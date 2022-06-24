Блинкен признал успехи России в Донбассе

|
24 июня, пятница | Последнее обновление — 20:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Блинкен пригрозил россиянам чувствительным эффектом от санкций
Разделы
Страной-председателем Евросоюза с 1 июля станет Чехия. Учитывая, что у власти в этой стране находятся фанатики-русофобы, полностью провалившие экономическую политику, ожидания от этого события самые мрачные.
Подробности...
Война за контроль над новой системой мировых финансовых расчетов уже ведется. И западные санкции против золота как универсальной меры стоимости и одной из весомых составляющих корзины валют играют немалую роль.
Подробности...
В чем смысл массового голода для Запада? Всё то же самое: контроль, подавление, подчинение, политика, власть. Запад хочет, чтобы обладание продовольствием стало привилегией, доступной только избранным.
Подробности...
Под Рязанью после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой в Дягилево. В результате аварии четыре человека погибли, еще пятеро ранены
Подробности...
Популярный певец Юрий Шатунов, знаменитый по работе в группе «Ласковый май», скончался на 49-м году жизни. Широкую известность ему принесли хиты «Белые розы», «Лето», «Седая ночь». Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. У Шатунова остались жена и двое детей
Подробности...
Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Блинкен признал успехи России в Донбассе
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Российской стороне удалось добиться определенных военных успехов в Донбассе, признал госсекретарь США Энтони Блинкен, вместе с тем он назвал это лишь тактическим, а не стратегическим успехом.
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Берлине, где Блинкен принимал участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран, передает ТАСС.
«Недавние сообщения о том, что Россия достигла ограниченных военных успехов в восточной части Украины, вызывают беспокойство в Европе и за ее пределами относительно того, в каком направлении развивается ситуация», – сказал он.
По его словам, «эти успехи далеки от того, чтобы иметь решающее значение». Блинкен также напомнил о заявлениях Вашингтона относительно того, что «данный конфликт не будет развиваться прямолинейно».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, куда российская армия двинется после Донбасса.
Украинские военные получили приказ уйти из Северодонецка
Украинские войска получили приказ покинуть город Северодонецк, который является административным центром подконтрольной Киеву части Луганской области, заявил глава подконтрольной украинской стороне Луганской областной администрации Сергей Гайдай в эфире украинского телеканала «Дом».
«К сожалению, да. Было принято такое решение. И солдаты Вооруженных сил Украины, и Национальная гвардия получили уже команду отходить на новые позиции, на новые укрепленные районы», – передает ТАСС его слова.
Накануне заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Сергей Горбунов и руководитель представительства «Народного фронта» в ЛНР Анна Еременко, а также группа журналистов попали под обстрел во время передачи бойцам народной милиции ЛНР гуманитарной помощи военным корреспондентом «Комсомольской правды» Александром Коцом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названы потери ВСУ в котле под Лисичанском
Украинские военные под Лисичанском и в окружении под Горским и Золотым потеряли порядка тысячи человек убитыми, сообщил источник, близкий к народной милиции ЛНР.
«Потери украинских войск за последние пару дней под Лисичанском, в Горском и Золотом – более тысячи человек убитыми. Пленных – более 800. Среди них много раненых», – сказал собеседник ТАСС.
Ранее источник сообщал, что военные ЛНР вышли к южной окраине Лисичанска, а сейчас выходят к западным границам города.
Военные ЛНР также заявляли, что бойцы ВСУ во время отхода из населенного пункта Золотое оставили там собственный флаг.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров сообщил о взятии Горского
|
|
Населенный пункт Горское освобожден российскими военными и войсками ЛНР от украинских боевиков, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Боевые действия в ЛНР протекают молниеносно и непредсказуемо, обстановка меняется буквально за считанные часы. Пока мы делились с вами другой радостной новостью, дорогой брат Замид Чалаев сообщил об освобождении населенного пункта Горское», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат», бойцы Минобороны, Росгвардии и МВД России планомерно зачистили весь населенный пункт Золотое.
«Большое количество укронацистов с территории населенного пункта безвозвратно отправлено к своему идеологическому лидеру, а уцелевшие успешно взяты в плен. .<..> Наши ребята действуют грамотно, слаженно и оперативно. Несмотря на высокие риски, бойцы неумолимо идут вперед, навсегда избавляя от националистического гнета каждый метр земли братского Донбасса. В последние дни новости про освобожденные территории поступают непрерывно. Украинские войска в спешно сдают позиции по всем фронтам. Видимо, киевские власти в отчаянии, ведь теряют они не только земли, но и своих солдат, технику, а самое главное - уважение. Подобный исход был вполне предсказуем, поскольку освобождением Донбасса занимаются самоотверженные чеченские ребята в составе союзных войск», – добавил Кадыров.
Он анонсировал видеозапись с передовой, которая в скором времени будет опубликована.
Ранее в пятницу глава подконтрольной украинской стороне администрации Горского Алексей Бабченко заявил, что ВСУ теперь больше не контролируют этот населенный пункт.
Несколько часов назад Кадыров сообщал, что был освобожден населенный пункт, расположенный неподалеку – Золотое.
Утром в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что в районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск численностью до 2 тыс. человек.
Сдавшиеся под Горским солдаты ВСУ рассказали, как их бросило командование
Украинское командование послало военнослужащих под Горское Луганской народной республики без четко поставленных задач и надлежащей подготовки, сдаться в плен стало единственным шансом выжить, рассказали военнопленные Минобороны России.
«Нас кинули просто в никуда, без ничего, никто ничего не объяснил, как надо действовать... Сказали, если хотите жить – сложите оружие, мы сложили оружие. Хорошо кормят, поят, все хорошо. У нас такой цельной подготовки не было – два раза стреляли по 11 патронов. Больше никакой подготовки не было», – передает РИА «Новости» одного из пленных.
Другой военнопленный рассказал о проблемах со связью между подразделениями, которые привели к тому, что их группа оказалась отрезанной и обреченной на разгром.
«Оставили нас без связи. Мы не могли ни с батальоном, ни с бригадой связаться. Рация не работает, мы не знаем, что нам делать и где позиции занимать, какая задача для нас. Полностью были отрезаны, питания не было, воды не было, связи не было», – поделился он.
Третий отметил гуманное отношение российских военных. «Мы находились как на ладони, не видя противника – если мы бы не сложили оружие, мы бы погибли без фактически боя. Было принято решение для сохранения жизни личного состава сложить оружие и сдаться в плен. Нам сохранили жизнь, не били, напоили, дали воду сразу. Дают воду, еду, обращаются хорошо», – рассказал он.
Ранее сообщалось, что сдавшиеся украинские военные решились на это, поскольку опасаются преследования Службы безопасности Украины (СБУ).
Глава подконтрольной украинской стороне администрации Горского Алексей Бабченко заявил, что ВСУ теперь больше не контролируют этот населенный пункт.
До этого источник сообщал, что украинские военные под Лисичанском и в окружении под Горским и Золотым потеряли порядка тысячи человек убитыми.
Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что за последние сутки в окружении у населенных пунктов Горское и Золотое отказался от сопротивления и добровольно сдался в плен 41 боец ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британский наемник Эйден Эслин попросил прощения у жителей Донбасса
|
|
Осужденный в Донецкой народной республике британский наемник Эйден Эслин заявил, что обстрелы центра Донецка открыли ему глаза, а также попросил прощения у людей Донбасса и России за службу в ВСУ.
«После всего, через что я прошел вчера, все что я могу сказать людям Донбасса и России: я прошу прощения за то, что был частью украинских войск... Бог свидетель – мне действительно жаль. Думаю, он оставил меня в живых для того, чтобы я увидел правду... После того, что я увидел вчера, я мало что могу сказать, кроме того, насколько я опустошен... Весь вчерашний день я провел на полу, потому что по нам била артиллерия. А я нахожусь в центре Донецка. Тут нет военных объектов. Они (украинские войска) били по тюрьме. Били настолько близко, что я чувствовал взрывную волну и слышал, как снаружи сыпались осколки», – передает РИА «Новости» его слова.
Эслин добавил, что то, что он раньше принимал за вражескую пропаганду, оказалось правдой, и пожаловался на молчание западных СМИ об обстрелах украинскими войсками городов Донбасса, о которых «парни из ДНР твердят уже восемь лет».
«Если бы я раньше знал то, что знаю сейчас, я бы держался подальше от всего, что связано с Украиной», – заключил Эслин.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Ранее Верховный суд Донецкой народной республики заявил, что не получал прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни британских наемников.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия распространила в ООН примеры ненавистнических высказываний деятелей Украины
В России составлен и распространен официальный документ с подборкой ненавистнических высказываний в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
«Как мы и обещали в ходе нашего выступления в СБ ООН 21 июня, постпредство России при ООН распространило в качестве официального документа СБ и ГА ООН подборку некоторых ненавистнических высказываний украинских политиков и общественных деятелей Украины. Надеюсь, что это поможет нашим коллегам в ООН лучше понять с кем мы на самом деле имеем дело на Украине», – написал он в своем Telegram-канале.
Полянский добавил, что в документе приводится заявление Петра Порошенко в 2014 году, когда политик был президентом. «У нас будет работа – у них нет. У нас будут пенсии – у них нет. У нас будет забота о пенсионерах, детях – у них нет. Наши дети пойдут в школы и детские сады – их дети будут сидеть в подвалах. Они же ничего не умеют делать. Так и именно так мы выиграем эту войну», – отмечено в высказывании экс-лидера Украины.
Также в документе выделяются слова и нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. «А вы людьми называете? Есть разные. Есть представители людей – люди. Не все представители людей – люди. Есть особи, я так считаю», – приводит российская сторона высказывание Зеленского от ноября 2021 года.
Отмечается, что в 11-страничном документе приводятся цитаты и многих других официальных лиц Украины схожего характера, в том числе и бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия с упоминанием Адольфа Гитлера. «Я сам огромный сторонник прямой демократии. Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию был Адольф Алоизович [Гитлер] в 1930-х годах», – отмечает российское постпредство слова Парубия в 2018 году, когда он еще возглавлял парламент.
Ранее Порошенко попросил Зеленского дать ему выехать с Украины в Нидерланды, где он собирается выступить на конгрессе и саммите Европейской народной партии.
Напомним, за последние дни Порошенко дважды пытался выехать с Украины в Польшу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков счел абсурдом выводы ПАСЕ о «вине» России в катастрофе малайзийского Boeing
Парламентская ассамблея Совета Европы не относится к судебной ветви власти, в этом абсурдность изложенных ею в резолюции выводов с обвинениями в адрес России по делу о катастрофе малайзийского Boeing (рейс МН17) в 2014 году, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Парламентская ассамблея Совета Европы, если мы правильно понимаем, не относится к судебной ветви власти и, соответственно, вряд ли может выносить какие-то обвинительные вердикты в отношении кого бы то ни было. В этом абсурдность подобных постановлений», – передает ТАСС его слова.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В результате теракта в Херсоне погиб чиновник военно-гражданской администрации
|
|
Глава управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко, по предварительным данным, погиб в результате подрыва автомобиля в Херсоне, сообщили в военно-гражданской администрации региона.
Участок оцеплен, там работают взрывотехники, которые проверяют территорию. Выбиты окна в четырехэтажном доме, во дворе которого произошел взрыв, соседний дом не пострадал. «По предварительной информации, погиб Дмитрий Савлученко», – передает ТАСС слова источника.
«Информацию о взрыве подтверждаем. Сейчас группа выехала на место, разбираются. Данных никаких. Пока, по предварительной информации, погиб один человек», – добавил источник.
Уточняется, что взрыв повредил как минимум две машины. В военно-гражданской администрации случившееся назвали терактом.
В пятницу утром российские силовики предотвратили организованный Вооруженными силами Украины (ВСУ) теракт в Херсоне, планировавшийся путем массового расстрела беженцев в гостинице «Дилижанс».
Ранее в кафе недалеко от здания администрации Херсона прогремел взрыв. В администрации города уточняли, что при взрыве пострадал один человек, ему оказали помощь. Херсонские власти квалифицировали взрыв в городе как теракт.
Убегающие украинские военные бросили флаг в населенном пункте Золотое
Бойцы вооруженных сил Украины во время отхода из населенного пункта Золотое оставили собственный флаг, сообщил командир 6-го отдельного мотострелкового отряда им. Платова народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных.
«Вот это в Золотом, «старые наши знакомые» – 108-й отдельный горно-штурмовой батальон (ВСУ) – потеряли свое знамя, не забрали с собой. Кто-то защищал до конца, он уже умер», – приводит слова командира отряда ЛНР РИА «Новости».
Отмечается, что в Горском и Золотом на данный момент ведутся бои, в части районов, взятых под контроль, проводятся зачистки.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что населенный пункт Золотое-2 взят войсками ЛНР и ВС России, также союзные силы вошли в Золотое-1.
До этого посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что Горское и Золотое, откуда восемь лет обстреливали республику, взяты в блокаду.
Кроме того, для ВСУ закрыта трасса Бахмут – Лисичанск, силы ЛНР взяли ее под огневой контроль.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о выходе сил ЛНР к южным окраинам Лисичанска
Военные ЛНР вышли к южной окраине города Лисичанск, сообщил источник, близкий к командованию народной милиции республики.
«Наши передовые отряды вышли в так называемый район РТИ – завода резинотехнических изделий, где находятся промзона и соседние дома, построенные для его работников», – сказал собеседник РИА «Новости».
Он пояснил, что бойцам удалось закрепиться, они заняли опорный пункт и блокпост, находящиеся на месте бывшего поста ГАИ. В этом месте продолжаются стрелковые бои, украинские военные стреляют в наступающих из минометов.
Силы ЛНР и их союзники также выходят к западным границам города. «Часть украинских военных пытаются покинуть город по проселочным дорогам и полям», – заключил собеседник.
Между тем офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что силы подразделений республики взяли под контроль населенные пункты Горское и Золотое, передает ТАСС.
«Украинская группировка, находящаяся в котле Горское-Золотое, ликвидирована», – добавил он.
Ранее военные ЛНР сообщали, что ВСУ во время отхода из Золотого оставили собственный флаг.
В четверг глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что кольцо вокруг Лисичанска замкнется в ближайшие несколько дней.
Кроме того, для ВСУ закрыта трасса Бахмут – Лисичанск, силы ЛНР взяли ее под огневой контроль. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что до полного блокирования городов Лисичанска и Северодонецка осталось три-четыре дня.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров заявил об освобождении Золотого в ЛНР
|
|
Населенный пункт Золотое в Луганской народной республике освобожден от украинских военных, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Населенный пункт Золотое освобожден от присутствия нацистских оккупантов, сообщает мой дорогой брат, Герой России Замид Чалаев. Наши бойцы приступают к полному освобождению расположенного рядом населенного пункта Горское», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, зачистка ведется поэтапно. Силы Росгвардии, Минобороны, МВД России и Народной милиции ЛНР сужают кольцо, выявляют националистов «и методично демилитаризуют».
«Как я и говорил, наши силы используют новую тактику ведения боевых действий, и она дает ощутимые успехи. В последние дни освобождение территорий от украинских оккупантов происходит в разы быстрее и эффективнее», – заключил глава Чечни.
Ранее в пятницу глава подконтрольной украинской стороне администрации Горского Алексей Бабченко заявил, что ВСУ теперь больше не контролируют этот населенный пункт.
До этого источник сообщал, что украинские военные под Лисичанском и в окружении под Горским и Золотым потеряли порядка тысячи человек убитыми.
Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что за последние сутки в окружении у населенных пунктов Горское и Золотое отказался от сопротивления и добровольно сдался в плен 41 боец ВСУ.
В российском оборонном ведомстве со ссылкой на сообщения пленных отметили, что украинская группировка в этом районе истощена. Укомплектованность подразделений личным составом составляет менее 40%. Управление подразделениями со стороны вышестоящего украинского командования потеряно. Снабжение оружием, боеприпасами, горючим и другими материальными средствами полностью прекращено.
Другой источник отмечал, что военные ЛНР вышли к южной окраине Лисичанска, а сейчас выходят к западным границам города.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пескова спросили о встречах Путина с главами ЛНР и ДНР
На данный момент в графике президента Владимира Путина нет встреч с главами республик Донбасса, но в случае необходимости их согласуют, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, пока таких (планов) нет. Но при необходимости это может произойти очень оперативно», – заявил Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах у Путина телефонные контакты или встречи с лидерами ЛНР и ДНР, передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия поддержит людей в Донбассе и с уважением отнесется к любому их выбору.
В ЛНР заявили о сдающихся в плен бойцах ВСУ из-за страха перед СБУ
Сдавшиеся украинские военные заявили, что решились на это, поскольку опасаются преследования Службы безопасности Украины (СБУ), сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
«Они побросали оружие, медикаменты. Многие начали сдаваться в плен – сами выходили к нашим подразделениям. С их слов: «Мы боимся возвращаться на Украину, там СБУ нас обязательно будет пытать, обязательно кого-нибудь обвинят в предательстве, кого-то обязательно посадят». Это говорит о многом», – цитирует Киселева ТАСС.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что за последние сутки в окружении у населенных пунктов Горское и Золотое отказались от сопротивления и добровольно сдались в плен 41 боец ВСУ.
В российском оборонном ведомстве со ссылкой на сообщения пленных отметили, что украинская группировка в этом районе истощена. Укомплектованность подразделений личным составом составляет менее 40%. Управление подразделениями со стороны вышестоящего украинского командования потеряно. Снабжение оружием, боеприпасами, горючим и другими материальными средствами полностью прекращено.
Источник сообщал, что украинские военные под Лисичанском и в окружении под Горским и Золотым потеряли порядка тысячи человек убитыми.
Завод «Азот» в Северодонецке покинули несколько мирных жителей
С химического завода «Азот» в Северодонецке, заблокированного боевиками украинского националистического батальона «Айдар», вышли несколько мирных жителей, сообщил источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).
«Сегодня вечером визуально наблюдали, как несколько мирных жителей вышли с территории «Азота», – передает его слова ТАСС.
Ранее источник, близкий к Народной милиции ЛНР, сообщил, что боевики украинского националистического батальона «Айдар», занявшие химпредприятие «Азот» в Северодонецке, готовы прекратить сопротивление и сдаться.
Власти ЛНР установили фиксированный курс рубля к гривне
Правительство Луганской народной республики с 25 июня установило курс рубля к украинский гривне при определении цен в размере 1,5 к 1, сообщила пресс-служба кабмина республики.
«При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 1,50 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Постановление вступает в силу в силу с 25 июня.
Напомним, в конце мая рубль был введен в полноценный оборот на территории Херсона, все магазины начали торговать в рублях и гривнах.
|
|