласно законодательству, для одобрения инициативы было достаточно голосов 121 парламентария.
Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым. Позже к ним присоединились партии «Возрождение», «Есть такой народ» и «Движение за права и свободы» (ДПС), передает РИА «Новости».
В числе причин такого решения – недовольство оппозиции финансовым и экономическим курсом правительства, а также его политикой в отношении Северной Македонии. При этом несогласие с политикой Петкова нарастало уже несколько месяцев. В марте газета ВЗГЛЯД писала о том, что резко антироссийская политика экс-премьера в начале спецоперации ВС России на Украине вызвала столь же беспрецедентно резкую реакцию болгарского общества. Главу правительства во время одного из выступлений буквально прогнали с трибуны снежками под свист, улюлюканье и крики «НАТО – вон!»
Уже в мае опросы общественного мнения в ЕС, проведенные по заказу Брюсселя, определили болгар как самый пророссийский народ Евросоюза. Кроме того, в вопросах поставок оружия на Украину болгарам также удалось заставить правительство отступать назад. Теперь же правительство Петкова и вовсе рухнуло.
Как считает сам экс-премьер, в его поражении виноваты четыре человека. Первые трое – болгарские политики: бывший депутат Делян Пеевски, Бойко Борисов (лидер партии ГЕРБ) и Слави Трифонов, чья партия «Есть такой народ» ранее вышла из правительственной коалиции. Четвертый человек в списке Петкова – посол России в Софии Элеонора Митрофанова.
«То, что Митрофанова виновата, – это, наверное, такое удобное для них объяснение, поскольку сейчас вообще Россия во всем виновата. Но в прошлом году был огромный правительственный и парламентский кризис, три раза проходили выборы в парламент, наконец, он собрался. В парламенте партии очень разнонаправленные, но тем не менее ради Болгарии было составлено коалиционное правительство», – цитирует ответ Митрофановой РИА «Новости».
«Но когда начались трудности и антироссийская истерия – а традиционно народ Болгарии очень хорошо относится к России, – и то, что Болгария встала в первых рядах поддержки санкций, у многих здесь вызывало как минимум недоумение. Кроме того, на сегодняшний день инфляция в Болгарии 18,5%, промышленная инфляция – 40%. То есть это достаточно тяжелые цифры», – уточнила она.
«В Болгарии народ небогатый, и все это отражается на людях. И еще один вопрос – Северная Македония. Болгария не поддерживает вступление Северной Македонии в Евросоюз по ряду исторических причин. Это две принципиальные вещи, по поводу которых в парламенте было большое несогласие», – пояснила она.
В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обвинения Петкова в адрес Москвы, с юмором указала на то, что список «виноватых» неполный. «В списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки. Думаю, человек устал, начал заговариваться», – добавила Захарова.
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