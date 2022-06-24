Блинкен признал успехи России в Донбассе

Российской стороне удалось добиться определенных военных успехов в Донбассе, признал госсекретарь США Энтони Блинкен, вместе с тем он назвал это лишь тактическим, а не стратегическим успехом.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Берлине, где Блинкен принимал участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран, передает ТАСС.

«Недавние сообщения о том, что Россия достигла ограниченных военных успехов в восточной части Украины, вызывают беспокойство в Европе и за ее пределами относительно того, в каком направлении развивается ситуация», – сказал он.

По его словам, «эти успехи далеки от того, чтобы иметь решающее значение». Блинкен также напомнил о заявлениях Вашингтона относительно того, что «данный конфликт не будет развиваться прямолинейно».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, куда российская армия двинется после Донбасса.